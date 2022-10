Arzt behauptet, dass 50 % der Kinder, die aufgrund der COVID-Impfung an Myokarditis leiden, innerhalb der nächsten 5 Jahren sterben werden

Fünfzig Prozent der jungen Erwachsenen, die durch den Covid-19-Impfstoff eine Herzmuskelentzündung bekommen, werden innerhalb von fünf Jahren sterben, so das ehemalige Mitglied des COVID Response Teams von Eastern Ontario, Dr. Chris Alan Shoemaker.

In einer kürzlich ausgestrahlten Folge der „The Ben Armstrong Show“ sprach der Moderator über die möglichen Langzeitfolgen des COVID-19-Impfstoffs, die die Menschen noch nicht kennen. Nach Shoemakers Angaben sind etwa 95 Prozent der Menschen auf Intensivstationen vollständig geimpft – was sinnvoll ist, da ihr Immunsystem inzwischen geschädigt ist.

Shoemaker ist approbierter Arzt mit 45 Jahren Erfahrung und hat in der Notfallmedizin, in der Hausarztpraxis und auf Militärstützpunkten gearbeitet. Seine Arbeit in der direkten Patientenversorgung in der West Ottawa COVID Care Clinic und dem Eastern Ontario Response Team zu COVID-19 sowie seine Erfahrungen mit den Impfstoffen haben ihn davon überzeugt, dass der Impfstoff giftiger ist als das Virus. Er ist giftiger, schädlicher und tödlicher, vor allem auf lange Sicht, da er die T-Zellen schädigt.

Ihre T-Zellen sind ein wichtiger Teil Ihres Immunsystems zur Bekämpfung von Viren und Krebs. Es wird Sie schnell oder langsam töten, erklärte Shoemaker.

Sie erhöhen das Risiko, an COVID zu erkranken, um das Vierfache. In den letzten acht Monaten sind 95 Prozent der Menschen auf der Intensivstation vollständig geimpft worden. Die Geimpften wurden geschädigt. Ihr Immunsystem wird geschädigt. Hören Sie auf, Ihr Immunsystem zu schädigen. Sie tragen nur dazu bei, die Pandemie aufrechtzuerhalten.

Shoemaker ist außerdem überzeugt, dass die Impfstoffe besonders für Kinder gefährlich sind, und fordert die kanadische Regierung auf, alle COVID-Impfungen für Kinder zu stoppen. (Siehe: Großbritannien verbietet COVID-Impfung für Kinder unter 12 Jahren, da für sie das Risiko einer schweren COVID-Erkrankung sehr gering sei).

Halten Sie Ihre Nadeln von den unserer Kinder fern. Die medizinischen Fakten hierzu sind unbestritten. Kindern helfen diese Impfstoffe überhaupt nicht, sagte er bei einer Demonstration am Wochenende in London, Ontario. Zwei von 1.000 Kindern sterben innerhalb eines Jahres daran. Wollen Sie, dass Ihr Kind eines von diesen zwei ist, die sterben?

Das britische Office of National Statistics hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht, der die schrecklichen Folgen der Impfung für Kinder aufzeigt. Nachdem man die ersten acht Monate nach der Impfung untersucht hatte, in der Hoffnung auf einen Rückgang der Todesfälle um 10 Prozent, stellte man das Gegenteil fest: Doppelt geimpfte Kinder starben um 5.200 Prozent mehr als nicht geimpfte Kinder.

Ihr 10- bis 14-jähriges Kind hat jetzt nachweislich ein 100-mal höheres Risiko, in den folgenden sechs Monaten zu sterben, als ein nicht geimpftes Kind. Das ist eine erschreckende Zahl, sagte Shoemaker zu den Daten.

In Südafrika, wo die Impfrate nur sechs Prozent beträgt, sind die COVID-19-Fälle minimal.

Aber in Israel und Neuseeland, wo die Impfraten extrem hoch sind, steigen die Erkrankungsraten an.

Das ist alles Schrott. Da ist schlechtes Zeug drin. Die Toxizität dieses vom Menschen entwickelten Genoms, das in die Schulter gespritzt wird, ist 100 Mal schlimmer als das Virus, so Shoemaker. Die Spritzen gehen direkt in den Blutkreislauf, ins Knochenmark, ins Gehirn, in den Herzmuskel, die Eierstöcke und die Hoden.

Es scheint auch, dass COVID-19-Impfstoffe junge Ärzte in Kanada töten, wo 38 Ärzte unter 50 Jahren in einem Zeitraum von 40 Tagen starben. „Viele von ihnen starben innerhalb von 10 Tagen nach ihrer vierten Impfung. Sie haben nur die Regeln befolgt. Sie waren gute Menschen“, sagte Shoemaker.

Die Todesstatistiken sind zu vernichtend, und laut Shoemaker funktionieren die Impfstoffe nicht einmal.

Shoemaker forderte Kanadas Spitzenbeamte auf, die Impfstoffe zu verbieten, um das Leben von Kindern zu retten. „Sie bringen Kinder in Kanada um, indem Sie ihnen diese Impfungen aufzwingen“, sagte er.

Er forderte die Kanadier außerdem auf, sich gegen die Regierung zu wehren. „Sie füttern euch mit einer Lüge. Sie halten einen Mythos aufrecht. Sie machen euch nicht sicherer.“