American Airlines: Aufregung um Gesichtsmaske

Ein Flugzeug der American Airlines auf dem Weg nach London war bereits länger als eine Stunde unterwegs, als der Pilot beschloss, umzudrehen und zum Abflugort Miami zurückzukehren, weil sich eine Passagierin weigerte, eine Gesichtsmaske zu tragen.

Was für ein kleinlicher, unnötiger Schritt.

Zu allem Überfluss hat die Fluggesellschaft dann auch noch den Flug gestrichen und damit 129 Passagiere über den Tisch gezogen, die aufgefordert wurden, das Flugzeug in Miami zusammen mit der Frau zu verlassen.

Und jetzt klopft sich American Airlines selbst auf die Schulter für eine gut gemachte Arbeit.

„Wir danken unserer Crew für ihre Professionalität und entschuldigen uns bei unseren Kunden für die Unannehmlichkeiten“, so die Fluggesellschaft in einer Erklärung.

American versteckt sich zweifellos hinter der Ankündigung der Federal Aviation Administration vom Januar 2021, eine „Null-Toleranz-Politik“ für widerspenstiges Verhalten von Passagieren einzuführen – definiert von dieser Coronavirus-verrückten Regierung, die wir jetzt in den Vereinigten Staaten haben, für jeden, der es wagt, den Diktaten der Regierung zu widersprechen. Und viele in Amerika, zu viele in Amerika, sind wahrscheinlich auf der Seite der Fluggesellschaft und sagen, dass American nur seinen Job gemacht hat, um die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten; American hat sich nur an die von der Präsidentschaft Joe Bidens erlassenen Vorschriften gehalten; American hat einfach nur versucht, den Frieden zu wahren und sicherzustellen, dass alle Passagiere gleich, fair, gerecht, sicher und geschützt behandelt werden. Blabla, blabla, blabla. Gähn, gähn, gähn …

Es reicht.

Genug von der vorgetäuschten Fürsorge der Unternehmen gegenüber den Kunden – eine Fürsorge, die sich in geradezu tyrannischen Eingriffen in die Freiheiten und Wahlmöglichkeiten der Kunden manifestiert. Und all die Schafe blöken: „Aber niemand hat diese Frau zum Fliegen gezwungen! Niemand hat sie gezwungen, ein Flugzeug zu nehmen! Sie kannte die Regeln, sie hat sie gebrochen!“

Erinnern wir uns: diese Regeln sind gar nicht so sehr Regeln, sondern fabrizierte Diktate von übergriffigen Bürokraten. In Amerika soll Recht und Ordnung herrschen, nicht die Regierung befehlen. Die Gesetzgeber sollen Gesetze auf der Grundlage des Wählerwillens erlassen – und nach mehr als zwei Jahren Pandemie hat Amerika noch immer kein Bundesgesetz über Gesichtsmasken erlassen.

Wir alle leben immer noch unter Durchführungsverordnungen, die aus Angst entstanden sind und aufgrund von Angst, schlechter Wissenschaft und deren politischer Ausbeutung fortbestehen.

Außerdem gibt es bei American Airlines eine weitere Überlegung: die milliardenschwere Rettungsaktion, die das Unternehmen mit Hilfe der Steuerzahler erhalten hat.

„American Airlines sagte, dass sie 5,8 Milliarden Dollar als Teil des [Rettungspakets] erhalten würde, davon mehr als 4 Milliarden Dollar in Form von Zuschüssen und die restlichen 1,7 Milliarden Dollar als zinsgünstiges Darlehen“, schrieb die New York Times im März 2021. „Die Fluggesellschaft plant außerdem, ein Darlehen in Höhe von fast 4,8 Milliarden Dollar bei [der Regierung] zu beantragen.

Es war nicht nur American; insgesamt 79 Milliarden Dollar gingen an verschiedene Fluggesellschaften, deren Führungskräfte sich über schwindende Einnahmen aufgrund der wirtschaftlichen Ausfälle durch das Coronavirus beklagten. Aber American erhielt den Löwenanteil. So konnte American umkehren und Hunderte von Flügen aufgrund von Personalproblemen streichen und gleichzeitig viel Steuergeld kassieren. Das – damit der CEO von American, Doug Parker, sich umdrehen und 10 Millionen Dollar und mehr an Abfindungen kassieren konnte, während er viel Steuergeld kassierte.

Und jetzt das – damit sich American hoch und mächtig aufspielen und einen Passagier rausschmeißen kann, weil er sich weigert, eine Gesichtsmaske zu tragen.

Wenn Fluggesellschaften Steuergelder annehmen, sollten sie steuerzahlende Passagiere besser wie die Arbeitgeber behandeln, die sie dann sind. Anstatt diese Frau aus dem Flugzeug zu werfen, weil sie sich weigerte, einer verfassungswidrigen Forderung von Staatsbediensteten, d. h. der politischen Klasse, nachzukommen, hätte American Airlines ihr einen roten Teppich ausrollen sollen, weil sie das Unternehmen im Geschäft gehalten hat. Die Hand zu beißen, die einen füttert, geht nie gut aus.