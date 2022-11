Raketen auf Polen – Selenskij fordert NATO-Krieg gegen Russland

Von Peter Haisenko

US-Präsident Biden ist sich „ziemlich sicher“, nicht Russlands, sondern Selenskijs Raketen schlugen in Polen ein. „Ziemlich sicher“ ist in diesem Fall nicht angebracht. Mit absoluter Sicherheit steht fest: Es waren Kiews Raketen, denn es waren S 300 und deren Reichweite beträgt maximal 150 Kilometer.

Wieder einmal geht es um die Frage, ob Selenskij & Co so dumm sind oder darauf vertrauen, dass das westliche Medienmonopol ihre Lügen eins zu eins ungeprüft wiedergibt. Bei Selenskij muss man beides annehmen. Wie sonst ist seine Verlautbarung zu den Raketeneinschlägen in Polen zu interpretieren? Er sagt: “Dies ist ein russischer Raketenangriff auf die kollektive Sicherheit!” Und: “Dies ist eine sehr bedeutende Eskalation. Wir müssen handeln.” Kiew dringt nach dem Einschlag der Rakete auf polnischem Gebiet auf die Einrichtung einer Flugverbotszone. “Wir bitten darum, den Himmel zu schließen, weil der Himmel keine Grenzen hat”, schrieb Verteidigungsminister Olexij Resnikow bei Twitter. Würde die NATO eine Flugverbotszone über der Ukraine einrichten, befände sich die NATO im Krieg mit Russland. Wir wissen auch, was mit Libyen geschah, nachdem die NATO dort eine „Flugverbotszone“ eingerichtet hatte.

Die Reflexe des kollektiven