Analyse beweist Herkunft von SARS-CoV-2 aus dem Labor

Eine allzu konservative Bayes’sche Analyse zeigt zweifelsfrei, dass SARS-CoV-2 aus einem Labor stammt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,8 % stammt SARS-CoV-2 aus einem Labor und nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,2 % aus der Natur

In keiner der 80’000 Proben von 209 verschiedenen Tierarten wurde SARS-CoV-2 gefunden

Von den ersten 259 Fällen in China wurde kein einziger auf Tierkontakt zurückgeführt. Alle waren Mensch-zu-Mensch-Übertragungen. Das ist so, als würde man in Las Vegas eine Münze werfen und 259 Mal Kopf erhalten, was praktisch unmöglich ist.

Wenn man diese beiden statistischen Anomalien kombiniert, ist die tatsächliche Wahrscheinlichkeit, dass das Virus aus der Natur kommt, geringer als eins in allen Atomen des Universums – 1080 – was eine sehr, sehr große Zahl ist und es praktisch unmöglich macht

SARS-CoV-2 hat eine Proteinsignatur, die der von Melittin, einem Bienengifttoxin, ähnlich ist

In diesem Interview spricht Dr. Steven Quay – einer der meistzitierten Wissenschaftler der Welt – über seine am 29. Januar 2021 veröffentlichte Bayes’sche Analyse, die zweifelsfrei zu dem Schluss kommt, dass SARS-CoV-2 aus dem Labor stammt. Quay ist ein M.D. mit einem Ph.D. in Chemie. Sie können mehr über Dr. Quay auf seiner Website erfahren.

Er absolvierte seine Facharztausbildung im Mass General am Harvard Hospital und seine Postdoc-Arbeit am MIT bei einem Nobelpreisträger. Er hält 87 Patente in 22 Bereichen der Medizin, darunter das Gadolinium, das bei der MRT-Bildgebung verwendet wird.

Während seiner Karriere veröffentlichte Quay 360 Arbeiten, die über 10’000 Mal zitiert wurden. Sein COVID-Ursprungspapier wurde jedoch bereits 170’000 Mal heruntergeladen. Die Bayes’sche Analyse, oder Bayes’sche Inferenz, ist ein statistisches Werkzeug, das verwendet wird, um Fragen über unbekannte Parameter zu beantworten, indem Wahrscheinlichkeitsverteilungen für beobachtbare Daten verwendet werden.

Quays sehr konservativ-schräge Analyse zeigt, dass es nur eine Wahrscheinlichkeit von 0,2 % gibt, dass dieses Virus aus der Natur stammt, und eine Wahrscheinlichkeit von 99,8 %, dass es aus einem Labor stammt. Sein 140-seitiges Papier kann von zenodo.org heruntergeladen werden, für diejenigen, die in die Feinheiten dieser statistischen Analyse eintauchen wollen. Er präsentierte diese Daten den Abgeordneten des Repräsentantenhauses während einer Sitzung des Unterausschusses zur Coronavirus-Krise am 26. Juni 2021.

Anstatt die beobachtete Statistik der von ihm gesammelten Daten zu verwenden, reduzierte er die Wahrscheinlichkeit radikal auf 1 zu 20. Wenn man alle statistischen Anomalien aus den 26 verschiedenen Datenpunkten, die er gesammelt hat, kombiniert, liegt die tatsächliche Wahrscheinlichkeit, dass das Virus aus der Natur kommt, bei weniger als 1 in allen Atomen des Universums – 1080 – was eine sehr, sehr große Zahl ist, was es praktisch unmöglich macht.

SARS-CoV-2 hat eine Proteinsequenz, die in Bienengifttoxin gefunden wurde

Schon im Januar 2020 wusste Quay, dass SARS-CoV-2 problematisch sein könnte.

„Niemand hat darauf geachtet, weil es zu diesem Zeitpunkt keinen Grund dazu gab“, sagt er. Ich sah dieses Virus, das aus China kam. Ich schaute mir die Sequenz an und ich erinnere mich, dass ich zu meiner Frau sagte: Ich weiß, was dieses Ding in den Zellen anrichten wird, denn fünf Jahre lang habe ich in Stanford das Toxin Melittin studiert und war der Weltexperte für dieses Toxin, das ein Bienengifttoxin ist, das Ding, das weh tut, wenn man ein Bienengift bekommt …

Dieses Melittin, dieses Toxin im Bienengift, hat die gleiche Sequenz, die SARS-CoV-2 hatte … Ich leite ein öffentliches Unternehmen, also ging ich ein paar Wochen später zum Vorstand und sagte: Schauen Sie, ich glaube, wir können einige Therapeutika und einige Ideen dazu entwickeln. Wir sind tatsächlich in klinischen Studien mit einigen Produkten für Therapeutika gegen SARS-CoV-2.

Dann hörte ich einige wirklich verrückte Gesundheitshinweise zu Masken, sozialer Distanzierung und anderen Dingen, sodass ich schließlich ein kleines Buch schrieb, das für ein paar Wochen ein Nr. 1-Bestseller auf Amazon war, mit dem Titel „Stay Safe: [A Physician’s Guide to Survive Coronavirus,] . Das hat mich durch den Sommer gebracht. Dann fing ich an, mich wieder mit etwas zu beschäftigen. Ich war sehr besorgt über das, was ich als Eigenschaften dieses Virus sah, die noch nie zuvor gesehen worden waren.

Es ist jetzt öffentlich bekannt, dass die Regierung eines meiner Papiere identifiziert hat, also wurde ich im Herbst vom Außenministerium kontaktiert und war im Grunde ein Berater für ihre Programme dort, einschließlich eines dreistündigen Deep Dives von allen verschiedenen Komitees oder Agenturen dort …

Ich setze mich weiterhin dafür ein, denn … wenn es aus der Natur kam, gibt es bestimmte Dinge, die wir anders machen sollten, damit so etwas nicht wieder passiert. Wenn es aus einem Labor stammt, gibt es eine völlig andere Reihe von Dingen, die man tun muss. Es ist kein Spiel mit Schuldzuweisungen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Virus gefährlicher zu machen

Quay hat kürzlich eine weitere Arbeit veröffentlicht, in der er enthüllt, dass das Wuhan Institute of Virology (WIV) auch an einem anderen Virus arbeitet, dem Nipah-Virus, das eine Letalität von 90 % hat. Man muss kein Genie sein, um herauszufinden, was passieren könnte, wenn ein Virus mit dieser Letalität in Umlauf kommt. Quay erklärt:

„[Die WIV] veröffentlichte eine frühe Arbeit über Proben von COVID-Patienten im Krankenhaus … Es ist die meistgelesene Arbeit vom Beginn der Pandemie. Ich habe mir die Rohdaten genau angeschaut. Die Sequenz besteht aus 30’000 Nukleotiden – die Rohdaten sind 55 Millionen Nukleotide. Was Sie darin sehen können, ist ein Fingerabdruck von allem, was sie in den letzten zwei Jahren gemacht haben. Sie machen eine Menge verrückter Forschung.“

Wie Quay erklärt, gibt es die WIV schon seit etwa 40 Jahren. Im Jahr 2003, nach dem Auftreten von SARS-Cov-1, halfen die USA und Frankreich China, das WIV in ein sichereres BSL 4 Biolabor umzubauen, das einzige in China. Seitdem hat sich das WIV zu einem Hauptlabor für zoonotische Viren entwickelt. Es ist auch eines der drei wichtigsten Labore für die synthetische Biologie, die auf verschiedene Weise durchgeführt werden kann.

Wenn man weiß, was man verändern möchte, kann man eine neue synthetische Aminosäure in den Erreger einfügen. Wenn Sie keine genaue Vorstellung von der Veränderung haben, die Sie erreichen wollen, aber Sie wollen, dass sich der Erreger von einem Tier an einen Menschen anpasst, können Sie eine so genannte serielle Passage durchführen, bei der das Virus durch eine Reihe von tierischen und menschlichen Geweben geleitet wird.

Man könnte zum Beispiel damit beginnen, 20 humanisierte Mäuse mit einem Virus zu infizieren, dann das Virus von der kränksten Maus isolieren und es 20 weiteren Mäusen verabreichen. Humanisierte Mäuse sind gentechnisch veränderte Mäuse, die menschliches Lungengewebe haben. Nach vier oder fünf solcher Durchgänge wird das Virus so mutiert sein, dass es menschliche Wirte angreift und tötet.

„Die dritte Möglichkeit ist, große Brocken von Material hineinzuwerfen. Zum Beispiel besteht der Teil des Virus von SARS-CoV-2, der mit der Zelle interagiert, aus etwa 200 Aminosäuren, also mal drei für die Nukleinsäure, also sind das 600. Sie können einfach ein großes Stück von 600 hineinwerfen und sofort von einem Tier zum Menschen übergehen, oder in welche Richtung auch immer Sie wollen.

Das sind also die drei [primären Strategien]: Zu wissen, was man mit einzelnen Stellen macht, die Natur zufällig in einer seriellen Passage machen zu lassen und dann große Brocken hineinfallen zu lassen.

Das Bayes’sche Theorem

Wie bereits erwähnt, ist die Bayes’sche Analyse ein statistisches Werkzeug, das Wahrscheinlichkeitsverteilungen verwendet. Das Theorem wurde von Thomas Bayes entwickelt, einem presbyterianischen geistlichen und Statistiker-Mathematiker aus dem 17. Jahrhundert, der zu Lebzeiten viele Arbeiten veröffentlichte. Nach seinem Tod entdeckte sein Nachlass private Notizen, in denen ein Verfahren beschrieben wurde, mit dem man große, komplexe Ereignisse auf einfache Art und Weise verstehen kann. Die Bayes’sche Gleichung ist A multipliziert mit B, dividiert durch C. Quay erklärt:

Es ist genau dasselbe, was wir tun, wenn wir ein Lieblings-Baseballteam haben und es während der Saison beobachten. Vor der Saison wissen wir, was sie im letzten Jahr gemacht haben. Wir wissen, wer die neuen Spieler sind, die neuen Trainer, all diese Dinge, und wir erstellen etwas, das wir eine Vorhersage nennen.

Wir ordnen die Teams danach ein, was unserer Meinung nach bei der World Series passieren wird, und das nennen wir unsere prior, unsere posterior Wahrscheinlichkeiten. Dann beginnt die Saison und man beginnt Spiele zu gewinnen, Spiele zu verlieren, Leute werden verletzt, neue Spieler, Transfers, und man aktualisiert das jede Woche.

Zu Beginn der World Series sind Sie wahrscheinlich ziemlich weit davon entfernt, wo Sie zu Beginn der Saison waren, weil Sie jetzt nur noch zwei Teams haben, aber trotzdem kennen Sie die endgültige Analyse noch nicht. Einer der Vorbehalte für dieses 140-seitige Werk ist, dass ich am Ende zwar sage, dass es eine 1:500 Chance gibt, dass es aus der Natur stammt, aber das bedeutet … 499 von 500 Mal, dass es aus einem Labor stammt.

Bayes’sche Analyse der Herkunft von SARS-CoV-2

In Bezug auf SARS-CoV-2 wäre „A“ die vorherige Schätzung der Wahrscheinlichkeit, dass es aus einem Labor oder aus der Natur stammt. „B“ ist der neue Beweis, die neue Wahrscheinlichkeit, dass es aus einem Labor stammt, und „C“ ist die Wahrscheinlichkeit, dass es aus der Natur stammt. Wenn Sie A und B multiplizieren und durch C dividieren, erhalten Sie eine neue Primzahl A, eine einzige Wahrscheinlichkeit. Wenn sich jedoch neue Daten ansammeln, ändert sich die Antwort.

Das erste, was ich getan habe, war, die vorherige Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass es aus der Natur oder aus einem Labor stammt, da ich im Grunde nichts wusste. Das muss der Ausgangspunkt sein. Drei Papiere haben das bestätigt. Ein Papier sagt, dass es achtmal im Jahr einen natürlichen Sprung von der Natur zum Menschen gibt.

Ein anderes Papier besagt, dass es einmal im Jahr ein Laborleck in Asien gibt, also 8 zu 1 [zugunsten eines natürlichen Ursprungs]. Das ist eine Wahrscheinlichkeit von 85%, [dass es] aus der Natur kommt. Ich habe drei Papiere verwendet, und mein Ausgangspunkt war eine 98%ige Wahrscheinlichkeit, dass es aus der Natur kam, da ich nichts anderes wusste.

Quay hat die drei Papiere, auf die sich die Mainstream-Medien und Faktenprüfer gestützt haben, um die Theorie des Laborursprungs zu entkräften, nicht einbezogen, und in seinem Papier erklärt er, warum sie ausgeschlossen wurden. Kurz gesagt, sie beruhten auf Spekulationen und nicht auf Wissenschaft, sodass die klare Voreingenommenheit und der Mangel an wissenschaftlichen Fakten sie zu unzuverlässig machten.

Als Nächstes gab er 26 verschiedene Beweisstücke in die Gleichung ein. Das erste Beweisstück war die Tatsache, dass das Virus zuerst in Wuhan, China, auftauchte, was noch nie zuvor geschehen ist. Wuhan hat eine Bevölkerung von 11 Millionen Menschen. Es ist ein sehr städtisches Gebiet mit wenig Mensch-Natur-Kontakt. Außerdem gibt es in Wuhan eines von nur drei Laboren der Biosicherheitsstufe (BSL) 4 weltweit, in denen speziell an Coronaviren geforscht wird. Als nächstes berechnete er Wahrscheinlichkeiten.

Sie kennen die Fläche Chinas, Sie kennen die Bevölkerung Chinas. Wenn das Virus zufällig auftritt, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es in Wuhan auftritt? Wenn es ein Labor in Wuhan gibt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwo anders in China ausgebrochen ist und nicht in Wuhan auftaucht?

Drehen Sie den Spieß um. Wenn es aus der Natur kam, warum ist es dann in Wuhan gelandet? Wenn es aus Wuhan kam, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es zuerst irgendwo anders in China auftauchte? Das trifft Ihre Wahrscheinlichkeiten ziemlich hart. Das war Punkt Nr. 1. Dann arbeitet man sich einfach durch die anderen.

Zoonotische Übertragung

Ein Schlüsselstück, das bei dieser Bayes’schen Berechnung einen großen Unterschied macht, ist die Frage der Zoonose. Damit eine Zoonose vorliegt, muss ein Tier mit einem Rückgrat (Wirbel) vorhanden sein, das mit einer Mikrobe infiziert ist. Malaria zum Beispiel ist keine Zoonose, weil Moskitos keine Wirbel haben. Malaria ist eine durch Vektoren übertragene Krankheit.

Der Schlüssel, um den Ursprung einer zoonotischen Übertragung zu finden, ist, das Tier zu lokalisieren. Befindet sich das Tier in der Gemeinschaft, dann erfolgt die zoonotische Übertragung durch einen natürlichen Prozess. Wenn die Übertragung in einem Labor stattfindet, dann handelt es sich um eine im Labor erworbene Infektion und nicht um eine zoonotische Übertragung. Schon früh wurde uns gesagt, dass bis zu 70 % der ersten COVID-Patienten einen oder mehrere Märkte in Wuhan besucht hatten, von denen einige lebende Tiere zum Verkauf anbieten.

Das Problem ist, dass SARS-CoV-2 in keiner der mehr als 1000 Tierproben gefunden wurde, die auf diesen Märkten gesammelt wurden. Außerdem wurden mehr als 1000 Proben von gefrorenen Lebensmitteln, die von außerhalb Chinas importiert wurden, untersucht, die alle sauber zurückkamen. Etwa 15 % der Umweltproben wiesen jedoch das Virus auf.

Es wurden auch Proben von allen anderen Märkten in der Provinz Hubei, in der Wuhan liegt, gesammelt. Kein Virus. Etwa 1000 Fledermäuse in Hubei wurden getestet, und es wurde kein Virus gefunden. Über 80’000 Tiere von 209 Arten aus allen Provinzen Chinas wurden schließlich getestet, und es wurde kein SARS-CoV-2 gefunden.

Zum Vergleich: SARS-1 wurde bei 85 % der getesteten Tiere gefunden. Der ursprüngliche Wirt wurde als die Zibetkatze identifiziert. MERS, das aus dem Nahen Osten stammte, hatte seinen Ursprung in einer Fledermaus, die auf ein Kamel übergesprungen war, bevor sie sich in ein menschliches Virus verwandelte, und es wurde in 90 % der Tiere gefunden. Doch nach der größten jemals durchgeführten Überwachung in der Geschichte der Welt, bei der 80’000 Tierproben getestet wurden, wurde nicht eine einzige als Träger von SARS-CoV-2 gefunden.

„In meiner Bayes’schen Analyse … obwohl ich 80’000 in den Nenner meiner Gleichung setzen sollte, habe ich es auf den Standard in klinischen Studien der Biologie auf ein P von .05 herabgestuft. Ich sagte: „Trotz der Tatsache, dass null von 80’000 dieses [Virus] hatten, werde ich es so behandeln, als wäre es ein 1:20-Ereignis“, denn nur so konnte ich die Analyse weiterführen. Andernfalls war ich von vornherein fertig“, erklärt Quay.

Um es klar zu sagen, das gibt der Theorie des zoonotischen Ursprungs einen sehr unfairen Vorteil, aber Quay wollte eine vollständige Analyse aller Parameter haben. Vielfalt ist ein Markenzeichen der Natur, doch für dieses Virus gibt es in der Natur keine Vielfalt. Die Befürworter der Zoonose-Theorie haben argumentiert, dass das Virus in hoher Konzentration in einer Zwischenart vorkommen muss, doch nicht eine von 80’000 Proben von 209 verschiedenen Tierarten ist ein Träger des Virus.

Es wurde kein tierisches Reservoir oder Zwischenwirt gefunden

Ein weiterer wichtiger Teil der Analyse ist das Virus selbst. Fledermäuse sind das Reservoir der Natur für Coronaviren. Die Fledermäuse werden nie von ihnen erkrankt, sodass das Virus nie ausgerottet wird. Es lebt einfach jahrzehntelang in den Fledermäusen, mutiert und rekombiniert auf dem Weg mit anderen Viren. Fledermaus-zu-Mensch-Kontakte sind sehr selten, sodass die Übertragung meist zwischen den Fledermäusen, dem Reservoirwirt und einem Zwischenwirt stattfindet, bevor es in die menschliche Bevölkerung gelangt.

Von den ersten 259 Fällen in China konnte kein einziger auf Tierkontakt zurückgeführt werden. Alle waren Mensch-zu-Mensch-Übertragungen. Das ist so, als würde man in Las Vegas eine Münze werfen und 259 Mal Kopf bekommen, was praktisch unmöglich ist.

So war es auch bei SARS-1 und MERS. Frühe Fälle von SARS-1 und MERS teilten sich gleichmäßig auf in Übertragungen von Mensch zu Mensch und Übertragungen, die zwischen verschiedenen Tieren und Menschen stattfanden. Das bedeutet, dass diese beiden Viren höchstwahrscheinlich zoonotischen Ursprungs waren.

Wie bereits erwähnt, zitiert Quay Forschungsergebnisse, die zeigen, dass natürliche Sprünge von der Natur auf den Menschen achtmal pro Jahr vorkommen, und dass Laborentweichungen einmal pro Jahr vorkommen. Das ergibt eine Chance von 8 zu 1 für einen zoonotischen Ursprung. Von den ersten 259 Fällen in China konnte jedoch kein einziger auf Tierkontakt zurückgeführt werden. Alle waren Übertragungen von Mensch zu Mensch.

Wie Quay bemerkte: „Das ist so, als würde man nach Las Vegas gehen, eine Münze werfen und 259 Mal Kopf erhalten. Wenn Sie Ihren Statistiker bitten, das zu tun, ist es ein P-Wert mit 84 Nullen und einer Zahl, also nochmal, das ist absolut unmöglich.“

Um zu verstehen, wie groß diese Zahl ist, beträgt die geschätzte Anzahl der Atome im Universum 10 hoch 80. Obwohl dies zeigt, dass es mehr oder weniger unmöglich ist, dass SARS-CoV-2 einen zoonotischen Ursprung hat, gab Quay dem einen P-Wert von nur 0,5 (oder eine Chance von 1 zu 20) – wiederum nur, um die Analyse am Laufen zu halten.

„Es kommt nicht in den Tieren in der Natur vor. Das Virus ist ein reines Virus … Es kam mit einer Sequenz auf den Boden, und es macht alle zwei Wochen zufällig einen Fehler, und wenn es die Art von Fehler ist, die es wirklich mag, behält es ihn und dann hebt dieser ab“, sagt er.

„Noch einmal, SARS-1, MERS, jede andere Zoonose, wenn es auf den Menschen überspringt, ist es ein zweistufiger Prozess. Zunächst springt es in den Menschen, aber es hat nicht alle Dinge, die es braucht. Es kann nicht sehr viele Babyviren machen, usw., und so brennt es aus, und dann versucht es wieder, und es versucht wieder. Es springt zurück zu Kamelen und so weiter.

Schließlich bekommt es alle Mutationen, die es für die Übertragung von Mensch zu Mensch braucht. Dann hat man die Grundlage für eine Epidemie, aber das ist ein langer Prozess. Bei SARS-1 dauerte es eineinhalb Jahre. Bei MERS dauerte es zweieinhalb Jahre in Kamelen, bis es so weit war. Was bedeutet das aber? Jedes Mal, wenn ein Mensch eine Infektion bekommt … gibt es eine Aufzeichnung in seinem Blut. Sie bilden Antikörper gegen das Virus.

Wenn man weiß, dass eine Zoonose auf den Menschen überspringt und eine Aufzeichnung in den Krankenhausproben hinterlässt, kann man einen Test von der Epidemie des Virus selbst haben. Typischerweise kann es von 1, bis 4, bis 7, bis fast 20% der Proben reichen.

Zum Beispiel werden Menschen, die auf dem Markt arbeiten, einen Antikörpernachweis haben, dass sie die Infektion hatten, ob sie es wussten oder nicht.

Dies ist ein sehr mächtiges Werkzeug … Aufgrund der einzigartigen Fähigkeit dieses Virus, von Anfang an auf die Übertragung von Mensch zu Mensch zu treffen, sagte [Kristian Andersen, ein Virologe am Scripps Research Institute in Kalifornien, der eine Arbeit veröffentlichte, die den zoonotischen Ursprung unterstützt] voraus, dass es eine Menge Serokonversionen vor der Epidemie geben würde.

Das sind schicke Worte für ‚in ein Krankenhaus gehen, Proben aus dem Kühlschrank nehmen, sie testen und einen hohen Prozentsatz finden‘. Natürlich haben die Leute das aufgegriffen und über 9900 Proben aus dem Dezember [2020] und davor in Wuhan getestet. Was meinen Sie, wie viele sie gefunden haben, die positiv waren?

Mein Statistiker sagt, sie hätten 100 bis 400 haben müssen. Sie haben null. Wenn man das durchrechnet, ist das eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu einer Million.

Das Virus hat die unglaubliche Fähigkeit, das aggressivste von Mensch zu Mensch übertragbare Virus zu sein, das je in der Geschichte der Virologie gesehen wurde, aber es hat nicht das Merkmal, wie man das in der Natur aufbauen würde, nämlich durch präepidemischen menschlichen Kontakt. Man kann nicht beide dieser Eigenschaften im selben Virus haben, wenn es aus der Natur stammt.

Wenn man nun eine Maus nimmt, die im Labor so humanisiert wurde, dass sie menschliche Lungen hat, und dort eine Serienpassage durchführt, ist das ein effektiver Weg, das zu tun.

Erstaunlicherweise haben zwei Monate nach Ausbruch der Epidemie, Dr. Shi am Wuhan Institute of Virology und Dr. Baric in Amerika, die Nr. 1 der synthetischen Biologen in der Welt der Coronavirus-Forschung in North Carolina, eine Arbeit veröffentlicht, in der sie sagten: ‚Hey, wenn man dieses Virus in transgenen Mäusen züchtet, tötet es die Mäuse und, nebenbei bemerkt, bekommen sie Gehirninfektionen, was wirklich ungewöhnlich ist.‘

Ich sage: ‚Ja, das ist wahrscheinlich das Experiment, das 2019 durchgeführt wurde und zu dem Leck geführt hat.'“

Wiederum unter Verwendung extrem konservativer Daten zeigt Quays Analyse, dass es eine 99,8-prozentige Wahrscheinlichkeit gibt, dass SARS-CoV-2 eine Laborschöpfung ist. Wenn Sie alles durchlesen wollen, kann sein Papier von zenodo.org heruntergeladen werden.

Seltsame SARS-CoV-2-Proteine unterdrücken Ihre Immunfunktion

Am Ende des Interviews liefert Quay noch eine weitere Bombe. SARS-CoV-2 stellt drei primäre Arten von Proteinen her. Die ersten sind die Strukturproteine für ein Virus – die Spike-, Hüll- und Nukleoplasma-Proteine. Außerdem stellt es Proteine her, die den Herstellungsprozess der Zellen übernehmen und so dem Virus die Replikation in der Zelle ermöglichen. Zusätzlich zu diesen stellt es auch zwei sehr merkwürdige Proteine her, die in Ihr Blut ausgeschieden werden.

„Diese seltsamen Proteine sind nicht das Virus, sie sind nicht in der Zelle“, erklärt Quay. „Wenn man eine Infektion bekommt, bekommt man Fieber, man schwitzt und hat Schüttelfrost, man fühlt sich beschissen. Das ist nicht das Virus. Das ist Ihr eigenes Interferon, das Ihnen hilft, das Virus zu bekämpfen, und wahrscheinlich hat es in der Vorgeschichte Ihren Stammesgenossen gesagt, dass sie Sie in Ihrem eigenen Zelt isolieren sollen. Es hat sich also als soziales Signal für das Überleben des Stammes entwickelt.“

