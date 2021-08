asiatimes: Afghanistan Debakel trübt die Glaubwürdigkeit der USA in ganz Asien

Bidens chaotischer Abgang aus Afghanistan hat China eine einmalige Gelegenheit geboten, die USA als unzuverlässigen und nicht vertrauenswürdigen Verbündeten darzustellen

MANILA – In seinem erklärten Wunsch, Amerikas „ewige Kriege“ zu beenden und dementsprechend die Außenpolitik des Landes direkter auf China auszurichten, hat US-Präsident Joseph Biden einen überstürzten Rückzug aus Afghanistan vorangetrieben.

In der Überzeugung, dass die Vereinigten Staaten mit ihren Billionen Dollar für den Aufbau des Staates in Afghanistan mehr als genug Verantwortung übernommen haben, widersetzte sich Biden wiederholt den Warnungen seiner hochrangigen Verteidigungsbeamten vor einem überstürzten Zusammenbruch zugunsten der Taliban-Kräfte oder ignorierte sie.

Doch der „harte und chaotische“ Abzug und der nahtlose Sieg der Taliban-Kräfte hat Schockwellen in der ganzen Welt ausgelöst, die Amerikas Glaubwürdigkeit zu untergraben drohen und Fragen über seine langfristigen Verpflichtungen gegenüber Verbündeten in anderen Ländern, insbesondere in Asien, aufwerfen.

In vielerlei Hinsicht könnte dies das diplomatische Kapital untergraben haben, das der jüngste Besuch des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin bei seinen Verbündeten in Südostasien, namentlich Singapur, Vietnam und den Philippinen, zur „Beruhigung“ geschaffen hat.

Das spektakuläre Versäumnis der Regierung Biden, die Geschwindigkeit des Zusammenbruchs der afghanischen Regierung vorherzusehen, wurde bereits als eines der größten Versäumnisse der Geheimdienste seit Jahrzehnten gebrandmarkt. Bilder von US-Hubschraubern, die verzweifelt gestrandete Diplomaten und Bewohner Kabuls retten, haben dunkle Erinnerungen an den „Fall von Saigon“ im Jahr 1975 wachgerufen.

Es überrascht nicht, dass China und seine regionalen Verbündeten versuchen, das Debakel auszunutzen, um die USA als unzuverlässigen und nicht vertrauenswürdigen Verbündeten darzustellen, der sich beeilt, in Nationen zu intervenieren, nur um sie in der Stunde ihrer größten Not zu verstoßen.

Taliban-Kämpfer stehen am 16. August 2021 am Straßenrand in der Nähe des Zanbaq-Platzes in Kabul Wache, nachdem der 20-jährige Krieg in Afghanistan erstaunlich schnell zu Ende gegangen war und Tausende von Menschen den Flughafen der Stadt stürmten, um der gefürchteten islamistischen Hardliner-Herrschaft der Gruppe zu entkommen. Bild: AFP / Wakil Kohsar

Seit ihrem Amtsantritt zu Beginn dieses Jahres hat die Regierung Biden deutlich gemacht, dass die Konfrontation und der Wettbewerb mit China ihre oberste strategische Priorität ist. „Wir befinden uns in einem Wettbewerb mit China, um das 21. Jahrhundert zu gewinnen“, erklärte Biden in seiner ersten Rede vor der gemeinsamen Sitzung des Kongresses im April.

Amerika ist wieder in Bewegung“, erklärte Biden und warnte, sein Land befinde sich „an einem großen Wendepunkt in der Geschichte“ und müsse daher „stärker konkurrieren, als wir es in den letzten Jahrzehnten getan haben“.

Biden hat seitdem seine wichtigsten Stellvertreter, Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Austin, nach Asien und Europa entsandt, um eine Gegenkoalition gegen ein wiedererstarktes China zu mobilisieren.

Bidens Versprechen, sein strategisches Engagement im indo-pazifischen Raum durch eine „starke militärische Präsenz“ zu verdoppeln, ging Hand in Hand mit dem Rückzug aus dem Nahen Osten, einschließlich Afghanistan.

Unter seiner Ägide hat Washington seine Unterstützung für den von Saudi-Arabien geführten Krieg im Jemen eingestellt, die Atomgespräche wieder aufgenommen, um eine Konfrontation mit dem Iran zu vermeiden, und, was am dramatischsten ist, den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan beschleunigt.

In vielerlei Hinsicht hat die Biden-Regierung begonnen, das zu verwirklichen, was der frühere Präsident Barack Obama mit seiner „Pivot to Asia“-Politik zu erreichen versuchte. Sie machte sich auch die Neuausrichtung der ehemaligen Trump-Regierung auf die Rivalität der Großmächte, insbesondere mit China, als Dreh- und Angelpunkt der amerikanischen Außenpolitik im 21. Jahrhundert.

„Amerika hat seine besten jungen Männer und Frauen geschickt, fast eine Billion Dollar investiert, über 300.000 afghanische Soldaten und Polizisten ausgebildet, sie mit modernster militärischer Ausrüstung ausgestattet und ihre Luftwaffe im Rahmen des längsten Krieges in der Geschichte der USA instand gehalten“, sagte Biden in einer Erklärung inmitten wachsender Kritik an seinem überstürzten Abzug aus dem Land nach einem 20-jährigen Krieg.

Biden warnte vor einem „mission creep“ und betonte, dass das Hauptziel des Landes in Afghanistan nicht der Aufbau einer Nation an sich sei, sondern „die Kräfte zu besiegen, die dieses Land angegriffen haben“ – ein Ziel, das nach „dem Tod von Osama bin Laden vor über einem Jahrzehnt und der Zerschlagung von al-Qaida“ erreicht wurde.

Taliban- und Al-Qaida-Kämpfer auf dem Vormarsch in Afghanistan (Archivbild). Bild: Facebook

Doch während Bidens strategische Absichten im In- und Ausland begrüßt wurden, wurden die Art und Weise und der Zeitpunkt des Abzugs von Experten und internationalen Beobachtern weitgehend als „Abzug ohne Strategie“ bezeichnet. Der erste große Schlag betraf die Glaubwürdigkeit Amerikas, da die US-Geheimdienste behaupteten, dass die afghanische Regierung in Kabul nach dem Abzug der US-Truppen noch mindestens drei bis sechs Monate durchhalten könnte.

Letzten Monat behauptete Biden zuversichtlich: „Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die Taliban alles überrennen und das ganze Land in ihren Besitz bringen.“

In Kenntnis des „Fall of Saigon“-Debakels im Jahr 1975, als kommunistische Kräfte das von den USA unterstützte Regime in Südvietnam überrannten, behauptete Biden unnachgiebig: „Es wird nicht vorkommen, dass Menschen vom Dach einer US-Botschaft in Afghanistan gehoben werden.“

Die Beteuerungen der Biden-Regierung erwiesen sich jedoch als „ein nachrichtendienstliches Versagen höchsten Grades“, so der Experte für Aufstandsbekämpfung Bill Roggio von der Foundation for Defense of Democracies in Washington DC.

Daher werden die Einschätzungen der amerikanischen Nachrichtendienste in Zukunft anderswo wahrscheinlich mit größerer Skepsis aufgenommen werden. Dazu gehören auch die wiederholten Zusicherungen von US-Beamten, dass die Taliban ihre jahrhundertealten Verbindungen zu anderen extremistischen Gruppen in nächster Zeit nicht erneuern werden.

In den südostasiatischen Ländern, die im eigenen Land mit religiösem Extremismus konfrontiert sind, vor allem auf den Philippinen, in Indonesien und Thailand, ist man jedoch zutiefst besorgt, dass Afghanistan erneut zu einem Brut- und Ausbildungsplatz für grenzüberschreitende Terroristen werden könnte.

Abgesehen von Amerikas operativer und geheimdienstlicher Glaubwürdigkeit hat das Debakel in Afghanistan auch die Stimme der Sinophilen und US-Skeptiker in ganz Asien gestärkt.

„Sie sollten sagen: Vorgestern Vietnam, gestern Taiwan und heute Afghanistan. Wurde die Insel nicht 1979 von den USA aufgegeben?“ erklärte der taiwanesische Experte Chang Ching gegenüber der von China unterstützten Zeitung The Global Times.

Li Haidong, Professor am Institut für Internationale Beziehungen der Chinesischen Universität für Auswärtige Angelegenheiten, sagte der nationalistischen Zeitung: „Die Flucht der USA ist eine Warnung an die Abtrünnigen Taiwans oder vielmehr eine Vorhersage [dessen, was in der Zukunft passieren wird].“

Taiwanesische Soldaten mit Gesichtsmasken zum Schutz vor Covid-19 hören einer Ansprache der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen während ihres Besuchs auf einer Militärbasis in Tainan, Südtaiwan, am 9. April 2021 zu. Photo: AFP/Sam Yeh

In südostasiatischen Ländern wie den Philippinen wird die Krise in Afghanistan das Glaubwürdigkeitsdefizit Washingtons nur noch weiter vertiefen. Sie wird auch Peking-freundliche Eliten wie den populistischen Präsidenten Rodrigo Duterte stärken, der die amerikanische Glaubwürdigkeit während seiner Amtszeit immer wieder in Frage gestellt hat, während er sich China zuwandte.

Obwohl die USA bei den Filipinos nach wie vor sehr beliebt sind, wurde ihre Zuverlässigkeit in den letzten Jahren zunehmend in Frage gestellt. In einer maßgeblichen Umfrage von Pulse Asia war fast die Hälfte der Filipinos entweder unentschlossen (33 %) oder nicht einverstanden (17 %), als sie gefragt wurden, ob die Allianz des Landes mit Amerika „für die Philippinen von Vorteil“ gewesen sei.

Immerhin 47 % der Filipinos unterstützten Dutertes Vorhaben, die Beziehungen zu China und Russland auf Kosten der USA zu verbessern.

Zweifel am amerikanischen Engagement für die Philippinen könnten erklären, warum laut einer Umfrage des Pew Research Center die Mehrheit der Filipinos (67 %) wärmere wirtschaftliche Beziehungen zu China einer Konfrontation vorzieht.

Die Szenen von Panik und Verzweiflung in Kabul, als philippinische Diplomaten und Mitarbeiter im Ausland auf der Flucht vor den herannahenden Taliban-Kräften waren, haben die Skepsis gegenüber der Glaubwürdigkeit der USA als Verbündeter nur noch vertieft. Die philippinischen Behörden, einschließlich des Militärs, beobachten die Situation genau, um Notfallpläne für die Evakuierung der 130 in Übersee gestrandeten Filipinos festzulegen.

Letztes Jahr setzte die philippinische Marine zwei ihrer Schiffe ein, um im Irak und in Libyen gestrandete Filipinos zu evakuieren, als die Spannungen in der Region zunahmen.

Ein hochrangiger philippinischer Beamter erklärte gegenüber der Asia Times: „Ist das zur Gewohnheit geworden, oder ist es nur so, dass sie [die Amerikaner] sich nicht um ihre Verbündeten kümmern“, und verwies auf seine Sorgen über das Schicksal der mit den USA verbündeten Beamten in Kabul.

In der Tat haben viele Filipinos aus dem gesamten politischen Spektrum die eigene tragische Geschichte des Landes angeführt, als Amerika den Philippinen nach der massiven Verwüstung des Landes nach der Schlacht von Manila gegen das kaiserliche Japan rasch die formale Unabhängigkeit gewährte.

US-amerikanische und philippinische Truppen bei einer kürzlich durchgeführten gemeinsamen Übung. Foto: Facebook

In seiner letzten Ansprache hat der philippinische Präsident Duterte den Ton verschärft: Er forderte neue Chargen von Covid-19-Impfstoffen, um sich der Unterstützung der USA zu versichern. Nach Angaben des Weißen Hauses haben die Philippinen bereits mehr als 6 Millionen in den USA hergestellte Impfstoffe erhalten und sind damit der zweitgrößte Empfänger der Welt.

Bidens Plan für den Abzug aus Afghanistan wurde weitgehend von seinem Ziel geleitet, die strategischen Ressourcen der USA auf China zu konzentrieren. Die mangelhafte Ausführung hat jedoch die umfassenderen strategischen Ziele untergraben.

Wie der einflussreiche US-Stratege Walter Russell Mead auf Twitter warnte, „werden Sie heute Morgen niemanden sagen hören: ‚Vertraut den Amerikanern. Sie wissen, was sie tun.'“