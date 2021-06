USA: Der tragische Untergang der berühmten Venice Beach

Der weltberühmte Venice Beach war lange Zeit ein Ort, an dem sich Besucher, Anwohner und Geschäftsinhaber mit Künstlern, Musikern und Entertainern aus dem ganzen Land mischten. Mehr als 10 Millionen Touristen besuchen jedes Jahr die berühmte Strandpromenade, angezogen von der Aussicht auf den Ozean und dem unkonventionellen Lebensstil der exzentrischen Gemeinde der Stadt.

Aber das berühmte Reiseziel macht nicht mehr nur Schlagzeilen wegen seiner verrückten Touristenattraktionen oder lokalen Restaurants. Stattdessen ist die Strandstadt weltweit für ihre blühenden Obdachlosenlager, den aufkeimenden Dreck, die in die Höhe schießende Kriminalitätsrate und die zunehmend gewalttätigen Transienten bekannt geworden.

Frauen gehen am 8. Juni 2021 an Obdachlosenlagern in Venice Beach, Kalifornien, vorbei. (John Fredricks/The Epoch Times)

Während die Stadtverwaltung trödelt, verfällt die Stadt am Strand, sagen die Bewohner, die von den Obdachlosen überwältigt werden, die ihnen das Leben zur Hölle machen.

Ihre Hilferufe sind weitgehend ungehört verhallt – bis jetzt. Anfang dieser Woche kündigte der Sheriff von Los Angeles County, Alex Villanueva, eine Säuberungsaktion zum 4. Juli an, die das Chaos beseitigen soll.

Für die Anwohner, die seit Monaten versuchen, die örtlichen Behörden zum Handeln zu bewegen, kann die Aktion nicht früh genug kommen.

Während einer kürzlichen Reise nach Venice sagte Villanueva, dass die Zelte bis zum Unabhängigkeitstag geräumt werden müssen, nachdem Berichte über Kriminalität, Brandstiftung und Schmutz monatelang unbehandelt blieben. Er beschuldigt gewählte Politiker, sich nicht um das Problem zu kümmern.

„Als ich da draußen in Venice war, habe ich mit einem Ladenbesitzer gesprochen, und er war völlig fertig“, sagte Villanueva gegenüber The Epoch Times.

„Er ist müde von Politikern, müde von Leuten in der Stadt, die nichts tun. Und es wirkt sich auf seine Fähigkeit aus, dass Kunden hereinkommen, [mit] den Kosten für Leute, die versuchen, in sein Geschäft einzubrechen und Leute, die Szenen verursachen, Schlägereien, [und] Brände draußen. Es ist wie in einem Dritte-Welt-Land.“

Aber nicht alle Einheimischen sind mit der Räumung einverstanden. Einige Aktivisten kritisierten die Aktion schnell in den sozialen Medien. „Warum ist dieses @LASDHQ so gekleidet, um Einsätze zu machen? Warum haben sie Waffen?“, fragte der People’s City Council auf Twitter.

Für einige Bewohner sind die Zunahme der jüngsten gewalttätigen Übergriffe von Obdachlosen auf Arbeiter, Anwohner und ältere Menschen Rechtfertigung genug.

Aufräumen im Chaos

Allein in den letzten zwei Wochen gab es drei Berichte über angebliche Angriffe durch Obdachlose.

Ein 70-jähriger Mann, ein Manager eines kleinen Geschäfts und ein Wachmann wurden laut lokalen Berichten alle Opfer von willkürlichen Angriffen. Es war der letzte Strohhalm, der die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden erregte – obwohl die Anwohner sagen, dass das Problem schon seit Monaten an die Oberfläche brodelt.

Butch Say, ein Durchreisender, der auf der Strandpromenade Rock ’n‘ Roll singt, hat Venice in den letzten zwei Jahren sein Zuhause genannt. Er sagt, dass Leute wie er von der gastfreundlichen Kultur und dem Wetter angezogen werden – aber selbst er hat bemerkt, dass die Dinge immer schlimmer werden.

„Es ist verrückt, aber sie mögen es. Und das ist ein Teil des Grundes, warum viele Leute hierherkommen“, sagte Say der Epoch Times.

Say beobachtete am 8. Juni, wie 18 Beamte des Los Angeles County Sheriff’s Department Housing Outreach and Services Team (HOST) an der Strandpromenade auftauchten, um Müll aufzuräumen und die Obdachlosen auf die bevorstehende Aktion aufmerksam zu machen.

„Der Müll wird sich in ein paar Tagen wieder füllen“, sagte Say lachend.

HOST schritt ein, um das Chaos in der Gegend zu lindern und versuchte, Obdachlose vor der Räumung am 4. Juli mit Wohnungen und anderen Ressourcen zur Stabilisierung zu verbinden.

Say sagte, dass dies das erste Mal war, dass er das Sheriff’s Department in voller Stärke gesehen hat.

„Man sieht ihn nie. Normalerweise ist es das LAPD [das Los Angeles Police Department], und die sind cool. Sie kommen vorbei und bewahren einfach den Frieden – mehr kann man von ihnen nicht verlangen, denn dieser Lebensstil geht nonstop, 24 Stunden am Tag, und es wird verrückt“, sagte er der Epoch Times.

„Manche Leute, wissen Sie, [nehmen] zu viele Drogen. Sie sind tagelang wach – wochenlang – und sie sind einfach psychotisch, rennen herum und schreien … unsichtbare Bäume an und was auch immer.“

Deputy Lewis, einer der diensthabenden Beamten an diesem Tag, sagte der Epoch Times: „Um ehrlich zu sein, wusste ich bis heute Morgen um 6 Uhr nichts von Venice Beach.“

Aber Lt. Jeff Deedrick, der das HOST-Team leitete, war beunruhigt über die jüngsten Angriffe.

„Unsere Mission ist humanitär; dies ist eine Krise, und sie ist schlimm. Und die Gewalttaten hier waren signifikant“, sagte Deedrick der Epoch Times.

„Es war herzzerreißend zu sehen, wie der Herr neulich am helllichten Tag ins Gesicht geschlagen wurde. Das darf nicht passieren. Wir müssen eine zivile Gesellschaft haben. Und sie muss so sein, dass jeder diesen Ort genießen kann.“

Hochschnellende Kriminalität

Die Bedingungen in Venice Beach haben sich seit über einem Jahr verschlechtert. Als die Pandemie ausbrach, wurden die städtischen Vorschriften, die das Lagern am Strand und auf den Gehwegen verbieten, gemäß den neuen COVID-19-Vorschriften zurückgenommen, und die normalen Straßenkehrer wurden gestrichen, um den Kontakt zu begrenzen.

Dann wurde Venice vom Stadtrat von Los Angeles, Mike Bonin, zu dessen Bezirk der Strand gehört, zur Schutzzone erklärt. Zelte verstießen nicht mehr gegen die Stadtpolitik.

Bonin, der wegen seiner Politik mit einem Abberufungsverfahren konfrontiert ist, und der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, setzten sich auch für temporäre A-Bridge-Wohneinheiten in Venice ein, um das Problem zu lösen.

Aber Anwohner haben der Epoch Times erzählt, dass die Einrichtung nur dazu gedient hat, mehr Obdachlose auf die nahegelegenen Straßen zu locken, seit sie entwickelt wurde. Zelte und Anhänger, die am Straßenrand geparkt sind, sind auch außerhalb des Komplexes zu sehen. Viele der Menschen, die in A Bridge Housing leben, sind „Doppelbewohner“, von denen einige noch immer in ihren Zelten außerhalb wohnen, wie die Anwohner berichten.

Soledad Ursua, Vorsitzende des Venice Neighborhood Council (VNC), sagte der Epoch Times, dass das Problem ein „Mangel an Durchsetzung“ aufgrund von COVID-19 ist.

„Auf diese Weise sind viele dieser Kriminalitätsprobleme wirklich außer Kontrolle geraten“, sagte sie.

„Und es ist traurig, dass wir die Stadt bitten müssen, die Durchsetzung unserer Gesetze wieder aufzunehmen, wissen Sie, Gesetze, die wir in den Büchern haben. Also müssen wir, die Bewohner von Venice, im Grunde darum betteln, dass unsere Gesetze wieder durchgesetzt werden.“

Das Los Angeles Fire Department gab letzten Monat bekannt, dass über 54 Prozent der Brände im Bezirk in diesem Jahr von Obdachlosenlagern ausgelöst wurden. In Venice wurde eine Reihe von Bränden gemeldet, die in Lagern ausgelöst wurden, wobei ein Firmengebäude Anfang des Jahres bis auf die Grundmauern niederbrannte.

Eine obdachlose Person in Venice Beach, Kalifornien, am 8. Juni 2021. (John Fredricks/The Epoch Times)

Say sagte, er habe erst letzte Woche persönlich miterlebt, wie ein Obdachloser ein Feuer am Strand gelegt habe.

„Es war ein kleiner Wagen mit Batterie, und sie verdrahteten es falsch, um ihre Musikinstrumente zu spielen, und es explodierte, fing Feuer, [und] brannte sich aus“.

Die Nachbarschaft erlebt auch einen starken Anstieg der Kriminalität, wie aus den Statistiken hervorgeht, die dem Venice Neighborhood Council von LAPD Capt. Steve Embrich zur Verfügung gestellt wurden.

Die Zahlen für das laufende Jahr zeigen, dass sich die Raubüberfälle seit dem gleichen Zeitraum des letzten Jahres fast verdreifacht haben. Raubüberfälle auf Obdachlose sind um 260 Prozent gestiegen, Überfälle auf Obdachlose mit einer tödlichen Waffe um 118 Prozent, Eigentumsdelikte und Einbrüche sind um 85 Prozent gestiegen und schwerer Autodiebstahl um 74 Prozent.

Laut Embrich sind die Verhaftungen von Straftätern um 68 Prozent gestiegen, während die Verhaftungen von Ordnungswidrigkeiten um 355 Prozent zugenommen haben. Aber Verhaftungen sind nicht genug: Verdächtige werden oft innerhalb weniger Stunden wieder auf die Straße entlassen.

„Die Verhaftungen sind also stark angestiegen – die Beamten haben viel mehr Leute verhaftet – aber man sieht vielleicht keinen Unterschied, weil die meisten dieser Verhaftungen, etwa 99 Prozent, so ablaufen, dass wir sie verhaften und sie kurz nach der Festnahme wieder in die Gemeinschaft entlassen werden“, sagte Embrich dem VNC bei einem kürzlichen Treffen.

Auto-Diebstahl (GTA) Vorfälle in Venice sind „viel höher als der Rest der Gegend“, sagte Embrich.

„Und bei unserer GTA sehen wir, dass wir ein sehr kurzes Wiederfindungsfenster haben. Also, die meisten Autos, die gestohlen werden, werden innerhalb des Pazifikgebiets wiedergefunden, ganz in der Nähe, oder sie werden in Culver City oder in anderen angrenzenden Städten wiedergefunden, und die Wiederherstellungszeit ist kurz – das bedeutet, dass Ihre Autos aus Venedig heraus gestohlen werden, zum Zweck des Schlafens oder zum Zweck des Transports.“

Die Gemeinschaft von innen heraus zerreißen

Die Art und Weise, wie das Problem gelöst wird, reißt die Gemeinschaft auseinander, so Venice Neighborhood Councilmember Brian Averill.

„Die Stadt L.A. hat bei der Kriminalität in Venice den Ball fallen gelassen. … Es wird nicht angegangen. Also gehen die Leute auf verschiedenen Seiten der Probleme in unserer Gemeinde irgendwie gegeneinander vor. Es ist nicht nur unsicher, sondern es reißt die Gemeinschaft von innen heraus auseinander“, sagte Averill der Epoch Times.

„Weil die Leute Steuern zahlen, um sich sicher und beschützt zu fühlen, und es ist chaotisch da draußen, also ist das eine Art von Unfähigkeit der Stadt.“

Say sagte, er verstehe die Frustrationen der Bewohner.

„Es ist verrückt, was für Kämpfe es gibt. Ich habe gesehen, wie sich Nachbarn und Häuser streiten, und das geht hier unten schon seit Jahren so. Morgens sind sie bereit, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, und abends teilen sie sich das Abendessen“, sagte Say.

Averill sagte, dass der Vorstoß für „Housing first“, eine Theorie, die die Stadt angenommen hat, die glaubt, dass mehr Wohneinheiten als erster Schritt benötigt werden, um den Obdachlosen zu helfen, nicht die Komplexität jedes einzelnen Falles behandelt, da die Menschen möglicherweise andere Ressourcen benötigen, um sie zu rehabilitieren.

Er sagte, dass „eine Triage-Situation“ im Moment die beste Option wäre.

„Offen gesagt ist es eine Katastrophe da draußen“, fügte er hinzu.

„Warum wir nicht eine Art von Triage sehen, ist mir unbegreiflich. … Man sollte die Leute in die Triage bringen, um herauszufinden, was sie brauchen. Manche Leute brauchen nur 1000 Dollar, um ein Busticket oder ein Flugticket nach Hause zu bekommen, andere brauchen Suchthilfe, manche eine Entgiftung. Manche Menschen brauchen ernsthafte Hilfe bei psychischen Erkrankungen.“

Am 7. Juni war Averill bei einer Pressekonferenz an der Strandpromenade anwesend, als eine mit einem Messer bewaffnete obdachlose Frau nur wenige Schritte von L.A.s Stadtrat Joe Buscaino entfernt überwältigt wurde. Buscaino befand sich zu diesem Zeitpunkt mitten in einer Pressekonferenz zum Thema Obdachlosigkeit auf der Strandpromenade als Teil seiner Bürgermeisterkampagne.

Der Passant Nico Ruderman schrie „Messer!“ und LAPD’s Embrich überwältigte die Frau, die bei der Festnahme leichte Schnittverletzungen erlitt. Es ist unklar, ob die Frau beabsichtigte, Buscaino anzugreifen. Einige Zeugen sagen, dass sie verhaftet wurde, weil ihr das Messer aus der Tasche fiel.

Innerhalb weniger Stunden wurde die Verdächtige jedoch wieder auf die Strandpromenade entlassen und nur wegen eines Vergehens angeklagt.

Ursua vom VNC sagte: „Unsere Sorgen sind berechtigt. Wir hatten Angst, rauszugehen. … Wenn ein Ratsmitglied fast erstochen werden kann, bedeutet das, dass es auch uns passieren könnte.“

Ein paar Tage nach dem Vorfall beantragte Buscaino, dass die Stadt das Verbot von Bürgersteig-Lagern wieder einführt.

Eine obdachlose Person in Venice Beach, Kalifornien, am 8. Juni 2021. (John Fredricks/The Epoch Times)

‚Unfähige und korrupte Politiker‘

Seit die Pandemie begann, ist die Strandpromenade „wie die Hölle zu Hölle geworden“, so Say.

„Es war [vorher] schlimm, aber so war es nicht“, sagte er.

Seit Jahren ist die bunte Geschichte der Obdachlosen ein integraler Bestandteil von Venice Beach, wobei die Einheimischen sie als „Straßenleute“ bezeichnen. Geschäftsinhaber erzählten der Epoch Times, dass sie die meisten von ihnen mit Namen kannten. Sie waren ein Teil der Gemeinschaft – bis die Pandemie einen massiven Zustrom neuer Transienten brachte.

„Es kam mit COVID, die Leute wurden rausgeschmissen und all das. Der Ort füllte sich schnell: alle Frauen, Männer, Menschen mittleren Alters, Sie wissen schon, alle hier, manchmal kleine Kinder“, sagt Say.

„Viele neue Leute versuchen, sich einzufügen. Sie sagen: ‚Ich bin schon seit 20 Jahren hier‘, und es heißt: ‚Ich bin erst seit zwei Jahren hier und habe Sie noch nicht gesehen.'“

Wenn Eltern kleine Kinder haben, „werden sie schnell“ mit Hilfe versorgt, sagte Say. „Und wenn du dazu gehörst – sie nennen es ‚die Familie‘, weißt du – wenn du Teil der Familie bist, kennen sie dich hier unten, du bist okay.“

Aber sie streiten sich immer noch untereinander, fügte er hinzu. „Ich habe Leute gesehen, die sich morgens prügeln, schreien, [einander] mit Rohren und Stöcken bedrohen und ihnen abends ein Paar Schuhe bringen und ihr Abendessen teilen“, sagte er.

Der Manager der Venice Beach Bar, Luis Perez, erzählte der Epoch Times zuvor, dass, als im letzten Jahr das Hausverbot verhängt wurde, Obdachlose mit Bussen aus anderen Städten herangeschafft und an der Strandpromenade abgesetzt wurden. Es war klar, dass sie nicht in die Kultur passten, sagte er. Die meisten von ihnen waren süchtig.

Inzwischen werden die Übergriffe auf Besucher und andere Obdachlose von einer lokalen Watchdog-Gruppe regelmäßig in den sozialen Medien dokumentiert, fast jeden Tag werden neue Videos hochgeladen.

In der Zwischenzeit wachsen die Zeltlager weiter – und beeinträchtigen die örtlichen Geschäfte. Kürzlich tauchte eine weitere Zeltstadt hinter dem Restaurant Rose Café in der nahe gelegenen Rose Avenue auf, ein paar Blocks vom Strand entfernt. Das Lager verfügt über Grillplätze, Kleiderschränke und Motorräder, die in den Zelten geparkt sind.

Direkt vor den Geschäften an der Strandpromenade sind Müll, Nadeln und Zelte zu sehen, die übereinander gestapelt sind.

Klaus Moeller ist Inhaber der Eisdiele Ben & Jerry’s an der Strandpromenade. Er beschäftigt sich seit über einem Jahr mit den Problemen, die durch die Obdachlosen verursacht werden.

Am 5. Juni erstattete Moeller Anzeige bei der Polizei gegen einen Obdachlosen, der seinen Manager angegriffen hatte.

„Die Frau schlug einen Hare-Krishna-Mönch und bedrohte dann unseren Kunden. Als unser Manager sie aufforderte zu gehen, schlug sie dem Manager ins Gesicht“, so Moeller in einer E-Mail an die Epoch Times.

Die Polizei unternahm nichts. „Die Polizei weigerte sich, eine Verhaftung vorzunehmen und sagte uns, dass ein Angriff offenbar jetzt als ein Vergehen betrachtet wird“, sagte er.

Moeller sagte, er mache der Polizei keinen Vorwurf, da die derzeitige „catch and release“-Politik „jede Verhaftung zu einer Zeitverschwendung für sie macht.“

„Ich beschuldige die unfähigen und korrupten Politiker“, sagte er.

Moeller sagte, dass nur einen Tag zuvor ein beliebter lokaler Wachmann in einem nahegelegenen Skateshop „mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen und dann wiederholt von einem Obdachlosen auf dem Parkplatz niedergestochen wurde.“

Moeller sagte, er habe sich wiederholt an Bonin, den örtlichen Vertreter, gewandt. Aber seine Kommunikationsversuche sind gescheitert.

„Ich versuche seit einem Jahr, dass Herr Bonin mit mir spricht, aber E-Mails werden nicht beantwortet. Unser eigener Stadtrat, dessen Gehalt mit unseren Steuern bezahlt wird, weigert sich sogar, mit uns zu sprechen oder anzuerkennen, dass es ein Problem gibt“, sagte Moeller.

Die Epoch Times forderte einen Kommentar an, erhielt aber keine Antwort von Bonins Büro. Jedoch, Bonin veröffentlicht eine Reihe von Tweets seine Gehäuse Politik zu verteidigen.

Ein Obdachlosen-Lager in Venice Beach, Kalifornien, am 8. Juni 2021. (John Fredricks/The Epoch Times)

„Es gibt laute und wachsende Kritik an Obdachlosenunterkünften von Leuten, die sagen, dass es bei Obdachlosigkeit um Sucht und psychische Gesundheit geht, nicht um Wohnen. Wir brauchen unbedingt mehr psychische Gesundheit & Drogen Reha-Dienste-und wir können diese Probleme unter den unhoused ohne Gehäuse nicht angehen, „sagte Bonin in einem tweet am 3. Juni.

Am 10. Juni bat Bonin das Los Angeles Homeless and Poverty Committee, 5 Millionen Dollar an budgetierter Hilfe zu verschieben, um Wohnungsprogramme in seinem Bezirk zu finanzieren.

Aber Say warnte, dass nicht jede obdachlose Person die Hilfe will. Er sagte, dass die meisten der in Venice lebenden Menschen staatliche Unterstützung erhalten.

Er zeigte auf einen obdachlosen Mann im Rollstuhl, der einen Schlafanzug trug. Der Mann bekommt 1400 Dollar im Monat von der Regierung, sagte Say, „und er liebt es hier draußen“.

Say sagte, dass die staatlichen „Section 8“-Wohnungsgutscheine vielen Menschen zur Verfügung stehen und „einen schönen Platz zum Leben“ bieten, und wenn man älter ist, wird man bevorzugt. Aber viele Menschen, wie der Mann im Rollstuhl, ziehen es vor, auf der Straße zu leben.

„Sie sagen: ‚Nein, ich liebe es hier draußen. Niemand sagt mir, was ich tun soll, und ich laufe in meiner Unterwäsche herum“, sagt Say. „Sie wissen schon, was auch immer. Die sind verrückt. Was soll ich sagen? Es ist Venedig.“