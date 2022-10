PCR-Tests liefern echte Ergebnisse, auch wenn sie oft zur Propaganda für die Bevölkerung missbraucht werden

Eine Antwort auf die immer wiederkehrenden Einwände von Lesern, dass die Ergebnisse von PCR-Massentests völlig gefälscht oder grundsätzlich unzuverlässig sind

Ich war in den letzten Tagen auf Reisen, was der Grund für mein Schweigen ist. Jetzt kehre ich nach Hause zurück, weiche der Maskenpolizei in einem ungeheuerlich verspäteten Zug aus, und das für Deutschland so typische unterbrochene mobile Internet macht mir die Möglichkeit zunichte, einen längeren Beitrag zu recherchieren. Wehe mir, ich weiß.

Stattdessen werde ich ein Thema ansprechen, das in vielen Kommentaren zu meinem letzten Beitrag angesprochen wurde, nämlich die Zuverlässigkeit und Bedeutung von diagnostischen Polymerase-Kettenreaktions-Panels. Ich wollte dieses Thema schon seit einiger Zeit ansprechen, denn jedes Mal, wenn ich eine Studie bespreche, die in irgendeiner Weise mit PCR zu tun hat, reagieren viele Leser mit einer Reihe von bitteren Einwänden.

Ich habe es verstanden: Drei Jahre sinnloser Massentests und die stark propagierte Präsentation von Krankheitsstatistiken haben alle misstrauisch gegenüber Massentests auf Viren gemacht. Das ist auch gut so. Aber Propaganda basiert nur selten auf totalen Lügen, denn eine offene Täuschung ist teuer und erfordert ein hohes Maß an Koordination. Viel häufiger werden Sie durch Irreführung und absichtliches Schweigen getäuscht. Der (falsche) Einsatz von PCR während der Pandemie ist da keine Ausnahme.

Viele der rätselhaften Entscheidungen, die unsere Gesundheitsbehörden in den letzten Jahren getroffen haben, sind auf eine grundsätzliche Entscheidung zurückzuführen, die irgendwann zwischen Februar und März 2020 getroffen wurde: die Abkehr von der traditionellen, auf Schadensbegrenzung ausgerichteten Pandemieplanung zugunsten einer Masseneindämmung nach chinesischem Vorbild. Im Jahr 2020 haben die Bürokraten des öffentlichen Gesundheitswesens jedoch beschlossen, dass es mehr Spaß machen würde, ein Virus auszurotten, unabhängig davon, was dieses Projekt für die Gesundheit der Menschen bedeutet. Wenn man diese grundsätzliche Verlagerung des Auftrags einmal verstanden hat, werden viele andere Dinge verständlich, einschließlich des bizarren Testsystems, das von den Pandemiebekämpfern favorisiert wird.

Die Kritiker der PCR haben drei grundsätzliche Einwände. Diese sind 1) dass die Viren nicht echt oder ein Scherz sind; 2) dass Kary Mullis und andere gesagt haben, die PCR sei für die Diagnose nicht geeignet; und 3) dass die amerikanische CDC sagte, die PCR könne nicht zwischen Influenza und SARS-2 unterscheiden.

Ich werde hier nicht auf 1) eingehen, weil meiner Erfahrung nach Leute, die die Existenz von Viren leugnen, keine Argumente oder Beweise für das Gegenteil akzeptieren, und diese Debatten sind nicht produktiv. Viren sind in der Tat real; die größten Viren können mit optischen Mikroskopen gesehen werden; und wenn Sie etwas über den Zellstoffwechsel wissen, können Sie verstehen, warum sie existieren. Es gibt nichts Bemerkenswertes oder Außergewöhnliches an Viren.

Während 2) für diejenigen, die sich für individuelle medizinische Diagnosen interessieren, eine berechtigte Beschwerde ist, geht sie nicht wirklich auf die bevölkerungsweite Bedeutung von PCR-generierten Fallstatistiken ein. Ein gut validiertes PCR-Diagnose-Panel (und die verwendeten Tests sind im Allgemeinen gut validiert) diagnostiziert keine aktuelle symptomatische Infektion, aber wie ich bereits oben geschrieben habe, ist dies nicht wirklich das, worauf unsere Gesundheitsbehörden aus sind. Es interessiert sie nicht, ob jemand tatsächlich krank ist. Sie befinden sich in einem erbitterten Kampf mit einem Virus, und sie wollen wissen, wie viele Viren es gibt und wer möglicherweise Viren ausscheidet, damit sie diese Personen einsperren können. Dies erklärt die Vorliebe für hohe Zyklusschwellen, mit denen vorwiegend frühere Infektionen oder Spuren von Kontaminationen nachgewiesen werden. In diesen Fällen weist die PCR tatsächlich virale RNA nach, auch wenn keine aktive Infektion vorliegt, und das reicht den Virentilgern. Wenn wir über Studien zur Saisonalität verschiedener Viren oder über das Schicksal der Grippe während der SARS-2-Pandemie sprechen, reicht uns das auch, denn in diesen Fällen geht es uns auch nicht darum, Kranke zu zählen oder jemanden zu diagnostizieren. Wir versuchen herauszufinden, wann sich die Viren in ihren Wirten vermehren, und das ist eine andere Frage.

Was 3) und die CDC betrifft: PCR-Tests haben Gen-Targets, die ausgewählt werden, weil sie (vermutlich) einzigartig für das SARS-2-Virus sind. Dabei handelt es sich um RNA-Sequenzen, die, soweit wir wissen, andere Viren nicht haben. Diese Tests werden wirklich nicht bei anderen Atemwegsviren wie der Grippe aufleuchten, weil die Entwickler dieser diagnostischen Panels auf genetische Sequenzen abzielen, die in Grippeviren nicht vorkommen. In der Eurosurveillance-Veröffentlichung von Christian Drosten vom Januar 2020 über den Nachweis des neuartigen Coronavirus 2019 (2019-nCoV) mittels Echtzeit-RT-PCR wurde nicht wenig geschlampt, doch hat das intellektuelle Fehlverhalten in diesem Fall nur begrenzte Bedeutung für den tatsächlichen Nachweis von SARS-2, da die von Drostens Team gewählten Genziele nur im ursprünglichen (ausgestorbenen) SARS-Virus von 2003/4 und in SARS-2 vorkommen. Könnte es da draußen noch unbekannte Viren geben, die ebenfalls diese Gentargets haben? Sicher, und seltene unentdeckte Viren könnten sogar gelegentlich ein falsches Positiv verursachen. Aber die weitverbreiteten Atemwegsviren sind alle gut bekannt.

Im Juli 2021 gab die CDC eine Laborwarnung heraus, die Folgendes besagt:

Nach dem 31. Dezember 2021 wird die CDC den Antrag bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA) auf eine Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) für das CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel zurückziehen, das erstmals im Februar 2020 ausschließlich zum Nachweis von SARS-CoV-2 eingeführt wurde. Die CDC gibt diese Vorankündigung heraus, damit die klinischen Labore ausreichend Zeit haben, eine der vielen von der FDA zugelassenen Alternativen auszuwählen und zu implementieren. In Vorbereitung auf diese Änderung empfiehlt die CDC klinischen Labors und Prüfstellen, die den CDC 2019-nCoV RT-PCR-Assay verwenden, einen anderen FDA-zugelassenen COVID-19-Test auszuwählen und mit der Umstellung zu beginnen. Das CDC ermutigt die Labore, die Einführung einer Multiplex-Methode zu erwägen, die den Nachweis und die Differenzierung von SARS-CoV-2 und Influenzaviren erleichtert. Solche Tests können die fortlaufende Untersuchung sowohl auf Influenza als auch auf SARS-CoV-2 erleichtern und im Vorfeld der Grippesaison sowohl Zeit als auch Ressourcen sparen. Laboratorien und Prüfstellen sollten den ausgewählten Test in ihrer Einrichtung validieren und verifizieren, bevor sie mit klinischen Tests beginnen.

Hervorhebung von mir. Es ist leicht zu missverstehen, was hier vor sich geht. Die CDC sagt nicht, dass ihre PCR-Tests nicht zwischen Corona und der Grippe unterscheiden können. Vielmehr ziehen sie ein PCR-Diagnosepanel für SARS-2 zurück, das im Februar 2020 eingeführt wurde, weil zu diesem Zeitpunkt die Pandemie bereits 17 Monate alt war und viele andere PCR-Diagnosepanels zur Verfügung standen. Anders als das ursprüngliche CDC-Diagnosepanel sind diese neuen Panels in der Lage, sowohl Influenza als auch SARS-2 nachzuweisen, während die früheren Panels nur bei SARS-2 aufleuchten würden. Hätte der Patient Influenza gehabt, wäre der Test negativ ausgefallen.

Wären unsere Gesundheitsbehörden wirklich daran interessiert, die Prävalenz von Corona in der Bevölkerung zu messen, hätten sie von Anfang an Zufallsstichproben verwendet und im Laufe der Zeit getrennte Gruppen von Personen sowohl auf das Virus als auch auf Antikörper getestet. Stattdessen war es ihr Ziel, die Bevölkerung zu vermehren, um ihre Pläne zur Ausrottung des Virus voranzutreiben, was ihren unsystematischen Einsatz der PCR erklärt. Das bedeutet jedoch nicht, dass es keine Informationen in den offiziellen Fallstatistiken gibt. Insbesondere vor Omikron konnte man die steigenden Fallzahlen dazu nutzen, um einen Anstieg der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle mehrere Wochen in die Zukunft vorherzusagen, was der bestmögliche Beweis dafür ist, dass diese Corona-Dashboards echte Informationen enthalten, auch wenn sie ansonsten fehlerhaft sind. Wären die Ergebnisse dieser Tests völlig willkürlich, würden sie keine Trends im Laufe der Zeit aufzeigen, und sie würden nicht mit anderen medizinischen Ergebnissen korrelieren.

Wie immer liegt die Realität in der schwierigen Mitte und nicht in den bequemen Extremen des Glaubens, dass alles wahr oder alles eine Lüge ist.

UPDATE: Dieser Beitrag hat überraschenderweise viele bissige Kommentare hervorgerufen, insbesondere über das Phänomen der hohen PCR-Zyklusschwellen und die Häufigkeit von falsch-positiven Ergebnissen. Ich schätze, ich bin nicht explizit genug darauf eingegangen: Die PCR ist hervorragend in der Lage, die genetischen Sequenzen, auf die sie abzielt, nachzuweisen. Das Problem bei hohen Zyklusschwellen liegt nicht darin, dass sie „falsch-positive“ Ergebnisse liefern (d. h. sie finden Viren, wo keine sind), sondern vielmehr „bedeutungslose positive Ergebnisse“ im Kontext der Diagnose. Das heißt, bei hohen Zyklusschwellen werden mit dem Test Spuren von Viren nachgewiesen, die für die Feststellung, ob der Patient infiziert ist, nicht relevant sind. Ähnlich könnte man sich vorstellen, dass ein hochempfindlicher Metalldetektor, der Spuren von Metall aufspürt, für den gewöhnlichen Wochenendschatzsucher völlig nutzlos ist. Der Metalldetektor spürt zwar Metall auf, aber nicht in einer Weise, die für die Fragen, an denen der Benutzer am meisten interessiert ist, nützlich ist.