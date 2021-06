Asiatimes: Ist Amerika unter Biden zurück oder nicht?

Von Francesco Sisci für Asiatimes.com

Wenn der US-Führer anfängt, in einem der drei Hauptbereiche zu liefern, könnte Chinas Verhandlungsposition deutlich schwächer werden.

Wenn man die globale Situation von China aus betrachtet, hat Peking immer noch eine starke Hand, aber die Dinge könnten sich sehr schnell ändern. Das Timing ist sehr wichtig und das derzeitige Getue könnte irreführend sein.

US-Präsident Joe Biden ging letzten Freitag zum G7-Gipfel, bereit zuzuschlagen und die Verbündeten gegen China zu beeindrucken. Er stellte einen massiven Plan vor, mindestens 500 Millionen Impfstoffe in einem Jahr an die Entwicklungsländer zu liefern.

Damit würde er die Stärke der amerikanischen Wissenschaft gegenüber der schwächeren Wissenschaft (d.h. Impfstoffe) aus Peking unter Beweis stellen. Dies könnte dann einen Schatten auf die gesamte chinesische Technologie werfen, die Peking in die Welt exportieren möchte.

Biden kündigte ein massives Infrastrukturprojekt zum Bau von Straßen und Eisenbahnen auf der ganzen Welt an, das mit Billionen von US-Pensions- und Versicherungsgeldern unterstützt wird. Es verspricht, besser zu sein und damit Pekings Belt and Road Initiative (BRI) zu schlagen.

Zu guter Letzt stellte er einen überparteilichen 250-Milliarden-US-Dollar-Plan vor, der die amerikanische Technologie wiederbeleben, die chinesische Hochtechnologie im Staub zurücklassen und eine neue technologische Revolution auslösen soll.

Das alles kann aus Peking beängstigend klingen, aber die Chinesen achten vielleicht auch auf andere Töne, die aus Washington kommen.

US-Spaltung

George Packer argumentiert in The Atlantic, dass „wir (Amerikaner) in zwei Ländern gefangen bleiben. Jedes ist durch zwei Narrative gespalten – intelligent und gerecht auf der einen Seite; frei und real auf der anderen. Weder Trennung noch Eroberung ist eine vertretbare Zukunft. Die Spannungen innerhalb jedes Landes werden fortbestehen, selbst wenn der kalte Bürgerkrieg zwischen ihnen weiter tobt.“

Und weiter: „Ich möchte in keiner dieser Republiken leben. Es ist heutzutage üblich, Leute über das kranke Amerika, das sterbende Amerika, das Ende Amerikas reden zu hören. Dieselbe Art von Dingen wurden 1861, 1893, 1933 und 1968 gesagt. Die Krankheit, der Tod, ist immer ein moralischer Zustand. Vielleicht kommt das von unserem puritanischen Erbe. Wenn wir sterben, kann es keine natürliche Ursache haben. Es muss ein langwieriger Akt des Selbstmords sein, der eine Form von Mord ist.“

„Ich glaube nicht, dass wir sterben. Wir haben keine andere Wahl als zusammenzuleben – wir sind als Mitbürger unter Quarantäne gestellt. Wenn wir wissen, wer wir sind, können wir sehen, welche Arten von Veränderung möglich sind. Länder sind keine sozialwissenschaftlichen Experimente. Sie haben organische Eigenschaften, manche positiv, manche destruktiv, die nicht weggewünscht werden können.“

„Unsere Leidenschaft für Gleichheit, der daraus resultierende Individualismus, das Streben nach Geld, die Liebe zu Neuem, die Anhänglichkeit an die Demokratie, das Misstrauen gegenüber Autorität und Intellekt – all das wird nicht verschwinden. Ein Weg nach vorn, der versucht, sie auf dem Weg zu irgendeiner freien, intelligenten, echten oder gerechten Utopie zu umgehen oder zu erdrücken, wird nie ankommen und stattdessen auf eine starke Reaktion stoßen.“

„Aber ein Weg nach vorne, der versucht, uns zu gleichen Amerikanern zu machen, alle mit den gleichen Rechten und Möglichkeiten – die einzige Grundlage für eine gemeinsame Staatsbürgerschaft und Selbstverwaltung – ist ein Weg, der unsere Vergangenheit und unsere Zukunft miteinander verbindet.“

Diese Worte spiegeln Chris Caldwells tiefgründiges Buch wider, in dem er Amerika untersucht. Die Verfassung der Vereinigten Staaten wurde in den 1960er Jahren de facto geändert und diese Änderung ist die Wurzel der gegenwärtigen amerikanischen Probleme, die auch von Packers „zwei Republiken“ umrissen werden.

Es ist eine tektonische Verschiebung für Amerika und sie ist sehr entscheidend für China. Solange dies das Narrativ in Amerika über Amerika ist, wird China denken, dass es besser dran ist, wie es jetzt ist, und dass Amerika, anders als bis 2003-04, während des Irak-Krieges, nicht länger ein Ausbund an Tugend ist, ein Modell, dem man folgen sollte.

Ratschläge an Xi

Versetzt man sich in die Lage eines Beraters von Präsident Xi Jinping, so könnte man folgendes behaupten: „Was ist jetzt falsch an Chinas Politik? Wir können sagen, dass mit China jetzt vielleicht nichts falsch ist, und schauen wir auf unseren Hauptkonkurrenten/Gegner/Feind, die Vereinigten Staaten. Amerika kommt gerade aus einer Serie von massiven Fehlschlägen, die fast 20 Jahre zurückliegen.

„Der Krieg im Irak war ein totaler Fehlschlag. Hunderte von Milliarden, vielleicht Billionen, wurden in einem Konflikt verschwendet, der den Vereinigten Staaten weder die Kontrolle über die Ölförderung noch über die Transportwege auf dem eurasischen Kontinent verschaffte. Im Gegenteil, er säte neue Saat des Krieges und der Widersprüche in einer Region, die bereits reif für Unruhen war.“

„Die Finanzkrise von 2008 säte in den Köpfen der Welt Zweifel an der internationalen Durchführbarkeit des amerikanischen Finanzsystems und dehnte die Zweifel an der Moral und Ethik der Wall Street aus, die in der asiatischen Finanzkrise von 1998 die schwachen asiatischen Volkswirtschaften schnell gegeißelt hatte, aber mit der gleichen Leichtigkeit 10 Jahre später die finanziellen Fehler der Wall Street unter den Teppich kehrte.“

„Die Jasmin-Revolution hat die Situation nicht verbessert. Das Versprechen, durch den von den USA gepflegten und unterstützten Aufstand eine neue Ordnung zu schaffen, schuf gescheiterte Staaten in Libyen und Syrien und öffnete im Zuge dieser Krise die Schleusen für Millionen von Flüchtlingen aus Asien und Afrika nach Europa.“

„Dies schuf im Gegenzug Feindseligkeit in Europa gegen die Vereinigten Staaten. Mit Covid erging es Amerika nicht besser. Zuerst unterschätzten die Vereinigten Staaten die Berichte, die sie erhielten und die über die wirkliche Gefahr von Covid recht gut informiert waren, und dann, als die Epidemie in die Vereinigten Staaten kam, gaben sie nur China die Schuld, ohne ihre Fehler bei der Verhinderung der Ausbreitung der Krankheit zu berücksichtigen.“

„Dann war da noch der Angriff auf dem Capitol Hill im Januar. Es war ein Angriff auf die amerikanische Demokratie und dieser Angriff wurde vom amerikanischen Präsidenten selbst angeführt. Wie können wir an die Stärke der Vereinigten Staaten glauben? Möglicherweise müssen wir nur darauf warten, dass Amerika auseinanderfällt und uns die Dinge einfach in den Schoß fallen.“

„In der Tat, ja, es gibt eine wachsende Zahl von Ländern, die China für sein Verhalten in Hongkong und Xinjiang tadeln, aber mehr Menschen wollen in China Geschäfte machen. Unsere Wirtschaft boomt. Überall auf der Welt gibt es Zweifel an der Wirksamkeit eines repräsentativen politischen Systems.“

„Russland, das vor ein paar Jahren noch Europa zugeneigt war, ist jetzt fest auf Chinas Seite. Natürlich kann sich alles ändern, und Peking muss auf der Hut sein. Die Jahre 2021 und 2022 werden entscheidend sein, um zu sehen, ob Amerika eine Kehrtwende vollzieht oder nicht. In der Zwischenzeit ist es jedoch klug für China, seine Haltung beizubehalten und einfach abzuwarten.“

„Der Parteitag 2022 könnte ein guter Zeitpunkt sein, um zu beurteilen, wie sich die Dinge entwickeln.“

„Es gibt mehrere Elemente, mit denen China in Zukunft vorsichtig sein muss. Das erste ist die Wirksamkeit von Impfstoffen. Wenn sich amerikanische und westliche Impfstoffe als weitaus zuverlässiger und effektiver erweisen als Chinas Impfstoffe und es schaffen, die Krankheit in allen Ländern auszurotten, während sich chinesische Impfstoffe als weniger zuverlässig und effektiv erweisen, könnte dies ein Erfolg für die USA sein.“

„Es könnte der Welt die Stärke der Vereinigten Staaten beweisen, denn China hätte die Epidemie begonnen, aber Amerika und die westliche Welt hätten sie beendet. Das könnte ein extrem wichtiges Zeichen für andere kommende Entwicklungen sein.“

„Das andere Element ist der Aufbau einer Koalition. Bisher haben die amerikanischen Verbündeten, denen die Vereinigten Staaten aus dem einen oder anderen Grund jahrelang die kalte Schulter gezeigt haben, nun gezögert, sich Amerika in einer Art kaltem Krieg gegen China anzuschließen. Sie denken, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls ins Abseits gestellt werden könnten und versuchen daher, ihre Optionen abzuwägen.“

„In diesem Fall hat China jedes Interesse und jede Möglichkeit, mit einer massiven Charmeoffensive auch nur einen Teil zurück zu gewinnen. Wenn es Amerika jedoch gelingt, das Muster seiner Allianzen zu ändern, könnte es ihm gelingen, eine wachsende Zahl von Ländern effektiv für sich zu gewinnen. China sollte diese Entwicklung aufmerksam zur Kenntnis nehmen, denn sie könnte erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und das gesamte politische Umfeld um China herum haben.“

„Die massive Kapitalspritze zum Neustart der westlichen Volkswirtschaften erzeugt bereits eine Welle des Wirtschaftswachstums in Amerika, Europa und anderen verwandten Ländern. Es gibt Anzeichen dafür, dass dies zu einer Inflation führen wird. Die Inflation könnte den westlichen Ländern schwer zu schaffen machen, die den Preisanstieg in den letzten 40 Jahren besiegt haben.“

„Dies könnte größere Probleme in China schaffen, das während der gesamten Zeit der Reformen im Grunde keine anhaltenden und massiven Preissteigerungen erlebt hat, obwohl es in verschiedenen Zeiträumen einige Inflationswellen gegeben hat. Massive Inflation, importiert durch steigende Rohstoffpreise, wird die chinesische Währung, die nicht vollständig konvertierbar ist, vor schwierige Entscheidungen stellen. Wird China seinen RMB abwerten, aufwerten oder ihn stabil halten? Jede Wahl hat steile Kosten, die nach 40 Jahren fast linearen Wachstums neu sind.“

„Aber das sind bisher alles Elemente, auf die man achten muss. Sie sind nicht die Realität, zumindest noch nicht, also sollte man sich nicht voreilig in die eine oder andere Richtung bewegen, denn viele Dinge könnten sich in den folgenden Monaten oder Jahren anders entwickeln.“

„Deshalb ist es für China am besten, zu warten. Andere Elemente, auf die man achten sollte, sind die Ergebnisse des massiven 250-Milliarden-Dollar-Plans, um die amerikanische Technologie wieder in eine unangefochtene Führungsposition zu bringen, und die Pläne, gemeinsam mit Japan und Australien ein globales Infrastrukturprojekt, den Blauen Punkt, zu starten, das Chinas BRI Konkurrenz machen würde. Fortschritte in einem dieser Bereiche sollten schnell registriert werden.“

Die Zukunft in der Vergangenheit

Eine Möglichkeit, die Zukunft für Amerika und China zu betrachten, ist, wie immer, ein Blick in die Vergangenheit, in diesem Fall in die römische Geschichte.

Es gibt einen Präzedenzfall für Amerikas Blues in Rom, das mit aufgestauten Ressentiments gegen die Aristokratie, die das Land regierte, konfrontiert war. Ausgehend vom Ende der Punischen Kriege, im ersten Jahrhundert v. Chr., als die römische Republik ihren alten Feind Karthago besiegt und die hellenistischen Königreiche des östlichen Mittelmeers erobert hatte, brachen die vielen alten, schwelenden sozialen Probleme ins Freie.

Rom wurde Zeuge von Bürgerkriegen zwischen dem populären Marius und dem Aristokraten Sulla, die das Heer von der Loyalität zur Republik in die Loyalität zu den Generälen und deren Fähigkeit, die Kriegsbeute an ihre Legionäre zu verteilen, verwandelten. Sklaven erhoben sich im Gefolge von Spartacus und erschütterten das römische Produktionssystem.

Der Erzaristokrat, der zum radikalen Demokraten Catilin wurde, plante, die Republik zu stürzen, nur um von Cato und dem homo novus (Neuling, Neureicher) Cicero aufgehalten zu werden. Das Christentum polarisierte, systematisierte und verbreitete Ideen der Gleichheit, die langfristig dazu beitrugen, das Imperium umzugestalten.

Angesichts all dieser Herausforderungen beugte Rom Regeln, das Fundament der res publica, und trat sie sogar mit Füßen. Das aristokratische Ideal der individuellen Freiheit – etwas, das durch Niederlagen im Krieg oder finanzielle Schulden verloren gehen konnte und durch parallele und entgegengesetzte Muster wiedergewonnen werden konnte – wich dem Ruf nach sozialer Gerechtigkeit und Freiheit für alle.

Das Problem war nicht nur innenpolitisch. Die Frage der römischen Kontrolle über den Mittelmeerraum stellte sich in Rom zu einer Zeit, als Rom gerade ein Imperium geworden war, indem es ein anderes Imperium, das phönizische von Karthago, besiegt und die jahrhundertelange Feindschaft zwischen Phöniziern und Griechen beendet hatte.

Die Römer standen plötzlich vor dem Dilemma, Barbaren als neue Römer zu absorbieren oder sie einfach zu versklaven. Außerdem wurden die Römer während der Kriege reich und einige blieben arm, manchmal ärmer als die edelsten Barbaren (besonders Griechen), die in die obersten römischen Ränge aufgenommen wurden.

Wir können Parallelen in der modernen amerikanischen Geschichte finden. Es gibt die Vorstellung, dass Amerika widerstandsfähiger sein könnte, als die Chinesen erwarten, nicht trotz seiner Schwierigkeiten, sondern wegen seiner Schwierigkeiten.

Sowohl das römische als auch das Han-Reich erlebten am Ende des dritten Jahrhunderts nach Christus tiefe Krisen. Rom überwand sie, indem es seine interne soziale Herausforderung, das Christentum, zur offiziellen Ideologie machte und das Reich in zwei Hälften teilte.

Die Han zerbrachen das Reich endgültig und die Tang stellten die Einheit erst etwa fünf Jahrhunderte später mit einer halb-barbarischen Dynastie wieder her, die vielleicht dem fränkischen Königreich in Westeuropa ähnelte. Dennoch dürften die Unterschiede in China noch bemerkenswerter gewesen sein als in Europa.

In China nach dem dritten Jahrhundert zersplitterte das Land und die chinesische Koine, die gemeinsame Kultur und Sprache, blieb bestehen, aber es gab keinen realistischen Horizont der politischen Einheit. Kulturell-religiöse Importe veränderten Chinas kulturelle DNA mit neuen Konzepten und Worten.

Massive Einflüsse aus Indien und dem Buddhismus veränderten China. Ein Konzept, das für die chinesische Kultur grundlegend wurde, „Leere“ kong 空, hielt Einzug in die neue chinesische Kulturkoine, während die politische Einheit zerfiel und die Xiangbei, ein proto-mongolisches Volk, mit ihrer Sprache und ihren Bräuchen dominant geworden waren.

Das Römische Reich hatte sich vor seiner Teilung christianisiert und das Christentum gab ihm neben der griechisch-römischen (lateinisch-griechischen) Tradition ein Gefühl der Einheit und Kontinuität. In der Tat finden wir ein Gefühl der Einheit der römischen Welt, das über den herrschenden Kaiser oder die Dynastie hinausging.

Das Gleiche geschah in China nicht. Im dritten Jahrhundert n. Chr., zur Zeit der Drei Reiche, können wir sehen, dass der Erfolg des berühmten Strategen Zhuge Liang die Wiedervereinigung des Reiches unter Cao Cao verhinderte, und umgekehrt. In gewisser Weise waren alle Kontrahenten nicht bereit, Kompromisse einzugehen, um eine Sache zu retten, die allen gemeinsam war, eine res publica. Die Herrschaft und das Reich gehörten nur einem Mann und einer Dynastie, und das Reich würde sich lieber spalten, als unter die Herrschaft eines anderen Mannes zu fallen.

Das Gleiche konnte man zur Zeit des Bürgerkriegs in den 1930er und 1940er Jahren zwischen den Nationalisten der KMT und den Kommunisten der KPCh beobachten.

Mao war schließlich erfolgreich, weil er es schaffte, sich mit den drei wichtigsten „internen“ Spielern, der KMT, den Japanern und seiner KPCh, aber auch mit zwei anderen sehr wichtigen „externen“ Spielern, den USA und der UdSSR, zu bewegen. Zhuge Liang hatte keine vergleichbar wichtigen externen Spieler.

Hat sich China seither verändert? Wie ist die Situation jetzt? Wenn Biden in den nächsten Monaten versagt, dann kann China die Scherben aufsammeln. Wenn Biden in einem der drei Bereiche zu liefern beginnt, könnte Pekings Verhandlungsposition schwächer werden und dann könnten die USA nicht mehr bereit sein, mit einem unterlegenen China zu reden und Kompromisse einzugehen.

Es könnte alles sehr schnell gehen und dann wäre Peking auf dem falschen Fuß und aus dem Gleichgewicht. Könnten Chinas schwerfällige, stark hierarchische und langsame Entscheidungsprozesse mithalten? Die nächsten Monate werden eine Antwort hervorbringen.