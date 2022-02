Ernsthafte offene Angelegenheit

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Die Aufmerksamkeit, die dem wachsenden öffentlichen Widerstand gegen „Impfstoff“-Vorschriften und der „russischen Invasion in der Ukraine“ gewidmet wird, die angeblich jeden Moment stattfinden kann, hat dazu geführt, dass ebenso ernste Probleme nicht beachtet wurden.

Zwei sehr ernste Probleme, die nicht beachtet werden, sind die fortgesetzte Forschung zur Bewaffnung von Viren und deren Ansteckung, die von Fauci am NIH und von der US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) finanziert wird, und die fehlende medizinische Forschung darüber, wie man denjenigen helfen kann, deren Gesundheit durch die mRNA-Impfstoffe geschädigt wird.

Nach der Biowaffenkonvention ist diese Forschung verboten. Fauci umgeht das Gesetz, indem er behauptet, die Forschung diene nicht der biologischen Kriegsführung, sondern der Vorhersage von Viren, die in der Natur vorkommen könnten, damit wir auf ihre Bekämpfung vorbereitet sind. Francis Boyle, der die Durchführungsvorschriften für die USA verfasst hat, sagt, dass die Funktionserweiterungsforschung, die dem Covid-Virus seine ansteckende Eigenschaft verliehen hat, einen Verstoß gegen das Gesetz darstellt.

Da bei der DARPA so viele Wissenschaftler mit illegalen Forschungen beschäftigt sind, die in der Regel unter dem Vorwand der „nationalen Sicherheit“ geschützt werden, hat niemand den Mut gehabt, etwas dagegen zu unternehmen. In der Tat ist es schwierig, etwas zu unternehmen, wenn Regierungen sich weigern, ihre eigenen Gesetze zu befolgen.

Da die verbotene Forschung weitergeht, müssen wir damit rechnen, dass ein weiteres Virus entweicht oder absichtlich freigesetzt wird, um eine geheime Agenda zu verfolgen, wie etwa eine stärkere Kontrolle über die Bevölkerung oder eine Verringerung der Bevölkerung. Es ist ermutigend, dass sich die Menschen gegen die kontraproduktiven „Impfstoff“-Vorschriften wehren. Wir brauchen noch stärkere Proteste gegen die illegale Biowaffen-Forschung.

Die Meldesysteme für Impfschäden in den USA, Großbritannien und der EU zeigen, dass die mRNA-Impfstoffe Zehntausende von Menschen getötet und Hunderttausende schwer verletzt haben. Diese Zahlen stellen nur einen Bruchteil der Todesfälle und Verletzungen dar, da bekannt ist, dass die Todesfälle und Verletzungen bei weitem nicht gemeldet werden.

Das medizinische Establishment, das mit den Pharmakonzernen verbündet ist, befürwortete die vorgeschriebene Impfung durch eine nicht getestete Substanz, für die unzulässigerweise eine Notfallzulassung erteilt wurde. Um seine eigene Glaubwürdigkeit zu schützen, weigert sich das medizinische Establishment, anzuerkennen, dass die Verletzungen und Todesfälle mit dem Impfstoff zusammenhängen. Sie behaupten fälschlicherweise, dass unerwünschte Wirkungen selten sind, und stufen die Todesfälle und Verletzungen als Covid-Fälle ein. Da das medizinische Establishment zu korrupt ist, um den massiven Fehler einzugestehen, ist es auch nicht daran interessiert, wie der Körper von den giftigen Elementen in den Impfstoffen gereinigt werden kann oder wie den vertrauensvollen und ängstlichen Seelen geholfen werden kann, die dazu gedrängt wurden, sich ein ungetestetes Gebräu injizieren zu lassen, das sich als gefährlich erwiesen hat.

Wenn man den enormen Aufwand bedenkt, der erforderlich ist, um sich gegen illegale und verfassungswidrige Mandate zu wehren, und den enormen Widerstand gegen die Proteste der nazifizierten Regierungen in Kanada, Österreich, Deutschland, Frankreich, Australien und anderswo, welche Chancen haben die Menschen, eine Anstrengung zu unternehmen, die ausreicht, um die illegale Biowaffenforschung zu stoppen? Wie groß und anhaltend muss der Protest sein, um das korrupte medizinische Establishment dazu zu zwingen, Mittel und Wege zu finden, um den Impfgeschädigten zu helfen?

Angenommen, die Menschen können das Impfmandat ablehnen, werden sie dann die Energie und die Einsicht haben, sich mit den ungelösten Problemen der laufenden illegalen Biokriegsforschung und der fehlenden Hilfe für Impfgeschädigte zu befassen?

Frei zu sein, ist ein ständiger Kampf. Regierungen sind motiviert, Macht und Ressourcen anzuhäufen. In diese Aktivitäten stecken die Regierungen ihre Energie. Im Laufe meines Lebens habe ich beobachtet, dass alle Regierungen auf Landes-, Kommunal- und Bundesebene sowie die Eigentümervereinigungen immer weniger Rechenschaft ablegen. Am Ende schwindet das Vertrauen zwischen den Menschen und der Regierung, und die Regierung regiert durch Betrug, Gewalt und Terror.