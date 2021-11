Arzt: Das volle Ausmaß der Reaktionen auf den COVID-Impfstoff wird frühestens in 10 Jahren bekannt sein

childrenshealthdefense.org: In der jüngsten zweiteiligen Folge der CHD.TV-Sendung „Gegen den Wind“ mit Moderator Dr. Paul Thomas kamen zwei Mediziner zu Wort, die COVID-Patienten erfolgreich behandelt haben, ohne dass es zu einem einzigen Todesfall kam.

Die Gäste – Dr. Jim Meehan, ein Augenarzt mit fortgeschrittener medizinischer Ausbildung in Immunologie und interventioneller Endokrinologie, und Scott Miller, ein Assistenzarzt bei Miller Family Pediatrics – konzentrierten sich auf diese Frage: Wie können Mediziner die Angst vor Verurteilung überwinden, um Patienten vor oft tödlichen Mainstream-Behandlungen zu bewahren?

Thomas eröffnete den Beitrag, indem er schilderte, wie er kürzlich auf dem Weg zur Arbeit an einer Gruppe junger Schulkinder vorbeikam, die alle Masken trugen und um drei Meter „sozial distanziert“ waren. Als Vater und Kinderarzt „fühlte sich das einfach falsch an“, sagte er.

„Wenn man einigen dieser Kinder in die Augen schaute, konnte man sehen, dass das Licht weg war“, sagte Thomas.

Thomas und Meehan sprachen über Masken, den COVID-Impfstoff und Impfstoffverletzungen.

Meehan erläuterte seine evidenzbasierte wissenschaftliche Analyse, warum Masken unwirksam, unnötig und schädlich sind.

Meehan sprach auch über seine Erfahrungen bei der Behandlung von COVID-Patienten mit verfügbaren Therapien, die in Krankenhäusern nicht angeboten werden, und darüber, wie seine Beiträge in den sozialen Medien über COVID-Behandlungen verboten wurden.

Von den etwa 4.000 COVID-Patienten, die Meehan behandelt hat, ist keiner gestorben. Meehan sagte, seine Patienten seien früh genug zu ihm gekommen, um sich behandeln zu lassen. Im Krankenhaus behandelte er erfolgreich mehr als 20 Patienten, bei denen die COVID-Protokolle des Krankenhauses versagten, darunter einen 66-jährigen Mann, der zwei Runden Remdesivir eingenommen hatte.

Meehan sagte, kurz nach der Einführung des COVID-Impfstoffs habe er begonnen, unerwünschte Wirkungen des Impfstoffs zu erkennen, darunter Fehlgeburten, Vaskulitis, entzündliche Erkrankungen und die Bildung von Blutgerinnseln.

Thomas sah in seiner Kinderarztpraxis einen Fall von Myokarditis nach Impfungen.

Meehan sagte:

Nachdem Meehan anfing, junge Patienten und Patienten im College-Alter mit COVID-Impfschäden zu sehen, fügte er seiner Website eine Notfallerklärung hinzu. Später wurde er aus den sozialen Medien verbannt, weil er über die Gefahr von Spike-Proteinen gepostet hatte und Tierstudien zeigten, dass diese Proteine die Blut-Hirn-Schranke überwinden und neurologische Schäden verursachen.

Meehan sagte, dass seine Sicherheitswarnungen vor der COVID-Impfung für alle gelten, insbesondere aber für schwangere Frauen, Kinder und Jugendliche.

„Wir dürfen keine Kinder impfen, bei denen das Risiko, an COVID-19 zu sterben, statistisch gesehen gleich Null ist“, sagte er und verwies auf eine aktuelle Analyse der Johns Hopkins University, die ergab, dass von den mehr als 330 COVID-Todesfällen bei Kindern unter 25 Jahren die meisten oder fast alle bei Kindern mit einer lebensbedrohlichen Vorerkrankung auftraten.

Als Nächstes interviewte Thomas Miller (ab 37:14), der über seine Erfahrungen bei der erfolgreichen Behandlung von etwa 1.400 Patienten, darunter ein 100-Jähriger, mit unkonventionellen Protokollen zur Stärkung des Immunsystems berichtete, die er durch Forschung und Fallstudien kennen gelernt hatte.

Miller verwendete von der FDA zugelassene Therapien, die nicht für die Behandlung von COVID zugelassen waren, was dazu führte, dass er seine ärztliche Zulassung verlor.

Miller behandelt in seiner Praxis sowohl Kinder als auch Erwachsene. Keiner seiner pädiatrischen Patienten ist an COVID gestorben oder ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Miller sprach über die Forschung und die moralische Verpflichtung, die ihn dazu brachten, sich dem System zu widersetzen und sich für bewährte Behandlungsmethoden für COVID einzusetzen. Er sagte:

„Ich kam an einen Punkt, an dem es sich so sinnlos anfühlte, es einem nach dem anderen zu erzählen, wo es doch so viele Menschen gibt, die diese Informationen brauchen, dass ich einfach anfing, offen darüber zu sprechen.“