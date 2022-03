Pfizer drängt auf eine 4. Impfung und meint, dass 3 Dosen nicht so gut gegen Infektionen sind

childrenshealthdefense.org: Albert Bourla, CEO von Pfizer, sagte am Sonntag, dass der Impfstoffhersteller plant, Daten über eine vierte Dosis seines COVID-19-Impfstoffs bei der US-Gesundheitsbehörde FDA einzureichen, da der Schutz nach drei Dosen „nicht so gut gegen Infektionen“ ist und „nicht sehr lange anhält“, wenn man es mit einer Variante wie Omikron zu tun hat.

Albert Bourla, CEO von Pfizer, sagte am Sonntag in der CBS-Sendung „Face the Nation“, dass eine vierte Dosis des Impfstoffs COVID-19 notwendig sei, um die Zahl der Krankenhausaufenthalte und leichten Infektionen in Grenzen zu halten.

Das Unternehmen plant, der US-Gesundheitsbehörde FDA Daten zu einer vierten Dosis vorzulegen, und arbeitet an einem Impfstoff, der mindestens ein Jahr lang vor allen COVID-Varianten schützt.

In einem Interview in der „Squawk Box“ sagte Bourla:

„Ich denke, wir werden der FDA ein umfangreiches Datenpaket über die Notwendigkeit einer vierten Dosis vorlegen, und sie müssen natürlich ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen, und dann auch die CDC. […], um zu sehen, dass es in der Umgebung von Omikron eindeutig notwendig ist, die Immunantwort zu stärken.“

Bourla sagte, eine vierte Dosis sei „im Moment notwendig“, weil der Schutz nach drei Dosen des Impfstoffs von Pfizer „nicht so gut gegen Infektionen“ sei und „nicht sehr lange anhalte“, wenn man mit einer Variante wie Omikron konfrontiert werde.

Bourla sagte, dass Pfizer einen Impfstoff herstellt, der Omikron und alle anderen Varianten abdeckt, und er ist optimistisch, was die vorläufigen Daten angeht, die er bisher gesehen hat.

„Es gibt so viele Studien, die gerade laufen, und viele davon werden wir bis Ende des Monats lesen“, fügte er hinzu.

Bourla sagte gegenüber CBS, dass sich die Amerikaner jeden Herbst auf eine COVID-Auffrischung vorbereiten müssen, so wie sie es auch mit dem Grippeimpfstoff tun.

Pfizer CEO @AlbertBourla tells @margbrennan his company is working “very diligently” to make a covid vaccine that will protect against variants & will protect “for at least a year.” pic.twitter.com/yf2baRwy4K — Face The Nation (@FaceTheNation) March 13, 2022

Eine dritte Dosis des Impfstoffs von Pfizer ist derzeit für alle Personen ab 12 Jahren erhältlich, die mindestens fünf Monate vor der Beantragung der dritten Dosis eine zweite Dosis erhalten haben.

Pfizer plante immer jährliche Auffrischungen, um die Gewinne zu steigern

Wie The Defender am 26. Februar 2021 berichtete, nur zwei Monate nachdem die FDA die Notfallzulassung für den Impfstoff von Pfizer-BioNTech erteilt hatte, erklärte Bourla gegenüber Medienvertretern, dass das Unternehmen langfristig jährliche Auffrischungen des Impfstoffs plane.

„Jedes Jahr müssen Sie sich gegen Grippe impfen lassen“, sagte Bourla in einem Interview mit NBC News. „Das wird auch bei COVID der Fall sein. In einem Jahr müssen Sie sich jedes Jahr impfen lassen, damit COVID geschützt ist.“

Das bedeutet noch mehr Umsatz – und mehr Gewinn – mit dem Impfstoff, berichtete WRCBtv, eine Tochtergesellschaft von CBS.

Während einer Telefonkonferenz im Februar 2021 erklärte Bourla gegenüber Analysten, Großbanken und Investoren, dass das Unternehmen durch höhere Preise und die Einführung von routinemäßigen Auffrischungsimpfungen für neue Varianten des Virus erhebliche Gewinne erzielen könnte.

Auf der Barclays Global Health Conference im März 2021 sagte Finanzchef Frank D’Amelio, dass Pfizer dies nicht als einmaliges Ereignis betrachte, sondern als etwas, das in absehbarer Zukunft anhalten werde.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Pfizer bereits eine Studie über eine dritte Impfstoffdosis gestartet, um Varianten zu berücksichtigen, forderte jährliche Auffrischungen und teilte den Anlegern mit, dass sie einen ähnlichen Einkommensstrom wie bei den Grippeimpfstoffen erwarten.

Die FDA sagte damals, dass sie bereit sei, Auffrischungsimpfungen auf der Grundlage kleiner klinischer Studien zu genehmigen und Daten darüber zu akzeptieren, wie gut die Impfstoffe das Immunsystem aktivieren, anstatt auf langfristige Sicherheits- und Wirksamkeitsergebnisse zum Schutz gegen COVID zu warten.

Pfizer sagte letzten Monat, dass es für 2022 einen Umsatz von 54 Milliarden Dollar mit seinem COVID-Impfstoff und der antiviralen Pille Paxlovid erwartet, wie Reuters berichtete.

Pfizer sagte, dass sein Impfstoff im Jahr 2022 voraussichtlich 32 Milliarden Dollar einbringen wird – ein Rückgang von 13 % gegenüber 2021.

Neue britische Daten legen nahe, dass Impfstoffe nicht wirksam sind

Nach Daten, die Alex Berenson, ein ehemaliger Reporter der New York Times, auf Substack veröffentlicht hat, sind Krankenhausaufenthalte und Todesfälle in Großbritannien „nach wie vor hartnäckig hoch und treten überwiegend bei geimpften Personen auf“.

Im vergangenen Monat waren 90 % der 1.000 Briten, die jede Woche an COVID starben, geimpft. In den vier Wochen bis zum 27. Februar starben in Großbritannien 397 ungeimpfte Menschen an COVID, verglichen mit 3.512 Geimpften.

Berenson schrieb:

Legt man eine breitere Definition zugrunde, die möglicherweise mehr zufällige Todesfälle einschließt, die nicht mit COVID-Infektionen zusammenhängen, sind die Zahlen sogar noch schlechter: 5.871 geimpfte Menschen starben im Vergleich zu 570 nicht geimpften. (Die Vereinigten Staaten stellen diese Daten nicht öffentlich zur Verfügung; es ist nicht einmal klar, ob die amerikanischen Gesundheitsbehörden sie umfassend erheben).

Der Bericht zeigt auch zum ersten Mal, dass Erwachsene unter 50 Jahren genauso häufig wegen COVID ins Krankenhaus eingeliefert werden, egal ob sie geimpft oder ungeimpft sind. Der Bericht enthält keine vergleichbare Schätzung für Krankenhausaufenthalte bei geimpften, aber nicht geimpften Personen, aber auf der Grundlage der Rohdaten, die er liefert, sind diese Raten die höchsten von allen.

Unterdessen haben sich die Neuinfektionen mit Covid in Großbritannien in den letzten zwei Wochen fast verdoppelt und liegen jetzt bei über 60.000 pro Tag.

Den Daten zufolge scheinen selbst Auffrischungsimpfungen „keinen Schutz vor Krankenhausaufenthalten bei jüngeren Menschen zu bieten“, schrieb Berenson.

Pfizer-Impfung für Kinder unter 5 Jahren könnte bis Mai zugelassen werden, sagt das Unternehmen

Nach Angaben der New York Times sind mehr als 22 Millionen Menschen unter 18 Jahren in den USA vollständig mit dem Impfstoff von Pfizer geimpft, aber die Zahl der Geimpften nimmt ab. Dennoch besteht nach wie vor eine Nachfrage nach Impfungen für Kinder unter 5 Jahren.

Letzten Monat drängten die Aufsichtsbehörden Pfizer und BioNTech, vorläufige Ergebnisse ihrer pädiatrischen Studie mit drei Dosen vorzulegen. Die FDA war bereit, die jüngste Altersgruppe mit zwei Dosen zu impfen, obwohl noch keine endgültigen Ergebnisse für drei Dosen vorlagen.

Es ist zwar immer noch nicht klar, warum der Versuch gescheitert ist, aber die Daten von Pfizer zeigten mit überwältigender Mehrheit, dass zwei Dosen keinen ausreichenden Schutz gegen symptomatische Infektionen bieten.

„Die Daten, die wir sahen, ließen uns erkennen, dass wir die Daten einer dritten Dosis, wie in der laufenden Studie, benötigen, um zu entscheiden, ob wir mit einer Zulassung fortfahren können“, sagte Dr. Peter Marks, Direktor des FDA-Zentrums für Biologika-Evaluierung und -Forschung, gegenüber Reportern in einer Telefonkonferenz.

Marks sagte, er hoffe, dass die Entscheidung den Menschen die Gewissheit gebe, dass die FDA sicherstellt, dass alles, was wir zulassen, die Sicherheit und Wirksamkeit hat, die die Menschen von unserer behördlichen Überprüfung medizinischer Produkte erwarten“.

Auf die Frage nach der Situation am Sonntag sagte Bourla, dass die FDA-Beamten „sehr daran interessiert“ waren, dass das Unternehmen die Daten übermittelt, aber die Pfizer-Führungskräfte „ein wenig zögerten, zwei Dosen einzureichen, weil wir der Meinung waren, dass das Drei-Dosen-Schema das ist, was Kinder brauchen werden“.

Bourla sagte, dass die Daten darüber, wie ein Drei-Dosis-Schema für Kinder im Alter von 6 Monaten funktioniert, wahrscheinlich im April verfügbar sein werden und die Zulassung im Mai erteilt wird, „wenn es funktioniert“.

Pfizer hat die FDA gebeten, auf die Meldung einiger Sicherheitsdaten zu verzichten

Pfizer weiß zwar nicht, ob sich sein Impfstoff für die jüngste Altersgruppe als wirksam genug erweisen wird, doch nach Angaben des Unternehmens zeigen seine Untersuchungen, dass der Impfstoff sicher ist.

Nach den jüngsten Daten des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) – dem wichtigsten staatlich finanzierten System zur Meldung von Impfstoffnebenwirkungen in den USA – wurden zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 4. März 2022 insgesamt 1.168.894 unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfungen gemeldet.

Die Daten enthalten insgesamt 25.158 Berichte über Todesfälle und 203.888 Berichte über schwerwiegende Verletzungen, einschließlich Todesfälle, während des gleichen Zeitraums.

Von den insgesamt gemeldeten unerwünschten Ereignissen sind 667.973 auf den Impfstoff von Pfizer zurückzuführen. Von den 25.158 gemeldeten Todesfällen nach COVID-Impfungen sind 16.475 auf den Impfstoff von Pfizer zurückzuführen.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Ereignisse von Impfstoffen meldet.

Nach Angaben von Pfizer, die durch einen Antrag auf Informationsfreiheit erlangt wurden, beantragte das Unternehmen bei der FDA eine Ausnahmeregelung, um die Aufzeichnung bestimmter Sicherheitsdaten zu den Injektionen zu vermeiden, da das Unternehmen behauptete, das VAERS-System reiche aus, um alle Sicherheitsprobleme mit den Injektionen aufzudecken.

In seinem Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung erklärte Pfizer, VAERS sei ein „robustes“ System, das „dafür ausgelegt ist, Sicherheitsbedenken bei Impfstoffen aufzudecken“.

Aus den Dokumenten von Pfizer geht auch hervor, dass das Unternehmen 2,87 Millionen Dollar gezahlt hat, als es seinen COVID-Impfstoffantrag bei der FDA einreichte, die sich bisher geweigert hat, die Dokumente freizugeben, die die Grundlage für die Zulassung des Impfstoffs von Pfizer bilden.