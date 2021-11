Dr. Peter McCullough: Daten zeigen, dass die Sterblichkeitsrate aufgrund von Covid-„Impfstoffen“ überall auf der Welt übermäßig hoch ist

Vom Sommer 2021 bis zum Herbst 2021 steigt die Gesamtsterblichkeit im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2020 rapide an. Was hat sich geändert? Die „Operation Warp Speed“-Injektionen, die sie als „Impfstoffe“ bezeichnen, wurden auf der ganzen Welt eingeführt.

In allen Ländern, in denen die Impfung weit verbreitet ist, einschließlich Schottland, Israel, Dänemark und den Vereinigten Staaten, ist ein massiver Anstieg der Todesfälle zu verzeichnen, die nicht auf „Covid“ zurückzuführen sind. Der offensichtliche Schuldige sind natürlich die Impfungen.

Die Unz Review hat eine umfassende Analyse der verfügbaren Daten zusammengestellt, aus der klar hervorgeht, dass die Gesamtmortalität sozusagen „mondförmig“ ansteigt. Vor allem in den Regionen der Welt, in denen sich viele Menschen impfen ließen, werden Rekorde in Bezug auf die Sterblichkeitsrate gebrochen.

In Schottland beispielsweise verzeichnete die Regierung kürzlich die 20. aufeinander folgende Woche, in der die Zahl der Todesfälle im ganzen Land den Fünfjahresdurchschnitt überstieg. Und das in einem Land, in dem sich bisher 87 Prozent der Menschen an die Impfung hielten.

„Selbst wenn man die Covid-Todesfälle herausrechnet, lagen sie in der letzten Woche fast 20 % über dem Normalwert, und die Tendenz ist steigend“, teilte Alex Berenson auf seinem Substack mit.

Deutschland befindet sich in einem ähnlichen Sumpf mit fast 78.000 gemeldeten überzähligen Todesfällen, eine Zahl, die 10 Prozent über den Erwartungen liegt.

„Die Sterblichkeitszahlen (in Deutschland) im September 2021: 10 Prozent über dem Mittelwert der vergangenen Jahre“, fügte Berenson hinzu.

Es sterben mehr junge als alte Menschen an den Folgen der Covid-Impfung

In Dänemark, Finnland und Norwegen sind die „mysteriösen“ Covid-Todesfälle derzeit höher als je zuvor, selbst während der „schlimmsten“ Phase der Plandemie. Die Todesfälle begannen in diesen drei Ländern unmittelbar nach der Einführung des „Impfstoffs“ in die Höhe zu schnellen.

Seit fünf Monaten in Folge hat Dänemark den 10-Jahres-Rekord an Todesfällen durch „alle Ursachen“ gebrochen. Währenddessen gab es in dieser Zeit praktisch keine Todesfälle durch „Covid“.

Irland, das Vereinigte Königreich und Israel weisen ähnlich alarmierende Zahlen auf. Und zufälligerweise haben alle drei Länder extrem hohe „Impfquoten“.

Interessanterweise ist die am stärksten betroffene Bevölkerungsgruppe die Jugend, die viel häufiger an den Folgen der Impfungen stirbt als ältere Menschen. Man sollte meinen, dass das Gegenteil der Fall sein sollte.

„Während sich die COVID-Todesfälle weitgehend auf ältere Menschen beschränken, sind es die jungen Menschen, die die Hauptlast der Impfschäden tragen“, berichtet LifeSiteNews, wie von Unz weitergegeben.

„Laut VigiAccess, der Datenbank für unerwünschte Ereignisse der Weltgesundheitsorganisation, sind 41% der mehr als 2,4 Millionen bisher gemeldeten Impfverletzungen bei Menschen unter 44 Jahren aufgetreten, und nur sechs Prozent bei Menschen über 75 Jahren.“

Mit anderen Worten: Es ist ein Völkermord an der Jugend, der sich mit diesen Impfungen vollzieht.

Nicht nur die Zahl der Todesfälle, sondern auch die Zahl der schweren Verletzungen, die durch diese Injektionen verursacht werden, nimmt zu. Man denke an Dinge wie Herzinfarkte, Schlaganfälle, Blutgerinnsel, Kreislauferkrankungen und neurologische Probleme, „dieselben impfstoffbedingten Krankheiten, vor denen wir von den Ärzten und Wissenschaftlern gewarnt wurden, die uns von Anfang an die Wahrheit gesagt haben“, so Mike Whitney von Unz.

„Einfach ausgedrückt, die Impfstoffe erhöhen die Zahl der Todesfälle, anstatt sie zu verringern“, fügt Whitney hinzu. „Sie machen die Sache nicht besser, sondern schlimmer.

„Sie halten die Krise aufrecht, anstatt sie zu beenden. Das ist der Grund, warum die rote Linie in der Grafik nach oben zeigt. Das ist ein Hinweis darauf, dass die Zahl der Todesfälle weiter steigen wird, solange wir das tun, was wir jetzt tun, nämlich Millionen von Menschen mit einem zytotoxischen Erreger zu impfen, der Blutgerinnsel, Entzündungen und Autoimmunität auslöst.“