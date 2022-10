Es ist an der Zeit, Biden zu sagen, dass wir „NEIN“ zum Atomkrieg sagen!

Ron Paul

Letzte Woche veröffentlichte die New York Times einen schockierenden Artikel, in dem behauptet wurde, dass die US-Geheimdienste die ukrainische Regierung für den Anschlag im August verantwortlich machen, bei dem Darya Dugina, die Tochter eines bekannten russischen Philosophen, getötet wurde.

Die gängige Darstellung, die Ukraine sei eine vorbildliche westliche Demokratie, die für unsere gemeinsamen Werte eintritt und sich gegen einen aggressiven russischen Eindringling zur Wehr setzt, wird durch die Meldung, dass Kiew einen Anschlag im Stil von Al-Qaida auf eine unschuldige Zivilistin in Russland verübt hat, sicherlich beschädigt. Die Ermordung von Dugina entspricht der Lehrbuchdefinition von Terrorismus, d. h. „die Anwendung von Gewalt oder die Androhung von Gewalt, insbesondere gegen Zivilisten, zur Verfolgung politischer Ziele“.

Etwas mehr als einen Monat später wurden die Nordstream-Pipelines in die Luft gesprengt, wodurch die Möglichkeit, dass Deutschland einen Weg findet, seine Wirtschaft zu retten, indem es sich mit seinem Hauptenergielieferanten versöhnt, zumindest vorläufig beendet scheint. Ein führender polnischer Politiker dankte den USA dafür, dass sie diese Aufgabe übernommen haben.

Am Wochenende wurde dann ein Bombenatentat gegen die Brücke verübt, die das russische Festland mit der Krim verbindet, wobei mindestens sechs Zivilisten getötet wurden und ein Teil der Brücke unter Wasser stand. Der Verkehr wurde erst Stunden nach dem Anschlag wiederhergestellt, aber der russische Präsident Wladimir Putin gab dem ukrainischen Geheimdienst die Schuld. Wie wir alle wissen, ist die Ukraine von den USA abhängig, so dass wir davon ausgehen können, dass die USA die Informationen lieferten, die den Angriff auf die Brücke ermöglichten.

Hier gibt es ein Muster. Es werden immer dreistere Angriffe gegen Russland verübt, und Washington tut wenig, um die Fingerabdrücke der USA zu verbergen. Und warum?

Die Biden-Regierung scheint uns wegen der Ukraine auf einen Atomkrieg zuzusteuern, und Biden selbst scheint es zu wissen. Letzte Woche sagte er, Putin „scherze nicht, wenn er über den möglichen Einsatz taktischer Atomwaffen oder biologischer oder chemischer Waffen spricht…“. Zum „ersten Mal seit der Kubakrise haben wir eine direkte Drohung mit dem Einsatz [von Atomwaffen], wenn die Dinge tatsächlich so weitergehen wie bisher.“

Die Frage ist also: Wenn er weiß, dass sein Stellvertreterkrieg gegen Russland uns dem Undenkbaren – der nuklearen Vernichtung – näher bringt, warum überschreitet seine Regierung dann weiterhin eine rote Linie nach der anderen? Offenbar glauben Bidens „Experten“, dass Putin blufft und nichts gegen das Dugina-Attentat, die Sabotage der Nordstream-Pipeline und den Angriff auf die Kertsch-Brücke unternehmen wird.

Aber was ist, wenn sie sich irren?

Normalerweise sollten außenpolitische Maßnahmen auf einer Kosten-Nutzen-Basis abgewogen werden. Bringt die Verfolgung einer bestimmten Politik den Vereinigten Staaten mehr Vorteile als die damit verbundenen Risiken? In diesem Fall gibt es absolut nichts auf der positiven Seite des Kontos. Würden die Sicherheit und der Wohlstand der Vereinigten Staaten mehr von einem Regimewechsel in Russland profitieren, als sie im Falle eines Atomkriegs erleiden würden?

Das scheint nicht so schwer zu sein. Nein.

Was also ist hier los? Warum schickt die US-Regierung – mit Unterstützung der meisten Republikaner im Kongress – weiterhin Dutzende von Milliarden Dollar an Militärhilfe und treibt uns wegen eines Konflikts, der überhaupt nichts mit den Vereinigten Staaten zu tun hat, auf einen Atomkrieg zu?

Die Zeit, die Beteiligung der USA an diesem Krieg zu beenden, ist gestern. Und wenn es Millionen von Amerikanern braucht, die friedlich auf der Straße protestieren und ihre Vertreter auffordern, diesen Wahnsinn zu beenden, dann nur zu. Morgen könnte es zu spät sein.