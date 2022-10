Wahnsinn! Annalena Baerbock rutscht die Wahrheit raus!

Der Krieg in der Ukraine tobt weiter, die Zahl der Toten wächst, und in Deutschland dreht sich die Debatte vor allem um Waffenlieferungen. Annalena Baerbock hat im Zusammenhang mit diesem Krieg eine Sache gesagt, die unglaublich ist. Dieser Satz lässt tief blicken und legt eine Haltung offen, die unseren Frieden gefährdet und die moderne Welt an den Abgrund drängt. Die Inflation eilt durchs Land, arme Menschen wissen nicht mehr, wovon sie ihre Lebensmittel und ihren Energieverbrauch bezahlen können.

Deutschland hat den größten Niedriglohnsektor Europas, viele Menschen sind betroffen. Eine weitere Spaltung der Gesellschaft droht sich an. Zumal Deutschland noch erschüttert ist von den Corona-Wellen, ebenso von der Diskussion um Impfpflicht. Corona-Fallzahlen wurden diskutiert, die von Jens Spahn und Karl Lauterbach zu verantwortende Impfung (Astrazeneca Impfstoff & Biontech/Pfizer) lief schlecht, und die vierte oder gar fünfte Welle hat das Land trotz Coronatests und Schnelltests hart getroffen.

Der Lockdown hinterlässt Spuren und Insolvenzen, der Impfpass wird diskutiert, das RKI meldet Zahlen, neue Regeln/Verordnungen drohen. Grundrechte wurden außer Kraft gesetzt, eine nächtliche Ausgangssperre erlassen, und Abgeordnete gerieten durch Maskendeals in die Schlagzeilen. Die Corona-Zahlen, Inzidenzwerte und aktuellen Corona-Nachrichten beherrschen Deutschland. Aber Covid 19, diese weltweite Pandemie, legt durch die Lockdown-Politik ein fatales Krisenmanagement offen. Das wird in der Debatte um Corona-Lügen und Corona-Gefahren, um Coronaleugner und Befürwortung der Coronamaßnahmen viel zu oft vergessen – ob bei Markus Lanz, bei KenFM, Tagesschau oder in allen anderen Medien, kritisch kommentiert von seriösen und weniger seriösen YouTubern wie Gunnar Kaiser, Paul Schreyer, Tim Kellner, Daniele Ganser oder Steimles Welt oder Sahra Wagenknecht.

Martin Wehrle zeigt in diesem Video auf, warum es eine schlechte Idee ist, Russland in die Knie zwingen und ruinieren zu wollen. Denn das kann Folgen haben, die nicht nur Deutschland erschüttern, sondern den Frieden der kompletten zivilisierten Welt.