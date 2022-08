USA stellen ihr bisher größtes Waffenpaket für die Ukraine vor

Das 3-Milliarden-Dollar-Paket umfasst Boden-Luft-Raketen, Artillerieabwehrradare, Überwachungsdrohnen

Präsident Biden kündigte am Mittwoch neue Militärhilfe für die Ukraine im Wert von fast 3 Milliarden Dollar an. Dies ist das größte Waffenpaket für Kiew seit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar.

Das Pentagon erläuterte den Inhalt des 2,98-Milliarden-Dollar-Pakets und erklärte, es zeige das Engagement der USA, „die Ukraine langfristig zu unterstützen“. Laut Pentagon handelt es sich bei der neuen Hilfe um „mehrjährige Investitionen zum Aufbau der dauerhaften Stärke der ukrainischen Streitkräfte“.

Das neue Waffenpaket umfasst:

Sechs zusätzliche National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS) mit zusätzlicher Munition für NASAMS

Bis zu 245.000 Schuss 155-mm-Artilleriemunition

Bis zu 65.000 Schuss 120-mm-Mörsermunition

Bis zu 24 Radargeräte zur Artillerieabwehr

Unbemannte Luftfahrtsysteme (UAS) Puma und Unterstützungsausrüstung für UAS-Systeme Scan Eagle

Unbemannte Luftabwehrsysteme VAMPIRE

Lasergesteuerte Raketensysteme

Finanzmittel für Ausbildung, Wartung und Instandhaltung

Die Mittel werden aus dem 40-Milliarden-Dollar-Gesetz zur Unterstützung der Ukraine entnommen, das Präsident Biden im Mai unterzeichnet hat. Die Waffen werden im Rahmen eines Programms namens Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) an die Ukraine geliefert, das es der US-Regierung ermöglicht, Ausrüstung für Kiew von der Rüstungsindustrie zu kaufen.

Das Pentagon erklärte, die Ankündigung markiere den Beginn des Vertragsprozesses für den Kauf der Waffen für die Ukraine. Die meisten Waffen, die die USA bisher an die Ukraine geliefert haben, wurden im Rahmen der „Presidential Drawdown Authority“ geliefert, die es Präsident Biden erlaubt, Waffen direkt aus US-Militärbeständen zu liefern. Mit dem neuen Paket erhöht sich die direkte Militärhilfe für Kiew seit Beginn des Krieges auf insgesamt rund 13,6 Mrd. USD.