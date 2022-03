Anti-Strahlungspillen und Überlebensnahrung in den USA in Panik ausverkauft

Die Amerikaner lassen ihren inneren Prepper frei.

Strahlenschutztabletten und Überlebensnahrung sind in den Vereinigten Staaten ausverkauft. Grund sind Panikkäufe als Reaktion auf die mögliche Eskalation des Krieges in der Ukraine zu einem Atomkonflikt.

Hersteller in den USA berichten von erschöpften Beständen an Kaliumjodidtabletten. IOSAT hat seine 14er-Packungen, die auf seiner Website normalerweise für 13,99 $ verkauft werden, ausverkauft.

Die Nachfrage ist so groß, dass die gleiche Pillenpackung bei eBay jetzt für 149 Dollar verkauft wird.

Vier Schachteln Thyrosafe-Kaliumjodid-Tabletten wurden ebenfalls für 132,50 Dollar verkauft, während in einem anderen Angebot eine Schachtel IOSAT 130 mg Pillen für 89,95 Dollar pro Stück angeboten wurde.

Das in New York ansässige Unternehmen Anbex, Inc, das die Tabletten an den Einzelhandel liefert, hat keine Lagerbestände mehr und wird erst im nächsten Monat wieder über neue Ware verfügen.

„Wir hoffen, dass wir die Pillen Anfang April wieder auf Lager haben, aber wir hoffen auf Ende März“, sagte Troy Jones, Vizepräsident für Vertrieb und Marketing bei Anbex.

Jones sagte, dass die Nachfrage Ende Februar sprunghaft anstieg und von Krankenhäusern, Gemeinden und Regierungen kam, nachdem Russland die Kontrolle über das Kernkraftwerk Tschernobyl übernommen hatte.

„Der große Ansturm begann am 23. Februar und dauerte bis zum 28. Februar“, so Jones. „Wir haben unsere gesamten Bestände ausverkauft“.

Das letzte Mal, dass die Lieferanten ähnliche Spitzen erlebten, war im Jahr 2018, als Präsident Donald Trump twitterte, er habe einen „viel größeren und mächtigeren“ Knopf als Nordkoreas Führer Kim Jong-un, zusätzlich zu dem falschen Raketenalarm über Hawaii im Januar desselben Jahres.

Wie wir bereits hervorgehoben haben, haben auch die Europäer in Panik Kaliumjodid-Pillen gekauft, obwohl sie im Falle eines tatsächlichen Atomkriegs weitgehend nutzlos sind (sie sollen vor Strahlungslecks in Kernkraftwerken schützen).

Die CDC hat davor gewarnt, dass die regelmäßige Einnahme dieser Tabletten zu schweren Erkrankungen und zum Tod führen kann.

Wie Zero Hedge hervorhebt, gibt es inzwischen auch einen Ansturm auf Lebensmittel-Notfallkits.

„Sie horten in Panik ReadyWise-Notfallsets, die in den stationären Geschäften der Costco Wholesale Corporation oder online verkauft werden, so dass mindestens eine Sorte der Produkte bereits ausverkauft ist.

„Laut der Costco-Website ist die ReadyWise-Notfallnahrungspalette mit 5.400 Portionen „nicht auf Lager“. Das Notfall-Nahrungsmittelset wird in 36 stapelbaren 5,3-Gallonen-Eimern mit Lebensmitteln geliefert, die bis zu 25 Jahre lang halten.“

Looks like Costco has sold out almost all their emergency food, especially the Mountain house branded items. Everything online goes to an error page. Even the $2200-$6000 pallets are sold out. Cold War 2.0 panic is here. pic.twitter.com/9PK6gH8k0s