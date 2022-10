CIA sabotierte bereits 1982 sowjetische Pipeline nach Europa

Drei Tiefwasserexplosionen haben am Montag letzter Woche die Nord Stream-Pipelines unter der Ostsee zerstört.

Schwedische Seismologen berichteten, dass eine der drei Explosionen eine Stärke von 2,3 auf der Richterskala für Erdbeben hat, aber dies war kein Erdbeben. Es war eine Explosion wie eine gigantische unterseeische Mine.

Die Explosionen garantieren, dass Deutschland und die EU bei den Sanktionen gegen russische Energieimporte nicht ins Wanken geraten. Die Schäden an den Pipelines werden Monate dauern, und die Reparaturen werden wahrscheinlich nicht vor dem nächsten Sommer beginnen.

Bisher hat noch kein Land die Verantwortung für die Explosionen übernommen, durch die die Nord-Stream-Pipelines nach Europa zerstört wurden. Nur ein Land profitiert davon. Wir haben letzte Woche bei The Gateway Pundit ausführlich darüber geschrieben.

Europa steht nun vor einer ungewissen Zukunft, während der Winter naht.

In einer kühnen Erklärung an diesem Wochenende bejubelte Außenminister Tony Blinken die Nachricht von den Explosionen als „enorme Chance“ für Europa, „die Abhängigkeit von russischer Energie zu beenden“.

Am Montagabend erklärte Tucker Carlson seinen Zuhörern, Tony Blinkens Kommentare seien ein Eingeständnis der Verantwortung der USA für die Bombenanschläge auf die Nord-Stream-Pipelines.

Es wäre nicht das erste Mal.

Bereits 1982 sabotierte die CIA eine sowjetische Pipeline in Sibirien. US-Software verursachte die Explosion in der Gaspipeline, die so groß war, dass man sie im Weltraum sehen konnte.

Die Amerikaner wollten nicht, dass die Europäer sowjetisches Gas kaufen.

Nachfolgender Artikel wurde ursprünglich in der Washington Post am 27. Februar 2004 veröffentlicht.

Von David Hoffman

Im Januar 1982 genehmigte Präsident Ronald Reagan einen Plan der CIA, die Wirtschaft der Sowjetunion durch verdeckte Technologietransfers zu sabotieren, die versteckte Fehlfunktionen enthielten, einschließlich einer Software, die später eine gewaltige Explosion in einer sibirischen Erdgasleitung auslöste, wie aus den Memoiren eines Beamten des Weißen Hauses hervorgeht. Thomas C. Reed, ein ehemaliger Luftwaffensekretär, der zu dieser Zeit im Nationalen Sicherheitsrat tätig war, beschreibt die Episode in „At the Abyss: An Insider’s History of the Cold War“, erschienen bei Ballantine Books. Reed schreibt, dass die Pipelineexplosion nur ein Beispiel für die „kaltblütige Wirtschaftskriegführung“ gegen die Sowjetunion war, die die CIA unter Direktor William J. Casey in den letzten Jahren des Kalten Krieges durchführte.

Zu dieser Zeit versuchten die Vereinigten Staaten, Westeuropa an der Einfuhr von sowjetischem Erdgas zu hindern. Es gab auch Anzeichen dafür, dass die Sowjets versuchten, eine Vielzahl westlicher Technologien zu stehlen. Um die sowjetische Gasversorgung, die Deviseneinnahmen aus dem Westen und die interne russische Wirtschaft zu stören, wurde die Pipeline-Software, die die Pumpen, Turbinen und Ventile betreiben sollte, so programmiert, dass sie nach einem angemessenen Intervall verrückt spielte und die Pumpengeschwindigkeiten und Ventileinstellungen zurücksetzte, um Drücke zu erzeugen, die weit über die für die Pipelineverbindungen und Schweißnähte akzeptablen Werte hinausgingen“, schreibt Reed.

Das Ergebnis war die gewaltigste nichtnukleare Explosion und das größte Feuer, das je aus dem Weltraum gesehen wurde“, erinnert er sich und fügt hinzu, dass US-Satelliten die Explosion aufzeichneten. In einem Interview sagte Reed, die Explosion habe sich im Sommer 1982 ereignet.

Es gibt sogar Fotos von der Explosionsstelle in Sibirien.