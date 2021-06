Anstieg der Krebstodesfälle aufgrund von Covid-Sperren

Die COVID-19-Sperren haben mehr als nur Schulen, die Wirtschaft und die Art und Weise, wie Menschen außerhalb ihrer Häuser sozial interagieren, beeinflusst – Tausende von Krebsuntersuchungen und -behandlungen wurden übersprungen oder verzögert, was zum ersten Mal seit Jahrzehnten zu einem Anstieg der Krebstodesfälle führte. Dies ist direkt auf die exzessive COVID-Politik zurückzuführen, die Angst in die Herzen und Köpfe der Menschen im ganzen Land und auf der ganzen Welt schob.

Von 2001 bis 2017 berichtete die CDC, dass die Gesamtkrebsraten jedes Jahr um 1,5% gesunken sind. Die männlichen Krebstodesfälle gingen um 1,8 % zurück und die weiblichen Krebstodesfälle um 1,4 %. Dies wurde als ein medizinischer Triumph angesehen. Es gab Hoffnung für viele. Leider wurde sie schnell zerstört durch Änderungen im medizinischen Protokoll aufgrund von COVID-Regeln, die ohne angemessene Forschung und Berücksichtigung aller kurz- und langfristigen Konsequenzen eingeführt wurden.

Letztes Jahr wurde den Menschen ständig gesagt, sie sollten „zu Hause bleiben“ und „sozial distanziert“ sein. Die CDC, die WHO und die Konzernmedien hämmerten ständig Angst in die Herzen und Köpfe der Amerikaner. Viele Krankenhäuser und Arztpraxen sagten Routineuntersuchungen ab. Sie verzögerten sogar notwendige Behandlungen für Krebspatienten.

Der Vater meines Ex-Mannes war davon direkt betroffen. Er ließ seine Krebsvorsorgeuntersuchung nach hinten verschieben, nur um später festzustellen, dass er Blasenkrebs hatte. Je früher dieser behandelt wird, desto besser wäre es um seine Gesundheit bestellt gewesen, aber wegen des ständigen Fokus auf COVID-19, das für 99,97 % der Menschen nicht schädlich ist, wurden seine Behandlungsmöglichkeiten verzögert und sogar eingeschränkt.

Diese Einschränkungen hielten ihn wochenlang davon ab, wichtige medizinische Entscheidungen zu treffen. Schließlich entschied er sich, einfach loszulassen und die Zeit zu genießen, die ihm noch blieb. Als die Schmerzen jedoch zu stark wurden, suchte er eine Behandlung auf und erhielt die Auskunft, dass der Krebs so weit fortgeschritten war, dass ihm die Blase komplett entfernt werden musste.

Seitdem ist er nicht mehr derselbe. Man sagt „Krebs verändert einen Menschen“ – soweit ich weiß, ist es nicht so sehr der Krebs, sondern die Hürden, durch die man springen muss, um eine angemessene medizinische Behandlung zu erhalten.

Das ist alarmierend, denn Krebs ist die zweithäufigste Todesursache in den Vereinigten Staaten, gleich nach Herzkrankheiten. COVID-19 ist nicht einmal in den Top 10 der führenden Todesursachen der CDC, dennoch haben sich die Mediziner entschieden, sich auf die Bekämpfung des Virus zu konzentrieren, anstatt auf tödlichere Krankheiten, und jetzt sehen die Amerikaner das unglückliche Ergebnis.

Am 15. Mai stellte das National Cancer Institute fest, dass etwa 15’000 Patienten von März 2020 bis Juni ihre Krebsvorsorgeuntersuchungen erhielten. Das ist ein enormer Rückgang der Zahlen im Vergleich zu den über 60’000 Patienten, die in diesem Zeitraum im Vorjahr Krebsvorsorgeuntersuchungen erhielten. Dies ist nicht der erste Bericht, der zu diesem Thema veröffentlicht wird. Während des gesamten Jahres 2020 wurden von den Medien und der medizinischen Industrie Vorhersagen über eine Zunahme der Krebstodesfälle veröffentlicht.

Zuletzt berichtete die Medical X Press, dass fast 10 Millionen Amerikaner während der COVID-19-Pandemie ihre Krebsvorsorgeuntersuchungen verpasst haben. Diese Daten analysierten Informationen über die drei wichtigsten Krebsarten, die so früh wie möglich erkannt werden müssen, um den Patienten eine bessere Überlebensrate zu ermöglichen: Brust, Dickdarm und Prostata. Diese Studie, die in JAMA Oncology veröffentlicht wurde, fand heraus, dass allein die Brustkrebsvorsorgeuntersuchungen im April 2020 um 90 % gesunken sind.

Ein Autor der Studie, Dr. Ronald Chen, ist der Associate Director of Health Equity am University of Kansas Cancer Center. Er sagte: „Als Arzt war ich nicht überrascht zu sehen, dass die Vorsorgeuntersuchungen zurückgegangen sind, aber diese Studie misst, um wie viel.“ Er betonte weiter: „Diese Studie macht deutlich, dass dies ein großes Problem der öffentlichen Gesundheit ist.“

Dieses „Problem der öffentlichen Gesundheit“ hat vor kurzem das Leben meiner Tante gefordert. Sie wurde zu spät mit Kehlkopfkrebs diagnostiziert und bevor wir Zeit hatten, es vollständig zu verarbeiten, war sie tot. Aber wenigstens ist es uns jetzt wieder „erlaubt“, Beerdigungen zu haben, so dass meine Familie sich angemessen von ihr verabschieden konnte.

Trotzdem schaue ich mir immer noch die Daten und Vorhersagen an, und nichts davon macht es leichter. Ich kann nicht aufhören, an all diese Videos von tanzenden Krankenschwestern und Ärzten zu denken, die letztes Jahr viral gingen. Wenn eine Pandemie das Ausmaß einer Seuche erreichen würde, hätten die Mediziner keine Zeit, Tanzroutinen zu choreografieren und sich für Clickbait aufzunehmen. Für mich sollten die führenden Todesursachen nicht ignoriert werden, damit unsere medizinischen „Experten“ Panik über einen Virus schieben können, der sich als wenig mehr als eine schlimme Grippe herausgestellt hat.

Ich befinde mich derzeit in der wütenden Phase der Trauer. Das ist mir klar. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass jetzt mehr Menschen an Krebs sterben. Vermeidbare Krebse. Behandelbare Krebse.

Die CDC, Fauci und andere medizinische Einflussnehmer sollten für den massiven Anstieg der Krebstodesfälle verantwortlich gemacht werden, aber ich bin sicher, dass sie das ohne rechtliche Konsequenzen durchstehen werden. In der Zwischenzeit verlieren alltägliche Amerikaner geliebte Menschen, weil die medizinische Industrie beschlossen hat, sich auszusuchen, wen sie in der COVID-Ära behandeln will.

Jessica ist eine Homeschooling Mutter von 4, Autorin von The Golden Rule, Walk Your Path, und The Magic of Nature, und ihre Arbeit wurde von, The New American, The Epoch Times, Evie Magazine, American Thinker, und viele mehr vorgestellt.