Vera Sharav: Wenn der Staat dein Feind ist – Nazismus, COVID-19 und die Zerstörung der modernen Medizin

Ein Interview mit Vera Sharav

Vera Sharav: Wenn sich die Medizin vom Hippokratischen Eid entfernt, der verspricht, das Recht des Einzelnen zu respektieren und dem Einzelnen keinen Schaden zuzufügen, dann schadet man auch der Gemeinschaft, denn die Gemeinschaft ist ein Haufen von Individuen.

Es gibt Kreuzungen im Leben, an denen man Entscheidungen treffen muss, und wenn man das nicht tut, wird jemand, der die Entscheidung für einen trifft, sie nicht in deinem besten Interesse treffen.

Die Idee, einfach einer Autorität zu folgen, ohne zu überlegen, was ist, wenn sie falsch liegt? Was, wenn es nicht in meinem besten Interesse ist? Ich würde nicht unter einem solchen Regime leben wollen. Ich weiß, wie das ist. Ich weiß, was das ist. Ich würde es nicht wieder tun.

Leah Wilson: Vera, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und dass Sie mit mir vor der Kamera sprechen. Es ist mir wirklich eine Ehre.

Vera ist die Gründerin der Alliance for Human Research Protection https://ahrp.org/ und deren Präsidentin, und sie hat Berge versetzt, um Forschungssubjekte zu schützen, vor allem Kinder, psychisch Kranke und Minderheiten.

Veras Arbeit hat dazu geführt, dass staatliche Pestizidversuche an Kindern eingestellt wurden, dass Bundesuntersuchungen mit Pflegekindern durchgeführt wurden, die als Versuchskaninchen missbraucht wurden, dass die Pockenimpfung an Kindern eingestellt wurde, dass psychologische Experimente an sechs- bis elfjährigen Jungen in New York City, von denen die meisten farbig waren, eingestellt wurden und dass Dutzende von anderen Erfolgen erzielt wurden, die unmittelbar Leben gerettet haben.

Die Arbeit, die Sie geleistet haben, ist unermesslich, und der Nutzen für die Gesellschaft ist wirklich unendlich. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie in die Bresche gesprungen sind und sich für moralische und ethische Belange eingesetzt haben, die ohne Menschen wie Sie, die sich für uns einsetzen, oft im Verborgenen blieben.

Vera: Ich danke Ihnen vielmals.

Leah: Vera, wären Sie bereit, uns einige Ihrer Erfahrungen als Kind und als Erwachsene mitzuteilen, die dazu geführt haben, dass Sie sich für den Schutz der informierten Zustimmung und der elterlichen Rechte einsetzen.

Vera: Ich war ein kleines Kind, dreieinhalb Jahre alt, als unsere Familie aus unserem Haus in Rumänien verjagt und wir in ein Konzentrationslager getrieben wurden.

Mein Vater starb bald darauf an Typhus, und meine Mutter und ich wurden in einem Lager zurückgelassen, das kein Todeslager war. Es gab viele andere Arten von Lagern, in denen man die Menschen im Wesentlichen verhungern ließ, aber immer mit der Angst, in eines der Todeslager geschickt zu werden. Das war immer am Horizont zu sehen.

Ich war etwa zwei Jahre in dem Lager, und zu diesem Zeitpunkt sollte es im Wesentlichen aufgelöst werden, so wie sie es mit allen Lagern machen wollten, um einfach alle zu vernichten.

Es gab eine Abmachung, nach der Waisenkinder aus dem Lager geschickt werden durften, wenn sie jemanden hatten, der für sie unterschrieb. Meine Mutter schickte mich als Waisenkind, und ich wusste, dass ich nicht wirklich ein Waisenkind war, aber das war, um mein Leben zu retten.

So kam es, dass ich etwa ein Jahr lang von einer Familie zur anderen ging. Es ist schon seltsam, wie ein Kind diese Art von Trauma aufnimmt. Viele Jahre lang habe ich es nicht wirklich angefasst. Ich habe nicht zugelassen, dass es in meinem Bewusstsein auftaucht, weil es so schmerzhaft ist. Ich kann gar nicht genug betonen, wie furchtbar es für ein Kind ist, von seinen Eltern getrennt zu werden. Es ist wirklich verheerend, auch wenn ich auf meinem Weg von niemandem misshandelt wurde, aber das Selbstwertgefühl geht sehr, sehr tief.

Nachdem ich also ein Jahr lang von einer Familie zur anderen gewandert war – das ist eine lange Geschichte -, war ich auf dem Weg zur Schwester meiner Mutter in Israel. Im Zug zu den Schiffen, die uns aus Rumänien abholen sollten, hatte ich mich mit einer Familie angefreundet, weil ich aus dem Lager zurück nach Rumänien geschickt wurde. Das Lager war übrigens in der Ukraine.

Im Zug habe ich mich mit einer Familie angefreundet, und ich habe mich an sie gebunden. Eines der Dinge, die ich als umherziehendes Kind gelernt habe, ist, Erwachsene auszuwählen, denen ich vertrauen kann. Ich war klein und traute mich nicht, mit Gleichaltrigen zusammen zu sein, mit anderen Kindern, die größer waren und so weiter, weil ich wusste, dass ich mit ihnen nicht gut auskommen würde. Ich brauchte einen Erwachsenen. Ich wollte Erwachsene.

Als wir an dem Ort ankamen, an dem wir in das Boot einsteigen sollten, gab es drei Schiffe, und sie hatten Listen, wer in welches Schiff gehen sollte. Ich sollte in ein Schiff mit den Waisenkindern gehen. Das Schiff sollte mit den Waisenkindern fahren, aber ich weigerte mich. Ich wollte nicht von dieser Familie getrennt werden, die mir ans Herz gewachsen war.

Das ist eine sehr schmerzhafte Erinnerung. Da war ich nun. Alle waren in einem der drei Boote und ich saß auf meiner kleinen Reisetasche und weinte und schrie. Ich wollte einfach nicht gehen, egal was passiert. In der heutigen Zeit würde man das natürlich als ADHS, oppositionelles Trotzverhalten und alles Mögliche bezeichnen.

Das war eine der wichtigsten Lektionen, die ich gelernt habe, und ich würde sagen, dass die Leute darüber nachdenken sollten. Das ist ein Kind, wissen Sie. Damals war ich sechs Jahre alt.

Als wir Rumänien verließen, ging es nach Istanbul. Von dort aus nahmen wir einen Zug nach Israel, was damals sehr ungewöhnlich war. In der Nacht, während ich schlief – ich war sehr seekrank – versenkte ein U-Boot das Boot mit allen Kindern. Als man mir das erzählte, sagte ich nichts, aber ich wusste, dass ich mein eigenes Leben gerettet hatte, weil ich eine oppositionelle Trotzstörung hatte.

Das ist eine Lektion, die gerade jetzt sehr wichtig ist. Erwachsene rebellieren heute nicht mehr gegen Dinge, die falsch sind. Die Menschen werden herumgeschubst. Ihnen wird normale Interaktion verweigert, und sie folgen ihr wie Schafe. Da stimmt etwas nicht.

Ein Teil dessen, was falsch ist, ist die Idee, Autoritäten einfach zu folgen, ohne zu überlegen, was ist, wenn sie falsch liegen? Was, wenn es nicht in meinem besten Interesse ist? Und warum?

Es ist sehr gefährlich, dass wir so viele Menschen haben, gute Menschen, Menschen, die denken, dass sie das Richtige tun, was die Gemeinschaft angeht. Aber sie könnten sowohl der Gemeinschaft, der Wirtschaft – die natürlich zerstört wurde – als auch ihrer Gesundheit schaden, indem sie einfach folgen, ohne zu hinterfragen.

Wie gesagt, dieser Vorfall bringt auf den Punkt, wer ich bin und warum ich Alarm geschlagen habe, als ich erkannte, dass Alarm geboten war.

Es ist eine sehr, sehr gefährliche Sache mitzumachen. Das ist es, was in Deutschland im Wesentlichen passiert ist. Nicht alle Deutschen waren böse, aber die meisten von ihnen, die große Mehrheit, haben einfach mitgemacht. Und ja, natürlich, es war Krieg, und man erzählt uns immer von Krieg, und jetzt ist es ein Krieg gegen ein Virus. So etwas sollte die grundlegenden Menschenrechte und den grundlegenden Respekt vor dem Einzelnen nicht ausschalten.

Es fängt damit an – und besonders die Medizin, die so verflochten ist wie damals – , dass sich die Medizin vom Hippokratischen Eid entfernt, der ein Eid ist, der verspricht, die Rechte des Einzelnen zu respektieren und dem Einzelnen keinen Schaden zuzufügen.

Wenn man dem Einzelnen keinen Schaden zufügt, schadet man auch nicht der Gemeinschaft, aber wenn man das Recht des Einzelnen, sein Menschenrecht, auslöscht, dann schadet man auch der Gemeinschaft, denn die Gemeinschaft ist eine Ansammlung von Individuen. Sie ist nicht irgendeine andere Einheit.

Leah: Ja, es scheint, dass es eine Verwirrung gegeben hat. Die Verantwortlichen haben versucht, Verwirrung zu stiften in der Frage, ob das, was für mich gut ist, auch für das Ganze gut sein kann, oder ob ich mich eher um das Ganze kümmern sollte als um mich selbst. Das ist für viele Menschen während [dieser] nationalen Krise zu einer Quelle der Verwirrung geworden.

Vera: Um auf das Opfer zurückzukommen: Die Entscheidung, die meine Mutter getroffen hat, war eine schreckliche Entscheidung, die sie treffen musste, um mein Leben zu retten. Es hatte nichts mit der Gemeinschaft zu tun, aber es war ein Opfer, das sie – als Mutter – bringen musste, denn darum geht es bei der Mutterschaft. Man muss sich für seine Kinder aufopfern.

Leah: Die Gemeinschaft kann nur so stark sein wie die Menschen, die sie ausmachen. Ist es das, was Sie sagen?

Vera: Auf jeden Fall, sicherlich auf moralischer Ebene, aber auch auf praktischer Ebene. Wenn man dem menschlichen Individuum das Recht abspricht, zu denken, zu hinterfragen, zu bewerten und Entscheidungen auf der Grundlage seines eigenen Urteilsvermögens und seiner Erfahrung zu treffen, dann schafft man Roboter.

Leah: Wann haben Sie zum ersten Mal Ihre Leidenschaft für die informierte Zustimmung und die Wahrung dieser Rechte mit Ihrer Erfahrung als sechsjähriges Mädchen, das für sich selbst einsteht, verbunden?

Vera: Das kam später, als ich viel recherchiert habe. Ich wollte wissen, wie das passieren konnte. Eines der Dinge, die ich erlebte, war, dass der Rest der Welt weitermachte, als ich aus dieser Erfahrung herauskam. Wo waren sie? Wo waren alle? Warum hat niemand etwas dagegen unternommen? Ich konnte das nicht verstehen. Das war mein moralisches Urteil.

Also habe ich viel gelesen und so weiter, und da wurde mir klar, dass eines der schlimmsten Dinge, die passiert sind, abgesehen von – Sie wissen schon, denn der Holocaust konzentriert sich hauptsächlich auf die Juden, weil sie das gesamte jüdische Volk auslöschen wollten. Das ist der Grund dafür.

Es dauerte seine Zeit, bis dieser Plan in die Tat umgesetzt wurde, und die ersten Opfer des Nazi-Regimes waren Kinder, behinderte Kinder. Sie wurden ihren Familien entrissen. Sie organisierten ein ganzes System, bei dem die Schulen sie identifizierten, bei der Geburt wurden sie identifiziert. Ihre Namen wurden an die Zentralregierung weitergeleitet, und dann wurden die Kinder zusammengetrieben, ihren Eltern weggenommen und den Eltern gesagt, dass sie eine besondere Behandlung erhalten würden. Das war natürlich eine Lüge. Sie nahmen sie mit, und es waren Ärzte, Mediziner, die die Selektion vornahmen. Sie wählten aus, welche Kinder für Experimente verwendet werden sollten, bevor sie getötet wurden.

Zu den Experimenten gehörte das Aushungern, um zu sehen, wie lange ein Kind praktisch ohne Nahrung auskommen kann. All dies wurde sehr methodisch aufgezeichnet. Und sie testeten das Zyklon B, das später in den Gaskammern verwendet wurde.

Es begann also mit den Kindern, wurde dann auf psychisch kranke Erwachsene und schließlich auf die Pflegeheime und die älteren Menschen ausgeweitet.

Die Nazis nannten sie „wertlose Esser“, und ich schüttele heute den Kopf, dass bei dieser COVID 19-Pandemie die Bewohner von Pflegeheimen in den Vereinigten Staaten, in Europa, den größten Prozentsatz der Opfer ausmachten. Das ist nicht zufällig geschehen.

Ja, Menschen in Pflegeheimen, ältere Menschen, mit allen Arten von Krankheiten sind anfällig, und jedem wurde gesagt, dass wir wegen dieser anfälligen alten Menschen die Gesellschaft abschalten müssen, [weil] wir sie schützen müssen.

Das war eine absolute Lüge. Diese Menschen wurden gezielt zum Sterben gezwungen. In New York haben unser Gouverneur und der Gesundheitsbeauftragte des Bundesstaates New York angeordnet, dass ältere Menschen, die in ein Krankenhaus kommen, in ein Pflegeheim eingewiesen werden sollten, mit oder ohne Test, ob sie COVID haben oder nicht, wobei völlig außer Acht gelassen wurde, dass diese Pflegeheime völlig schlecht ausgestattet waren.

Sie hatten keine Schutzausrüstung, sie hatten keine Möglichkeit zur Trennung. Das sind keine Krankenhäuser, aber sie sind auch unterbesetzt und unterfinanziert. Ich meine, sie hatten keine Masken, sie hatten nichts, und so hat sich natürlich ein sehr, sehr hoher Prozentsatz infiziert und ist gestorben.

Sie wurden nicht behandelt. Das ist ein Verbrechen.

Leah: Die Anordnung lautete also, dass sie aufgrund ihres Alters bei der Einlieferung ins Krankenhaus in eine Einrichtung verlegt werden sollten.

Vera: Richtig, sie wollten sie nicht im Krankenhaus behandeln, richtig.

Leah: Es gab keine Protokolle, um sicherzustellen, dass sie die Pflege erhielten, die sie brauchten.

Vera: Und was passiert ist, ist, dass sowohl die älteren Menschen als auch das Personal, die Pfleger, einen hohen Prozentsatz hatten, der am Ende starb, denn eines der Dinge, die bei diesem Virus wirklich wahr sind, ist, dass es davon abhängt, wie sehr man infiziert ist.

Zuerst wurde uns gesagt, oh, die Türklinken und all diese Dinge – das ist alles Blödsinn. Es kommt wirklich darauf an, mit wie viel von dem Virus man in Kontakt kommt.

Leah: Die Konzentration.

Vera: Ja, das stimmt, und diese Pflegekräfte waren dort ohne Hilfe, ohne jeglichen Schutz. So wurden sie beide infiziert und steckten andere an, die sie pflegten, weil eine Pflegekraft sich um eine ganze Menge von ihnen kümmerte.

Das ist ein Horror. Es ist die Art von Horror, die wirklich zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Es sollte eine echte Untersuchung geben, wie so etwas passiert.

Leah: Wenn Sie also diese Parallelen zwischen dem, was Sie in der Geschichte gesehen haben, und dem, was Sie jetzt sehen, ziehen, ist es dann anstößig, den Nationalsozialismus mit dem zu vergleichen, was heute in Amerika passiert?

Vera: Was beleidigend ist, ist das, was heute in Amerika passiert.

Dass die Nazis Barbaren waren, wissen wir. Das ist die Geschichte. Einige wurden vor Gericht gestellt, einige wurden hingerichtet. Die Geschichte hat diese Geschichte erzählt, nicht vollständig, aber zu einem großen Teil.

Aber hier wird niemand zur Rechenschaft gezogen, im Gegenteil, Gouverneur Cuomo hat den Pflegeheimen völlige Immunität gewährt. Es ist unerhört, dass so etwas heute, im Jahr 2020, passiert, und man das eine zivilisierte Art und Weise nennt, mit einem öffentlichen Gesundheitsnotfall umzugehen.

Leah: Ich höre Sie also sagen, dass es nicht zu weit hergeholt ist, wenn man das, was wir hier sehen, mit dem vergleicht, was wir in der Vergangenheit gesehen haben.

Vera: Ich denke, das muss jeder für sich selbst beurteilen. Es spielt keine Rolle, ob ich es mit dem Nationalsozialismus in Verbindung bringe. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist: Was wurde getan, was war die Politik, was war die Begründung?

Sie hatten ein ähnliches Grundprinzip. Erinnern Sie sich, sie wollten das loswerden, was sie „wertlose Esser“ nannten, okay? Ihre Wirtschaft war zu dieser Zeit sehr schlecht. Es waren Kriegszeiten. Alles war auf den Krieg ausgerichtet, und auch die Zivilbevölkerung hatte nicht genug zu essen. Es gab Engpässe und all das. So handelten sie für das „Volk“, für das „Volk“. Vergessen Sie das Individuum.

Was ich damit sagen will, ist, dass man diese Grenze überschreitet, wenn man die Unantastbarkeit der einzelnen Person beseitigt. Sie sind nicht besser.

Leah: Gehen wir in der Geschichte des Nationalsozialismus zurück. Wie wurden die Menschen überzeugt, sich um das Volk zu kümmern und nicht um sich selbst oder um ihre Angehörigen? Wie sah das ganz am Anfang aus?

Vera: Unter dem Naziregime, und das Gleiche geschah unter dem Sowjetregime und unter dem chinesischen Regime. Man hat eine Diktatur, die die Gesellschaft mit Angst, ständiger Angst und Überwachung regiert.

Sie haben damals eingesetzt, was sie konnten, was heute überhaupt nicht mehr vergleichbar ist. Heute kann man alles aus der Ferne mit Drohnen und mit allen möglichen Technologien machen.

Aber ich möchte eine Sache sagen, eine andere ähnliche Nutzung der Technologie. Die wenigsten wissen das, aber IBM hatte einen Vertrag mit Nazi-Deutschland und lieferte seine Lochkarten-Technologie, die es den Nazis ermöglichte, das europäische Judentum zu identifizieren und zusammenzutreiben. Dazu diente die Überwachung, und so konnten sie fast alle Juden in Europa ausrotten und in Lager schicken.

Das war der Beitrag von IBM zum Holocaust.

Die Leute hatten sich die ganze Zeit gefragt, wie das so effizient sein konnte, weil es sich um industrialisierten Mord handelte. So war es. Das ist ein Geschäft. Das ist ein großes Geschäft.

IBM hatte Werke in verschiedenen Teilen Europas, weil sie ihre Technologie verkauften, so wie Bill Gates seine Technologie verkauft. Das war ein Geschäft, und ich habe kürzlich gelesen, dass sie in einigen Konzentrationslagern tatsächlich die IBM-Maschine mit der Lochkarte hatten, um zu entscheiden, wer unter welcher Schicht und was auch immer ausgelöscht werden sollte.

Oh ja, das war ein Industrieunternehmen.

Leah: Wie begann Ihre Reise als Aktivistin zum Schutz der informierten Zustimmung und zur Erforschung dieser Themen hier in den USA?

Vera: Es begann eigentlich mit einer Tragödie, einer anderen Tragödie. Mein erstgeborener Sohn erkrankte an einer psychischen Krankheit, und ich musste mich mit dem psychischen Gesundheitssystem auseinandersetzen, das ein schrecklicher Ort ist. Und das hier in New York mit all den Spitzenkliniken und all dem.

Die psychiatrische Gemeinschaft, diejenigen, die wirklich krank sind, werden von der Ärzteschaft disqualifiziert. Wenn zum Beispiel jemand mit einer Geisteskrankheit behauptet, er sei missbraucht worden – glaubt ihm niemand. Sie werden disqualifiziert, weil sie psychisch krank sind. Selbst wenn es so weit käme, dass sie vor Gericht aussagen müssten, würden sie disqualifiziert, weil sie geisteskrank sind.

Leah: Unzurechnungsfähigkeit. Also ist ihre Stimme völlig stumm.

Vera: Das ist richtig. In diesem Sinne muss man sich für sie einsetzen. Sie brauchen einen Fürsprecher.

Und eine der Tragödien in diesem ganzen System ist, dass es eine Verschiebung gab, ein Geschäftsmodell, das sich komplett auf Medikamente konzentriert, auf pharmazeutische Medikamente, und mittlerweile sind es Medikamentencocktails. Es ist nicht einmal nur ein Medikament. Es sind viele Medikamente.

Jedes dieser Medikamente hat schwerwiegende Nebenwirkungen, so dass bei der Einnahme eines Medikaments gegen, sagen wir, Depressionen, Kompromisse eingegangen werden müssen, die der Betroffene nicht eingehen kann, weil er nicht darüber informiert wird und seine Eltern auch nicht.

Diese Medikamente verursachen Diabetes, okay? Sie machen Menschen selbstmordgefährdet, … Herzrhythmusstörungen. Das ist jetzt bekannt, aber als die Medikamente auf den Markt kamen, hat man keine dieser Nebenwirkungen zugegeben. Dies sind Wundermittel. Das ist wie Penicillin, wie Antibiotika.

Das war eine Lüge, aber es war eine Marketinglüge.

Leah: Weil sie es wussten.

Vera: Nun, die Firmen haben sie getestet, und ja, einige dieser unerwünschten Eigenschaften traten auf, aber sie haben das nicht offengelegt, und so ist mein Sohn an den Folgen der Medikamente gestorben, die ihm verschrieben wurden.

Der Punkt ist, dass das New York State Department of Mental Health versuchte, den Gerichtsmediziner dazu zu bringen, die Todesursache auf dem Totenschein zu ändern. Nun, das wollte er nicht. Aber sie gingen so weit. Sie wollten die Tatsache verbergen, dass das Medikament einen totalen Organstillstand verursachte. Es hat ihn getötet. Das wollten sie nicht, weil sie dieses Medikament damals als erste Wahl einsetzten. Es war das empfohlene Medikament.

Leah: Es war der Standard der Behandlung.

Vera: Und genau das hat es auch getan. Mit anderen Worten: Das Risiko, das mit dem Medikament verbunden war, wurde verschwiegen, und so ist es mit vielen Medikamenten, den meisten Psychopharmaka, gewesen.

Es kam erst heraus, als sie nicht mehr das exklusive Patent hatten. Als mit dem Medikament nicht mehr so viel Geld zu verdienen war, kamen die Dinge langsam ans Licht.

Aber eigentlich geht es darum, dass, sobald man erkennt, dass das gesamte medizinische Establishment gelogen hat, an einer Lüge beteiligt war, an einer sehr schwerwiegenden Lüge, und dass Menschen sterben, das nicht einmal als Folge des Medikaments gewertet wird.

Mir wurde klar, dass ich weiter suchen muss.

Bevor dies geschah, weil ich anfing, mich für die richtige Behandlung einzusetzen, schickte mir jemand anonym einen Artikel aus dem American Journal of Psychiatry, in dem beschrieben wird, was mit 28 Veteranen in der Bronx VA geschah. Sie waren psychisch Kranke. Sie hatten Schizophrenie, aber die meisten von ihnen hatten in der Gemeinde gelebt. Mit anderen Worten: Sie waren in Remission.

Man brachte sie zurück ins Krankenhaus, setzte alle Medikamente ab, die sie bis dahin eingenommen hatten, und gab ihnen L-Dopa.

L-Dopa ist ein Medikament, das bei Parkinson eingesetzt wird, aber es ist bekannt, dass L-Dopa Psychosen auslösen kann. Jeder von ihnen, der in Remission war, erlitt einen Rückfall, einen psychotischen Rückfall. Dies war ein von der Regierung gefördertes Experiment.

Als ich das las, sagte ich zuerst: Das ist nicht möglich. Das geschieht in den Vereinigten Staaten von Amerika, das sind Veteranen.

Ich schickte es an zwei Psychiater, die ich kannte, und fragte: „Lese ich das richtig? Haben sie das wirklich getan?“

Und einer von ihnen war der Vorsitzende der Psychiatrie am Long Island Jewish … und er sagte ja.

Das ist das absichtliche Herbeiführen von psychotischen Rückfällen bei Patienten.

Was könnte naziähnlicher sein? Weil die Mentalität dieselbe ist. Sie sehen diese Patienten nicht als menschliche Wesen an.

Sie nutzten ihre Fähigkeit, sie auszubeuten und das Krankenhaus der Veteranenverwaltung für diese Art von Forschung zu missbrauchen.

Das war die erste Beschwerde, die ich bei der Bundesaufsichtsbehörde eingereicht habe. Sie haben die Namen geändert, aber das spielt keine Rolle.

Und das alles geschah mit der Genehmigung der so genannten institutionellen Prüfungsausschüsse, die eigentlich die Aufsichtsbehörde innerhalb einer Institution sein sollten, bevor Forschung an Menschen betrieben wird, aber das steht nur auf dem Papier.

Das war der erste Versuch, und dann gab es eine ganze Reihe ähnlicher Experimente, die durchgeführt wurden, viele auch an Kindern. Das war in den 90er Jahren und 2000, ungefähr zu dieser Zeit. Aber die Dinge sind nicht besser geworden. Es ist sogar noch schlimmer geworden, denn jetzt werden Mütter nicht einmal mehr bei der Geburt gefragt, ob sie ihr Baby [gegen Hepatitis B] impfen lassen sollen. Warum [wird] ein Baby gegen [Hepatitis B] geimpft? Aus medizinischer Sicht macht das absolut keinen Sinn, aber wenn man sich um Verträge und Geschäfte kümmern muss, dann macht es wohl Sinn. Aber diese Säuglinge werden benutzt.

Leah: Und das ist ein Beispiel für die Abweichung vom Hippokratischen Eid. Der Patient steht nicht mehr an erster Stelle, aber es gibt Verträge, die das Urteilsvermögen verwirren.

Vera: Ganz genau. Es beginnt im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Das öffentliche Gesundheitswesen ist staatlich, und genau das ist in Nazi-Deutschland passiert. Die gesamte Medizin wurde zu einem Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens. Sobald die Medizin eine Partnerschaft mit der Regierung eingeht, gibt es keine individuelle Betreuung mehr. Der hippokratische Eid ist dann nicht mehr gültig.

Und da die Regierung hinter ihr steht, ist der Arzt nicht für seine Handlungen verantwortlich. Sie arbeitet mit dem Staat zusammen. Das ist der Moment, in dem die Medizin zu einer Waffe wird. Und was ich beschrieben habe, ist eine bewaffnete Medizin.

Wenn sie diktieren, welche Medikamente Ihrem Kind verabreicht werden, und Sie kein Mitspracherecht haben, lädt das zu allen möglichen schwerwiegenden Verstößen gegen Ihr Kind und Ihre Rolle ein.

Sie wissen, dass Kinder manchmal ihren Eltern weggenommen werden, wenn die Eltern sich weigern, zum Beispiel bei Psychopharmaka. ADHS – wenn man nicht zustimmt, sein Kind abzugeben, wird das Kind weggenommen.

Das nennt man Kinderschutzbehörde. Wen schützen sie? Sicherlich nicht die Kinder.

Es gibt inzwischen viele Bereiche, in denen völlig in die Privatsphäre der Familien eingegriffen wird.

Wer hat das zu sagen? Wo ist der Beweis, dass die Regierung am besten weiß, was für Ihr Kind gut ist? So etwas gibt es nicht. Nur wenn man nachgibt und gehorcht … dann wird man seiner Verantwortung als Elternteil eines Kindes nicht gerecht.

Eltern müssen bereit sein, in den Kampf zu ziehen, um ihre Kinder zu schützen.

Leah: Und das ist es, was wir heute sehen, diese Trends in der Gesetzgebung, die erwachsene Männer und Frauen bevormunden und sagen, dass der Staat das Beste für dich und dein Kind weiß. Und so wird von uns als Eltern erwartet, dass wir bereitwillig unsere elterlichen Rechte und unsere Rechte im Bereich der Gesundheitsfürsorge aufgeben und sie dem Staat und den staatlichen Vorschriften überlassen.

Ich stelle Ihnen eine zugegebenermaßen schwierige Frage, denn wir sitzen alle im selben Boot, aber wie können Eltern sich wehren?

Vera: Sie müssen sich organisieren. Sie müssen sich organisieren. Es braucht nicht die gesamte Bevölkerung, um sich zu erheben. Es reicht schon, wenn eine gewisse Anzahl es tut.

Es gibt mehr Bewusstsein. Es gibt mehr Kampffähigkeit. In Europa, genauer gesagt in Deutschland, gab es einige sehr, sehr große Kundgebungen. Ich meine, ich spreche von 50.000 Kundgebungen gegen die Impfpflicht.

Darüber liest man in den Medien nichts, denn die Medien sind ein Teil des Geschäftsimperiums, das diese Sache beherrscht.

Impfstoffe sind ein Imperium, und jetzt wollen sie wirklich einen Impfstoff weltweit einführen.

Wissen Sie, was das für ein Markt ist? Mehr als 7 Milliarden Menschen für einen Impfstoff. Können Sie die Gewinne überhaupt zählen, egal, was sie dafür verlangen?

Genau das ist ihr Ziel. Das ist der ganze Reiz dieses COVID 19-Impfstoffs. Es ist dieser Markt.

Leah: Und wir haben kürzlich Schätzungen gesehen, dass die Impfstoffindustrie derzeit einen Wert von schätzungsweise 60 Milliarden Dollar jährlich hat. Und für den COVID-Impfstoff gibt es Schätzungen, dass er jährlich über 300 Milliarden wert sein könnte, weil er weltweit eingesetzt wird.

Vera: Bill Gates sagte vor kurzem vor laufender Kamera, dass er in 7 Fabriken für den noch nicht entwickelten Impfstoff investiert hat, und er wurde gefragt, ob das nicht eine große Geldverschwendung sei.

Und er sagte: „Was sind schon ein paar Milliarden Dollar, wenn es um Billionen geht.“

Ja, das ist es, worum es geht. Es geht um Billionen.