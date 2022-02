Abläufe zeigen, dass die US-Daten für Impfschäden möglicherweise völlig veraltet sind

Mercola.com

Brittany Galvin hat mehrere Videos in den sozialen Medien erstellt, in denen sie ihren Weg nach der Moderna-Spritze dokumentiert. Sie trat unter anderem in der Stew Peters Show auf, während sie im Krankenhaus lag, und nahm Gespräche mit VAERS-Mitarbeitern auf

Sie zeigt, wie ihr Körper nach der zweiten Moderna-Spritze magnetisiert wurde, und sie berichtet, dass ihre Krankenschwestern und Ärzte beobachtet haben, wie Metallgegenstände auf seltsame Weise an ihrem Körper haften bleiben können

Obwohl sie ihre Verletzungen, darunter Guillain-Barre, Gastroparese, posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom und Perikarditis, im Mai 2021 an VAERS meldete, wurde sie erst im September 2021 einem Ermittler zugewiesen und würde wahrscheinlich erst in sechs bis zwölf Monaten in VAERS aufgenommen werden.

Es gibt mehrere Gründe dafür, dass VAERS eine viel zu niedrige Zahl von Verletzungen ausweist, darunter Ärzte, die nicht bereit sind, Meldung zu erstatten oder sich nicht die Zeit nehmen, Meldung zu erstatten, Ärzte, die das System nicht kennen oder nicht wissen, dass eine Meldepflicht besteht, und keine Strafen, wenn die Anbieter keine Meldung erstatten

Bei einer Anhörung im Senat wichen CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky und NIAID-Direktor Dr. Anthony Fauci der Frage nach der Richtigkeit der VAERS-Meldungen gekonnt aus und versuchten, die überwältigenden Zahlen von Todesfällen und Verletzungen in VAERS zu neutralisieren, indem sie andeuteten, aber nicht erklärten, dass sogar Autounfälle nach Impfungen als Todesfälle gezählt werden

In diesem kurzen Video, das im Dezember 2021 auf BitChute veröffentlicht wurde, gibt Brittany Galvin einen Überblick darüber, was sie in den vergangenen sechs Monaten tun musste, um ihre Impfstoff-Nebenwirkungen an VAERS zu melden. Sie beginnt damit, dass sie erneut eine E-Mail erhalten hat, in der sie um Informationen zu ihrer VAERS-Meldung gebeten wurde, die sie im Mai 2021 eingegeben hatte.

VAERS ist das 1990 eingerichtete Meldesystem für unerwünschte Impfstoffereignisse. Es wird gemeinsam von den Centers for Disease Control and Prevention und der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) verwaltet. Das System soll ein Frühwarnsignal für Impfstoffhersteller und Gesundheitsexperten sein, um Impfstoffe zu identifizieren, die möglicherweise eine höhere Anzahl unerwünschter Ereignisse als erwartet auslösen. Eines der Hauptziele des Programms ist es:

ein nationales Sicherheitsüberwachungssystem bereitzustellen, das sich auf die gesamte Bevölkerung erstreckt, um auf Notfälle im Bereich der öffentlichen Gesundheit reagieren zu können, wie z. B. ein groß angelegtes Impfprogramm gegen eine Grippepandemie.

Jeder kann eine Meldung an VAERS machen – sowohl Patienten als auch Angehörige der Gesundheitsberufe können dieses System nutzen, um gesundheitliche Bedenken zu melden, von denen sie vermuten, dass sie mit einem Impfstoff zusammenhängen könnten. Angehörige der Gesundheitsberufe sind verpflichtet, alle unerwünschten Ereignisse zu melden, die nach den COVID-19-Notfallimpfungen auftreten. Da das System jedoch passiv ist, hängt es allein von jedem Einzelnen ab, ob die Meldungen tatsächlich eingereicht werden.

Die Berichte müssen alle Krankenhausunterlagen und alle anderen relevanten medizinischen Informationen enthalten. Leider ist das System, wie Galvin in ihrem Video kurz und bündig feststellt, nicht effizient, und die Daten sind unter Umständen völlig veraltet. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Überwachung der Auswirkungen des COVID-Impfprogramms, da es möglich ist, dass die derzeit veröffentlichten Sterbe- und Nebenwirkungsraten verwerflich von der Realität abweichen.

Magnetisierte Mutter versucht, Verletzung an VAERS zu melden

Galvin hat viele Videos in den sozialen Medien erstellt, um ihre Reise zu dokumentieren. Diese vierminütige Zusammenfassung beginnt mit ihren Impfungen im Mai und endet im November 2021. Im Juni 2021, während ihres dritten Krankenhausaufenthalts innerhalb von zwei Wochen, erinnert sich Galvin in einem Interview mit Stew Peters daran, dass sie nach ihrer ersten Injektion sofort Schüttelfrost, Fieber und viele der Symptome bekam, von denen andere berichten.

Darüber hinaus fühlten sich ihre Beine vier bis fünf Stunden nach der ersten Injektion schwer an, was sie als ein Gefühl beschrieb, als würde sie durch Schlamm oder Zement laufen. Diese Erfahrung machte sie vor der zweiten Dosis nervös. Sie schob die zweite Spritze so lange wie möglich auf. Während sie nach der zweiten Injektion keine unmittelbaren Symptome verspürte, änderte sich ihr Leben an Tag 13.

Zunächst dachte sie, sie hätte einen Anfall gehabt, doch später erfuhr sie, dass ihre Muskeln plötzlich „verkrampft“ waren. Sie wurde ohnmächtig und berichtete über starke Schmerzen im Kopf, als sie wieder zu sich kam. Ursprünglich gingen die Ärzte davon aus, dass sie entweder einen Schlaganfall oder einen Krampfanfall gehabt hatte.

Nach dem ersten Krankenhausaufenthalt wurde sie mit der Diagnose Herzbeutelentzündung nach Hause entlassen, doch als sich ihre Symptome nicht besserten, wurde sie noch zwei weitere Male eingewiesen. Bei der dritten Einweisung innerhalb von zwei Wochen teilte ihr ein Neurologe mit, dass sie aufgrund der Moderna-Injektion das Guillain-Barre-Syndrom (GBS) habe. Darüber hinaus wurde bei ihr ein posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom (POTS) diagnostiziert.

Stew Peters kommentiert, dass dies das erste Mal war, dass er und andere in seinem Team von einem Arzt hörten, der zugab, dass die unerwünschten Ereignisse von einer COVID-19-Spritze zur Gentherapie herrührten, obwohl Galvin berichtet, dass die Ärzte und Krankenschwestern, die sie behandelten, ihr sagten, sie hätten viele Patienten mit unerwünschten Ereignissen nach den Spritzen gesehen.

Galvin berichtet, dass die erste Frage, die ihr bei jedem der drei Besuche in der Notaufnahme gestellt wurde, lautete: Hatte sie eine Impfung erhalten, wann und welche? Dies deutet darauf hin, dass Beamte des Gesundheitswesens und Krankenhäuser von unerwünschten Ereignissen wissen, über die in den Mainstream-Medien nicht berichtet wird.

Sie erzählte Peters, dass sie nie gegen Impfungen gewesen sei, aber diese Impfung nicht wollte. Sie ließ sich impfen, damit sie wieder arbeiten konnte. Anstatt auf ihre Intuition zu hören, hörte sie auf die Beschimpfungen und die Werbung, die besagte, dass man anders leben müsse, wenn man sich nicht impfen lasse. Jetzt fragt sie sich, warum all die Menschen, die sich Sorgen um die Menschen gemacht haben, die an der Infektion gestorben sind, nicht genauso besorgt darüber sind, dass sie durch den Impfstoff sterben könnten.

Galvins Social-Media-Seite war ursprünglich mit Videos gefüllt, die sie von sich selbst aufgenommen hatte, in denen sie Metallgegenstände auf ihrem Körper platzierte, die hängen blieben, weil sie auf unerklärliche Weise „magnetisiert“ war. Sie berichtet, dass die Ärzte im Krankenhaus ebenfalls Metallgegenstände auf ihre Haut gelegt haben und mit eigenen Augen gesehen haben, dass sie magnetisiert ist.

Außerdem entdeckte der MRT-Techniker, dass auch sein Körper magnetisiert war, nachdem er gesehen hatte, wie Galvin einen Löffel an ihrem Körper befestigen konnte. Im Januar 2022 hat sie bereits acht Monate mit dem Meldeverfahren bei VAERS hinter sich und wurde von den VAERS-Mitarbeitern darauf hingewiesen, dass es noch sechs bis 12 Monate dauern kann, bis ihr Fall veröffentlicht wird.

VAERS hat nur 50 Mitarbeiter, die Berichte bearbeiten

Galvin hat mehrere Videos erstellt, in denen sie über ihren Weg zur Meldung ihrer unerwünschten Ereignisse an VAERS berichtet. In einem Video, das im Januar 2022 auf Odysee veröffentlicht wurde, zeichnete Galvin ihr Telefongespräch mit einem Ermittler von VAERS auf, um zu erörtern, warum ihr Ende Mai 2021 eingereichte Meldung noch nicht im System erfasst worden war.

In einem Gespräch erfuhr sie, dass der Prozess viele Schritte durch verschiedene Abteilungen umfasst. Die erste Station für die VAERS-Meldungen ist eine Abteilung mit nur 50 Mitarbeitern. Sobald das Informationspaket von dieser Abteilung ausgefüllt ist, wird es an ein Team von Krankenschwestern geschickt, die jede Seite lesen und überprüfen.

Wenn die Mitarbeiter Bedenken haben oder der Meinung sind, dass sie weitere Informationen benötigen, wird das Paket an die erste Abteilung zurückgeschickt, um weitere Informationen einzuholen. Laut dem aufgezeichneten Gespräch schlug ein Ermittler vor, dass es, da jeder einen Bericht an das System senden kann, möglicherweise mehrere Berichte für eine Person gibt und dass dies ein Grund dafür sein könnte, dass Galvin mehrere Anfragen für Informationen erhielt, um ihren VAERS-Bericht zu vervollständigen.

Und genau das ist auch geschehen: Es gab zwei VAERS-Berichte für Galvin im System, einen von Galvin und einen anderen von Moderna eingereicht. Im VAERS-Bericht fehlten noch die Angaben des Krankenhauses, die mehrmals über die medizinische Abteilung des Krankenhauses angefordert worden waren. Der VAERS-Ermittler räumte ein, dass die Berichterstattung ein langwieriger Prozess ist, und erklärte:

Viele Krankenhäuser schicken die Unterlagen nicht. In meinen letzten beiden Berichten hieß es: „Wir haben die Anfragen nicht erhalten.“ Nun, ich frage: OK, ist das Ihre Faxnummer? „Ja, das ist unsere Faxnummer“ … viele von ihnen schicken also die Unterlagen nicht, wenn wir sie darum bitten.

Galvin äußerte ihre Besorgnis darüber, dass es Hunderttausende von Menschen wie sie gibt und nur 50 VAERS-Mitarbeiter, die versuchen, diese Berichte zu bearbeiten. Es könnte Monate dauern, bis die CDC den Bericht über ihre Impfstoffverletzungen erhält, der veröffentlicht werden kann.

In der Zwischenzeit versucht die gesamte Regierung, jeden dazu zu zwingen, dieses Ding zu bekommen. Sie lügen die Leute an und sagen ihnen, dass „niemand GBS davon bekommen hat“, aber ich sitze hier und kann kaum laufen, und mein Fall wird „technisch“ nicht gemeldet, weil die CDC noch nicht untersucht hat, weil die Krankenhäuser ihre Füße ruhig halten … es ist wie eine sich drehende verrückte Tür, und wir alle Menschen auf diesem Planeten und in diesem Land werden belogen, und das ist unfair.

Weitere Gründe, warum Impfschäden nicht gemeldet werden

Am Ende des Gesprächs mit dem Ermittler erfuhr Galvin, dass ihre Meldung zwar im Mai 2021 eingereicht wurde, aber erst im September oder November 2021 jemandem bei VAERS zugewiesen wurde. Neben dem Personalmangel bei VAERS und der Tatsache, dass die Krankenhäuser die zur Unterstützung der Meldungen erforderlichen Unterlagen nur schleppend vorlegen, gibt es noch weitere Gründe für eine erhebliche Untererfassung im System.

In den letzten Monaten des Jahres 2021 meldete sich Deborah Conrad, eine examinierte Arzthelferin, die als Krankenhausärztin in einem örtlichen Krankenhaus arbeitete, bei Del Bigtree von „The Highwire“, um über die mangelnde Meldung an VAERS in ihrem Krankenhaus zu sprechen. Sie stellte auch eine Sprachaufzeichnung eines Gesprächs mit dem Chefarzt zur Verfügung, der sie dafür schimpfte, dass sie ihre Freizeit damit verbrachte, die Meldungen an VAERS für andere Ärzte zu machen.

Der leitende Mediziner sagte: „Es besteht ein Risiko für die Organisation, sowohl was die Unter- als auch die Überberichterstattung betrifft“. Mit anderen Worten: Das Leben der Patienten war nicht das Problem. Und trotz der Sorgfalt, mit der die VAERS-Ermittler sicherstellen, dass die Berichte vollständig und korrekt sind, darf das Krankenhaus nicht zu viele Verletzungen melden.

Es ist schockierend, dass viele Ärzte immer noch nichts von VAERS wissen. Vor 2020 wurde das System in erster Linie von Kinderärzten genutzt, um unerwünschte Ereignisse von Kinderimpfstoffen zu melden. Die Ärzte wurden nicht darüber aufgeklärt, wie sie potenzielle Verletzungen erkennen und melden können, und auch nicht darüber, dass sie gesetzlich verpflichtet sind, alle Impfstoffverletzungen bei Notfallaufnahmen zu melden.

Dies war einer der Gründe, die Dr. Anne Schuchat, die stellvertretende Direktorin der CDC, für die Unterbrechung der Verabreichung des Impfstoffs von Johnson & Johnson anführte, als bekannt wurde, dass bei Personen, die den Impfstoff einnahmen, ein höheres Risiko für Blutgerinnsel bestand. Sie sagte gegenüber ABC News:

Einer der Gründe für die Pause war, sicherzustellen, dass die Kliniker wissen, wie sie die Krankheit diagnostizieren und behandeln können, aber auch, dass sie sie melden. Denn wir wissen nicht, ob wir einige Fälle übersehen haben, ob das Risiko wirklich bei 1 zu 1 Million liegt oder vielleicht sogar höher.

Neben der mangelnden Aufklärung liegt ein weiterer Grund dafür, dass so wenige Ärzte vermutete Verletzungen melden, darin, dass es keine Strafen für die Nichterfüllung dieser gesetzlichen Verpflichtung gibt. Mit anderen Worten: Dieses passive Meldesystem wird nicht durchgesetzt. Wie Conrad in ihrem Interview mit Bigtree beschrieb, sind die Formulare außerdem lang und mühsam auszufüllen.

Außerdem waren nicht alle von Conrads Kollegen damit einverstanden, dass die Verletzungen gemeldet werden sollten, weil sie nicht glauben wollten, dass die Impfstoffe Verletzungen verursachen könnten. In der Vergangenheit wurden Impfstoffverletzungen routinemäßig nicht gemeldet, auch nicht von Kinderärzten. Ein Ende 2010 veröffentlichter Bericht, der nach dem leitenden Forscher Ross Lazarus als Lazarus-Bericht bekannt geworden ist, stellte fest:

Obwohl 25 % der ambulanten Patienten ein unerwünschtes Arzneimittelereignis erleben, werden weniger als 0,3 % aller unerwünschten Arzneimittelereignisse und 1-13 % der schwerwiegenden Ereignisse der Food and Drug Administration (FDA) gemeldet.

Kürzlich hat eine Gruppe von Wissenschaftlern einen technischen Algorithmus verwendet, um den Underreporting-Faktor zu bestimmen, und festgestellt, dass er sich auf 41 erhöht hat und nicht auf weniger als 1 %, wie 11 Jahre zuvor berichtet worden war. Dies mag zum Teil auf die Medienaufmerksamkeit für VAERS zurückzuführen sein. Dennoch besteht nach wie vor ein erheblicher Unterberichterstattungsfaktor, was darauf hindeutet, dass die Zahlen in VAERS20 wahrscheinlich 41 Mal höher sind als veröffentlicht.

CDC und NIAID unterstellen, dass Autounfälle in VAERS gemeldet werden

Abgesehen von der Untererfassung und den überlasteten VAERS-Mitarbeitern, die zu einer großen Lücke zwischen der Zahl der eingereichten Meldungen und der Zahl der veröffentlichten Meldungen geführt haben, scheinen Dr. Anthony Fauci und Dr. Rochelle Walensky darauf aus zu sein, VAERS vollständig zu diskreditieren.

Fauci ist der Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) und Walensky ist die Direktorin der Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Da die CDC VAERS mitverwaltet, würde man erwarten, dass sie zumindest über Kenntnisse darüber verfügt, wie die Berichte angenommen und vor ihrer Veröffentlichung überprüft werden.

Während ihrer Zeugenaussage am 11. Januar 2022 vor dem Senat erklärten sowohl Fauci als auch Walensky sehr deutlich, dass jeder Todesfall nach einem Impfstoff an VAERS gemeldet werden kann. Beide führten das Beispiel einer Person an, die geimpft wird, von einem Auto angefahren wird und stirbt.

Sie deuteten an, ohne es offen auszusprechen, dass dieser Todesfall auch in VAERS erfasst und als Todesfall im Zusammenhang mit dem Impfstoff protokolliert werden würde. Mit anderen Worten, beide haben das Thema umschifft, ohne den Senat offen zu belügen. Walensky sagte:

Das Meldesystem für Impfstoffnebenwirkungen ist ein obligatorisches System für alle Ereignisse, die nach einer Impfung auftreten. Wenn man also nach einer Impfung auf tragische Weise von einem Auto angefahren wird, wird das im Vakzine Adverse Event Reporting System, dem VAERS-System, gemeldet. Die Impfstoffe sind also unglaublich sicher. Sie schützen uns vor Omikron. Sie schützen uns vor Delta. Sie schützen uns vor COVID. Sie schützen uns nicht vor jeder anderen Form der Sterblichkeit da draußen.

Es ist jedoch offensichtlich, dass nicht alle medizinischen Fachkräfte unerwünschte Ereignisse melden. Ja, man kann einen tödlichen Autounfall nach einer Impfung melden, aber der Verifizierungsprozess wird diesen Tod ausmerzen.

Insgesamt haben die Impfungen die Menschen nicht davor geschützt, Omikron, Delta oder irgendeine andere Form von COVID zu bekommen, was Walensky in einem CNN-Interview am Tag vor ihrer Aussage vor dem Senat deutlich machte. Und es versteht sich von selbst, dass es keine Impfung gibt, die vor allen Formen der Sterblichkeit schützt.

Unmittelbar nach ihrer Antwort wurde Walensky gefragt, ob die CDC Daten über die Zahl der Menschen aufbewahrt, die an den Folgen des Impfstoffs gestorben sind. Und sie antwortete: „Absolut ja. Ich könnte Ihnen die Zahl nicht aus dem Stegreif nennen, aber unsere Mitarbeiter könnten sich auf jeden Fall wieder mit Ihnen in Verbindung setzen.“

Während Walensky also öffentlich leugnet, dass es durch die Impfungen zu Todesfällen gekommen ist, gibt sie im Grunde zu, dass die CDC weiß, dass es Menschen gegeben hat, die durch diesen „unglaublich sicheren“ Impfstoff gestorben sind. Fauci wurde dann gefragt, ob er die Zahl kenne oder „irgendeine Ahnung davon habe, und er sagte:

Ich kenne die Zahl nicht, aber ich denke, ein Teil der Verwirrung besteht darin, dass es als Todesfall angesehen wird, wenn man eine Meldung macht, wenn man geimpft wird und dann rausgeht und von einem Auto angefahren wird. Das ist das Verwirrende daran, dass alles, was nach der Impfung passiert, auch wenn man an etwas stirbt, das ganz offensichtlich nichts damit zu tun hat, als Todesfall gewertet wird. Wenn ich also Krebs mit Metastasen hatte, geimpft wurde und zwei Wochen später starb, ist das ein Todesfall, der gezählt wird.

Faucis Aussage impliziert nur, dass der Tod als Impftod gezählt wird. Das heißt, bis zu seinem Beispiel mit dem metastasierenden Krebs, wo er sagt, „das wird gezählt“. Bis zu diesem Punkt haben weder Fauci noch Walensky gesagt, dass es sich um mehr als einen Todesfall handelt. Das heißt, sie sagten nicht ausdrücklich, dass es als durch den Impfstoff verursacht registriert werden würde.

Als Fauci sagte: „Das wird gezählt“, schaltete sich Walensky sofort ein, um die Erklärung zu retten, indem sie sagte: Und jeder einzelne davon wird beurteilt. Mit anderen Worten, jede der Meldungen über Todesfälle, die in keiner Weise mit der Impfung in Verbindung stehen, wird aus den Unterlagen entfernt. Aber wenn Sie nicht genau hinhören, werden Sie fälschlicherweise glauben, dass VAERS voll von Berichten über Verletzungen und Todesfälle ist, die nicht durch die Spritze verursacht wurden.

