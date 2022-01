Wenn Österreich und die Schweiz von der NATO ausgenommen sind, warum dann nicht die Ukraine?

strategic-culture.org

Moskau besteht darauf, dass seine Forderung nach einem Stopp des NATO-Expansionismus unantastbar ist. Washington besteht darauf, dies abzulehnen. Die Kluft in der Diplomatie wird zu einem gefährlichen Abgrund.

Amerikanische und NATO-Beamte behaupten, Russland habe kein Recht zu fordern, dass die Ukraine von der Mitgliedschaft in der Militärallianz ausgeschlossen wird. Eine solche Forderung sei kein Grund zur Sorge, sagen sie.

In der Zwischenzeit besteht Russland darauf, dass es ein „absolutes Gebot“ sei, dass die Ukraine und andere ehemalige Sowjetrepubliken wie Georgien nicht in die NATO aufgenommen werden. Und Moskau will einen Vertrag, der diesen Ausschluss rechtlich festschreibt.

Ein kurzer Realitätscheck erinnert uns auf amüsante Weise daran, dass Moskau einen Präzedenzfall auf seiner Seite hat. Die Gespräche zwischen Vertretern der USA, der NATO und Russlands finden diese Woche in Genf und Wien statt, den Städten zweier europäischer Länder, der Schweiz und Österreich, die verpflichtet sind, sich gegenüber jedem Militärbündnis neutral zu verhalten.

Dieser bündnisfreie Status ist in den Verfassungen der Schweiz und Österreichs verankert. Ein Teil der Neutralität ergibt sich aber auch aus einem internationalen Konsens, der auf der sensiblen geopolitischen Lage beider Länder nach den Kriegen in Europa beruht.

Es ist daher nicht ungewöhnlich, dass Russland eine rechtliche Zusicherung verlangt, dass die Ukraine, Georgien oder andere Nachbarstaaten außerhalb des NATO-Militärblocks bleiben.

Die Art und Weise, wie die Vertreter der USA und der NATO die Dinge darstellen, klingt jedoch so, als ob die russischen Forderungen ein unverschämtes Ultimatum darstellen, das die Souveränität und die Freiheit verletzt. Wendy Sherman, die stellvertretende amerikanische Außenministerin, die am Montag in Genf mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Rjabkow zusammentraf, sagte, die Forderungen Moskaus seien „ein absolutes No-Go“.

„Wir werden nicht zulassen, dass irgendjemand die Politik der offenen Tür der NATO, die immer im Mittelpunkt des Bündnisses stand, aufkündigt. Wir werden nicht auf die bilaterale Zusammenarbeit mit souveränen Staaten verzichten, die mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten wollen“, sagte Sherman vor Reportern nach ihrem siebenstündigen Treffen mit Rjabkow.

Ähnlich selbstgerecht äußerte sich NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der das Vorrecht des Bündnisses beanspruchte, jeden Staat in die Reihen der inzwischen 30 Mitglieder aufzunehmen. Mehr als die Hälfte dieser Mitglieder sind seit dem Ende des Kalten Krieges hinzugekommen.

Eine solche selbstherrliche Sichtweise ist hoffnungslos naiv oder historisch unbedarft. Amerikanische und westeuropäische Beamte mögen sich in ihrer Behauptung über den „friedlichen“ Zweck der NATO täuschen. Sie scheinen nicht zu wissen, dass das Bündnis 1949 als militärischer Gegner der Sowjetunion und zur Projektion amerikanischer imperialer Macht gegründet wurde.

Seit dem vermeintlichen Ende des Kalten Krieges im Jahr 1991 ist die Bilanz der NATO als Kriegstreiberin und Zerstörerin von Nationen sehr blutig ausgefallen. Wenn NATO-Vertreter nach der 20-jährigen Zerstörung Afghanistans den Frieden beschwören, ist dies ein schockierendes Beispiel für ihre kognitive Dissonanz.

Die Ukraine ist ein klassisches Beispiel dafür, warum die NATO-Erweiterung gestoppt werden muss. Ein Regimewechsel in Kiew im Jahr 2014 brachte eine neonazistische Kabale an die Macht, deren Hass auf Russland keine Grenzen kennt. Einem solchen Regime den Beitritt zur NATO zu gestatten, ist gleichbedeutend damit, zuzulassen, dass ein Dolch auf Russlands Kehle gerichtet wird.

Wie soll Moskau friedlichen Erklärungen Glauben schenken, wenn Washington und die NATO das Kiewer Regime in den letzten acht Jahren mit tödlichen Waffen im Wert von über 2,5 Milliarden Dollar versorgt haben? Die Regierung Biden plant, die militärische Unterstützung zu erhöhen und damit die ukrainischen Streitkräfte noch mehr zu ermutigen, den Bürgerkrieg in diesem Land vor die Haustür Russlands zu verlagern.

Die turbulenten Ereignisse in Kasachstan zeigen auch, wie ein Regimewechsel in einem Land, das an Russland grenzt, von externen Kräften angeheizt werden kann. Der Versuch, Kasachstan zu destabilisieren, scheint in diesem Fall gescheitert zu sein. Aber wer sagt, dass es in Zukunft nicht auch ganz anders kommen könnte, wie im Fall der Ukraine, wo 2014 mit Hilfe der CIA ein wütendes russophoben Regime installiert wurde?

Russland hat Recht, wenn es auf einer neutralen Zone von Ländern an seiner Grenze besteht, die von der NATO-Mitgliedschaft ausgeschlossen sind. Es geht nicht darum, dass Russland die Souveränität anderer Länder beschneidet oder eine „Einflusssphäre“ einrichtet. Es geht um die Wahrung vitaler Sicherheitsinteressen. Der Nicht-NATO-Status von Österreich und der Schweiz sind wichtige und offensichtliche Präzedenzfälle.

Es ist ziemlich beunruhigend, dass amerikanische und NATO-Beamte in ihren Anmaßungen so arrogant geworden sind. Ihr mangelndes historisches Bewusstsein und ihre fehlende Anerkennung der legitimen Bedenken Russlands sind ebenfalls äußerst beunruhigend.

Der Zynismus, den die so genannten amerikanischen Spitzendiplomaten an den Tag legen, ist atemberaubend. Außenminister Antony Blinken und seine Stellvertreterin Wendy Sherman haben behauptet, dass es Moskau mit der Diplomatie nicht ernst ist. Sie behaupten, Russland wolle, dass die Gespräche scheitern, damit es seinen angeblichen Invasionsplan in der Ukraine weiterverfolgen kann. Und das trotz wiederholter Beteuerungen Moskaus, dass es nicht die Absicht habe, irgendjemanden anzugreifen oder dass Truppen auf seinem Boden kein Thema für eine „Deeskalation“ seien.

Es ist praktisch unmöglich, mit einer derartig verdrehten Denkweise von US- und NATO-Beamten einen Dialog zu führen. Die amerikanische Diplomatie, so scheint es, ist endgültig tot, nachdem sie der Arroganz, dem Zynismus und der irrationalen Russophobie sowie der völligen Verleugnung der grundlegenden Realität erlegen ist.

Moskau besteht darauf, dass seine Forderung nach einer Beendigung des NATO-Expansionismus unantastbar ist. Washington beharrt darauf, dies abzulehnen. Die Kluft in der Diplomatie wird zu einem gefährlichen Abgrund.