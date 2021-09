Amerikas Biowaffen-Geheimnisse

Fort Detrick in Frederick, Maryland, beherbergt das U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, wo tödliche Erreger wie Ebola, Pocken und Milzbrand untersucht werden.

In Fort Detrick wurden biologische Kampfstoffe getestet, Tiere und Menschen giftigen Sprays ausgesetzt, Staub so manipuliert, dass er wie Anthrax schwebt, und tödliche Tropfen, Pulver, Sprays, Zahnpasta und Zigarren hergestellt, mit denen ausländische Staatsoberhäupter ermordet werden sollten.

Es ist bekannt, dass es zu Sicherheitsmängeln kommt; im Jahr 2002 wurde in Fort Detrick Milzbrand freigesetzt, und später wurde berichtet, dass es möglicherweise zu mehreren Kontaminationsfällen kam.

Obwohl die offensive Biowaffenforschung in den USA 1969 eingestellt wurde und die USA und China einen Vertrag über das Verbot der Entwicklung von Biowaffen geschlossen haben, gibt es Schlupflöcher. Defensive Biowaffenforschung ist nämlich immer noch erlaubt

Monatelang führte die bloße Erwähnung der Lab-Leak-Hypothese, die besagt, dass SARS-CoV-2 aus einem Labor in Wuhan, China, ausgetreten ist, zu Zensur und Ablehnung.

Akademiker und Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens verteidigten seit Beginn der COVID-19-Pandemie beharrlich die Theorie des natürlichen Ursprungs von SARS-CoV-2, bis schließlich im Mai 2021 die US-Regierung die US-Geheimdienste anwies, den Ursprung von COVID-19 zu untersuchen und nach 90 Tagen einen vorläufigen Bericht vorzulegen.

Der als Verschlusssache eingestufte Bericht wurde im August 2021 vorgelegt, doch seine Ergebnisse waren Berichten zufolge nicht schlüssig, da die Geheimdienste nicht in der Lage waren, festzustellen, ob COVID-19 natürlichen Ursprungs oder aus einem Labor stammte. Vor der Veröffentlichung des Berichts erklärte Außenminister Antony Blinken, China sei „seiner grundlegenden Verantwortung in Bezug auf die Weitergabe von Informationen und die Gewährung von Zugang nicht nachgekommen“.

China wehrt sich auch gegen die Untersuchung, indem es Amerikas Biowaffengeheimnisse hervorhebt – namentlich Fort Detrick in Frederick, Maryland, eine Einrichtung des U.S. Army Medical Research and Development Command (MRDC), die vor allem als Zentrum für biomedizinische Forschung und Entwicklung bekannt ist.

China regt COVID-19-Untersuchung in Fort Detrick an

Die Pandemie hat die umstrittene Gain-of-Function-Forschung (GOF) an Fledermaus-Coronaviren am Wuhan Institute of Virology (WIV) ins Rampenlicht gerückt. Weniger bekannt ist Fort Detrick, ein US-amerikanisches Labor, eines von 59 weltweit, das sich mit den tödlichsten Erregern befasst.

Wie der Boston Globe berichtete, forderte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums „eine gründliche Untersuchung des Labors in Fort Detrick, um die Wahrheit über das Coronavirus herauszufinden“. Auf einer Pressekonferenz in Peking fügte der Sprecher hinzu:

Warum haben die USA die Weltgesundheitsorganisation nicht zu einer Untersuchung von Fort Detrick eingeladen? Warum kann die Herkunftsstudie nicht in den USA genauso wie in China durchgeführt werden? Die USA sollten Transparenz zeigen, so viel wie möglich zu allen Fragen sagen und auf die Bedenken der Außenwelt eingehen.

In Fort Detrick befindet sich das U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases, in dem tödliche Erreger wie Ebola, Pocken und Milzbrand untersucht werden. Es erstreckt sich über 13.000 Hektar und 600 Gebäude inmitten von Vorstädten – doch als es vor fast acht Jahrzehnten entwickelt wurde, wählte man den Standort wegen seiner Abgeschiedenheit.

Das war entscheidend, denn es war das Epizentrum des US-Programms zur offensiven biologischen Kriegsführung, bis diese Forschung 1969 weitgehend verboten wurde.

Während des Zweiten Weltkriegs, als biologische Agenzien zu den größten militärischen Bedrohungen zählten, „trafen sich 1943 Wissenschaftler in Camp Detrick, um Abwehrmaßnahmen zum Schutz unserer Truppen zu entwickeln“, heißt es in der offiziellen Militärgeschichte von Fort Detrick. „Das Forschungsprogramm in Fort Detrick leistete Pionierarbeit bei der Gestaltung von Laboreinrichtungen, Ausrüstungen und Verfahren für die Erforschung von Infektionskrankheiten, die heute in Labors auf der ganzen Welt eingesetzt werden.“

Zu den Forschungsarbeiten gehörte auch die geschlossene „Ein-Millionen-Liter-Testkugel“, die 1949 gebaut und als „8-Ball“ bezeichnet wurde. Ihr schändlicher Zweck war es, zu testen, wie biologische Agenzien in der Luft verteilt werden können. Stephen Kinzer, der im Boston Globe schrieb, erklärte:

Als ich vor ein paar Jahren einen halben Tag dort verbrachte, fand ich es sowohl ein unheimliches Relikt als auch ein hochmodernes Forschungsinstitut. Der rostige Rumpf der Ein-Millionen-Liter-Testkugel, die in den 1950er Jahren verwendet wurde, um giftige Sprays an Menschen und Tieren zu testen, die in Kammern im Inneren festgeschnallt waren, steht nicht weit von versiegelten Laborgebäuden entfernt, in denen Wissenschaftler mit starken Bakterien arbeiten.

Die schmutzige Vergangenheit von Fort Detrick

Das US-Militär zeichnet eine glanzvolle Geschichte von Fort Detrick und hebt sein 1972 eröffnetes Krebsforschungszentrum und seine Rolle als Brennpunkt der wissenschaftlichen Forschung hervor:

Das Heimatschutzministerium, das Nationale Institut für Allergien und Infektionskrankheiten, das medizinische Forschungsinstitut für Infektionskrankheiten der US-Armee, das Landwirtschaftsministerium und schließlich das Zentrum für Seuchenkontrolle sind in Fort Detrick vereint. Künftige Investitionen in die B-Schutz-Forschung in Fort Detrick werden von der langen Geschichte der biomedizinischen Errungenschaften und der hier etablierten Biocontainment-Sicherheit profitieren.

Die Realität ist jedoch weit weniger rosig, als es die offizielle Geschichte vermuten lässt. Laut Kinzer:

Während des Kalten Krieges herrschte in Fort Detrick Hochbetrieb – im wahrsten Sinne des Wortes -, denn Wissenschaftler entwickelten raffinierte Methoden, um Moskitos mit krankmachenden Keimen zu infizieren und Flöhe, Zecken, Ameisen, Läuse und Ratten als Waffe einzusetzen; sie kultivierten Sporen, die bei Nutzpflanzen und Vieh parasitäre Krankheiten auslösen, und produzierten Aerosolgifte, mit denen man entweder Einzelpersonen oder ganze Bevölkerungen töten konnte.

Die Chemiker der CIA unterhielten dort auch ein Labor, in dem sie unter anderem tödliche Tropfen, Pulver, Sprays, Zahnpasta und Zigarren herstellten, mit denen ausländische Staatsoberhäupter ermordet werden sollten. In den Jahren 1959-61 hielten Quäker und andere Aktivisten 21 Monate lang von morgens bis abends Mahnwachen vor dem Gelände ab und behaupteten, dass der Stützpunkt existiere, um Hunger, Verhungern und Krankheiten zu planen.

Einer der ersten Wissenschaftler, der während des Zweiten Weltkriegs dem Labor für biologische Kriegsführung in Fort Detrick zugeteilt wurde, war der Biowaffenexperte Frank Olson. 1953 starb Frank Olson, nachdem er aus dem Fenster eines Hochhaus-Hotelzimmers in Manhattan zu Boden gestürzt war.

Die CIA behauptete, sein Tod sei ein Selbstmord gewesen, doch später stellte sich heraus, dass er absichtlich ermordet worden war, weil die CIA befürchtete, er könnte störende streng geheime Operationen aufdecken.

Zu Olsons Forschungen in Fort Detrick gehörten auch Tests mit biologischen Kampfstoffen, darunter das Aussetzen von Tieren gegenüber giftigen Wolken während der Operation Harness, das Herstellen von Staub, der wie Anthrax schwebt, während der Operation Sea Spray, und Reisen nach Fort Terry auf Plum Island, wo tödliche Gifte vor dem amerikanischen Festland getestet wurden.

In einem bearbeiteten Auszug aus „Poisoner in Chief: Sidney Gottlieb and the CIA Search for Mind Control“ berichtet The Guardian:

Dr. Olson hatte eine Reihe von tödlichen Aerosolen in handlichen Behältern entwickelt. Sie waren als Rasierschaum und Insektenabwehrmittel getarnt. Sie enthielten unter anderem Staphylokokken-Enteroxin, ein verkrüppelndes Lebensmittelgift, die noch tödlichere Venezolanische Pferdeenzephalomyelitis und das tödlichste von allen, Milzbrand … Zu den weiteren Waffen, an denen er arbeitete, gehörten ein Zigarettenanzünder, der ein fast sofort tödliches Gas abgab, ein Lippenstift, der bei Hautkontakt tötete, und ein raffiniertes Taschenspray für Asthmatiker, das eine Lungenentzündung auslöste.

Fort Detrick Center warnte vor COVID-19 vor der Pandemie

1979 wurde die Army Medical Intelligence and Information Agency Teil von Fort Detrick, um medizinische Informationen für die Defense Intelligence Agency zu sammeln. Das heute als National Center for Medical Intelligence (NCMI) bekannte Zentrum konzentriert sich auf globale Krankheitsausbrüche.

Das NCMI beschäftigt Virologen, Toxikologen, Mediziner und andere Experten, die mithilfe von abgefangener Kommunikation, Satellitenbildern und sogar sozialen Medien Informationen sammeln, die es dem US-Militär und anderen Regierungsstellen zur Verfügung stellt.

Denis Kaufman, ein pensionierter NCMI-Offizier, erklärte gegenüber NBC News: Der Wert des NCMI besteht darin, dass es Zugang zu Informationsströmen hat, die weder die Weltgesundheitsorganisation noch die Centers for Disease Control oder irgendjemand anderes hat.

Berichten zufolge warnte das NCMI, dass COVID-19 mindestens einen Monat vor seiner Ausrufung zu einer weltweiten Pandemie werden würde, und überwacht die Pandemie, einschließlich der Frage, ob ausländische Regierungen die Art der Krankheit vertuschen.

Das NCMI hat auch mit der National Security Agency (NSA) zusammengearbeitet, um „medizinische SIGINT [signals intelligence]“ aus der abgefangenen Kommunikation gemeinnütziger Gruppen zu extrahieren und dabei Themen wie „SARS in China, Cholera in Liberia und Dysenterie, Polio und Cholera im Irak“ zu untersuchen. Eine Quelle für nachrichtendienstliche Erkenntnisse könnte die Überwachung medizinischer Geräte und Körperüberwachungsgeräte sein. Wie The Intercept im Jahr 2016 berichtete:

Die gemeinsame Anstrengung zur Gewinnung von „medizinischem SIGINT“ ist 13 Jahre später besonders bemerkenswert, da medizinische Geräte und Körpermonitore zunehmend mit dem Internet verbunden sind, was neue Möglichkeiten eröffnet, die Sammlung von Informationen über Epidemien und Biowaffen hinaus auf gezieltere Formen der Überwachung auszuweiten. Der stellvertretende Direktor der NSA, Richard Ledgett, sagte im Juni, dass die Spionagebehörde „theoretisch“ die Nutzung biomedizinischer Geräte wie Herzschrittmacher zur Überwachung von Zielen prüfe, auch wenn er zugab, dass es oft einfachere Wege der Spionage gibt.

Dokumentierte Sicherheitsmängel sind aufgetreten

Selbst mit den besten Absichten stellen Biowaffenlabors wie die in Fort Detrick ein immenses Sicherheitsrisiko dar, und Kontaminationsfälle sind keine Seltenheit. Im Jahr 2002 trat in Fort Detrick Milzbrand aus, und später wurde berichtet, dass es „möglicherweise zu mehreren Kontaminationsfällen gekommen ist“.

Auch die Milzbrandanschläge von 2001 haben eine Verbindung zu Fort Detrick, da Bruce Ivins, der Hauptverdächtige des FBI bei den Anschlägen, dort ein leitender Forscher für biologische Waffen war. Er beging 2008 Selbstmord, kurz bevor er wegen der Anschläge angeklagt wurde.

Die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) entzogen Fort Detrick 2019 auch die Lizenz zur Erforschung von hochgradig gesperrten Krankheitserregern wie Ebola, Pocken und Anthrax. Der Schritt erfolgte, nachdem bei einer Inspektion der CDC festgestellt wurde, dass das kürzlich installierte chemiebasierte Dekontaminationssystem das Abwasser der Einrichtung möglicherweise nicht angemessen behandelt, was bedeuten könnte, dass tödliche Krankheitserreger entweichen könnten.

Neben mechanischen Mängeln des Dekontaminationssystems führten die CDC-Inspektoren an, dass die Forscher die entsprechenden Vorschriften nicht befolgt hätten.

Defensive Biowaffenforschung ist weiterhin erlaubt

Obwohl die offensive Biowaffenforschung in den USA 1969 eingestellt wurde und die USA und China einen Vertrag über das Verbot der Entwicklung von Biowaffen geschlossen haben, gibt es Schlupflöcher. Die defensive Biowaffenforschung ist nämlich immer noch erlaubt, was bedeutet, dass die USA und andere Länder Giftstoffe herstellen und untersuchen dürfen, die von einem Feind gegen sie eingesetzt werden könnten. Wie Kinzer hervorhebt:

Diese Gifte können jedoch auch als Prototypen für Waffen in einer zukünftigen Schlacht mit Insekten, Ungeziefer und aerosolierten Keimen angesehen werden. Wie intensiv arbeiten chinesische und amerikanische Wissenschaftler innerhalb dieser rechtlichen Grauzone – oder darüber hinaus? Eine neutrale Inspektion der Biolabors beider Länder könnte helfen, diese Fragen zu beantworten. Mit der Erwähnung von Fort Detrick sendet Peking eine klare Botschaft an Washington: Da ihr eure Geheimnisse nicht preisgebt, erwartet nicht, dass wir die unseren preisgeben.

