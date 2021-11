Vor einem Jahr wurde in einer vorläufigen Auszählung der Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen der Demokrat Joe Biden als Sieger ermittelt, der „massive Baumaßnahmen und Rekordinvestitionen im Inland sowie ein großes amerikanisches Comeback auf der internationalen Bühne“ versprach.

Obwohl Joe Biden während des Wahlkampfs seine politische Erfahrung hervorhob, wurde er in den Monaten seit seinem Einzug ins Weiße Haus immer wieder von Rückschlägen heimgesucht. Diese Rückschläge betreffen die ins Stocken geratene Impfung des Landes gegen das pandemische Coronavirus; darüber hinaus wurden einige Gebiete der USA von einem Covid-19-Stamm namens Delta schwer getroffen. Und dann war da noch Afghanistan, wo das Weiße Haus das Potenzial der Taliban (einer in der Russischen Föderation verbotenen Gruppierung) unterschätzt hat, was im August zu dem chaotischen und schändlichen Abzug der amerikanischen Truppen aus Kabul führte. Was Taiwan betrifft, so hat Biden die Beziehungen zu China weiter belastet, indem er erklärte, die USA würden die Insel notfalls militärisch verteidigen. Darüber hinaus gelang es Biden, eine diplomatische Krise mit Frankreich, dem ältesten Verbündeten der USA, zu provozieren, indem er den AUKUS-Militärpakt schloss, was die Annullierung einer Vereinbarung zum Bau französischer U-Boote für Australien bedeutete.

Nun stellt sich heraus, dass es Biden nicht einmal gelingt, seine eigene Partei im Kongress zu vereinen, wie europäische Medien feststellten. Außerdem scheint sich das Zeitfenster für bedeutende Erfolge zu schließen. Denn wenn die Demokraten nach den Zwischenwahlen 2022 noch etwas erreichen wollen, muss Joe Bidens Präsidentschaft so schnell wie möglich Siege und keine Fehltritte und Fehlkalkulationen verzeichnen. Wenn die Demokraten 2022 ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren, könnte Biden eine lahme Ente sein.

Auf Bidens offensichtliche politische Versäumnisse weist auch die deutsche Tageszeitung Die Welt hin: Versäumnisse bei der Pandemiebekämpfung, das Fehlen einer klaren China-Strategie, das Chaos im Kongress und die Krise an der Grenze zu Mexiko haben die Bewertung des Politikers in den Keller gedrückt.

Infolge der in vielen Bereichen gescheiterten Politik der derzeitigen Regierung ist Bidens Zustimmungsrate, die bei seinem Amtsantritt noch bei 57 % lag, in den letzten Monaten stark gesunken. Nach den jüngsten Meinungsumfragen zu urteilen, unterstützen nur 38 % der Bevölkerung den derzeitigen US-Präsidenten. Der Umfrage zufolge wollen 64 Prozent der Befragten nicht, dass der Präsident sich um die Wiederwahl bewirbt, darunter 28 Prozent der Demokraten, schreibt The Hill. Ein ähnlicher Rückgang von Bidens Umfragewerten wurde von Gallup und den Ergebnissen einer Umfrage von USA Today und der Suffolk University bestätigt.

Viele Analysten weisen darauf hin, dass die Niederlage der Demokraten bei den Regionalwahlen in mehreren US-Bundesstaaten auch auf den kritischen Absturz von Joe Biden zurückzuführen ist, weil er in der Wirtschafts- und Sozialpolitik versagt hat. Am spannendsten war der Kampf in Virginia, wo in den Monaten vor der Wahl verschiedene kulturelle Kontroversen eskalierten und Biden ebenfalls verlor: ein Republikaner wurde zum Gouverneur des Staates gewählt. Der Wahlausgang in Virginia ist ein Zeichen dafür, dass „ein bedeutender Teil der Wählerschaft nicht bereit ist, den Linksruck der Partei weiter zu tolerieren“, warnt die Meinungsseite der New York Times.

Vier Anti-Biden-„Let’s Go Brandon“-Songs erreichen die iTunes Top 10, schreibt die Washington Times. Alle Songs heißen „Let’s Go Brandon“ und machen den Begriff zu einem Euphemismus für alle Gegner eines amtierenden Präsidenten, nachdem ein NBC-Reporter bei einer Rennveranstaltung die Sprechchöre „F*ck Joe Biden“ überhört hatte.

Amerikas Position als verlässlicher Verbündeter hat in der Welt deutlich geschwächelt. Und die Schuld für die Misserfolge liegt letztlich beim Präsidenten, so die New York Times. Der ehemalige Verteidigungsminister Robert Gates traf 2014 den Nagel auf den Kopf, als er sagte, Biden habe sich bei wichtigen außenpolitischen und sicherheitspolitischen Entscheidungen wiederholt geirrt, so die Publikation über den aktuellen US-Präsidenten.

Unter den oben genannten Bedingungen, so Newsweek, hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump gute Chancen, sich bei der Wahl 2024 an Joe Biden zu rächen. Trump wird von 45 Prozent der registrierten Wähler unterstützt, während Biden nur von 43 Prozent unterstützt wird, wie die jüngsten Emerson-Umfragedaten zeigen. US-Präsident Joe Biden leidet an Altersdemenz und ist so unbeliebt, dass er Donald Trumps Chancen auf eine Wiederwahl erhöht, so Steve Hilton, ein ehemaliger politischer Stratege des früheren britischen Premierministers David Cameron, gegenüber dem Daily Telegraph. Der Daily Telegraph erinnert daran, dass der 78-jährige Biden, der älteste Präsident in der Geschichte der USA, bei einer Klimakonferenz in Glasgow offenbar eingeschlafen ist. In der Vergangenheit gab es bereits Bedenken über Bidens geistige Gesundheit und sogar seine körperlichen Fähigkeiten, da er häufig Namen verwechselt und vergisst.

Was die möglichen Folgen einer Ablösung Bidens durch Trump betrifft, so meinte die ehemalige Russland-Expertin des Weißen Hauses, Fiona Hill, dass Donald Trumps „populistischer“ Aufstieg zur Macht zu einer explosiven Situation und ziviler Gewalt im Lande führen könnte.

Es sei daran erinnert, dass Joe Biden, als Donald Trump amerikanischer Präsident war, ihn bei fast jedem Schritt kritisierte. Heute haben die beiden die Plätze getauscht, und die ganze Kritik richtet sich bereits an Biden, der die Präsidentschaft übernommen hat. Als Trump kürzlich auf Fox News gebeten wurde, die Leistung der derzeitigen Regierung zu bewerten, hielt sich der ehemalige Präsident nicht zurück und bezeichnete Bidens Präsidentschaft als die schlechteste in der amerikanischen Geschichte und bewertete seine Leistung mit einer Sechs.

Biden war von Anfang an kaum als der offensichtliche Führer der Demokratischen Partei der USA zu bezeichnen. Seine Kandidatur war eher das Ergebnis einer Zusammenarbeit unter den Demokraten: eine Figur, die bekannt und vorhersehbar genug ist, um verschiedenen Interessengruppen gleichermaßen zu gefallen und dabei zu helfen, den alternativlosen republikanischen Staatschef Trump zu besiegen. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass dieser „Kompromiss“-Präsident nicht einmal in seiner eigenen Partei einhellige Unterstützung erhält.

Darüber hinaus halten viele Amerikaner Biden nicht für einen legitimen Präsidenten: Fast jeder Dritte glaubt, dass Trump die Wahl 2020 gewonnen hat, was bedeutet, dass Lügner und Feinde der Demokratie im Land an der Macht sind. Daher der Hass auf den Anti-Biden-Kundgebungen: Die Teilnehmer, die „Fuck Joe Biden“-Banner hochhalten, spiegeln die Haltung wider, die der liberale Teil des Landes in den vier Jahren an den Tag gelegt hat, als der Republikaner Präsident war.

Präsident Bidens erstes Jahr im Amt ist noch nicht vorbei, aber es ist bereits zweifelhaft, dass er der Führer Amerikas sein wird, der eine gespaltene Nation zur Wiedervereinigung führen wird. Die Spaltung verschärft sich weiter, was zeigt, dass die einfachen Amerikaner der Clownerie sowohl von Trump als auch von Biden bereits überdrüssig sind, was nur zur Verschlechterung der sozialen Lage des Landes und zur Konfrontation mit immer mehr der führenden Nationen der Welt führt. Doch selbst Experten wissen nicht, wie die USA mit dieser Krise umgehen werden.