Auch ein ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments spricht sich vehement gegen die Covid-Impfung von Kindern aus

Die Impfung von Kindern gegen Covid geht einen Schritt zu weit. Seit Beginn der Pandemie sind in Großbritannien nur 10 Kinder an Corona gestorben, und sie alle hatten schwere Grunderkrankungen. Dies sagte der ehemalige Europaabgeordnete und Journalist Martin Daubney in der Sendung Jeremy Vine auf Channel 5.

Corona sei keine Gefahr für Kinder, betonte Daubney. Es ist auch fraglich, ob es sicher ist. Wir wissen einfach nicht, welche langfristigen Auswirkungen diese Impfstoffe haben“, sagte er.

Er wies darauf hin, dass die AstraZeneca-Spritze vor kurzem an Kindern getestet wurde, die Tests aber wegen Blutgerinnseln und anderen schwerwiegenden Nebenwirkungen abgebrochen wurden.

„Es ist unsere Pflicht, Kinder zu schützen“, sagte Daubney, der einen 12-jährigen Sohn und eine 7-jährige Tochter hat. Er hat sie nicht geimpft. „Das sage ich nur über meine Leiche.“

Der ehemalige Europaabgeordnete sagte, dass die meisten Kinder, die geimpft wurden, von Eltern unter Druck gesetzt wurden, die in den letzten zwei Jahren von den Medien einer Gehirnwäsche unterzogen wurden.

