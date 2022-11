AP räumt Fehler in der Berichterstattung über russischen Angriff auf Polen ein

Ein Raketenangriff unter falscher Flagge oder aus Versehen an der polnischen Grenze wird in einer Simulation für 2019 als möglicher Auslöser für einen Atomkrieg mit Russland genannt. Wollen die Falken in Washington einen Atomkrieg?

Am 4. März 2022 schrieb Harry J. Kazianis, Direktor für Verteidigungsstudien am Center for the National Interest in Washington DC, einen provokativen Artikel im Federalist mit dem Titel „Nato Intervention in Ukraine Could Spark Nuclear War. Here’s How It Could Happen (Nato-Intervention in der Ukraine könnte Atomkrieg auslösen. So könnte es passieren)“.

Gestern wurde ich an diesen Artikel erinnert, als ich Berichte über einen angeblichen russischen Raketenangriff direkt auf polnischem Gebiet sah. Obwohl ich ahnte, dass dieser Bericht wahrscheinlich falsch war, fand ich ihn dennoch beängstigend, denn genau ein solcher Angriff wurde in einer von Herrn Kazianis beschriebenen Simulation von 2019 als DIE ZÜNDUNG für einen Atomkrieg identifiziert.

Der Funke An dieser Stelle nimmt die Situation eine schlimme Wendung. Das Lenksystem einer russischen ballistischen Rakete versagt und stürzt in das NATO-Mitglied Polen, wobei 34 Zivilisten getötet werden, als die Rakete tragischerweise in einem bewohnten Dorf an der polnisch-ukrainischen Grenze einschlägt. Obwohl die Rakete nicht absichtlich auf Polen gerichtet war, zeigen Bilder in den sozialen Medien Kinder, die um ihre Mütter weinen, und Leichen, die nicht mehr zu erkennen sind, und Forderungen nach Gerechtigkeit und Rache werden laut.

Von hier aus eskaliert die Situation rasch und führt unaufhaltsam zu einem nuklearen Schlagabtausch, bei dem eine Milliarde Menschen getötet werden.

Wie ich vermutet hatte, war der AP-Bericht falsch, wie AP in der heutigen Korrektur einräumte (siehe unten).

Ich war überhaupt nicht überrascht, als ich in der Korrektur las, dass die Rakete „höchstwahrscheinlich von der Ukraine zur Verteidigung gegen einen russischen Angriff abgefeuert wurde“. Die Frage, warum die ukrainischen Streitkräfte eine Rakete ohne ordnungsgemäße Lenkung in Richtung Polen abgefeuert haben, wird offenbar von unseren Mainstream-Medien nicht gestellt, und vielleicht nicht einmal von denjenigen, die die US-NATO-Politik in der Ukraine bestimmen.

Was mich beunruhigt, ist die Tatsache, dass DER FUNKE, der in der Simulation für 2019 identifiziert wurde, den Leuten in der Ukraine bekannt ist, die offenbar alles in ihrer Macht Stehende tun, um eine direkte Beteiligung der Nato am Krieg mit Russland zu erreichen.

Ich bezweifle auch, dass es klug ist, solch hochgradig aufrührerische Berichte zu drucken, die sich auf die mündlichen Zusicherungen eines hochrangigen amerikanischen Geheimdienstmitarbeiters stützen, der unter der Bedingung der Anonymität sprach.“

Sind WIR, das Volk, es nicht leid, von hochrangigen Geheimdienstmitarbeitern, die unter der Bedingung der Anonymität sprechen, falsch informiert und manipuliert zu werden?

Sind WIR, das Volk, nach den miserablen Leistungen unserer Geheimdienste und des Militärs in Afghanistan, Irak, Syrien und Libyen nicht müde, dass unser Land in Kriege hineingezogen wird, die Tausende von Kilometern von unserem Territorium entfernt sind – Kriege, bei denen Hunderttausende getötet und verstümmelt werden, die nichts erreichen und die Lage sogar noch verschlimmern?

Wir reden hier nicht von den ISIS-Wahnsinnigen, die auf den Irak losgelassen werden, nachdem sich die USA zurückgezogen haben, oder von Afghanistan, das den Taliban zurückgegeben wurde, nachdem zwanzig Jahre lang Blut und Schätze der USA in diesem gottverlassenen Land vergossen wurden. Jetzt geht es um das dramatisch gestiegene Risiko eines Atomkriegs mit Russland.

Ist es möglich, dass bestimmte Falken in Washington einen Atomkrieg mit Russland wollen?