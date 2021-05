Anhörung im US-Ausschuss in Texas zu den Covid-Impfstoffen: Weil die Tiere gestorben sind, wird nun der experimentelle Impfstoff an den Menschen getestet!

Die texanische Kinderärztin Angelina Farella hat in den letzten 25 Jahren Zehntausende von Impfungen verabreicht. Sie befürwortet Impfstoffe, ist aber entschieden gegen den Corona-Impfstoff, wenn man ihn überhaupt einen Impfstoff nennen kann, sagte sie letzte Woche bei einem Treffen mit Mitgliedern des Innenausschusses des texanischen Senats.

Sie wies darauf hin, dass Kinder eine 99,997-prozentige Chance haben, Covid zu überleben. Außerdem verbreiten sie die Krankheit nicht, sondern sorgen für einen Puffer, betonte Farella. Trotzdem bekommen sollen sie geimpft werden. „Was wir unseren Kindern im Moment antun, ist kriminell“, sagte er.

„Sie müssen in die Isolation, sie müssen Mundschutz tragen – was klinisch gefährlich ist – man sagt ihnen, dass sie Opa, Oma, Papa und Mama umbringen werden, wenn sie Corona nach Hause bringen. Es ist eine schreckliche Situation“, sagte der Kinderarzt.

They stopped the animal testing because the animals were dying. #humanGuineaPigs #ExperimentationOnMan 👇 pic.twitter.com/motPvTuWul