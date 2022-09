Amerikanisches Roulette

Einleitung: Amerikas Todeslust

Russisches Roulette“ ist ein sehr seltsamer Ausdruck. Zumindest für jeden Russen. Aus dem einfachen Grund, weil er noch nie davon gehört hat. In der Tat gibt es ihn im Russischen nicht, weder den Ausdruck noch die Realität. Es ist etwas, das wir mit Erstaunen erfahren, wenn wir Englisch lernen. Der Ausdruck ist eine amerikanische Erfindung, und nur ein todessehnsüchtiger Amerikaner konnte sich so etwas ausdenken, und zwar im Jahr 1937 (https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_roulette). Und so ist es auch, dass nur ein Amerikaner mit Todessehnsucht sich die gegenwärtige Situation ausgedacht haben kann. Seit mehr als dreißig Jahren hat man den Bären so sehr und so oft geärgert, dass der Bär viel Zeit hatte, genau zu planen, was er tun würde. Jetzt tut er es. Warum ist man dann überrascht? Sie haben die Waffe geladen und auf Ihren eigenen Kopf gerichtet, jetzt warten sie, dass die Kugel herauskommt.

Woher wir kommen

Die Spezielle Militäroperation (SMO) in der Ukraine hätte bereits im April 2022 oder spätestens im August beendet sein können, wenn die meisten der alten sowjetischen Waffen der Kiewer Regimekräfte, die durch Nachschub aus den Ländern des ehemaligen Warschauer Pakts ergänzt wurden, zerstört worden waren. Ohne Rücksicht auf das ukrainische Volk, das nur Kanonenfutter ist, hat der Westen jedoch eingegriffen und den Konflikt zu einem ausgewachsenen Krieg eskalieren lassen, indem er auf Geheiß der verwestlichten ukrainischen Oligarchie seine Waffen, Technologien und Arbeitskräfte lieferte. (Genauso wie im Februar 1917, als der Westen auf Geheiß der verwestlichten russischen Oligarchie die „Russische Revolution“ inszenierte und dabei ebenfalls das Volk ignorierte). So ist die Ukraine lediglich zum Schlachtfeld für den wahren Krieg geworden, den zwischen Russland und den USA.

Die russische Antwort auf die westliche Eskalation und Aggression ist eine Teilmobilisierung. Die begrenzte SMO wird mehr Arbeitskräfte benötigen, um die dem Untergang geweihten, von der NATO unterstützten Nazis zu besiegen, deren Zahl durch die Ankunft von NATO-Truppen in ukrainischer Uniform sowie von Söldnern erheblich gestiegen ist. Präsident Putin wurde von der westlichen herrschenden Klasse über ihre staatlich kontrollierten Medien beschuldigt, ihnen mit einem Atomangriff zu drohen. Dies war jedoch nicht der Fall. Er hatte nur Truss geantwortet (die Russland mit einem Atomangriff gedroht hatte), dass Russland jede derartige Aggression mit dem gleichen Mittel beantworten würde.

Präsident Putin wartet nun den Winter ab, um den Völkern Westeuropas Gelegenheit zum Nachdenken zu geben und dann ihre rückgratlosen Führer zu zwingen, die amerikanische Tyrannei zurückzuweisen. Seit 2014 ist Präsident Putin entschlossen, die amerikanische Bedrohung seiner westlichen Grenzen und damit West- und Mitteleuropas ein für alle Mal zu beseitigen. Nur dann wird die nordwestliche Halbinsel des eurasischen Kontinents endlich frei werden. Um dies zu erreichen, hat er Beziehungen zu China, Indien und anderen asiatischen Ländern sowie zu zahlreichen Ländern in Afrika und Lateinamerika aufgebaut. So hat er in den letzten Monaten rasch an Einfluss in ganz Eurasien gewonnen.

Wo wir jetzt stehen

So wie der Sowjetunion zwischen 1989 und 1991, so ergeht es der Europäische Union zwischen 2022 und 2024. Jetzt ist nicht die Zeit für Unionen von oben nach unten – in den letzten beiden Generationen seit 1989 sind sie zugunsten einer internationalen Zusammenarbeit zwischen souveränen Nationen zusammengebrochen, wie sie von der Basis benötigt wird. In Tschechien, Österreich, Deutschland und den Niederlanden haben Demonstrationen stattgefunden, bei denen Kiew aufgefordert wurde, mit Russland zu verhandeln, und die EU-Kommissare aufgefordert wurden, sich nicht länger wie Vasallen der US-amerikanischen Feudalherren zu verhalten. Deutschland ist sehr nervös, es riskiert die Schließung seiner Industrie. Und die deutschen Winter können sehr kalt sein. Jetzt sind die beiden unterseeischen Nordstream-Pipelines für russisches Gas nach Deutschland explodiert. Das ist natürlich Sabotage.

Die USA haben die deutsche Industrie und weite Teile Europas erfolgreich vom russischen Gas abgeschnitten, das sie wieder hätte antreiben können, wenn die EU sich aus der Abhängigkeit von den USA hätte befreien wollen. Auch die ungarische Regierung will, dass Kiew verhandelt – sie hat ungarische Bürger jenseits der Grenze in Zakarpattia. Und in Rumänien gibt es Leute, die das Gleiche über die rumänische Provinz Czernowitz jenseits der Grenze denken, obwohl diejenigen, die so denken, nicht Teil der derzeitigen US-Marionettenregierung sein dürfen. Auch Polen will sein Territorium zurück, vielleicht alle fünf Provinzen der äußersten Westukraine: Wolyn, Riwne, Lemberg, Ternopil und Iwano-Frankiwsk. Unterdessen steht Italien kurz davor, eine neue, Brüssel-kritische nationalistische Regierung zu bekommen, sehr zum Missfallen der nicht gewählten EU-Elite.

Der Euro ist gegenüber dem Dollar bereits eingebrochen. Jetzt ist das Pfund Sterling an der Reihe. Das Pfund Sterling hat gegenüber dem Dollar 20% seines Wertes verloren, seit MissTrust an die Macht gekommen ist. Das Vereinigte Königreich, dem die USA wegen seiner EU-feindlichen Nordirlandpolitik in den Rücken gefallen sind, hat eine Wirtschaft, die nicht aus dem Sumpf herauskommt, sondern in dem Sumpf abtaucht. Die Medien des Vereinigten Königreichs verkünden, dass die Wartelisten des staatlichen Gesundheitsdienstes des Vereinigten Königreichs für die meisten Menschen nur noch (sic) zwei Jahre betragen (wenn man nicht vorher stirbt). Mehr als 10% der britischen Bürger, 7 Millionen Menschen, warten jetzt auf eine Behandlung. Einige haben große Schmerzen. In jedem anderen Land der Welt würde es eine Revolution geben, wenn die Wartelisten für medizinische Behandlungen länger als zwei Monate wären. Einige Bürger des Vereinigten Königreichs reisen sogar in die Ukraine, um eine angemessene medizinische Behandlung zu erhalten.

Die Infrastruktur des Vereinigten Königreichs, die Versorgungseinrichtungen, Straßen, Eisenbahnen, das Bildungs- und Gesundheitswesen haben vielerorts das Niveau der „Dritten Welt“ erreicht. Die Währungskrise im Vereinigten Königreich ist darauf zurückzuführen, dass die britische Regierung riesige Geldsummen leihen muss – das war der „kühne Plan“ von MissTrust. Schließlich folgt das britische Establishment buchstabengetreu den Anweisungen der USA und musste Russlands Reichtümer ablehnen und die bankrotte Ukraine subventionieren. Die Verschuldung des Vereinigten Königreichs nähert sich inzwischen der der USA an und schließt zu der Italiens auf, das früher als „hoffnungsloser Fall“ verspottet wurde. Wie man so schön sagt: „Alles rächt sich irgendwann“.

Wohin wir uns bewegen

Wie wird das alles enden? Ich habe von Anfang an geglaubt, dass das alles mit dem russischen Sieg enden wird. Das bedeutet:

Eine andere Ukraine

Es wird immer ein ostslawischsprachiges Land zwischen dem südöstlichen Polen und dem südwestlichen Russland geben, wie auch immer es heißen wird. In Zukunft wird es jedoch ein Land innerhalb seiner natürlichen Grenzen sein, das nur von denjenigen bewohnt wird, die sich freiwillig mit der Regierung und der Kultur in ihrer Hauptstadt Kiew identifizieren. Außerdem wird es, entnazifiziert, keine militärische, biologische oder nukleare Bedrohung für seine Nachbarn darstellen und unabhängig von den Geopolitikern in Washington und Brüssel sein.

Ein anderes Russland

Als Ergebnis des Krieges gegen die NATO wird Russland von der Schaumkruste der westlich orientierten Kriecher befreit, die sich in den 1990er Jahren gebildet haben, der liberalen Schwätzerklasse, auf Russisch „die kreative Klasse“ genannt. Die 5%, die dem Westen und seinen überteuerten Konsumgütern verfallen sind, wiederholen nur den Verrat der westlich orientierten herrschenden Klasse und der Verräter von vor 1917, die ihr Vermögen ebenfalls mit überteuerten westlichen Konsumgütern verschwendet haben. Diejenigen, die sich gegenüber ihren westlichen Herren und Meister weiterhin wie Schimpansen verhalten, sollten in den Westen gehen und dort leben, wenn sie nicht bereits vor der russischen Justiz nach Finnland, Georgien oder anderswohin geflohen sind. Russland im Krieg gegen die NATO (= die USA) ist ein Land, das Patrioten braucht, keine Verräter.

Ein anderes Europa

Gegenwärtig besteht in Mittel- und Westeuropa die Gefahr einer „Donbassisierung“ als Folge der US-Forderungen nach absolutem Gehorsam gegenüber ihrer antirussischen Tyrannei, den so genannten „Sanktionen“. Das bedeutet, dass das NATO-isierte Mittel- und Westeuropa deindustrialisiert, verarmt, kalt, hungrig und außerdem wehrlos sein wird, da seine Waffen in der Ukraine zerstört wurden. Doch erst an diesem Tiefpunkt werden sie zu verstehen beginnen, dass ihre Zukunft nicht jenseits des Atlantiks liegt, sondern nebenan, in Osteuropa und Eurasien, dem Tor zu Wachstum und Wohlstand in Asien.

Eine andere Welt

Sieben Milliarden der acht Milliarden Menschen auf der Welt, 87,5% des Planeten, warten auf den Tag, an dem sie von westlichem Imperialismus, Ausbeutung und nuklearer Bedrohung befreit werden und nach Menschlichkeit, Wahrheit, Gerechtigkeit und Wohlstand streben. Ihre einzige Hoffnung ist der bevorstehende Sieg Russlands über die USA. Sobald dieser da ist, wird vieles wieder an seinen natürlichen Platz zurückfallen. Asien mit China und Indien, Afrika, Lateinamerika und alle westlichen Völker (im Wesentlichen West- und Mitteleuropa, Nordamerika und Ozeanien), die so lange von der bedrückenden Dunkelheit der feudalen westlichen Elite unterdrückt wurden, werden in die russischen Fußstapfen treten und, zunächst geblendet, in das helle Tageslicht der Freiheit schreiten können.

Schlussfolgerung

Im Jahr 1939 brachte Winston Churchill seine außerordentliche ethnozentrische Ignoranz zum Ausdruck, indem er Russland als „ein Rätsel, eingewickelt in ein Mysterium, im Inneren eines Enigmas“ bezeichnete. Wie viele Unwissende sprach er dabei natürlich von sich selbst. Wenn man sich nicht die Mühe machen kann, den Standpunkt eines anderen zu verstehen, nennt man ihn einfach „ein Rätsel, eingewickelt in ein Mysterium, innerhalb eines Rätsels“. Dann hat man sich erfolgreich als engstirniger und egoistischer Narzisst definiert. Nur: Wenn man in Bezug auf lebenswichtiges Gas, Öl, Dünger, Weizen, Papier, Titan usw. von diesem anderen Menschen abhängig ist, sollte man sich vielleicht doch bemühen, dessen Standpunkt zu verstehen. Andernfalls wird man seinen Todeswunsch, das völlig selbstmörderische Verhalten seines amerikanischen Roulettes, definitiv als „ein Rätsel, eingewickelt in ein Mysterium, innerhalb eines Enigmas“ betrachten.