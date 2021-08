Besorgnis über den Zugriff der Taliban auf biometrische Daten von Hilfsorganisationen

Die Menschen in Afghanistan befürchten, dass die Taliban Zugriff auf persönliche Daten haben, die von Hilfsorganisationen erfasst und gespeichert werden, einschließlich biometrischer Daten, die zur Identifizierung von Personen verwendet werden könnten. Experten haben Bedenken geäußert, dass sich die von Sicherheitsfirmen und Entwicklungsorganisationen der Vereinten Nationen verwendeten Methoden als problematisch für Flüchtlinge und gefährdete Gruppen erweisen könnten, berichtet die Thomson Reuters Foundation, die gemeinnützige Stiftung von Thomson Reuters.

The Intercept berichtet, dass die von der US-Armee für die biometrische Erfassung verwendete Ausrüstung bereits von den Taliban beschlagnahmt wurde. Biometrische Daten von Afghanen, die den USA geholfen haben, wurden in großem Umfang gesammelt, so dass jeder, der identifiziert wurde, der Verfolgung durch die Taliban ausgesetzt ist.

Quellen berichteten The Intercept, dass es kaum Planungen für ein solches Ereignis gab, während die US-Armee plant, weitere 11 Millionen Dollar für biometrische Erfassungsgeräte auszugeben, darunter 95 weitere Geräte.

Das UNHCR setzt die Biometrie in der Region bereits seit 2002 ein, als es in der pakistanischen Stadt Peshawar die Iriserkennungstechnologie an afghanischen Flüchtlingen testete. Hilfsorganisationen loben die Betrugsbekämpfung und die kontaktlosen Möglichkeiten der biometrischen Technologie.

„Multilaterale Organisationen und Entwicklungshilfeorganisationen achten nicht genügend darauf, den lokalen Kontext zu verstehen – wer die Daten nutzen kann und ob sie zur Aufrechterhaltung von Ungerechtigkeiten und Diskriminierung verwendet werden können“, sagte Raman Jit Singh Chima, Regionaldirektor für Politik bei der Gruppe für digitale Rechte Access Now, die einen Leitfaden für die Online-Sicherheit von Menschenrechtsverteidigern in Afghanistan veröffentlicht hat.

„Im Falle Afghanistans ist dies besonders schockierend, da diese Behörden die schwierige Geschichte des Landes kannten und sich auf ein Worst-Case-Szenario hätten vorbereiten müssen, indem sie Lektionen aus Myanmar und anderen Ländern gelernt hätten“, sagte Chima.

Das von der Weltbank unterstützte nationale afghanische digitale Ausweissystem, das für den Zugang zu bestimmten Dienstleistungen erforderlich ist, kann laut Chima auch dazu verwendet werden, gefährdete ethnische Gruppen zu enttarnen.

Die Verwendung digitaler IDs und biometrischer Daten durch Hilfsorganisationen wird zunehmend kritisch hinterfragt, wobei die jüngste Ankunft von Rohingya-Flüchtlingen in Bangladesch ein besonderes Problem darstellt. Im Juni 2021 veröffentlichte ein Konsortium von Hilfsorganisationen ein Handbuch über die menschenwürdige Nutzung digitaler Ausweise in humanitären Einrichtungen.