Amerika bereitet sich in aller Stille auf einen Atomkrieg vor

armstrongeconomics.com: In einem früheren Beitrag habe ich erwähnt, dass die USA Medikamente gegen Strahlung kaufen. In den Medien wird die Öffentlichkeit aufgefordert, keine Angst zu haben, da es sich lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme handele. Die USA hätten jedoch nicht 290 Millionen Dollar für ein Medikament ausgegeben, wenn die Geheimdienste nicht die Möglichkeit eines nuklearen Angriffs befürchten würden.

Das US-Gesundheitsministerium spielte den Ernst der Lage herunter und erklärte, dies sei Teil der „langjährigen, fortlaufenden Bemühungen der Administration for Strategic Preparedness and Response, die USA besser auf die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen eines breiten Spektrums von Bedrohungen der nationalen Sicherheit vorzubereiten.“ Natürlich schürte Joe Biden die Panik, indem er erklärte, es bestehe die Gefahr eines „nuklearen Armageddon“, wie es seit 60 Jahren nicht mehr vorgekommen sei. „Die Aussicht auf ein Armageddon haben wir seit Kennedy und der Kuba-Krise nicht mehr erlebt“, sagte Biden. Natürlich wurden damals keine Atomwaffen eingesetzt, und Amerika ist die einzige Nation, die eine solche Waffe im Krieg eingesetzt hat. Allerdings nehmen die USA die Gefahr eines Atomkriegs mit Russland ernst.

Die Regierung kauft ein Medikament namens Nplate, das von der FDA im Jahr 2021 zur Behandlung des Strahlensyndroms zugelassen wurde. „Nplate ist indiziert, um das Überleben von Erwachsenen und pädiatrischen Patienten (einschließlich Neugeborenen) zu verlängern, die akut einer myelosuppressiven Strahlendosis ausgesetzt sind“, so das Unternehmen. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) geben an, dass das akute Strahlensyndrom (ARS) in vier Stadien auftritt, auch wenn dies keine seriöse Quelle ist.

Die vier Stadien des ARS sind:

Prodromalstadium (N-V-D-Stadium): Die klassischen Symptome dieses Stadiums sind Übelkeit, Erbrechen sowie Anorexie und möglicherweise Durchfall (je nach Dosis), die Minuten bis Tage nach der Exposition auftreten. Die Symptome können (episodisch) für Minuten bis zu mehreren Tagen anhalten.

Latentes Stadium: In diesem Stadium sieht der Patient für einige Stunden oder sogar bis zu einigen Wochen allgemein gesund aus und fühlt sich auch so.

Manifestes Krankheitsstadium: In diesem Stadium hängen die Symptome von dem spezifischen Syndrom ab und dauern von Stunden bis zu mehreren Monaten an.

Genesung oder Tod: Die meisten Patienten, die sich nicht erholen, sterben innerhalb einiger Monate nach der Exposition. Der Genesungsprozess dauert von einigen Wochen bis zu zwei Jahren.

Es ist merkwürdig, dass das Medikament ein Jahr vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine für die Bestrahlung zugelassen wurde. Das Medikament wurde noch nie an Menschen getestet, und die Ergebnisse sind nicht garantiert. Sicherlich wurden Affen nicht mit einer Strahlungsdosis getestet, die auch nur annähernd der einer Atomwaffe entspricht. Natürlich war dies ein weiteres vom NIAID finanziertes Forschungsprojekt. Auch hier wurden vor Beginn der Pandemie mRNA-Medikamente und COVID-Impfstoffe getestet.

„In der Studie wurden 80 Affen, die einer lebensbedrohlichen Strahlendosis ausgesetzt waren, nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, um einen Tag nach der Strahlenbelastung entweder eine einzige Injektion von Romiplostim oder ein Placebo zu erhalten. Alle Tiere erhielten eine Standardbehandlung mit Flüssigkeit, Medikamenten gegen Magengeschwüre und Übelkeit, Schmerzmitteln und Antibiotika. Nach 60 Tagen hatten 29 von 40 Affen in der Romiplostim-Gruppe überlebt, verglichen mit 13 von 40 in der Placebo-Gruppe.“

Wie könnten sie die Panikmache von COVID-19 noch toppen? Atomkrieg. Bleiben Sie wegen der Strahlung im Haus und nehmen Sie Ihre Spritzen, um zu überleben. Das nukleare Armageddon kann jeden Moment eintreten! Nach 2020 ist alles möglich.