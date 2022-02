Unterstützung für Trudeau schwindet landesweit und sein Urteilsvermögen wird infrage gestellt (Video)

Premierminister Justin Trudeau hängt in den Seilen. Die Premierminister stellen sein Urteilsvermögen infrage, weil er sich auf das Notstandsgesetz berufen hat. Die Provinzen geben ihre Impfpässe in Scharen auf. Seine Unterstützung im Inland bricht zusammen.

Jetzt wird der Premierminister im Parlament niedergebrüllt, und selbst Mitglieder der Liberalen Partei zögern, ihn zu unterstützen.

Der angespannte Schlagabtausch zwischen dem liberalen Premierminister Trudeau und den Mitgliedern der Opposition begann, als Candice Bergen, die Interimsführerin der Konservativen Partei, Trudeau wegen seiner Berufung auf das Notstandsgesetz zur Rede stellte.

„Der Premierminister hat sich auf das Notstandsgesetz berufen und 24 Stunden später gibt es mehr Fragen als Antworten“, sagte Bergen. „Fragen, ob dies gerechtfertigt ist, Fragen, ob die Kriterien erfüllt sind, Fragen, was dies für die Rechte und Freiheiten der Kanadier bedeutet.

„Die Zustimmung des Parlaments ist erforderlich, damit der Premierminister diesen beispiellosen Vorschlaghammer einsetzen kann“, so Bergen. „Kann der Premierminister uns also sagen, wann das Parlament darüber debattieren wird? Wird es am Freitag auf uns zukommen? Und erwartet er, dass wir uns am Freitag damit befassen, dann aber aufstehen, eine Woche Urlaub nehmen und uns erst im März damit befassen?“

Trudeau erhob sich, um die spitze Frage zu beantworten.

„Mr. Speaker, nach Gesprächen mit dem Kabinett und dem Caucus, nach Konsultationen mit den Premierministern aller Provinzen und Territorien…“ begann Trudeau.

Das hörbare Stöhnen im Parlament setzte ein.

„Nach, äh, Gesprächen mit den Oppositionsführern haben wir beschlossen, äh, das Notstandsgesetz anzurufen…“ sagte Trudeau zu den lauter werdenden Rufen im Parlament, „um die Kapazitäten der Provinzen und Territorien zu ergänzen, um gegen die Blockaden und Besetzungen vorzugehen.“

„Ich möchte klarstellen, dass diese Maßnahmen zeitlich und geografisch begrenzt sind“, fügte Trudeau inmitten der Kakophonie des Dissenses hinzu. „Sie sind vernünftig und stehen in einem angemessenen Verhältnis zu der Bedrohung, die sie bekämpfen sollen, und sie stehen in vollem Einklang mit der Charta der Rechte und Freiheiten, um allen Kanadiern die Gewissheit zu geben, dass es richtig ist, dies zu tun.“

„Ehrenwerter Oppositionsführer“, sagte der Sprecher und stellte Bergen wieder vor.

„Ich hatte eine ganz einfache Frage an den Premierminister“, sagte sie. „Er war nicht in der Lage, sie zu beantworten. Es hat den Anschein, dass dies ein weiteres politisches Drama für den Ministerpräsidenten sein könnte. Er beschimpft Leute, mit denen er nicht einverstanden ist. Er keilt, er spaltet, er stigmatisiert. Doch trotz all seines Versagens hat sich Coutts Grenze geklärt. Windsor hat sich geöffnet. Die Provinzen und die Polizei tun ihre Arbeit, und die Blockaden beginnen sich aufzulösen.“

„Aber der Premierminister meint, dass es jetzt an der Zeit ist, zu dieser extremen Maßnahme zu greifen und das Notstandsgesetz zu beschwören“, fuhr sie fort. „Ist es nicht so, dass die Maßnahmen des Premierministers die Dinge eher verschlimmern als verbessern könnten?“

„Genau“, sagte ein Mitglied der Opposition.

Trudeau erhob sich, um auf die Anschuldigungen zu antworten.

„Es geht um die Sicherheit der Kanadier, um den Schutz ihrer Gemeinden und Stadtviertel und um die Sicherung von Arbeitsplätzen und unserer Wirtschaft“, sagte Trudeau unter dem Aufschrei der Unzufriedenheit.

Der Parlamentspräsident musste sich sogar erheben, um das Parlament zu beruhigen, damit Trudeaus Antwort gehört werden konnte.

„Dies ist eine Zeit für verantwortungsvolle Führung, nicht für krasse Parteinahme“, fuhr Trudeau fort.

Die lautstarke Meinungsverschiedenheit im Parlament wurde nur noch lauter.

„Die Situation erfordert zusätzliche Instrumente, die nicht durch andere Bundes-, Provinz- oder Territorialgesetze geregelt sind. Das ist es, was verantwortungsvolle Führung erfordert.“

An dieser Stelle kann man tatsächlich hören, wie die Abgeordneten über Trudeau lachen.

„Diese Maßnahmen müssen und werden im Einklang mit der kanadischen Charta der Rechte und Freiheiten stehen“, behauptete Trudeau. „Wir werden die Rechte der Kanadier auf friedliche Versammlung und freie Meinungsäußerung immer verteidigen, aber diese Blockaden müssen aufhören. Und leider ermutigen konservative Politiker weiterhin die Anführer dieser Blockaden.“

Trudeau sieht sich jedoch ernsthaften Zweifeln an seiner Entscheidung gegenüber, das Notstandsgesetz anzuwenden. Die Canadian Civil Liberties Association wies die Notwendigkeit des Gesetzes zurück und wies gleichzeitig auf seine Gefahren hin.

„Die Bundesregierung hat den Schwellenwert für die Anwendung des Notstandsgesetzes nicht erreicht“, erklärte die CCLA auf Twitter. „Dieses Gesetz schafft aus gutem Grund einen hohen und klaren Standard: Das Gesetz erlaubt es der Regierung, normale demokratische Prozesse zu umgehen. Dieser Standard wurde nicht erfüllt.“

„Das Notstandsgesetz kann nur in Anspruch genommen werden, wenn eine Situation ‚die Fähigkeit der Regierung Kanadas, die Souveränität, Sicherheit und territoriale Integrität Kanadas zu bewahren, ernsthaft bedroht‘ & wenn die Situation ’nicht unter einem anderen Gesetz Kanadas wirksam behandelt werden kann'“, so die CCLA weiter.

„Regierungen werden regelmäßig mit schwierigen Situationen konfrontiert und nutzen dabei die Befugnisse, die ihnen von demokratisch gewählten Vertretern übertragen wurden“, so der CCLA weiter. „Notstandsgesetze sollten nicht normalisiert werden. Sie bedroht unsere Demokratie und unsere bürgerlichen Freiheiten.“

Unterdessen erklärten die Ministerpräsidenten mehrerer Provinzen, Trudeaus Bundesressourcen würden nicht benötigt, um die friedlichen Proteste und Wirtschaftsblockaden zu bewältigen.

„Die illegalen Blockaden müssen beendet werden, aber die Polizei hat bereits genügend Mittel, um das Gesetz durchzusetzen und die Blockaden zu räumen, wie sie es am Wochenende in Windsor getan hat“, twitterte Saskatchewans Premier Scott Moe.

„Daher unterstützt Saskatchewan nicht, dass die Trudeau-Regierung das Notstandsgesetz anwendet. Wenn die Bundesregierung diese Maßnahme ergreift, hoffe ich, dass sie nur in den Provinzen angewandt wird, die dies beantragen, wie es die Gesetzgebung erlaubt“, fügte er hinzu.

„Ich bin stolz auf Manitobas Strafverfolgungsbeamte und habe volles Vertrauen in sie, unsere Gemeinden zu schützen. Der Vorschlag der Bundesregierung, das Notstandsgesetz anzuwenden, ist für die Situation an der Emerson-Grenze nicht hilfreich“, schrieb Manitobas Premierministerin Heather Stefanson.

„Der Premierminister von Alberta, Jason Kenney, teilte Reportern mit, dass er Trudeau am Montag gesagt habe, dass er es vorziehen würde, wenn das Notstandsgesetz nicht für Alberta gelten würde, und dass ein solcher Schritt in der Provinz unnötig sei“, berichtete Fox News.

„Der Premierminister von Québec, Francois Legault, warnte ebenfalls, dass er nicht wolle, dass das Notstandsgesetz auf seine Provinz angewandt werde, da er der Meinung sei, dass eine solche Maßnahme zu einer Spaltung führen würde“, so der Bericht weiter.

„Es ist nicht an der Zeit, Öl ins Feuer zu gießen“, sagte er.

Nun ist der Polizeichef von Ottawa, Peter Sloly, zurückgetreten, weil Premierminister Trudeau die Kontrolle über die Polizei übernommen hat.

„Der Polizeichef von Ottawa ist zurückgetreten, nachdem Trudeau gestern Abend die Kontrolle über die Polizeikräfte übernommen hat“, berichtete der Journalist Keean Bexte am Dienstag.

Sogar der linke Toronto Star stellt Trudeau in Frage, weil er im Wesentlichen dazu aufgerufen hat, das Kriegsrecht über die Demonstranten des Freedom Convoy zu verhängen.

„Viele werden die Entscheidung der Trudeau-Regierung bejubeln, sich auf das Notstandsgesetz zu berufen, um mit Grenzblockaden und der Besetzung Ottawas fertig zu werden“, schrieb die Redaktion des Toronto Star. „Sie haben die Nase voll von den Protesten und das ist völlig verständlich“.

„Aber wir werden nicht in den Jubel einstimmen“, so der Leitartikel weiter. „Bundesnotstandsbefugnisse mögen jetzt als letztes Mittel notwendig sein, aber diesen Weg einzuschlagen ist ein schockierendes Eingeständnis des Versagens der Regierungen auf allen Ebenen.

„Dies war und bleibt eine Frage der Polizeiarbeit“, heißt es weiter. „Von Anfang an, noch bevor der Konvoi der Trucker in Ottawa einfuhr, gab es Gesetze, die für diesen Fall geeignet waren.

„Vielleicht besteht die Hoffnung, dass dieser dramatische Schritt der Polizei das Rückgrat stärkt und sie endlich dazu bringt, das Gesetz durchzusetzen“, so die Redaktion abschließend. „Die Trudeau-Regierung sollte das auf jeden Fall hoffen, denn sie ist jetzt die wahre Urheberin dieser Krise.

Die CBC unterstützte zwar weitgehend Trudeaus autoritäres Vorgehen gegen politisch Andersdenkende, räumte aber ein, dass er die Situation wahrscheinlich noch verschlimmert habe.

„Die Umfrage des Angus-Reid-Instituts ergab, dass 65 Prozent der Befragten der Meinung sind, Trudeau habe die Situation verschlimmert“, so die CBC. „Einige von ihnen sind der Meinung, dass Trudeau die Situation unnötig angeheizt hat, entweder durch seine Politik oder durch seine Kommentare zu den Ansichten einiger Demonstranten.“

Unterdessen haben fünf große kanadische Provinzen angekündigt, dass sie die Impfpässe abschaffen werden: Ontario, Alberta, Saskatchewan, Quebec und Prince Edward Island.

Es scheint, dass Trudeaus Berufung auf das Notstandsgesetz das letzte Aufbäumen eines gescheiterten aufstrebenden Diktators ist, der immer noch einen Krieg führt, den er eigentlich schon verloren hat.