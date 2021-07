Auch der US-Kongress erforscht „digitale Identitätsmodelle“ und das WEF von Klaus Schwab ist vorne mit dabei

Das US-Repräsentantenhaus befasst sich mit digitalen Identitätssystemen und hört Aussagen zugunsten einer öffentlich-privaten Zusammenarbeit bei biometrischen ID-Authentifizierungsstandards, die vom Weltwirtschaftsforum und der FIDO Alliance befürwortet werden.

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) forciert die digitale Identität als einen Hauptbestandteil seiner globalistischen „Great Reset“-Agenda, um die Weltwirtschaft und alle gesellschaftlichen Strukturen zu erneuern.

„Der öffentliche und der private Sektor sollten zusammenarbeiten, um Lösungen zu liefern, die Vertrauen, Datenschutz, Wahlmöglichkeiten und Innovation fördern“ – „Improving Digital Identity Act of 2021“

Im Januar 2020 arbeitete das WEF gemeinsam mit der FIDO Alliance an einem 26-seitigen Bericht mit dem Titel „Passwortlos Authentifizierung“, in dem die beiden Organisationen darstellten, wie die digitale Identität mithilfe der biometrischen Prinzipien von FIDO authentifiziert werden könnte.

FIDO, die Abkürzung für Fast IDentity Online, hat einen Authentifizierungsstandard entwickelt, der Passwörter überflüssig machen und durch die biometrischen Identifikatoren eines Benutzers ersetzen soll – durch Stimm- und Gesichtserkennung, Iris-Scans und Fingerabdrücke.

Einer der Autoren des gemeinsamen WEF-FIDO-Berichts, Jeremy Grant, der auch Geschäftsführer von Venable ist, einem WEF-Partner für die Plattform für gute digitale Identität, sagte am Freitag vor dem Kongress über digitale Identität aus.

Als WEF-Mitarbeiter, Berater der FIDO Alliance, Geschäftsführer von Venable und Koordinator der Better Identity Coalition (BIC) sagte Grant vor der AI-Taskforce des Repräsentantenhauses für Finanzdienstleistungen, dass der Standard der FIDO Alliance die bedeutendste Entwicklung für den Authentifizierungsmarkt in den letzten 20 Jahren sei

Grant erwartet, dass FIDO „eine große Rolle bei den Bemühungen der Bundesregierung spielen wird, das jüngste Mandat der Biden-Administration für universelle MFA [multifaktorielle Authentifizierung] in allen Regierungssystemen zu erfüllen.“

„Die Industrie hat gesagt, dass sie das Problem nicht alleine lösen kann […] Die Regierung wird eine größere Rolle spielen müssen, um kritische Schwachstellen in unserem digitalen Identitätsgefüge zu beheben“ – Jeremy Grant

Es gibt viele Überschneidungen zwischen dem Weltwirtschaftsforum, der FIDO Alliance und der Better Identity Coalition zum Thema digitale Identität, biometrische Authentifizierung und öffentlich-private Kooperationen.

Und Leute wie Grant und sein Mitarbeiter Parker Crockford haben an Aktivitäten in Bezug auf alle drei Organisationen teilgenommen.

Während der Anhörung haben wir gesehen, wie die Lösungen dieser Organisationen im US-Repräsentantenhaus zusammenkamen.

Wir sahen auch, dass die globalistische Agenda des WEF von öffentlich-privaten Kooperationen – die Fusion von Unternehmens- und Staatsmacht für jedes beliebige Problem – offen im Kongress diskutiert wurde.

„Die Verabschiedung des ‚Improving Digital Identity Act‘ ist der Punkt, an dem wir beginnen sollten“ – Jeremy Grant

„Wenn es eine Botschaft gibt, die dieses Komitee von der heutigen Anhörung mitnehmen sollte“, sagte Grant aus, „dann ist es die, dass die Industrie gesagt hat, dass sie das Problem nicht alleine lösen kann.

Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Regierung eine größere Rolle spielen muss, um kritische Schwachstellen in unserer „digitalen Identitätsstruktur“ zu beheben.

„Die Verabschiedung des ‚Improving Digital Identity Act‘ ist der Punkt, an dem wir beginnen sollten“, fügte er hinzu.

Der „Improving Digital Identity Act of 2021“ ist ein Gesetzentwurf, der von den Abgeordneten Bill Foster, John Katko, Jim Langevin und Barry Loudermilk vorgelegt wurde.

Die Formulierung des Gesetzentwurfs spiegelt die Agenda des Weltwirtschaftsforums wider und fordert eine stärkere Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor:

„Der öffentliche und der private Sektor sollten zusammenarbeiten, um Lösungen zu liefern, die Vertrauen, Privatsphäre, Auswahl und Innovation fördern.“

„Staatliche Stellen sind als maßgebliche Herausgeber von Identitäten in den Vereinigten Staaten einzigartig positioniert, um kritische Komponenten zu liefern, die Defizite in unserer digitalen Identitätsinfrastruktur beheben und die digitalen Identitäts- und Authentifizierungslösungen des privaten Sektors ergänzen.“

„Die Regierungen der Bundesstaaten sind besonders gut geeignet, eine Rolle bei der Verbesserung digitaler Identitätslösungen zu spielen, die sowohl vom öffentlichen als auch vom privaten Sektor genutzt werden, da die Regierungen der Bundesstaaten als Aussteller von Führerscheinen und anderen Identitätsdokumenten fungieren, die heute häufig verwendet werden.“

„Der private Sektor treibt einen Großteil der Innovationen rund um die digitale Identität in den Vereinigten Staaten voran und hat eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Lösungen für die digitale Identität zu spielen.“

Zwischen dem „Improving Digital Identity Act of 2021“ und der heutigen Anhörung zum Thema Identitätsnachweis im digitalen Zeitalter ist der US-Kongress mithilfe der WEF-Mitarbeiter auf dem Weg, dem amerikanischen Volk digitale Identitäten aufzudrängen.

„Die USA können ihre Defizite beheben, indem sie in die Schaffung einer ‚Digital First‘-Identitätsinfrastruktur investieren, die unsere bestehenden national anerkannten, maßgeblichen Identitätssysteme nutzt, um digitale Gegenstücke zu den heute ausgegebenen Papier- und Plastikausweisen zu schaffen“ – Jeremy Grant

In seiner schriftlichen Stellungnahme lobte Grant die Standards der FIDO Alliance für die biometrische Authentifizierung und plädierte gleichzeitig dafür, dass Unternehmen und Regierungen zusammenarbeiten sollten, um „kritische Schwachstellen in unserem digitalen Identitätsgefüge zu beheben.“

Mit Cyberkriminellen als Boogeyman und biometrisch authentifizierter digitaler Identität als Lösung, merkte Grant an:

„Die Pandemie hat die Unzulänglichkeiten der digitalen Identitätsinfrastruktur der Nation offengelegt – was es Cyberkriminellen ermöglicht hat, Milliarden von Dollar zu stehlen und große Hindernisse für Amerikaner zu schaffen, die versuchen, wichtige Leistungen und Dienste zu erhalten.“

Er fügte hinzu: „Wenn wir die Identität nicht richtig hinbekommen, ermöglichen wir eine Reihe von großartigen Angriffspunkten für Kriminelle und andere Gegner, die Angriffe im Cyberspace durchführen wollen.

„Und damit schaffen wir neue Belastungen für Verbraucher, Unternehmen und Behörden, die ihre Identität genau überprüfen müssen, um hochwertige Transaktionen online durchführen zu können.“

„Wenn wir die Identität nicht richtig hinbekommen, ermöglichen wir Kriminellen und anderen Gegnern, die Angriffe im Cyberspace durchführen wollen, eine Reihe von großartigen Angriffspunkten“ – Jeremy Grant

Als Lösung schlug Grant vor: „Die USA können ihre Defizite beheben, indem sie in die Schaffung einer ‚Digital First‘-Identitätsinfrastruktur investieren, die unsere bestehenden national anerkannten, maßgeblichen Identitätssysteme nutzt, um digitale Gegenstücke zu den heute ausgegebenen Papier- und Plastik-IDs zu schaffen.

„Der Improving Digital Identity Act wird genau das tun, und es ist ein wichtiger Teil der Gesetzgebung.“

Während Grant sich optimistisch zeigte, die digitale Identität mithilfe von öffentlich-privaten Kooperationen und den biometrischen Authentifizierungsstandards der FIDO zu verwirklichen, gab es zumindest einen Experten, der die Alarmglocke für obligatorische, biometrisch basierte nationale Identitätssysteme läutete.

„Unter keinen Umständen sollten wir über die digitale Identität als verpflichtendes, biometrisch basiertes nationales Identitätssystem nachdenken, oder als eine Möglichkeit, unsere Bürger mit einem Social Credit Scoring zu versehen“ – Elizabeth Renieris

Elizabeth Renieris, die Gründungsdirektorin des Notre-Dame-IBM Technology Ethics Lab an der University of Notre Dame ist, erklärte dem Kongress, wie Länder auf der ganzen Welt die digitale Identität falsch eingesetzt haben.

„In vielen anderen Ländern sind die digitalen Identitätssysteme im Grunde vorgeschriebene nationale ID-Systeme, die an das Melderegister und die Lebensstatistiken gebunden sind“, sagte Renieris aus.

„Wenn Sie in diesen Ländern keine digitale Identität erhalten können, sind Sie praktisch aus dem Leben ausgesperrt. Es gibt im Grunde nichts, was Sie tun können, und Sie existieren nicht“, fügte sie hinzu.

„Wir müssen vermeiden, digitale Identitätssysteme und -infrastrukturen in einer Weise aufzubauen, die den Überwachungsstaat weiter ausbaut und verfestigt, wie es die nationalen Identitätssysteme in Indien oder China tun“ – Elizabeth Renieris

Während das Fehlen einer digitalen Identität Menschen in einigen Ländern aus dem Leben aussperren kann, gibt es weitaus heimtückischere Aspekte von digitalen Identitätssystemen, die Bürger auf der Grundlage ihres Verhaltens belohnen oder bestrafen.

Im kommunistischen China zum Beispiel ist die digitale Identität Teil des Sozialkreditsystems der Kommunistischen Partei.

Über 30 Millionen Menschen in China dürfen das Land nicht verlassen, nicht mit dem Zug oder dem Flugzeug reisen, keine Versicherung abschließen, keine Wohnung mieten, nicht in Restaurants gehen und keinen Kredit aufnehmen – alles aufgrund ihrer mit der digitalen Identität verknüpften sozialen Kreditwürdigkeit.

Wie das chinesische Propagandavideo unten besagt: „Wenn das Vertrauen an einem Ort gebrochen ist, werden überall Beschränkungen aufgestellt.“

In ihrer schriftlichen Stellungnahme warnte Renieris: „Wir müssen vermeiden, digitale Identitätssysteme und -infrastrukturen in einer Weise aufzubauen, die den Überwachungsstaat weiter ausbaut und verfestigt, wie es die nationalen Identitätssysteme in Indien oder China tun.

„Unter keinen Umständen sollten wir die digitale Identität als verpflichtendes, biometrisch basiertes nationales Identitätssystem oder als Mittel zum Social Credit Scoring unserer Bürger betrachten.

„Für öffentliche Systeme sollten wir die Verwendung eines einzigen, zentral ausgegebenen, universell einsetzbaren, eindeutigen Identifikators für Individuen vermeiden, der über verschiedene Kontexte hinweg verknüpft werden kann, von der Beschäftigung über Bildung, Gesundheitswesen, Bankwesen und mehr.“

In ihrer mündlichen Aussage sagte Renieris, dass Indiens digitales Identitätssystem schlecht gemacht sei.

„Wenn man in diesen Ländern keine digitale Identität erhält, ist man praktisch aus dem Leben ausgesperrt. Es gibt im Grunde nichts, was Sie tun können, und Sie existieren nicht“ – Elizabeth Renieris

Was wir bei digitalen Identitätssystemen gesehen haben, die schiefgelaufen sind, ist, dass sie im Grunde einen einzigen Identifikator verwendet haben.

„Zum Beispiel die Aadhaar-Nummer in Indien – diese einzige Kennung kann Ihre Aktivitäten in allen Bereichen Ihres Lebens nachverfolgen, von der Beschäftigung über die Gesundheitsfürsorge und die Schule bis hin zu so ziemlich allem, was Sie tun.

„Das ist ein weiterer Bereich, in dem Sie keine Autonomie über bestimmte Bereiche Ihres Lebens behalten können.

„Zum Beispiel kann man seinen persönlichen und beruflichen Ruf nicht voneinander trennen. Man kann nicht diese Art von kontextualisierter persönlicher Identität haben.

„Ich denke, das ist auch sehr problematisch.

„Es ist auch vom Standpunkt der Datensicherheit aus problematisch. Wenn Sie Ihre Nummer kompromittieren, haben Sie Bedenken“, fügte sie hinzu.

„Diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder umgekehrt, was uns verschlossen bleibt“ – World Economic Forum, 2018

Die globale digitale Identitätsagenda hat im Jahr 2020 an Fahrt aufgenommen, beginnend mit der Kontaktverfolgung und weiterführend mit Immunitäts- und Impfpässen zur Überwachung und Kontrolle der Mobilität der Bürger für das Allgemeinwohl.

Durch die Verknüpfung Ihrer gesamten Online-/Offline-Interaktion kann Ihre digitale Identität verknüpft werden:

Jedem Klick, jedem Kommentar und jeder Freigabe, die Sie in den sozialen Medien tätigen

Jede finanzielle Transaktion, die Sie durchführen

Ihrem Standort und wo Sie reisen

Was Sie kaufen und verkaufen

Ihre persönlichen Gesundheitsdaten und medizinischen Aufzeichnungen

Die Websites, die Sie besuchen

Ihre Teilnahme an staatsbürgerlichen Funktionen (z.B. Wählen, Steuern, Sozialleistungen, etc.)

Wie viel Energie Sie verbrauchen

Und vieles mehr

So kann Ihre digitale Identität zu einem Konto für Ihr soziales Verhalten werden, das auch überwacht werden kann.

In einem WEF-Bericht aus dem Jahr 2018 heißt es: „Unsere Identität ist buchstäblich, wer wir sind, und mit dem Voranschreiten der digitalen Technologien der vierten industriellen Revolution ist unsere Identität zunehmend digital.“

„Diese digitale Identität bestimmt, auf welche Produkte, Dienstleistungen und Informationen wir zugreifen können – oder, umgekehrt, was uns verschlossen bleibt.“

Länder, die zentralisierte und interoperable digitale Identitäten vorschreiben, haben unter dem Deckmantel, dem Gemeinwohl zu dienen, umfassendere Überwachungsmaßnahmen geschaffen.

Digitale Identitätssysteme sind eine Frage des Vertrauens.

Wer profitiert am meisten von digitalen Identitäten – Unternehmen, Regierungen oder die Bürger?

Geht die Bequemlichkeit auf Kosten der Freiheit?

„Der faschistische Staat […] entfaltet seine Wirkung im ganzen Land durch seine korporativen, sozialen und erzieherischen Institutionen, und alle politischen, wirtschaftlichen und geistigen Kräfte der Nation, die in ihren jeweiligen Verbänden organisiert sind, zirkulieren innerhalb des Staates“ – Benito Mussolini, „Die Doktrin des Faschismus“, 1932

Regierungen sind notorisch langsam, wenn es darum geht, mit aufkommenden Technologien Schritt zu halten, und Unternehmen können in ihrer Herangehensweise an Innovationen agiler sein.

Aus dieser Perspektive wäre es sinnvoll, wenn der öffentliche und der private Sektor gemeinsam an technologischen Lösungen für die drängendsten Herausforderungen der Gesellschaft arbeiten würden.

Aber können die Geschäftsmodelle von Big-Tech-Unternehmen wirklich mit der Verantwortung einer Regierung für ihre Bürger vereinbar sein?

Wenn öffentlich-private Kooperationen zur Norm werden sollten, was würde das für repräsentative Demokratien bedeuten?

Falls und wenn Unternehmen und Staaten unter globalistischen Ideologien fusionieren, wie mächtig könnte Ihre Stimme tatsächlich sein?

Wer würde letztendlich das Sagen haben, nachdem die Grenze zwischen Unternehmen und Staat verschwommen ist?