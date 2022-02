App „Verfolgt die Augen der Nutzer“, um sicherzustellen, dass die Werbung gesehen wird

Du willst den Film umsonst? Dann sieh dir einfach all die vorgeschaltete-Werbung an. Kein Schummeln. Die Kamera deines Handys beobachtet deine Augen. Wenn du wegschaust, werden dir die Kosten in Rechnung gestellt. Aber keine Sorge, das ist nur eine kleine Gehirnwäsche-Therapie. Was kann da schon schiefgehen? ⁃ TN Editor

Moviepass, der inzwischen eingestellte Dienst, der es den Nutzern ermöglichen sollte, kostengünstig Filme anzuschauen, hat sich mehr und mehr zu einer Orwellschen Werbemaschine gewandelt.

Der Dienst „kehrt als App zurück, die die Augen der Nutzer verfolgt, wenn sie sich Werbung ansehen“, heißt es in einem alarmierenden neuen Bericht von The Independent. Im Gegenzug für Ihre computerverifizierte ungeteilte Aufmerksamkeit gewährt die App den Nutzern Zugang zu Filmen.

Moviepass wird nun Gesichtserkennung und „Eye-Tracking-Technologie“ einsetzen, um „sicherzustellen, dass die Augen der Zuschauer auf die beworbenen Inhalte gerichtet sind, wenn sie Zugang zu den Filmen erhalten“.

Moviepass-Mitbegründerin Stacy Spikes sagte: „Es ist eine Möglichkeit, diesen Kreislauf zu schließen und das System viel effizienter zu machen. Ich möchte den Film kostenlos sehen können. Die Werbetreibenden haben eine Pre-Show zusammengestellt, die dem normalen Kinobesuch nicht unähnlich ist, aber sie ist auf den Kunden zugeschnitten.“

„Während ich es mir ansehe, läuft die Werbung. Aber wenn ich aufhöre und nicht darauf achte, wird der Inhalt tatsächlich angehalten“, fuhr sie fort. „Wir hatten eine frühe Version davon, bei der Sie wissen, was passiert ist. Die Leute legten das Telefon weg und gingen weg, ohne sich um den Inhalt zu kümmern. Momentan werden 70 Prozent der Videowerbung nicht gesehen. Auf diese Weise erhalten die Werbetreibenden die Wirkung, die sie suchen, aber auch Sie selbst.“

Laut Spikes werden die Nutzer in Zukunft auch Produkte über die App kaufen können.

Der erste Vorstoß ihres Unternehmens in den Bereich der preiswerten Filme – vor der Umstellung auf Matrix – endete 2019, als die Wirtschaftlichkeit des Kaufs einer Kinokarte pro Tag für 10 US-Dollar/Monat nicht mehr gegeben war.

Die nächste Version des Dienstes wird „von der web3-Technologie angetrieben“, so Spikes.

Wenn Sie also die nächste Folge der Terminator-Reihe zu Hause sehen, wird Ihre Aufmerksamkeit von Skynet sowohl auf dem Bildschirm als auch außerhalb des Bildschirms gefangen gehalten…