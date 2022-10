Analyst: 20 Millionen Menschen starben an der Impfung, 2,2 Milliarden leiden unter Impfschäden

Der Analyst Peter Halligan veröffentlichte kürzlich einen bemerkenswerten Artikel über Substack. Er arbeitet im Finanzwesen und ist in der Welt der Statistik zu Hause.

Nach Angaben des Analysten sind inzwischen 20 Millionen Menschen an den Folgen der Covid-Impfung gestorben. Er weist darauf hin, dass 13.972 Todesfälle bei EudraVigilance und 46.999 bei VAERS gemeldet wurden. Das entspricht 60.971 Todesfällen. In der EU wurden 854.084 Impfschäden gemeldet, in den USA 6.089.773. Das sind insgesamt 6.943.857 Fälle.

Peter Halligan weist darauf hin, dass die Zahl der Fälle um den Faktor 40 zu niedrig angegeben wird. Außerdem multipliziert er die Gesamtzahl mit 8, um den Rest der Welt einzubeziehen.

So kommt er auf 19,5 Millionen Todesfälle weltweit und 2,2 Milliarden Impüfschäden. Diese Fälle führen letztlich zu Krankheiten und Todesfällen, sagt der Analyst.

Der kanadische Pathologe Roger Hodkinson sprach in einem Interview mit Laura-Lynn Tyler Thompson über die grausamen Gestalten. Er nannte die Zahlen „erschütternd“ und wies darauf hin, dass Impfstoffe normalerweise schon nach wenigen Todesfällen vom Markt genommen werden.

Es findet ein unvorstellbares Gemetzel statt, und ein Ende ist nicht in Sicht, sagte Hodkinson. Er wies darauf hin, dass in Peter Halligans Schätzung Totgeburten und Menschen, die starben, weil sie wegen Covid nicht rechtzeitig behandelt werden konnten, nicht berücksichtigt sind.

Ganz zu schweigen von denjenigen, die infolge von Abriegelungen und Selbstmorden starben. Der Pathologe wies außerdem darauf hin, dass in naher Zukunft viel mehr Menschen an Krebs und anderen Krankheiten sterben werden, weil ihr Immunsystem durch die Impfung zerstört wurde.