Was ist, wenn die Wahrheit nie ans Licht kommt?

Das ist die Frage, die viele in diesen Tagen zu beschäftigen scheint.

Der Versuch, „Null-COVID“ zu erreichen, war ein kolossaler Fehlschlag. Ursprüngliche Behauptungen über die Wirksamkeit von mRNA-Impfstoffen beruhen Berichten zufolge auf gefälschten Daten. Die Übersterblichkeit steigt weltweit sprunghaft an. Und die kanadische Regierung gibt endlich zu, dass sie einen millionenschweren Vertrag (pdf) mit dem Weltwirtschaftsforum über die digitale Identität von Reisenden abgeschlossen hat. Was erst Fiktion und dann Verschwörungstheorie war, ist jetzt Realität.

Viele glauben, dass wir uns einem Wendepunkt nähern, dass wir kurz vor einem Enthüllungssturm stehen, dass die Wahrheit endlich ans Licht kommt.

Und doch glauben die meisten Menschen immer noch an das Narrativ, klammern sich an die Vorstellung, dass Abriegelungen und Maskierungen notwendig und effektiv waren, dass ihre fragenden Freunde instabile „Anti-Vaxxer“ sind, dass die Regierung edel und die Mainstream-Medien unanfechtbar sind. Und aus den Akten des wirklich Unfassbaren: Das College of Physicians and Surgeons of Ontario (CPSO) drängt nun Ärzte dazu, ihren nicht konformen Patienten Medikamente und sogar Psychotherapie zu verschreiben. Der Kipppunkt ist kaum eine sichere Sache.

Was ist, wenn wir ihn nie erreichen? Was ist, wenn die Schuldigen nie zur Rechenschaft gezogen werden? Was ist, wenn wir es vergessen, nur um es immer wieder zu übertreten?

Die Anekdoten über die Schäden der letzten zwei Jahre sind greifbar, werden aber ignoriert. Patienten klagen über Symptome, die ihre Ärzte nicht anerkennen wollen. Bürger erzählen Geschichten, die von den Medien ignoriert werden. Familienangehörige versuchen, den Dialog zu eröffnen, werden aber abgewiesen. Die Geschichten werden erzählt, aber sie werden meist nicht gehört.

Kürzlich habe ich Trish Wood interviewt, die die Bürgeranhörung über die Schäden unserer Reaktion des öffentlichen Gesundheitswesens auf COVID-19 moderierte. Sie schrieb, dass sie eine Woche später immer noch erschüttert war über das Ausmaß dessen, was sie hörte: den Schaden, der Karrieren, Familien und Kindern durch die Scheuklappen der Gesundheitsexperten zugefügt wurde. Sie hörte die Geschichten von Ärzten, die zum Schweigen gebracht wurden, als sie versuchten, sich für ihre Patienten einzusetzen, von Menschen, deren Leben sich durch Impfschäden für immer verändert hat, und – am tragischsten – von Menschen wie Dan Hartman, dessen Sohn im Teenageralter an den Folgen einer MRNA-Impfung starb.

Trish schrieb eindringlich, wie wichtig es ist, die Anerkennung dieser Schäden in unserem kollektiven moralischen Gewissen zu verankern. Ihre Worte erinnern, wenn ich so sagen darf, an die von Elie Wiesel.

Nach dem Holocaust, in einer Zeit, in der die Welt moralisch so verletzt war und sich so sehr nach einem Neuanfang sehnte, sah der Auschwitz-Überlebende Elie Wiesel es als seine Aufgabe an, für diejenigen zu sprechen, die zum Schweigen gebracht worden waren. In einer Zeit, in der die meisten es nicht ertragen konnten, sich zu erinnern, konnte Wiesel es nicht ertragen, zu vergessen. Er schrieb:

Ich glaube fest und zutiefst daran, dass jeder, der einem Zeugen zuhört, selbst zum Zeugen wird, und deshalb müssen diejenigen, die uns hören und lesen, weiterhin für uns Zeugnis ablegen. Bis jetzt tun sie es mit uns. Zu einem bestimmten Zeitpunkt werden sie es für uns alle tun.

Weisels Worte sind für unsere Zeit eindringlich und ergreifend.

Diejenigen, die die Geschichten der Verletzten erzählen, weil sie wissen, dass sie ignoriert werden, die sich für Patienten einsetzen, nur um zensiert zu werden, die auf die Kinder hinweisen, die durch Selbstmord und nicht durch COVID-19 gestorben sind, nur um zum Schweigen gebracht zu werden, tun dies, weil sie glauben, dass ein Schrei in der Dunkelheit irgendwann gehört wird. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, fühlen sie sich verpflichtet, im Namen derjenigen zu sprechen, die nicht für sich selbst sprechen können.

Ich entschuldige mich, wenn mein Verweis auf die Gräueltaten der Nazis Sie beleidigt. Ich wollte mit diesem Vergleich nicht respektlos sein, sondern zielgerichtet. Es stimmt, dass die Gräueltaten unserer Zeit nicht mit denen im Europa der 1930er und 40er-Jahre identisch sind. Aber das müssen sie auch nicht sein, um daraus wichtige moralische Lehren zu ziehen. Wiesels Versprechen „Nie wieder“ galt nicht nur den vergangenen Opfern von Gräueltaten, sondern auch allen künftigen Opfern.

So wird jetzt der Kampf geführt, ob die Wahrheit über die letzten zwei Jahre an die Öffentlichkeit gezerrt oder in Vergessenheit gebracht wird. Schon jetzt ist ein Rückzieher unserer Beamten zu beobachten, deren Fehlverhalten im Umgang mit der Pandemie unbestreitbar ist.

Aber darum geht es mir nicht. Wir haben uns zu lange darauf verlassen, dass die Institutionen das Erinnern für uns übernehmen, dass sie in unserem Namen moralische Verantwortung übernehmen. In der Ära der Wahrheits- und Versöhnungskommission wurde uns die persönliche Verantwortlichkeit abtrainiert. Uns wurde beigebracht zu glauben, dass Institutionen als unser moralisches Ersatzgewissen fungieren, das für uns Rechenschaft ablegt und sich für uns entschuldigt. Ich leugne nicht die Bedeutung der kollektiven Verantwortung. Aber manchmal ist die moralische Verletzung persönlich, von Einzelpersonen einander zugefügt, und die Rechenschaftspflicht muss in gleicher Weise erfolgen.

Es gibt nur wenige, die nicht persönlich an den Schäden der letzten zwei Jahre beteiligt sind. Und die Versuchung ist groß, in die Rolle des Zuschauers zu schlüpfen und zu sagen, dass wir nichts damit zu tun hatten, dass wir „keine Wahl hatten“. Aber Mitschuld ist eine Form des moralischen Handelns, manchmal die stärkste, die es gibt.

Wäre es nicht schön, wenn unsere moralische Weste reingewaschen werden könnte, wenn wir von all dem Schmerz, den wir verursacht haben, freigesprochen werden könnten? Aber das wird der Wahrheit nicht gerecht, und es ist nicht die Art und Weise, wie wir unsere Menschlichkeit ausüben.

Was ist, wenn die Wahrheit nie ans Licht kommt?

Vielleicht nicht.

Aber wenn sie nicht ans Licht kommt, dann nicht, weil wir diejenigen, die nach uns schreien, ignoriert haben, sondern weil wir uns hinter einem Schild aus Nachgiebigkeit und Ehrerbietung versteckt haben. Der Weg zurück zu Freiheit, Einheit und Versöhnung beginnt mit dem Zeugnis und der Rechenschaftspflicht, und wir müssen diese schmerzhaften ersten Schritte jetzt tun.