Verlassen Sie Google und Gmail, bevor es zu spät ist – Google ist eine Schlüsselfigur im kommenden Sozialkreditsystem

Google zensiert nicht nur Informationen über seine Suchmaschine – etwa 50 % unserer Abonnenten sind Nutzer von Gmail-Konten, die Zustellungsrate liegt bei der HÄLFTE von E-Mail-Anbietern wie diesem.

Viele wissen, dass Google über seine Suchmaschine Informationen filtert und massiv zensiert, aber es hat auch die Macht, in anderen Bereichen zu zensieren, einschließlich Ihrer persönlichen E-Mails, wenn Sie Gmail benutzen

Die technokratische Kabale treibt die Welt in Richtung globaler Tyrannei, und Google ist einer der Hauptunterstützer, Helfer und Anstifter in diesem Plan

Google erfasst jede einzelne Bewegung, die Sie online machen, wenn Sie ein Google-basiertes Produkt verwenden. Alle Google-Produkte sind miteinander verbunden, und die Daten aus den verschiedenen Produkten und Diensten werden gesammelt, um ein Persönlichkeitsprofil von Ihnen zu erstellen, das sowohl dazu verwendet wird, Sie zu manipulieren, als auch an Dritte verkauft wird, damit diese es nach Belieben nutzen können.

Google stellt mehrere einzigartige Bedrohungen für die Gesellschaft dar. Es ist eine Überwachungsbehörde mit militärischen Verbindungen und verdeckten Überwachungsbefugnissen, es ist eine Zensurbehörde mit der Fähigkeit, den Zugang zu Websites im gesamten Internet zu beschränken oder zu blockieren, und es hat die Macht, die öffentliche Meinung zu manipulieren.

Ohne Google würde der Traum der Technokraten von einer Eine-Welt-Regierung wahrscheinlich nie Wirklichkeit werden, da er sich auf Social Engineering und künstliche Intelligenz stützt. Google ist ein Vorreiter und Experte in beidem und hat die Fähigkeit, ganze Bevölkerungen zu kontrollieren

Die Tatsache, dass die Hälfte aller Menschen in den USA und auf der ganzen Welt immer noch Google Mail als primären E-Mail-Dienst nutzen, zeigt, dass viele immer noch nicht verstehen, wie gefährlich Google tatsächlich ist, nicht nur für ihre unmittelbare Privatsphäre, sondern auch für ihre zukünftige Freiheit.

Viele wissen, dass Google über seine Suchmaschine Informationen filtert und massiv zensiert. Wie Sie sich vielleicht erinnern, hat Google im Juni 2019 Mercola.com in seinem Suchmaschinen-Update begraben (siehe Video oben). Sie änderten den Algorithmus so, dass unsere Artikel herausgefiltert wurden, sobald Sie einen gesundheitsbezogenen Suchbegriff in Google eingaben.

Aber Google hat auch die Macht, in anderen Bereichen zu zensieren, einschließlich Ihrer persönlichen E-Mails, wenn Sie Gmail verwenden. Wie Gawker1 bereits berichtet hat, wird jedes Wort jeder E-Mail, die über Gmail gesendet wird, und jeder Klick in einem Chrome-Browser von dem Unternehmen dauerhaft aufgezeichnet.

Google zensiert Ihren Gmail-Posteingang

Die Einmischung von Google in Ihr Leben wird immer weiter zunehmen, und wenn Sie immer noch Gmail verwenden, warum? Sie tauschen Bequemlichkeit und Kosten gegen Ihre Privatsphäre ein und ziehen dabei den Kürzeren. Stellen Sie sich nur einmal vor, wie Ihre E-Mails verwendet werden könnten, um Sie beispielsweise in einem von Google betriebenen sozialen Kreditsystem einzustufen. Nur wenige von uns sind „rein wie Schnee“, aber das ist nicht einmal das Problem. Das Problem ist, dass JEDE Ansicht oder Meinung gegen Sie verwendet werden kann und wird. Die letzten drei Jahre haben uns das sicherlich gelehrt.

Ebenso besorgniserregend ist die Tatsache, dass Google Ihre E-Mails zensieren kann, und wir haben Beweise dafür, dass dies bereits geschieht. Während etwa 50 % unserer Abonnenten Gmail-Konten nutzen, liegt die Zustellungsrate für Gmail-Konten bei der HÄLFTE aller E-Mail-Anbieter wie ProtonMail – weit niedriger als bei jedem anderen E-Mail-Dienst.

Wenn Sie also Gmail für den Empfang unseres Newsletters verwenden, wechseln Sie bitte sofort. Wenn Sie Gmail nutzen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass Ihr Posteingang zensiert wird und Sie es vielleicht nicht einmal merken. Ich bin mir sicher, dass sie in nicht allzu ferner Zukunft die Zustellung JEDER unserer E-Mails an Gmail-Konten zensieren werden. Das ist nur eine weitere clevere Zensurstrategie von ihnen.

Warum sollten Sie einen Dienst nutzen, der Informationen zensiert, für die Sie sich ausdrücklich entschieden haben und die Sie erhalten möchten? Was, abgesehen von diesem Newsletter, wird Ihnen sonst noch vorenthalten? Wenn Sie ein Abonnent sind, empfehle ich Ihnen dringend, sich mit einem anderen E-Mail-Konto neu anzumelden – und Gmail ganz zu kündigen.

ProtonMail ist eine hervorragende Alternative. Es bietet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, um Ihre Inhalte und andere Benutzerdaten zu schützen. Proton bietet außerdem einen verschlüsselten Kalender, verschlüsselten Cloud-Speicher und ein kostenloses VPN.

Google – Das größte und gefährlichste Monopol der Welt

Die technokratische Kabale treibt die Welt in Richtung globaler Tyrannei, und Google ist einer der Hauptunterstützer, Helfer und Anstifter, dieses Plans. In der Tat würde der Traum von einer Eine-Welt-Regierung ohne Google wahrscheinlich niemals Wirklichkeit werden, da er auf Social Engineering und künstliche Intelligenz angewiesen ist. Google ist ein Vorreiter und Experte in beiden Bereichen und kontrolliert ganze Bevölkerungsgruppen auf eine Art und Weise, die wir noch nicht einmal vollständig verstehen.

Im Laufe der Zeit hat sich Google so positioniert, dass es sich tief in unser tägliches Leben eingebettet hat. Jede Minute des Tages sammelt Google Daten über alles, was Sie tun, wohin Sie gehen, was Sie teilen, fragen und glauben.

Google erfasst jede einzelne Bewegung, die Sie online machen, wenn Sie ein Google-Produkt verwenden, sei es die Suchmaschine, Google Docs, Google Wallet, Google Mail, der Chrome-Browser, Google Photos, Android Auto, Android TV, Gboard, Google Alerts, Connected Home, Chromebook, YouTube – die Liste geht weiter.

Alle Google-Produkte sind miteinander verbunden, und die Daten aus den verschiedenen Produkten und Diensten werden gesammelt, um Ihr Persönlichkeitsprofil zu erstellen. Dieses Profil wird dann an Dritte verkauft. Es wird von Google auch verwendet, um Ihre Gedanken, Überzeugungen und Verhaltensweisen mithilfe von KI-Analysen zu beeinflussen.

Google ist das weltweit führende KI-Unternehmen und hat 2014 Deep Mind für 500 Millionen Dollar gekauft. Die Deep Mind-KI besiegte 2019 den menschlichen Go-Champion, ein Spiel, das weitaus komplexer ist als Schach. Mit dieser KI ist es für sie nicht schwer, mit ihren Deep-Learning-Algorithmen all Ihre Daten zu durchforsten und Muster zu finden, die sie ausnutzen können.

Der Artikel „What Surveillance Valley Knows About You“ aus dem Jahr 2013 ist eine augenöffnende Lektüre, in der beschrieben wird, wie sehr diese Datenerfassung und -verteilung in die Privatsphäre eingreift und wie gefährlich es sein kann, wenn Sie auf bestimmten Listen landen, die an Dritte verkauft werden. Täuschen Sie sich nicht, die Erfassung von Nutzerdaten ist das Hauptgeschäft von Google. SIE sind das eigentliche Produkt, das verkauft wird.

Wie Google die Gesellschaft bedroht

Google stellt mehrere einzigartige Bedrohungen für die Gesellschaft dar, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden:

Google ist eine Überwachungsagentur mit militärischen Verbindungen und verdeckten Überwachungsbefugnissen – Alle Google-Produkte sind Überwachungsplattformen, und aus der Sicht von Google liegt der Wert dieser Plattformen in ihrer Fähigkeit, sehr genaue Daten über Sie als Person zu sammeln, wie Ihre Gewohnheiten, Gedanken, Überzeugungen, Vorlieben und Abneigungen, Gesundheitsprobleme und vieles mehr.

Eine verdeckte Überwachungsfunktion ist Google Analytics, das Websites kostenlos nutzen können. Sie bezahlen dafür jedoch mit Ihren persönlichen Daten, die Google an Dritte verkauft. Insgesamt stehlen Websites, die Google Analytics verwenden – und das sind die meisten – eine enorme Menge an privaten Informationen, da alles, was Sie auf einer damit ausgestatteten Website tun, aufgezeichnet wird.

Sie können jedoch nicht wissen, ob eine Website Google Analytics verwendet, sodass die Überwachung sozusagen „im Dunkeln“ stattfindet.

Google ist eine Zensurbehörde mit der Möglichkeit, den Zugang zu Websites im gesamten Internet einzuschränken oder zu sperren – Das größte Problem bei dieser Art von Internetzensur ist, dass man nicht weiß, was man nicht weiß.

Wenn eine bestimmte Art von Information aus der Suche entfernt wird und man nicht weiß, dass sie existieren sollte, wird man nie danach suchen. Und wenn Sie online nach Informationen suchen, woher wissen Sie dann, dass bestimmte Websites oder Seiten überhaupt aus den Suchergebnissen entfernt wurden? Die Antwort ist, man weiß es nicht.

Google hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, über „Fake News“ zu entscheiden und zensiert Informationen nach seinen eigenen Kriterien, was wahr oder falsch ist. Das macht es für Google natürlich sehr einfach, Informationen zu zensieren, die nicht in seinem eigenen Interesse sind.

Als nur ein Beispiel hat Julian Assange 2017 aufgedeckt, wie YouTube den ehemaligen Kongressabgeordneten Ron Paul zensiert hat – weil er für den Frieden geworben hat! Wie von Activist Post angemerkt:

Was wir erleben … ist ein Versuch, die friedliche Opposition zum Schweigen zu bringen … [D]ieses harte Durchgreifen fällt auch mit einem massiven Vorstoß der Mainstream-Medien zusammen, die Spaltung des Volkes zu schüren … eine Atmosphäre zu schaffen, die so gespalten ist, dass die Menschen nicht mehr hinsehen, wer sie kontrolliert.

Google hat die Macht, die öffentliche Meinung zu manipulieren – Allein durch die Veränderung der Suchergebnisse kann Google die Meinung der Menschen zu einem bestimmten Thema manipulieren.

Laut Dr. Robert Epstein, der als leitender Forschungspsychologe des American Institute of Behavioral Research and Technology jahrelang die manipulativen und betrügerischen Praktiken von Google aufgedeckt hat, ist Google in der Lage, die Wahlpräferenzen von unentschlossenen Wählern um bis zu 63 % zu verändern und 25 % der weltweiten Wahlen zu bestimmen – und das alles, ohne Spuren zu hinterlassen.

Diese Fähigkeit, die öffentliche Meinung und das Verhalten des Einzelnen zu manipulieren, macht es zu einem so effektiven Werkzeug des Social Engineering.

Google ist eine Schlüsselfigur im kommenden Sozialkreditsystem

Die Kombination all dieser Fähigkeiten – die Möglichkeit, jede erdenkliche Kennzahl zu überwachen und zu verfolgen, den Zugang zu Informationen zu zensieren und zu blockieren und die Fähigkeit, Meinungen zu manipulieren – macht Google zu einer unschätzbaren Ressource für das geplante Sozialkreditsystem.

Wie Fast Company berichtet, ist Chinas Sozialkreditsystem kein Einzelfall. „Ein paralleles System entwickelt sich in den Vereinigten Staaten, zum Teil als Ergebnis der Nutzerpolitik des Silicon Valley und der Technologiebranche, zum Teil durch die Überwachung der Aktivitäten in den sozialen Medien durch private Unternehmen“, schreibt Fast Company.

Lebensversicherungsunternehmen nutzen beispielsweise bereits Inhalte, die in sozialen Medien geteilt werden, um Ihre Prämie zu bestimmen. PatronScan ist ein weiteres Beispiel. Diese Geräte werden von Restaurants eingesetzt, um gefälschte Ausweise und unerwünschte Kunden zu identifizieren, also Personen, die aus dem einen oder anderen Grund bereits aus dem Lokal geworfen wurden.

Die Liste wird unter den PatronScan-Kunden geteilt, sodass man, wenn man in einer Bar oder einem Restaurant ausgeschlossen wird, effektiv bis zu einem Jahr lang aus allen Bars und Restaurants in den USA, Kanada und Großbritannien ausgeschlossen wird. Weitere Beispiele für das schleichende soziale Kreditsystem finden Sie in dem Originalartikel von Fast Company.

Google ist überall

Ein weiterer Grund für die Annahme, dass der anhaltende Erfolg von Google entscheidend für das Bestreben der Technokraten ist, die Weltbevölkerung zu kontrollieren und einen globalen Totalitarismus einzuführen, ist die Tatsache, dass Google bereits in die meisten Bereiche des täglichen Lebens eingedrungen ist. Google ist zum Beispiel in den folgenden Bereichen tätig, und diese Liste ist bei Weitem nicht vollständig. Natürlich werden in jedem dieser Bereiche auch persönliche Daten abgegriffen.

Bildung im Kindesalter – Viele Schulen verwenden keine gedruckten Bücher mehr. Stattdessen wird der gesamte Unterricht auf Tablets oder Computern durchgeführt, die mit Google-basierter Software wie Google Classroom, Google Docs und Gmail ausgestattet sind.13 Google Chromebooks (von Google betriebene Laptops) wurden während der COVID-Schließungen noch weiter verbreitet. Im Grunde genommen konnte kein Kind seine Ausbildung ohne ein solches Gerät fortsetzen.

Wie Wired berichtet, werden Highschool-Schüler jetzt von GoGuardian ausspioniert, einem weiteren Google-Überwachungstool, das es Lehrern ermöglicht, den Bildschirm jedes Schülers zu sehen und mithilfe von KI E-Mails und andere Dokumente der Schüler zu scannen. Bei Anzeichen von Gewalt oder psychischen Problemen wird eine Warnung an Lehrer und Polizei gesendet.

Sobald die Kinder aus der Schule kommen, werden sie aufgefordert, ihre Schulkonten in persönliche Konten umzuwandeln, was Google ermöglicht, von klein auf unglaublich aussagekräftige Persönlichkeits- und Marketingprofile jedes Einzelnen zu erstellen.

Gesundheitswesen – Google Health ist an der medizinischen Forschung und der Ausweitung der KI in der Medizin beteiligt, während seine Google Cloud Healthcare Data Engine es „führenden Vertretern des Gesundheitswesens und der Biowissenschaften ermöglicht, Entscheidungen auf der Grundlage unzusammenhängender Gesundheitsdaten zu treffen“. Google besitzt auch Fitbit, wodurch es Zugriff auf alle Ihre körperlichen Fitnessdaten hat. Das Unternehmen arbeitet auch an tragbaren medizinischen Diagnosen.

Arzneimittelwerbung – 2017 hat Google beispielsweise in Zusammenarbeit mit der National Alliance on Mental Illness ein Quiz zur Selbsteinschätzung von Depressionen auf den Markt gebracht – ein Test, der alle Befragten in Richtung einer medikamentösen Lösung lenkte.

Seitdem haben Google und andere Technologieunternehmen immer tieferen und umfassenderen Zugang zu den persönlichen medizinischen Informationen der Menschen erhalten, und Google verkauft diese Daten an Dritte, was zu höheren Versicherungsprämien oder zur Verweigerung der Beschäftigung führen kann.

Genomik – Google ist auch führend bei der Sammlung von genetischen Daten (die sie ihren Nutzerprofilen hinzufügen) und der Entwicklung von Gentechnologien. Wie im Google Blog berichtet:

Bei Google Health setzen wir unsere Technologie und unser Fachwissen auf dem Gebiet der Genomik ein. Im Folgenden finden Sie die jüngsten Forschungs- und Industrieentwicklungen, die wir vorgenommen haben, um genetische Krankheiten schneller zu erkennen und die Gleichberechtigung von Genomtests über alle Abstammungen hinweg zu fördern. Dazu gehört auch eine aufregende neue Partnerschaft mit Pacific Biosciences, um genomische Technologien in der Forschung und in der Klinik weiter voranzubringen.

Auf dieser Liste der Entwicklungen stehen: „Hilfe bei der Erkennung lebensbedrohlicher Krankheiten“, „Anwendung des maschinellen Lernens zur Maximierung des Potenzials von Sequenzierungsdaten“ und „Unterstützung gerechterer Genomikressourcen und -methoden“.

Lebensmittelindustrie – Google ist mit Datenmanagement- und KI-Diensten auch tief in der Lebensmittelindustrie verankert und in der Gastronomie allgegenwärtig.

Haussicherheit – Google hat kürzlich einen Teil von ADT gekauft und arbeitet mit dem Haussicherheitsgiganten für eine Reihe von Diensten zusammen. Ihr ADT-Dienst wird sich also nicht mehr um Haussicherheit drehen, sondern eher um Hausüberwachung.

Künstliche Intelligenz – Laut Googles spezieller KI-Website „ist es unsere Aufgabe, die Informationen der Welt zu organisieren und … Probleme für unsere Nutzer, unsere Kunden und die Welt zu lösen … KI … [bietet] uns neue Möglichkeiten, alte Probleme zu betrachten und hilft uns dabei, die Art und Weise, wie wir arbeiten und leben, zu verändern, und wir glauben, dass die größten Auswirkungen eintreten werden, wenn jeder Zugang zu ihr hat.“

Letztlich geht es darum, selbstlernende KI zu schaffen, die in der Lage ist, menschliche Denkprozesse zu imitieren. Es gibt sogar Vorschläge, wonach KI-gestützte Analysesysteme für die „vorausschauende Polizeiarbeit“ eingesetzt werden könnten, wie im Film „Minority Report“ aus dem Jahr 2002, in dem mutmaßliche Täter verhaftet werden, bevor ein Verbrechen tatsächlich begangen wird.

In einem Artikel in The Intercept vom Januar 2020 wurde ein Dokument des Datenspeicherunternehmens Western Digital und des Beratungsunternehmens Accenture aus dem Jahr 2018 zitiert: „Value of Data: Seeing What Matters – A New Paradigm for Public Safety Powered by Responsible AI“, in dem vorhergesagt wird, dass intelligente Überwachungsnetzwerke „in drei Reifegraden“ eingesetzt werden könnten.

Die erste Stufe ist die derzeitige, bei der die Strafverfolgungsbehörden Videoüberwachungsnetzwerke nutzen, um Verbrechen zu untersuchen, nachdem sie bereits geschehen sind.

Auf der zweiten Stufe, die für das Jahr 2025 prognostiziert wird, werden die Kommunen in vollständig vernetzte Smart Cities umgewandelt, in denen die Kameras von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen mit einem von der Regierung betriebenen KI-gestützten Analysesystem verbunden sind. Die dritte Stufe, die für 2035 prognostiziert wird, wird über Vorhersagefähigkeiten verfügen. Wie von The Intercept berichtet:

Ein „Ökosystem für öffentliche Sicherheit“ wird Daten zentralisieren, die aus unterschiedlichen Datenbanken wie sozialen Medien, Führerscheinen, Polizeidatenbanken und dunklen Daten stammen. Eine KI-gestützte Analyseeinheit wird es der Polizei ermöglichen, „Anomalien in Echtzeit zu bewerten und ein Verbrechen zu unterbrechen, bevor es begangen wird. Das heißt, um Verbrechen im Vorfeld zu erkennen.

Allerdings behauptete Google schon vor einem Jahrzehnt, Ihre Gedanken lesen zu können. Im Jahr 2010 prahlte Google-CEO Eric Schmidt: „Wir wissen, wo Sie sind. Wir wissen, wo Sie gewesen sind. Wir können mehr oder weniger wissen, woran Sie denken.

Zehn Jahre später sind Googles Fähigkeiten, Gedanken zu lesen, exponentiell gewachsen und wurden so weit perfektioniert, dass die KI genau den Moment vorhersagen kann, in dem sich ein Teenager unsicher, einsam oder verletzlich fühlt, sodass in diesem Moment eine Werbung für ein imageförderndes Produkt vor ihm auf dem Bildschirm angezeigt werden kann.

Diese und viele andere erschreckende Möglichkeiten werden in dem Buch „The Age of Surveillance Capitalism: Der Kampf um eine menschliche Zukunft an der neuen Grenze der Macht“ von der Sozialpsychologin und Harvard-Professorin Shoshana Zuboff beschrieben.

Monopole bedrohen Demokratie und Grundfreiheiten

Leider sehen viele immer noch nicht das Problem, das Google darstellt. Seine Dienste sind nützlich und praktisch, sie erleichtern das Leben in vielerlei Hinsicht und in anderer Hinsicht unterhaltsamer. Das ist der Köder, und viele haben ihn mit Haut und Haaren geschluckt, ohne sich Gedanken über den Preis zu machen, den sie für diese Annehmlichkeiten zahlen müssen, oder sie unterschätzen einfach die Bedrohung, die diese Sammlung persönlicher Daten darstellt.

Wenn Sie in diese Kategorie fallen, bitte ich Sie, ernsthaft über dieses Thema nachzudenken, denn Monopole bedrohen unsere Lebensweise, und zwar in mehr als einer Hinsicht. Wie der Wirtschaftsjournalist und ehemalige Direktor von Open Markets, Barry Lynn, erklärt:

[M]onopole sind eine Bedrohung für unsere Demokratie, für unsere Grundfreiheiten und für unsere Gemeinschaften. Monopolisierung, diese Konzentration von Reichtum und Macht, ist eine Bedrohung für alles, was Amerika ausmacht …

Amerika hat heute ein Monopolproblem. Wir erleben im Grunde eine zweite Welle der Konsolidierung und Monopolisierung aufgrund der digitalen Revolution … Das erste Problem ist der Verbraucherschutz und die mögliche Schädigung der Verbraucher. Wir haben die Kartellgesetze ursprünglich geschaffen, um unsere Freiheiten zu schützen, oft als Produzenten von Dingen … Meine Freiheit, meinen Weizen, meine Ideen, das Produkt meiner Arbeit auf den Markt zu bringen. Das ist Freiheit.

Der zweite Zweck war der Schutz unserer Demokratie vor riesigen Konzentrationen von Reichtum und Macht. Um unsere demokratischen Institutionen zu schützen. Und der dritte Zweck [war] der Schutz Ihrer Gemeinschaft. Wenn ich in Peoria lebe, möchte ich dann, dass die Stadt Peoria von ein paar Wall-Street-Unternehmen geleitet wird, oder möchte ich, dass sie von den Bürgern von Peoria geleitet wird?

Google ebnet den Weg in die Hölle auf Erden

Alphabet, die umbenannte Muttergesellschaft, in der Google und seine verschiedenen Abteilungen untergebracht sind, hat sich in ein krakenartiges Superunternehmen verwandelt, dessen Tentakel in die Bereiche Regierung, Lebensmittelproduktion, Gesundheitswesen, Bildung, militärische Anwendungen und die Entwicklung von KI reichen, die mehr oder weniger unabhängig laufen kann.

Eine Schlüsselkomponente vieler dieser Unternehmen sind Daten – Ihre persönlichen Nutzungsdaten; die Verfolgung jeder Webseite, die Sie jemals besucht haben, und jedes einzelnen Gedankens, den Sie jemals auf einem Google-fähigen Gerät geschrieben haben, zusammen mit der geografischen Verfolgung, die jede Ihrer Bewegungen verfolgt.

Heutzutage gehört zu einem bewussten Verbraucher auch, dass er kluge, informierte Entscheidungen über Technologie trifft. Google ist bei weitem das größte persönliche Datenleck in Ihrem Leben. Daher kann ein Boykott von Google viel dazu beitragen, Ihre Privatsphäre zu schützen und die bösen Pläne der Technokraten für unsere digitale Gefangenschaft zu vereiteln. Es ist an der Zeit zu erkennen, dass Privatsphäre gleich Freiheit ist. In der heutigen technologiegesteuerten Landschaft kann man nur frei sein, wenn man eine Privatsphäre hat.

Was kann man letztlich mit dieser Art von Informationen tun, abgesehen von personalisierter Werbung? Wie könnte sie in Kombination mit militärischen, mit KI ausgestatteten Robotern genutzt werden? Wie könnte man sie nutzen, um Entscheidungen über Ihre Gesundheitsversorgung zu beeinflussen? Wie könnte man sie nutzen, um Ihre Entscheidungen über Ihren Lebensstil zu beeinflussen? Wie könnte (oder wird) sie eingesetzt, um Politik und Gesellschaft im Allgemeinen zu beeinflussen?

Ein bewusster Verbraucher zu sein, bedeutet heute auch, kluge, informierte Entscheidungen über Technologie zu treffen. Jeder, der auch nur ein wenig Zeit damit verbracht hat, über die Auswirkungen des immer größer werdenden Monopols von Google auf unser tägliches Leben nachzudenken, wird wahrscheinlich vor den Möglichkeiten erschaudern und zustimmen, dass wir nicht zulassen können, dass dies so weitergeht. Google ist bei weitem das größte persönliche Datenleck in Ihrem Leben, daher kann ein Boykott von Google viel zum Schutz Ihrer Privatsphäre beitragen.

Bedenken Sie außerdem, dass die technokratische Elite Ihre Daten benötigt, um ein digitales Freiluftgefängnis zu schaffen. Die künstliche Intelligenz kann ohne sie nicht funktionieren, und ohne künstliche Intelligenz bricht der Versuch des Social Engineering zusammen. Google ist der wichtigste Datensammler da draußen, und der einfachste Weg, ihre bösen Pläne zu durchkreuzen, ist, sie nicht mehr mit Daten zu füttern.

Wie Sie Google aus Ihrem Leben verdrängen

Es ist wirklich an der Zeit zu erkennen, dass Privatsphäre gleich Freiheit ist. In der heutigen technologiegesteuerten Landschaft können Sie nur frei sein, wenn Sie Ihre Privatsphäre schützen. Die beiden gehen Hand in Hand. Also, zögern Sie nicht. Fangen Sie noch heute damit an, Ihre Privatsphäre und Ihre Freiheit zurückzuerobern, indem Sie sich von allen Google-Produkten trennen, angefangen bei Google Mail.

Einige der am häufigsten genutzten Google-Fallen sind hier aufgeführt. Zusätzlich zu diesen Vorschlägen finden Sie hier noch ein paar weitere:

Wenn Sie ein Schüler sind, wandeln Sie die Google-Konten, die Sie als Schüler erstellt haben, nicht in persönliche Konten um.

Wechseln Sie zu einem sicheren Dienst für die gemeinsame Nutzung von Dokumenten – Geben Sie Google Docs auf und verwenden Sie eine Alternative wie Zoho Office, Etherpad, CryptPad, OnlyOffice oder Nuclino, die alle von NordVPN empfohlen werden. Digital Trends hat ebenfalls eine Reihe von Alternativen veröffentlicht.

Löschen Sie alle Google-Apps von Ihrem Telefon und entfernen Sie die Google-Hardware.

Vermeiden Sie Websites, die Google Analytics verwenden – Dazu müssen Sie die Datenschutzbestimmungen der Website überprüfen und nach „Google“ suchen. Websites müssen offenlegen, ob sie ein Überwachungsinstrument eines Drittanbieters verwenden. Wenn sie Google Analytics verwenden, fordern Sie sie auf, zu wechseln!

Verwenden Sie keine Google-Home-Geräte in Ihrem Haus oder Ihrer Wohnung – Diese Geräte zeichnen alles auf, was in Ihrem Haus geschieht, sowohl Sprache als auch Geräusche wie Zähneputzen oder Wasseraufkochen, selbst wenn sie scheinbar inaktiv sind, und senden diese Informationen an Google zurück. Das Gleiche gilt für Googles Heimthermostat Nest und Amazons Alexa.

Verwenden Sie kein Android-Handy, da es sich im Besitz von Google befindet.

Verzichten Sie auf Siri, das alle Antworten von Google bezieht.

Verwenden Sie kein Fitbit, da es in jüngster Vergangenheit von Google gekauft wurde und dem Unternehmen alle Ihre physiologischen Daten und Aktivitätswerte liefert, zusätzlich zu allem anderen, was Google bereits über Sie hat.

Verwenden Sie Gmail nicht mehr – nutzen Sie einen auf Datenschutz basierenden Verschlüsselungsdienst wie Proton Mail.

Hören Sie auf, den Chrome-Browser und die Google-Suche zu verwenden. Brave ist der überwältigende Browser der Wahl und wenn Sie schon dabei sind, können Sie die neue Brave-Suchmaschine verwenden.

