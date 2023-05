EU-Chef Borrell: Ukraine würde ohne westliche Militärhilfe in wenigen Tagen kollabieren

Der Chef der EU-Außenpolitik, Josep Borrell, hat in einigen Interviews überraschend unverblümt zugegeben, dass die Ukraine ohne die Unterstützung des Westens innerhalb weniger Tage“ zusammenbrechen würde, wenn die militärische Unterstützung der Verbündeten plötzlich versiegen würde. Erstens, so seine Worte auf einer Veranstaltung am vergangenen Freitag in Florenz (via EuroNews):

Ohne die militärische Unterstützung der westlichen Länder würde die Ukraine „innerhalb weniger Tage“ untergehen, sagte Josep Borrell, der Leiter der Außenpolitik der Europäischen Union, am Freitag und betonte, dass die derzeitige Situation in dem vom Krieg zerrissenen Land nicht für die Aufnahme formeller Friedensgespräche geeignet ist.

„Leider ist dies nicht der richtige Zeitpunkt für diplomatische Gespräche über den Frieden. Es ist der Moment, den Krieg militärisch zu unterstützen“, sagte er weiter.

Dann erklärte er: „Wenn Sie Frieden wollen, drängen Sie Russland zum Rückzug. Drängen Sie Russland, den Krieg zu beenden. Sagen Sie mir nicht, dass ich aufhören soll, die Ukraine zu unterstützen, denn wenn ich aufhöre, die Ukraine zu unterstützen, wird der Krieg sicherlich bald zu Ende sein.“

„Wir können ihn nicht einfach beenden, denn dann kann sich die Ukraine nicht mehr verteidigen und muss sich ergeben“, gab er zu. „Und die russischen Truppen werden an der polnischen Grenze stehen und die Ukraine wird ein zweites Weißrussland werden. Wollen Sie, dass der Krieg auf diese Weise beendet wird? Nein.“

Interessant waren auch seine Äußerungen zu den Möglichkeiten Chinas, als Friedensvermittler aufzutreten.

Auch wenn sie auf der Seite Russlands stehen, denke ich, dass China eine Rolle spielen muss. China ist ständiges Mitglied des (UN-)Sicherheitsrates. China hat den größten Einfluss in Russland“, fügte Borrell hinzu. Lassen Sie uns der Realität ins Auge sehen. Ob es uns gefällt oder nicht, die Realität ist, dass Putin weiterhin sagt: ‚Ich habe militärische Ziele, und solange ich diese militärischen Ziele nicht erreiche, werde ich weiterkämpfen‘. Die Friedenspläne sind also gut, aber man benötigt jemanden, der über Frieden reden will.

Russische Medien griffen auch ähnliche Worte auf, die er in dieser Woche gegenüber einer anderen Quelle geäußert hatte. In einem Gespräch mit spanischen Medien am Mittwoch betonte Borrell erneut, dass die Ukraine ohne die Munition, die Waffen und das Geld, die aus dem Westen – einschließlich der USA und der NATO – fließen, „sofort“ verloren wäre.

RT schreibt auf der Grundlage dieses neueren Interviews:

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine könne in wenigen Tagen beendet werden, behauptete der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch gegenüber dem spanischen Fernsehsender La Sexta, denn alles hänge von den westlichen Militärlieferungen an Kiew ab. „Ich weiß, wie man den Krieg sofort beenden kann“, sagte Borrell in der Sendung El Intermedio von La Sexta. „Stellen Sie die Militärhilfe für die Ukraine ein, und die Ukraine wird sich in ein paar Tagen ergeben müssen. Das war’s, der Krieg ist vorbei“, betonte der EU-Spitzendiplomat.

Borrell räumte ein, dass dies nicht das Ergebnis sei, das die EU und andere westliche Länder wollten. Der außenpolitische Chef der EU behauptete, eine sofortige Beendigung des Konflikts zu solchen Bedingungen würde die Ukraine „besetzt“ und „in ein Marionettenland“ verwandeln, das „seiner Freiheiten beraubt“ würde. „Wollen wir, dass der Krieg so endet?“, fragte er rhetorisch.

Der EU-Außenpolitiker verurteilte zwar die russische Invasion, räumte aber gleichzeitig ein, dass es sich um einen ausgewachsenen Stellvertreterkrieg handelt, bei dem eine Seite vollständig vom Westen unterstützt wird.

Natürlich haben die russischen Medien die unverblümte Einschätzung begrüßt und die Ironie von Borrells Worten bemerkt, die sehr aufschlussreich für den tatsächlichen Stand der Dinge in der Ukraine sind, zumal Zelenski kürzlich zugegeben hat, dass seine Kräfte noch nicht bereit sind, eine Gegenoffensive zu starten.