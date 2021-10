Amerika wird zu Nordkorea: CDC kündigt Umerziehungslager an, Lebensmittelgeschäfte verbergen leere Regale

Wenn Sie sich fragen, ob Amerika in einen Finanzkollaps wie in Venezuela oder in einen tyrannischen, autoritären Polizeistaat wie in Nordkorea stürzen wird, scheint es, dass Nordkorea derzeit das Rennen macht.

Die CDC – Centers for Disease Creation – fordert nun, dass ungeimpfte Polizei- und Regierungsangestellte „zwangsweise umerzogen“ werden, berichtet NewsPunch. Das klingt wie etwas, das direkt aus einem Plan zur Gehirnwäsche und Indoktrination aus der Sowjet-Ära entnommen wurde:

CDC-Direktorin Rochelle Walensky erklärte, das Biden-Regime plane, ungeimpfte Polizisten und Regierungsangestellte zu „Beratungen“ und Unterricht zu zwingen, damit sie ihre Meinung über die Impfung ändern.

„Es gibt einen Plan für den Fall, dass diese Menschen sich nicht impfen lassen wollen, und zwar in Richtung Bildung und Beratung, um den Menschen die Informationen zu geben, die sie brauchen, damit sie sich wohl fühlen, wenn sie sich impfen lassen“, erklärte Walensky.

Wenn Sie also nicht damit einverstanden sind, sich einen tödlichen, experimentellen Cocktail injizieren zu lassen, der wahrscheinlich bereits mindestens 250.000 Amerikaner getötet hat (Quelle: Dr. Zev Zelenko), brauchen Sie laut CDC dringend psychologische Hilfe.

Es ist Ihnen nicht mehr erlaubt, eine fundierte, rationale Meinung auf der Grundlage der verfügbaren Daten zu haben. Ihre geistige Gesundheit wird infrage gestellt – und „korrigiert“ -, um den Wahnvorstellungen des Staates zu entsprechen, der Sie ausrotten will.

Die Regale von Lebensmittelgeschäften werden mit Pappplakaten „bestückt“, auf denen Lebensmittel abgebildet sind, um die leeren Regale zu verdecken.

Eines der Hauptmerkmale totalitärer Regime ist das unaufhörliche Bemühen, das Scheitern ihrer katastrophalen Politik zu verbergen. Während die Inflation das Land erfasst, tun sie so, als gäbe es gar keine echte Inflation. Während die Versorgungskette zusammenbricht, verspotten sie diejenigen, die sich beschweren, und sagen ihnen, sie sollten „ihre Erwartungen herunterschrauben“. Und wenn die Regale in den Lebensmittelläden leer sind, tun sie alles, um die Illusion zu erwecken, dass die Regale noch reichlich mit Lebensmitteln gefüllt sind, selbst wenn sie Lebensmittelplakate auf Pappe ausdrucken und die Pappe in den Lebensmittelbehältern anbringen müssen, in denen sich eigentlich die Lebensmittel befinden sollten.

Die folgenden Fotos zeigen, dass dies in den USA und im Vereinigten Königreich bereits geschieht:

Die gefälschten Produkte haben sogar Preisschilder, um sie noch überzeugender zu machen:

Die einzigen Behälter, die nicht halb leer sind, sind die Behälter mit den gefälschten Ausdrucken:

Und hier ein Beispiel für das „Ausfüllen“ eines Regals, das sonst leer aussehen würde, wenn nicht all die Dosen mit Chow Mein darauf verteilt wären:

Um das Szenario des Zusammenbruchs der Lebensmittelversorgungskette noch schlimmer zu machen, droht der falsche Präsident Joe Biden damit, Lkw-Fahrer im ganzen Land zu zwingen, sich gegen Covid impfen zu lassen. Nach Angaben der Epoch Times würde fast ein Drittel der Lkw-Fahrer eher kündigen, als sich impfen zu lassen.

Wenn Sie glauben, dass die Probleme in der Lieferkette jetzt schon schlimm sind, dann warten Sie mal ab, was passiert, wenn auch nur ein Viertel der derzeitigen Lkw-Fahrer das Handtuch wirft. Wir sprechen hier von einem Szenario, in dem die Lieferkette in den nächsten Jahren untergehen wird. Eine große Hungersnot wird nicht lange auf sich warten lassen…

Alle Einzelheiten zu all dem und noch viel mehr erfahren Sie im heutigen Situation Update-Podcast, der auch eine Comedy-Routine über die Verfolgung chinesischer Biowissenschaftler mit dem Titel „Hu’s on first?“ enthält.