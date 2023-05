Ampel-Fraktionen im Bundestag wollen WHO-Diktatur unterstützen

Vor Beginn der Weltgesundheitsversammlung am 21. Mai 2023 in Genf hat die Ampelkoalition einen Entschließungsantrag im Bundestag eingebracht, über den heute, am 12. Mai, beraten werden soll. SPD, Grüne und FDP unterstützen darin den geplanten WHO-Pandemievertrag und die Verschärfung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR), die gemeinsam die Souveränität der nationalen Regierungen in Gesundheitsfragen aushebeln würden. – Wir veröffentlichen nachfolgend einen Offenen Brief von Uwe Kranz, dem ehemaligen Ltd. Ministerialrat und Ex-Präsidenten des LKA Thüringen, an alle Bundestagsabgeordneten. (hl)

Offener Brief

an alle Parlamentarier des Deutschen Bundestags

Mai 2023

Weltgesundheitsordnung

Internationale Gesundheitsvorschriften und Pandemievertrag (CA+)

Sehr geehrte Bundestagsabgeordnete,

mit diesem offenen Brief wende ich mich erneut und in äußerster Dringlichkeit an Sie, um die unmittelbar bevorstehende Zustimmung zu den Entwürfen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu den Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften 2005 und des Internationalen