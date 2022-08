Amerikaner werden einer Gehirnwäsche in Unwissenheit unterzogen

Paul Craig Roberts

Weiße Liberale haben es geschafft, die Amerikaner einer Gehirnwäsche zu unterziehen, die sie in Unwissenheit stürzt. Die weißen Liberalen waren so erfolgreich, dass sich die Schulen der Auslöschung der Geschichte widmen, anstatt sie zu lehren. South Orange, New Jersey, hat sich zum Beispiel von der Assoziation mit Thomas Jefferson befreit, indem es die Jefferson-Grundschule in Delia Bolden-Grundschule umbenannt hat, zu Ehren der ersten schwarzen Frau aus dieser Gegend, die die High School abgeschlossen hat. Nach Angaben der Schule haben sowohl die Schüler als auch die Lehrerschaft den Kampf um die Loslösung von Thomas Jefferson angeführt. Qawi Telesford, Mitglied der Schulbehörde, sagte, der Grund dafür sei, dass Jefferson Sklaven besessen habe.

Jefferson besaß Sklaven, weil Sklaven die landwirtschaftlichen Arbeitskräfte seiner Zeit darstellten. Die Sklaverei war eine ererbte Institution. Sie wurde in dem Gebiet eingeführt, das später zu den Vereinigten Staaten wurde, lange bevor Jefferson geboren wurde und lange bevor die Vereinigten Staaten existierten oder auch nur ein Gedanke in den Köpfen der Menschen war.

Weder Thomas Jefferson noch sonst jemand hätte etwas dagegen unternehmen können. Lasst sie frei, sagen Sie. Überprüfen Sie, was Sie da sagen. Die Sklavenhalter des 18. Jahrhunderts, wie Jefferson, waren nicht für die Sklaverei verantwortlich. Es war die bestehende Arbeitsinstitution, in die sie hineingeboren wurden. Wirtschaftswissenschaftler werden Ihnen sagen, dass der Preis eines Sklaven der Gegenwartswert seines Lebenslohns war. Wie sollten die landwirtschaftlichen Erzeuger, die diesen Lohn bereits mit dem Sklavenpreis bezahlt hatten, ihn ein zweites Mal bezahlen, indem sie die Sklaven freiließen und sie dann als Arbeitskräfte wieder einstellten?

Hätten die USA damals die hohen Einnahmen oder die Geldschöpfungskapazität von heute gehabt, hätte die Regierung die Eigentümer für den Wert der Sklaven entschädigen und einen Eimer Geld für Löhne bereitstellen können, mit dem die Sklaven wieder eingestellt werden konnten. Ohne Entschädigung wären die Plantagen ohne Arbeitskräfte beschlagnahmt worden und hätten geschlossen werden müssen. Die freigelassenen Sklaven hätten keine Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Es ist wahrscheinlich, dass die Kosten des fälschlicherweise als „Bürgerkrieg“ bezeichneten Krieges die Kosten für die Entschädigung der Sklavenhalter weit überstiegen. Aber natürlich ging es im Krieg nicht um die Sklaverei. Es ging darum, den Süden zu zwingen, die Zölle zu zahlen, von denen die Entwicklung der Industrie des Nordens abhing. Wie Präsident Lincoln sagte, kann der Süden die Sklaverei für immer behalten, wenn er sich bereit erklärt, in der Union zu bleiben und den Zoll zu zahlen.

Infolge der Übernahme des Bildungswesens durch Ideologen ist der Grad der Unwissenheit in den USA so hoch, dass die Menschen tatsächlich glauben, die Sklavenhalter hätten die Schwarzen versklavt. Das ist aber nicht der Fall. Die Schwarzen kamen bereits versklavt in das Gebiet, das später zu den USA wurde. Sie wurden vom schwarzen König von Dahomey versklavt, dessen erfolgreiche Sklavenkriege gefangene Schwarze in den Sklavenhandel einbrachten.

Die Weißen haben die Schwarzen nicht versklavt. Sie kauften Schwarze, die bereits von anderen Schwarzen versklavt worden waren. Sie kauften Schwarze, weil sie als Arbeitskräfte zur Verfügung standen, nicht weil die Weißen rassistisch waren. Es gab zu dieser Zeit genauso viele weiße Sklaven, wenn nicht sogar mehr, die von Muslimen gehalten wurden.

An den amerikanischen Universitäten und öffentlichen Schulen hat ignoranter Hass das objektive Lernen verdrängt. Die einzigen Fakten sind die erfundenen, die die falschen Erzählungen unterstützen. Die Wahrheit wurde aus der amerikanischen Bildung verdrängt, die heute nur noch aus antiweißen Tiraden besteht.

Und so wird Thomas Jefferson, der die Unabhängigkeitserklärung geschrieben hat und in der Zeit der Sklaverei geboren wurde, zugunsten der ersten schwarzen Absolventin einer High School in New Jersey beiseite geschoben. Warum die erste schwarze Absolventin? Warum nicht die erste weiße Absolventin? Feministinnen würden sagen, dass Letzteres eine ebenso große Leistung ist. Warum nicht die erste behinderte Absolventin? Warum nicht die erste…?

Zur Zeit der Sklaverei besaßen nicht nur Schwarze in Afrika schwarze Sklaven, sondern auch freie Schwarze in Amerika. Das taten auch die Cherokee-Indianer, die ihre schwarzen Sklaven auf dem Pfad der Tränen mitnahmen, als die Bundesregierung die Cherokee aus ihrer Heimat in Georgia entwurzelte und sie zwang, in das spätere Oklahoma umzusiedeln.

Es ist paradox, dass es als Wiedergutmachung gilt, weiße Namen von Schulen, Straßen und Parks zu entfernen und durch schwarze Namen zu ersetzen, aber es ist anstößig, indianische Namen für Sportmannschaften, Flüsse und Bezirke zu vergeben.

So wie die Dinge laufen, werden die indianischen Namen zusammen mit den Namen der Weißen, die die Vereinigten Staaten gegründet haben, ausgelöscht. Bald werden wir ein Land haben, dessen Geschichte im Nachhinein neu geschrieben wurde.