Arglos im Spiel der Eliten gefangen

Egon W. Kreutzer

Nur wer mitspielt, kann gewinnen

Was einst als Slogan der staatlichen Glücksspielveranstalter verlocken sollte, die mühsam verdiente Mark im Zeitungs- und Lottoladen abzuliefern, ist ja nicht nur eine Plattitüde.

Es ist die Losung selbsternannter Eliten von Anbeginn.

Ich schränke ganz bewusst auf die selbsternannten Eliten ein, weil jene, die sich den einstigen Ehrentitel „Elite“ mit eigener, schöpferischer, produktiver und sinnstiftender Leistung erarbeitet haben, eben etwas geleistet haben, während die vielen anderen nur spielen. Sie spielen riskante Spiele, verspielen dabei fremdes Geld und behalten den Gewinn für sich.

Damit ist die erste Hürde für diese Spieler bereits benannt: Sie müssen irgendwie den Einsatz aufbringen, um mitspielen zu dürfen, um Gewinne