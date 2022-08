Artikel von Alexander Dugin, den er wenige Stunden vor dem Attentat veröffentlicht hatte

Zum besseren Verständnis von Alexander Dugin…

via Pepe Escobar

Die Militärische Spezialoperation SMO: Der Kampf um „Das Ende der Geschichte“! Die große philosophische Schlacht

Eine starke Nachmittagslektüre, um die Tiefe der Ereignisse zu verstehen.

Von Alexander Dugin (wenige Stunden vor dem Attentat veröffentlicht…)

Über die philosophische Bedeutung von SMO.

Die SMO ist untrennbar mit einem Konzept wie dem „Ende der Geschichte“ verbunden. Und das nicht nur, weil Francis Fukuyama, der den berühmten Text mit dem Titel „Das Ende der Geschichte“ geschrieben hat, sich vom ersten Tag der NWO an aktiv am ideologischen Kampf gegen Russland auf der Seite der ukrainischen Nazis beteiligte und sogar persönlich einer terroristischen Organisation (Bellingcat*) beitrat, die übrigens versuchte, ein Militärflugzeug in Russland zu entführen. Obwohl diese Tatsache an sich schon recht aussagekräftig ist. Russland wendet sich nämlich direkt gegen den Globalismus, den „liberalen Totalitarismus“, über den Präsident Putin offen gesprochen hat, und dieser ist eine Ideologie, und „das Ende der Geschichte“ spielt in ihrer Struktur eine grundlegende Rolle.

Ich glaube, dass das Status-quo-Regime in Russland theoretisch nicht länger als sechs Monate dauern kann. Der verzweifelte Widerstand des atlantisch-nazistischen Regimes in Kiew erfordert von Russland wesentliche – kardinale – interne Veränderungen. Strukturell, ideologisch, personell, institutionell, strategisch.

Was ohne SMO akzeptabel war, ist unter den Bedingungen einer SMO inakzeptabel – insbesondere bei einer langen SMO, die nicht enden wird.

Die verstärkten Angriffe auf die Krim, die Versuche, Saporoschje mit Atomwaffen anzugreifen, die Ankündigung eines Gegenangriffs auf Kherson, Zelenskis starre Weigerung, Kompromisse einzugehen, das Beharren des Westens auf einem Abbruch aller Beziehungen zu Russland – all das sind Anzeichen dafür, dass die andere Seite beschlossen hat, bis zum Ende durchzuhalten. Das ist verständlich: Russland hat tatsächlich (und das ist keine Propaganda) den Westen als Zivilisation herausgefordert.

Auch wir werden also bis zum Ende gehen müssen.

Der Oberbefehlshaber sagte: „Wir haben noch nicht einmal etwas begonnen.“

Jetzt müssen wir anfangen. Wir müssen es machen, ob wir wollen oder nicht.

In den ersten sechs Monaten waren wir in der Lage – und das ist eine Tatsache – unsere eigene SMO durchzuführen, ohne etwas in Russland selbst grundlegend zu verändern. Bislang sind die Änderungen nur kosmetischer Natur, und selbst die völlig irrelevanten und unnötigen Wahlen wurden planmäßig beschlossen. Als ob nichts geschehen würde. Aber es gibt sie tatsächlich.

Das Regime des maximalen Komforts (angepasst an die Bedingungen im Notfall) und die Beibehaltung des alten Systems – „Krieg durch Schlaf“ – müssen eines Tages aufgegeben werden.

Ich denke, dass im Frühherbst die Einsicht in die Notwendigkeit, das Land auf einen neuen Weg zu bringen, ganz klar sein wird.

Es wird weitere sechs Monate dauern, bis die „Irreversibilität des Irreversiblen“ und die träge Fortsetzung des Alten realisiert werden.

Und bis zum 24. Februar 2023 wird es nicht mehr lange dauern.

Ich kann verstehen, dass die Regierung daran gewöhnt ist, so zu regieren, wie sie es – mehr oder weniger effektiv – seit 22 Jahren getan hat. Aber diese Zeit ist vorbei. Die SMO hat all dies bereits geändert. Die Frage ist nun nicht mehr, ob die Regierung den Wandel will oder nicht. Und besonders patriotisch – konservativ-revolutionär, wenn Sie so wollen. Solche Veränderungen sind einfach unvermeidlich – selbst wenn wir uns bis zum Tod gegen ihre Anfänge wehren, wird es möglich sein, sie um nicht mehr als sechs Monate zu verschieben. Und danach wird es ohnehin kommen.

Die SMO ist heute wichtiger als Macht – in ihrer subjektiven Dimension. Das Regime der Geschichte selbst wurde durch den Beginn der SMO irreversibel verändert: ein neuer ontologischer Vektor ist entstanden, der nicht durch eine willkürliche Regel oder ein Dekret aufgelöst werden kann. Die mächtigen Kräfte der Geschichte sind ins Spiel gekommen, die tektonischen Platten haben sich verschoben.

Das alte Regime soll seine Toten begraben. Eine neue russische Zeit steht bevor. Unaufhaltsam.