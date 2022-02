Nun sollte jeder Bürger erkennen, warum man den Banken niemals trauen kann! Kanadische Regierung geht mittels „FINANZTERRORISMUS“ gegen friedliche Demonstranten vor

Alle Regierungen greifen schließlich zum Terrorismus gegen ihre eigenen Bürger, wenn sie nicht die gewünschte Zustimmung erhalten. Das ist eine universelle Regel, die sich im Laufe der Geschichte tausende Male wiederholt hat. Und nun, da die Teilnehmer des Freiheitskonvois in Kanada einen echten Erfolg gegen die Tyrannei des Regimes von Justin „Castro“ Trudeau erzielen, hat dasselbe Regime beschlossen, sich an eklatanten Akten des Finanzterrorismus gegen kanadische Bürger zu beteiligen, um zu versuchen, sie zu zerstören.

Unter Trudeau hat Finanzministerin und WEF-Gouverneurin Chrystia Freeland angekündigt, dass Kanada die Banken anweisen wird, das gesamte Geld von den Konten der Protestteilnehmer zu stehlen und ihr Leben zu einer Art finanzieller Hölle zu machen, und zwar ohne jegliches ordnungsgemäßes Verfahren oder Rechtsstaatlichkeit. Es ist kein Haftbefehl erforderlich, und es gibt auch keine Beweise für ein Fehlverhalten. Es ist ein regelrechter Finanzterrorismus, der von der Regierung selbst durchgeführt wird.

Ihre genaue Ankündigung lautete:

„[Wir werden] den Geltungsbereich der kanadischen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erweitern, so dass sie auch Crowdfunding-Plattformen und die von ihnen genutzten Zahlungsdienstleister erfassen. Diese Änderungen decken alle Formen von Transaktionen ab, einschließlich digitaler Vermögenswerte wie Kryptowährungen…“

Mit anderen Worten: Die kanadische Regierung hat gerade erklärt, dass sie alle Spenden an Gruppen, die ihr nicht gefallen, beschlagnahmen wird. Und sie werden sogar versuchen, auch Kryptowährungen ins Visier zu nehmen. Glücklicherweise wird die dezentralisierte Natur von Kryptowährungen diesen Versuch für die kriminelle Regierung Kanadas extrem schwierig – wenn nicht sogar unmöglich – machen.

Die TD Bank hat bereits rund 1,4 Millionen Dollar an Geldern beschlagnahmt, die für den Freedom Convoy gespendet wurden, was beweist, dass Finanzinstitute gerne mit staatlich gefördertem Terrorismus, Diebstahl und Betrug zusammenarbeiten, wann immer ihnen danach ist. Wie The New American berichtet:

Das in Toronto ansässige Finanzinstitut hat erklärt, dass es auf eine Verfügung des Ontario Superior Court of Justice vom Donnerstag hin handelt, die die Auszahlung von Geldern im Zusammenhang mit dem Freedom Convoy an die rechtmäßigen Empfänger verbietet.

In der Zwischenzeit hat eine zweite Crowdfunding-Quelle, das christliche Unternehmen GiveSendGo, bereits bestätigt, dass es kein Problem damit hat, sich über eine seiner Meinung nach ungerechte kanadische Gerichtsentscheidung hinwegzusetzen, indem es am 10. Februar twitterte: „Wisst dies! Kanada hat absolut NULL Zuständigkeit darüber, wie wir unsere Gelder hier bei GiveSendGo verwalten. Alle Gelder für JEDE Kampagne auf GiveSendGo fließen direkt an die Empfänger dieser Kampagnen, nicht zuletzt an die Kampagne The Freedom Convoy.“

Wie ich in einem kurzen Podcast (der demnächst hier veröffentlicht wird) dargelegt habe, offenbart dieses ganze Fiasko den perfekten Anwendungsfall für Bitcoin und andere Kryptowährungen – die Umgehung des Finanzterrorismus und des kriminellen Diebstahls von Regierungen. Die dezentralisierte Natur von Kryptowährungen macht es für kriminelle Regierungen extrem schwierig, das Geld der Menschen zu stehlen… und genau das ist der Punkt.

Was Kanada, Trudeau und die TD Bank hier für die ganze Welt demonstrieren, ist, dass wir den Finanzinstituten nicht mehr trauen können, da sie mit kriminellen Regierungen zusammenarbeiten, um Geld von unschuldigen Menschen zu stehlen.

Mit anderen Worten: Die gesamte Covid-„Plandemie“ hat dazu geführt, dass die Menschen jegliches Vertrauen in Big Pharma, staatliche Aufsichtsbehörden, wissenschaftliche Fachzeitschriften und die Medien verloren haben. Jetzt geben Kanada und die TD Bank den Menschen durch diese Akte des Finanzterrorismus 1,4 Millionen neue Gründe, ihr restliches Vertrauen in die etablierten Finanzinstitute aufzugeben.

Der Zeitpunkt könnte natürlich nicht besser sein, da Kanada, die USA und andere Nationen ihre eigenen Fiat-Währungen in die finanzielle Bedeutungslosigkeit drucken. Jeder, der ahnungslos genug ist, sein Geld in den gängigen Banken zu halten, sollte damit rechnen, dass sein gesamtes Fiat-Vermögen schon bald vernichtet wird. Die einzigen wirklich sicheren Häfen vor all dem sind Gold, Silber, Land und andere Sachwerte, die nicht verschwinden können. Kryptowährungen spielen aufgrund ihrer Übertragbarkeit und Transaktionsgeschwindigkeit eine Rolle, aber sie unterliegen auch der digitalen Gelddruckerei, die die Werte in der gesamten Kryptolandschaft aufbläht. Aber das ist eine andere Geschichte.

Trotz der Risiken und Probleme, die Kryptowährungen mit sich bringen, sind sie die perfekte Lösung, um friedliche Demonstranten zu finanzieren und dem Finanzterrorismus der Regierung zu entgehen.

Bürgerrechtsgruppen prangern Trudeaus illegale Machtergreifung an

Wie RebelNews.com berichtet, verurteilt die Canadian Civil Liberties Association die Anwendung des Notstandsgesetzes durch die Trudeau-Regierung:

Heute haben Justin Trudeau und seine Mitstreiter in der Bundesregierung den Emergencies Act in Kraft gesetzt, der die Freiheiten der Kanadier effektiv beschneidet, indem er Banken und anderen Finanzinstituten die Möglichkeit gibt, Privat- und Firmengelder ohne Gerichtsbeschluss einzufrieren, Kryptowährungen ins Visier zu nehmen und viele andere Einschränkungen vorzunehmen.

Einige der Maßnahmen sind dauerhaft.

In einer Reihe von Beiträgen auf Twitter erklärte die CCLA, dass Trudeau und seine Regierung die notwendigen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Notstandsgesetzes, das noch nie zuvor in Anspruch genommen wurde, nicht erfüllt hätten.

„Die Bundesregierung hat den Schwellenwert für die Inanspruchnahme des Notstandsgesetzes nicht erreicht. Dieses Gesetz schafft aus gutem Grund einen hohen und klaren Standard: Das Gesetz erlaubt es der Regierung, die normalen demokratischen Prozesse zu umgehen. Dieser Standard wurde nicht erfüllt“, schrieb der CCLA.

Das Notstandsgesetz kann nur in Anspruch genommen werden, wenn eine Situation „die Fähigkeit der kanadischen Regierung, die Souveränität, Sicherheit und territoriale Integrität Kanadas zu bewahren, ernsthaft bedroht“ [und] wenn die Situation „nicht durch ein anderes kanadisches Gesetz wirksam geregelt werden kann“, so die Bürgerrechtsorganisation weiter.

Willkommen in der Diktatur von Kanada

Das Trudeau-Regime hat sich soeben selbst zu einer Diktatur erklärt, in der die kanadischen Bürger keine wirklichen Rechte, kein ordentliches Verfahren, keine bürgerlichen Freiheiten und keinerlei Demokratie haben. Ist es nicht interessant, wie schnell Kanadas Tyrannen dazu übergegangen sind, die Rechtsstaatlichkeit außer Kraft zu setzen, wenn sie sich nicht durchsetzen konnten?

Das Notstandsgesetz sollte eigentlich für ernste, die Nation bedrohende Ereignisse wie die Invasion einer ausländischen Macht oder die Landung kleiner grüner Aliens in Ottawa reserviert sein. Stattdessen ist das Trudeau-Regime so erbärmlich und ahnungslos, dass es sich auf das Gesetz beruft, weil es ihm nicht gefällt, wo LKW-Fahrer ihre Lastwagen geparkt haben.

Und wenn Trudeau die Demokratie wegen eines friedlichen Protests außer Kraft setzt, wird er sie wegen allem außer Kraft setzen.

Aber die Wahrheit ist, dass die kanadische Regierung keine Macht hat, wenn das Volk seine Zustimmung zurückzieht. Nur weil Trudeau sich auf das Notstandsgesetz beruft, hat er nicht auf magische Weise die Macht, das Leben der Menschen zu zerstören und als von der Regierung geförderter Finanzterrorist aufzutreten. Eine Regierung hat keine Macht, wenn das Volk einseitig beschließt, dass es diese Regierung nicht als rechtmäßig anerkennt. Wir, das Volk, können uns einfach weigern, bei ihrem Betrug mitzuspielen.

Trudeau ist ein krimineller Tyrann, und in den USA ist Joe Biden ein Hochstapler, der nach einer manipulierten (gestohlenen) Wahl in das gefälschte (inszenierte) Oval Office geholt wurde. Sowohl Trudeau als auch Biden sind Betrüger, und beide haben sich Verbrechen gegen das Volk, gegen die Freiheit und gegen die Menschheit schuldig gemacht.

Die Menschheit erhebt sich gegen globale Tyrannei und medizinischen Mord

Was wir gerade erleben, ist der Aufstand der Menschheit gegen die globale Tyrannei. Die Regierungen der Welt haben versucht, die Menschen mit Biowaffen und Impfstoffen massenhaft zu ermorden, und die Menschen haben den Betrug durchschaut. Sie haben genug, und nun beginnt der Prozess, diese Regierungstyrannen strafrechtlich zu verfolgen und sie für den Rest ihres erbärmlichen Lebens ins Gefängnis zu schicken.

Bleibt standhaft, liebe Mitmenschen. Wir setzen uns für die Zukunft der menschlichen Zivilisation gegen eine globale Kabale von dämonischen Massenmördern ein, die dabei sind, ihren Regierungsterrorismus, den staatlichen Zwang und (letztendlich) die staatliche Gewalt gegen die Menschen zu eskalieren.

Denn, wie ich schon sagte, werden alle Regierungen irgendwann zu Terroristen. Sie alle wenden sich schließlich dem Völkermord zu – auch bekannt als „Demozid“.

Jetzt wissen Sie, warum sie die Covid-KZs gebaut haben… sie planen, sie für den Massenmord an friedlichen Demonstranten zu nutzen.

Was glaubst du, warum sie die Covid-Konzentrationslager in Kanada, Australien, Neuseeland und den USA gebaut haben? Sie haben sie gebaut, weil sie vorhaben, sie zu nutzen. Und sie werden sie nutzen, um ihre politischen Gegner zu inhaftieren und massenhaft zu ermorden. Das war von Anfang an ihr Plan.

Wenn all ihre Zensur, ihre Drohungen, ihr Finanzterrorismus und ihre Angriffe unter falscher Flagge scheitern, werden sie einfach versuchen, an Ihre Tür zu kommen und Sie zu entführen, Sie in ein Covid-Todeslager zu werfen und Sie zu vernichten. Wir sind diesem Moment schon sehr nahe, und alle Todeslager sind für genau dieses Szenario eingerichtet.

Erfahren Sie mehr in der heutigen Ausgabe von Situation Update, in der ich auch ein paar Zeilen aus Barry-Manilow-Songs singe, die von der neuseeländischen Polizei benutzt wurden, um friedliche Demonstranten einzuschüchtern. Der Versuch ist gescheitert. Übrigens wird Barry Manilow seit Jahrzehnten von derselben Medien- und Musikindustrie verleumdet, die Kindern und Jugendlichen dämonische, perverse und schmutzige Botschaften aufdrückt. Ich denke, die Welt schuldet Barry Manilow eine Entschuldigung, denn er ist einer der wahrhaft „sauberen“ Musiker und Sänger, der nie zu Schmutz gegriffen hat, um seine Plattenverkäufe anzukurbeln.