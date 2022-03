An der Sanktionsfront unterliegt Russland einer Gehirnwäsche gegen seine eigenen Interessen

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Ein Kommentator schickte mir am Mittwoch die wirtschaftliche Komponente von Putins Rede über die wirtschaftlichen Maßnahmen, die der Kreml ergreift, um sich auf die Wirtschaftssanktionen einzustellen, und bat mich, sie zu entziffern. Putins Rede ist nachstehend wiedergegeben. Vielleicht täusche ich mich, aber es sieht für mich so aus, als ob Russland nicht auf die Sanktionen vorbereitet war und keine wirksamen Gegenmaßnahmen ergreift.

Aus Putins Rede geht nicht hervor, dass der EINZIGE Grund für die Wirksamkeit der Sanktionen gegen Russland darin besteht, dass die Russen sich dem Globalismus unterworfen und damit Ausländern Macht über sie gegeben haben. Es scheint unverständlich, dass Russland sein Wirtschaftsleben bereitwillig unter die Kontrolle seiner Feinde stellen würde.

Putins Unfähigkeit, Russlands Engagement für den Globalismus als sein Problem zu erkennen, zeigt, dass Putin immer noch dem Globalismus verpflichtet ist. Die Russen wurden in den Jelzin-Jahren einer eingehenden Gehirnwäsche unterzogen, so dass sie ihre Wirtschaft eher auf die globalen als auf die heimischen Märkte ausrichteten. Dies diente den westlichen, nicht den russischen Interessen. Die glücklichste Wirtschaft ist die autarke Wirtschaft. In den 1950er und 1960er Jahren betonte Paul Samuelson, der bedeutendste amerikanische Wirtschaftswissenschaftler, dass die US-Wirtschaft autark sei und von externen Kräften nicht geschädigt werden könne. Wir verließen uns auf unsere eigenen Märkte. Wir produzierten und verkauften hier, und es ging uns so gut wie noch nie zuvor. Unsere Schulden wurden von uns selbst gehalten. Wir waren sie uns selbst schuldig.

Putin lobt die russische Zentralbank, die so unvorsichtig war, russische Reserven in ausländischen Banken zu halten, wo sie beschlagnahmt werden konnten. Das ist so, als würde man einen Feldherrn dafür loben, dass er seine Operationen so durchführt, dass seine Niederlage garantiert ist.

Wenn die russischen Preise aufgrund von Spekulationen gegen den Rubel steigen, liegt das Problem ausschließlich in der Abhängigkeit Russlands von der Globalisierung und den Importen. Russland sollte Devisenkontrollen einführen, um zu verhindern, dass Währungsspekulanten den Rubel zu Fall bringen.

Russland hat die Macht, alle Sanktionen sofort abzuschalten. Entweder ist sich der Kreml seiner Macht nicht bewusst, oder der Kreml ist so sehr dem Globalismus und den Exporteinnahmen verpflichtet, dass Russland seine Macht nicht nutzen kann.

Die Reserven der russischen Zentralbank wurden vom Westen beschlagnahmt. Dennoch beharren die Russen darauf, ihre Schulden zu bedienen. Die Russen sollten einfach sagen: „Nun, ihr habt unsere Reserven gestohlen, also könnt ihr unsere Schulden aus unseren gestohlenen Reserven bedienen. In der Zwischenzeit beschlagnahmen wir alle Guthaben der sanktionierenden Länder in Russland, um uns für unsere gestohlenen Bankreserven und alle anderen Schäden, die ihr uns zugefügt habt, zu entschädigen.“ Aber Putin sagt, dass Russland, das einzige Land der Welt ist, das Privateigentum so sehr respektiert, dass es Ausländern erlaubt, Russlands Vermögen zu stehlen, aber Russland im Gegenzug nicht stehlen wird. Mit anderen Worten: kommt und raubt Russland aus. Wir erlauben es selbst, uns auszurauben.

Wenn Russland ALLE Energielieferungen nach Europa abstellen und den Export aller Mineralien einstellen würde, würde die westliche Industrie zusammenbrechen. Aber Putin wird das nicht tun, weil er einer Gehirnwäsche unterzogen wurde und glaubt, Russland brauche die Deviseneinnahmen aus dem Export von Öl und Mineralien. Also subventioniert Russland die Volkswirtschaften der Länder, die Russland sanktionieren. Das ist der Grund, warum niemand Russland ernst nimmt.

Der Westen würde im Handumdrehen zusammenbrechen, wenn Putin die von mir beschriebenen offensichtlichen Gegensanktionen anwenden würde. Alle Sanktionen gegen Russland würden sofort zurückgenommen, und Washingtons ukrainische Marionette würde angewiesen, sich sofort Russland zu ergeben und die Kriegsverbrechertribunale der Neonazi-Kriegsverbrecher zu unterstützen.

Die russische Regierung ist so sehr von der neoliberalen Wirtschaft geprägt, dass der Kreml nicht begreift, welche enorme Macht er über den Westen hat. Soweit ich weiß, gibt es in Russland nur einen einzigen Wirtschaftswissenschaftler, der nicht in den Taschen des Westens steckt. Sein Name ist Sergey Glazyev. Er ist nicht perfekt, aber er versteht, dass Russland keine ausländischen Kredite oder Zugang zu ausländischem Kapital braucht und seine interne Entwicklung mit seiner eigenen Zentralbank finanzieren kann. Die inkompetente Leiterin der russischen Zentralbank versteht das nicht, oder wenn sie es versteht, dann handelt sie als ausländische Agentin gegen Russland.

Manchmal reicht eine einzige Stimme aus. Aber in Russland hat die von Glazyev nicht gereicht. Die russische Regierung ist so sehr einer Gehirnwäsche unterzogen worden, dass es die eigene Politik der Regierung ist, die zur Präsenz und zum Erfolg der Sanktionen beiträgt.

Anstatt dem Westen Wirtschaftssanktionen aufzuerlegen und damit das Sanktionsspiel des Westens zu beenden, hat Putin eine Politik entwickelt, die die Sanktionen akzeptiert und versucht, Russland so zu organisieren, dass es mit ihnen leben kann.

Die Rede Putins:

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Es ist offensichtlich, dass die aktuellen Ereignisse einen Schlussstrich unter die globale Dominanz der westlichen Länder sowohl in der Politik als auch in der Wirtschaft ziehen. Außerdem stellen sie das Wirtschaftsmodell in Frage, das den Entwicklungsländern und der ganzen Welt in den letzten Jahrzehnten aufgezwungen wurde.

Ich betone, dass die Sanktionsbesessenheit der Vereinigten Staaten und ihrer Anhänger von den Ländern, in denen mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt, nicht geteilt wird. Es sind diese Staaten, die den schnell wachsenden, vielversprechendsten Teil der Weltwirtschaft darstellen. Zu ihnen gehört auch Russland.

Ja, wir haben es derzeit nicht leicht. Russische Finanzunternehmen, Großunternehmen, kleine und mittlere Betriebe stehen unter einem noch nie dagewesenen Druck.

Das Bankensystem war als erstes von den Sanktionen betroffen, aber die russischen Banken haben diese Herausforderung gemeistert. Sie arbeiten buchstäblich rund um die Uhr, um die Zahlungen und Abrechnungen der Bürger vorzunehmen und die Tätigkeit der Unternehmen sicherzustellen.

Die zweite Welle von Sanktionen sollte eine Panik im Handel auslösen. Es wird geschätzt, dass die zusätzliche Nachfrage nach Waren in den letzten drei Wochen eine Billion Rubel überschritten hat. Aber die einheimischen Hersteller, Zulieferer, Transport- und Logistikunternehmen haben alles getan, um einen massiven Engpass in den Einzelhandelsketten zu vermeiden.

Ich möchte der russischen Geschäftswelt, den Arbeitskollektiven von Unternehmen, Banken und Organisationen meinen Dank aussprechen, die nicht nur eine wirksame Antwort auf die Herausforderungen der Sanktionen geben, sondern auch die Grundlage für die weitere nachhaltige Entwicklung unserer Wirtschaft legen. Ich möchte gesondert die Regierung, die Bank von Russland, die Leiter der Regionen sowie die regionalen und kommunalen Teams erwähnen. Unter den derzeitigen schwierigen Bedingungen lösen Sie verantwortungsvoll die vor Ihnen liegenden Aufgaben.

Natürlich war es nicht möglich, einen wirtschaftlichen Blitzkrieg gegen Russland zu organisieren, unsere Gesellschaft zu demoralisieren, uns zu überrumpeln, daher werden wir sicherlich Versuche sehen, den Druck auf unser Land zu erhöhen. Aber wir werden diese Schwierigkeiten überwinden. Die russische Wirtschaft paßt sich notwendigerweise an die neuen Realitäten an. Wir werden unsere technologische und wissenschaftliche Souveränität stärken, zusätzliche Mittel zur Unterstützung der Landwirtschaft, des verarbeitenden Gewerbes, der Infrastruktur und des Wohnungsbaus bereitstellen und die Außenhandelsbeziehungen in der Erwartung schnell wachsender, dynamischer internationaler Märkte weiter ausbauen.

Natürlich werden die neuen Realitäten tiefgreifende strukturelle Veränderungen in unserer Wirtschaft erfordern, und ich will nicht verhehlen, dass diese nicht einfach sein werden und zu einem vorübergehenden Anstieg von Inflation und Arbeitslosigkeit führen werden.

In dieser Situation ist es unsere Aufgabe, solche Risiken zu minimieren. Es geht nicht nur darum, alle sozialen Verpflichtungen des Staates strikt zu erfüllen, sondern auch darum, neue, wirksamere Mechanismen zur Unterstützung der Bürger und ihrer Einkommen einzuführen.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Schutz der Mutterschaft, der Kindheit und der Unterstützung von Familien mit Kindern. Es wurde bereits beschlossen – wie Sie wissen -, ab dem 1. April Zahlungen für Kinder im Alter von 8 bis einschließlich 16 Jahren einzuführen, die in Familien mit geringem Einkommen aufwachsen. Die Höhe der Zahlungen wird von der Hälfte bis zu einem Existenzminimum für jedes Kind in diesem Alter betragen. Derzeit liegt der nationale Durchschnitt bei bis zu 12.300 Rubel. Auf diese Weise wird ein einheitliches Unterstützungssystem geschaffen, und zwar von dem Moment an, in dem die werdende Mutter noch auf die Geburt ihres Kindes wartet, bis das Kind 17 Jahre alt ist.

Ich weise die Regierung an, dafür zu sorgen, dass dieses System so funktioniert, dass es Veränderungen in der finanziellen Situation der Familien umgehend berücksichtigt. Das heißt, wenn Eltern mit dem Verlust ihrer Arbeit oder anderen schwierigen Lebensumständen konfrontiert sind, sollte die Familie so schnell wie möglich Unterstützung vom Staat erhalten.

Ich fordere die Regierung auch auf, die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Unterstützung von Menschen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, so schnell wie möglich zu bewerten. Natürlich sollten solche Maßnahmen ausgeweitet werden, auch durch den Mechanismus des Sozialvertrags.

Ich verstehe, dass die steigenden Preise die Einkommen der Menschen ernsthaft beeinträchtigen, daher werden wir in naher Zukunft eine Entscheidung treffen, um alle Sozialleistungen, einschließlich der Sozialleistungen und Renten, zu erhöhen, den Mindestlohn und das Existenzminimum anzuheben und die Gehälter im öffentlichen Sektor zu erhöhen. Ich bitte die Regierung, die genauen Parameter einer solchen Erhöhung zu berechnen.

Ich möchte betonen, dass wir auch in der gegenwärtigen schwierigen Situation die Armut und Ungleichheit bis zum Ende des Jahres verringern müssen. Das ist schon heute eine machbare Aufgabe. Ich bitte die Regierung und die Regionen, sich auf diese Aufgabe zu konzentrieren. Und ich füge hinzu, dass es sich dabei nicht nur um eine wirtschaftliche Aufgabe handelt, wie wir alle wissen, sondern auch um eine Frage der sozialen Gerechtigkeit.

Vieles hängt jetzt von der Initiative der Leiter der Regionen der Russischen Föderation ab, von ihrer Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Heute habe ich ein Dekret über zusätzliche Befugnisse für die Leiter der Regionen unterzeichnet – sie werden in der Lage sein, flexible und schnelle Entscheidungen zu treffen, um unsere Bürger, die Wirtschaft und den sozialen Bereich auf der Grundlage der tatsächlichen Situation vor Ort zu unterstützen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass wir in dieser Logik, die es uns ermöglicht, die Situation in jeder Region, in der Stadt, im Dorf – und die ist überall anders – zu berücksichtigen, die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus entwickelt haben.

Ich weise alle Einheiten der föderalen Behörden in den Gliedstaaten der Föderation an, ihre Arbeit in den nächsten sechs Monaten mit den regionalen Behörden zu koordinieren, und die Gouverneure, operative Zentralen zu schaffen, um die wirtschaftliche Entwicklung zu gewährleisten und diese Arbeit persönlich zu leiten.

Was sollte hier die Priorität sein?

Eine Schlüsselrolle bei der Überwindung der aktuellen Probleme sollte die Privatwirtschaft spielen, die in der Lage ist, die Logistik in kurzer Zeit umzubauen, neue Lieferanten zu finden und die Produktion beliebter Produkte zu steigern. Wie schnell die Privatwirtschaft die notwendigen Entscheidungen finden und treffen wird, hängt von der Erhaltung der Arbeitsplätze, der Einkommen und der Löhne der Bürger ab, die im Allgemeinen ein stabiles, rhythmisches Funktionieren der Wirtschaft gewährleisten. Deshalb müssen wir auf den Druck von außen mit einem Höchstmaß an unternehmerischer Freiheit und Unterstützung der unternehmerischen Initiative reagieren.

Ich fordere die Regierung, die Strafverfolgungsbehörden und die Aufsichtsorgane auf, sich weiterhin um die Beseitigung ungerechtfertigter administrativer und regulatorischer Hindernisse zu bemühen. Darüber hinaus ist es unmöglich, die Unternehmen und die regionalen Behörden von der Lösung der dringendsten Aufgaben abzulenken und sie mit verschiedenen Arten von Inspektionen und Kontrollmaßnahmen zu belasten.

Eines der Hauptprobleme für die Unternehmen ist derzeit der Mangel an Betriebskapital, die Unzugänglichkeit und die hohen Kosten von Krediten, aber die Zentralbank war gezwungen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. In diesem Zusammenhang weise ich an, die folgenden Schritte zu unternehmen.

Erstens. Unternehmen, die Aufträge von staatlichen Stellen und Unternehmen mit staatlicher Beteiligung erfüllen, sollten so schnell wie möglich Geld für die gelieferten Waren und Dienstleistungen erhalten, damit sie ihre Tätigkeit wieder aufnehmen können. In diesem Zusammenhang schlage ich vor, das Volumen der Vorauszahlungen für staatliche Aufträge zu erhöhen. Die Vorauszahlung sollte mindestens die Hälfte des Gesamtbetrags des Vertrags betragen, und die Zahlungsfrist für die gelieferten Waren und Dienstleistungen sollte auf sieben Arbeitstage verkürzt werden. Eine ähnliche Entscheidung sollte auch auf der Ebene der Gliedstaaten der Föderation, der Gemeinden und der Unternehmen mit staatlicher Beteiligung getroffen werden.

Zweitens. Es ist notwendig, die Fähigkeit der Unternehmer zu erweitern, zusätzliche Mittel von Entwicklungsinstitutionen zu erhalten. Wir sprechen über die Ausweitung der Arbeit der Project Finance Factory (sie funktioniert in unserem Land, und sie funktioniert gut, die Praxis hat gezeigt, dass eine Nachfrage besteht), die Bereitstellung von Mitteln für Unternehmensinvestitionspläne durch den Industrial Development Fund (eines der wirklich gut funktionierenden Instrumente), die Bank für kleine und mittlere Unternehmen und darüber hinaus durch regionale Unterstützungseinrichtungen, einschließlich Garantiefonds. Ich weise die Regierung an, den Regionen zusätzliche Mittel für solche regionalen Instrumente zur Verfügung zu stellen.

Ich möchte die Regierung und meine Kollegen in den Regionen darauf aufmerksam machen, dass die wichtigste Aufgabe darin besteht, die Verfügbarkeit von Waren auf dem Verbrauchermarkt sicherzustellen, vor allem von lebenswichtigen Gütern, Medikamenten und medizinischen Geräten. Es ist notwendig, logistische und andere objektive Probleme, die zu Preisspitzen führen, umgehend zu lösen. Gleichzeitig ist es notwendig, manuelle Eingriffe in die Preisregulierung auszuschließen. Es ist die Erhöhung des Angebots, die zu einer Senkung und Stabilisierung der Preise führen sollte.

Unabhängig davon möchte ich mich an unsere Exporteure wenden. In einer Situation, in der es Schwierigkeiten bei der Belieferung ausländischer Märkte gibt, ist es notwendig, die Produktion nicht zu reduzieren, sondern im Gegenteil zusätzliche Warenmengen auf den heimischen Markt zu bringen. Dies sollte objektiv zu einem Rückgang der Preise im Lande führen, auch für Benzin, Diesel, Bitumen, Metalle und andere Exportgüter. Ich fordere die Regierung, die FAS und die regionalen Behörden auf, die Situation auf diesen Märkten ständig zu beobachten.

Weiter. In Anbetracht der neuen Herausforderungen, denen sich Russland gegenübersieht, müssen wir unsere langfristige Entwicklungsagenda beibehalten und erweitern, einschließlich der Fortsetzung der Umsetzung aller geplanten Projekte, sowohl auf föderaler als auch auf regionaler Ebene. Wir müssen das Potenzial unseres Haushaltssystems als Konjunkturinstrument voll ausschöpfen.

Die föderale Finanzierung von Projekten und Bauprojekten wird wie vereinbart in vollem Umfang durchgeführt werden. Außerdem wurde bereits im Dezember beschlossen, zusätzliche Mittel bereitzustellen, wenn die Baukosten objektiv steigen.

Was ich für wichtig halte: In der jetzigen Situation wird es keine Probleme mit der Finanzierung aus dem Bundeshaushalt geben. Unsere Wirtschaft erwirtschaftet heute ein ausreichendes, gutes Einkommen, so dass wir nicht auf Emissionen zurückgreifen müssen. Einfach ausgedrückt: Die Zentralbank wird kein Geld drucken müssen. Wir haben Einnahmen – marktfähige, gesunde Einkommen. Das Problem ist jetzt nicht das Geld. Ich wiederhole: wir haben die Ressourcen. Die Hauptschwierigkeiten sind mit der Lieferung von Bauteilen, Ausrüstungen und Baumaterialien sowie mit der Organisation der Arbeit der Auftragnehmer verbunden. Daher können sich der Zeitplan und die Methoden für die Durchführung bestimmter Projekte und deren Phasen ändern, was eine koordinierte Arbeit von Behörden und Wirtschaftsvertretern sowie eine beschleunigte Durchführung von Importsubstitutionsprojekten erfordert – das ist wichtig.

Gleichzeitig ist es wichtig, das Verfahren für die Interaktion zwischen den Regionen und den föderalen Behörden zu vereinfachen, um den Regionen mehr Freiheit bei der Handhabung der Ressourcen zu geben und ihnen die Möglichkeit zu geben, neue Bauprojekte und Programme zu starten.

So wurden den Regionen bereits zusätzliche Mittel für den Straßenbau zugewiesen. Ich möchte die Regierung bitten, auf eine Aufstockung der Mittel für andere Infrastruktureinrichtungen hinzuwirken, die noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden können, sowie auf eine Erhöhung der Käufe bei russischen Unternehmen, beispielsweise für die Erneuerung des öffentlichen Nahverkehrs.

Es ist klar, dass die Haushalte der Regionen der Russischen Föderation jetzt eine ernsthafte zusätzliche Belastung tragen, daher werden wir, wie vereinbart, zusätzlich Subventionen indexieren, um die Haushaltskapazität auszugleichen. Wir nutzen auch andere Maßnahmen zur Unterstützung der regionalen Finanzen, etwa werden alle für das laufende Jahr geplanten Zahlungen für Haushaltsdarlehen aufgeschoben, wie man so schön sagt, nach rechts verschoben, und Zahlungen für kommerzielle Darlehen werden, wo nötig, durch Haushaltsdarlehen ersetzt. Ich bitte die Regierung, diese Frage eingehend zu prüfen und jeden Einzelfall zu untersuchen. Nur eine solche individuelle Arbeit wird zu dem gewünschten Ergebnis führen.

Darüber hinaus wird das Finanzministerium jeder Gebietskörperschaft der Russischen Föderation eine unbedingte Kreditlinie zur Verfügung stellen. Sie wird zehn Prozent der Gesamteinnahmen betragen und frühestens am Ende dieses Jahres fällig werden.

Wir werden das Volumen der Darlehen aus dem Infrastrukturhaushalt beibehalten. Ich weise die Regierung an, eine flexible Verwaltung dieses Programms zu organisieren und alle Schwierigkeiten zu berücksichtigen, die mit der Durchführung von Projekten verbunden sind – ich habe sie oben bereits erwähnt. Die Regionen sollten in der Lage sein, schnell Entscheidungen über die Änderung des Portfolios und des Inhalts der Projekte zu treffen, um sich auf diejenigen Projekte zu konzentrieren, die unter den derzeitigen Bedingungen mit maximaler Effizienz durchgeführt werden können. Falls erforderlich, werden wir eine mögliche Erhöhung des Volumens der Infrastrukturkredite in Betracht ziehen. Das ist möglich, es kann getan werden. Generell werden wir die Situation der Regionalfinanzen genau beobachten und gegebenenfalls zusätzliche Entscheidungen zu ihrer Unterstützung treffen.

Ich möchte betonen, dass eine direkte Kommunikation zwischen allen Regierungsebenen und ein klarer Algorithmus für Maßnahmen jetzt von grundlegender Bedeutung sind. Und hier haben der Staatsrat und seine zuständigen Kommissionen bereits ihre Effektivität bewiesen. Ich bitte die staatliche Verwaltungskommission, die von Sergej Sobjanin geleitet wird, zusammen mit ihren Kollegen aus der Regierung die problematischen Fragen auf der regionalen Agenda auszuarbeiten, optimale Lösungen zu entwickeln und diese auf alle russischen Regionen auszuweiten. Wir haben gute Erfahrungen im Kampf gegen die Epidemie gemacht.

Liebe Kollegen!

Unsere Wirtschaft, der Staatshaushalt und die Privatwirtschaft verfügen über alle notwendigen Ressourcen, um langfristige Probleme zu lösen. Alle strategischen und nationalen Ziele, die wir uns für den Zeitraum bis 2030 gesetzt haben, müssen erreicht werden. Die aktuellen Herausforderungen und die sich daraus ergebenden Chancen sollten uns nur mobilisieren – darauf müssen wir uns einstellen, um im Interesse der Bürgerinnen und Bürger greifbare Ergebnisse zu erzielen.

Natürlich wird es notwendig sein, unsere Programme zu verfeinern, und hier sind die Initiativen von Wirtschaftskreisen, Wissenschaftlern und öffentlichen Verbänden gefragt. In diesem Zusammenhang fordere ich die Regionen auf, sich aktiv an der Organisation des Forums der Agentur für strategische Initiativen „Starke Ideen für eine neue Zeit“ zu beteiligen, in dessen Rahmen jeder Bürger Russlands seine Vorschläge, konkrete Projekte für die Entwicklung seiner Stadt, seiner Region und seines Landes als Ganzes einreichen kann.

Lassen Sie mich noch einmal wiederholen: die derzeitige Situation ist sicherlich eine Prüfung für uns alle. Ich bin sicher, dass wir sie mit Würde bestehen werden, durch harte Arbeit, gemeinsame Arbeit und gegenseitige Unterstützung werden wir alle Schwierigkeiten überwinden und noch stärker werden, so wie es in der Geschichte des tausendjährigen Russlands immer war. Darauf möchte ich Sie vorbereiten.