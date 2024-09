Auf dem Weg ins Chaos – die Anzeichen sind allgegenwärtig

Jede Woche gibt es neue Anzeichen dafür, dass wir in Richtung Chaos abgleiten. Ist das das Ziel? Schauen Sie sich nur das kaum berichtete Chaos in der Ukraine an. Der russische Außenminister Sergei Lawrow warnte erst letzte Woche eindringlich: „Der Westen spielt mit dem Feuer.“ Er gab eine schaurige Warnung vor dem Dritten Weltkrieg direkt an die USA ab. Nun hat Lawrow erklärt, dass der Westen „nach Ärger sucht“, indem er die ukrainischen Forderungen erwägt, die Beschränkungen für den Einsatz ausländischer Waffen zu lockern. Er fügte hinzu: „Die Amerikaner verbinden Gespräche über einen Dritten Weltkrieg eindeutig mit der Vorstellung, dass dies, Gott bewahre, wenn es passiert, ausschließlich Europa betreffen wird.“ Lawrow betonte weiter, dass ein Atomkrieg nicht auf Europa beschränkt bleiben wird, sondern jeden überall betreffen wird, einschließlich der USA. Wenn es je eine Zeit gab, sich um Backup-Stromversorgung und Satellitentelefon-Kommunikation zu kümmern, dann jetzt. Der Satellite Phone Store kann Ihnen bei beidem helfen, ebenso wie BeReady123.com. (Hier ist ein 8-minütiges Demovideo für die Solarstrom-Backup-Batterie.)

Ein weiteres Warnzeichen dafür, dass die Welt ins Chaos abgleitet, ist der Verkauf von 34 Millionen Aktien der Bank of America durch den Milliardärsinvestor Warren Buffett für 1,48 Milliarden Dollar, wie aus einer öffentlichen Meldung vom Freitag hervorgeht. Damit hat Buffett seit Mitte Juli etwa 90 Millionen Aktien der Bank of America verkauft. Was sieht Buffett, das wir nicht sehen? Wenn die Bank of America solvent und stark wäre, würde er dann verkaufen? Schauen Sie sich den Rest der Wirtschaft an. Es ist ein Krisenherd, der durch Inflation und Lügen gestützt wird. Aus diesem Grund sollten Sie in Erwägung ziehen, in Sachwerte zu investieren, um sich gegen die Risiken in einer papierbasierten Finanzwelt abzusichern. Das können Sie bei Discount Gold and Silver Trading tun. Melody Cedarstrom ist absolut ehrlich, und ich habe in mehr als 10 Jahren keine Beschwerden erhalten.

Möchten Sie mehr aktuelles Chaos? Glauben Sie, dass Sie in Amerika sicher sind? Denken Sie noch einmal nach. Schauen Sie sich die jüngsten bewaffneten venezolanischen Banden an, die Wohnkomplexe in Colorado und Chicago übernehmen. Das alles ist das Ergebnis der offenen Grenzpolitik der Demokraten und der RINO-Republikaner.

Schauen Sie sich all die Brände an, die in ganz Nordamerika wüten. Sie brennen weiter, und als Nebeneffekt vergiften Waldbrände die Wassersysteme. Es gibt auch eine Vergiftung von Wasser und Luft durch das, was derzeit in New York City passiert. NYC hat kürzlich mit dem Sprühen gegen das West-Nil-Virus begonnen. Das wird noch eine Weile so weitergehen. Mückenbekämpfungsmaßnahmen werden wahrscheinlich bald in vielen anderen Städten durchgeführt. (Wer weiß, was sie sonst noch sprühen.) Kann das Sprühen von großen Mengen an Insektiziden Ihre Luft und Ihr Wasser schädigen? Sie können darauf wetten, und erwarten Sie nicht, dass Regierungsbeamte sich um Sie kümmern – das tun sie nicht. Deshalb brauchen Sie die Wasserfiltertechnologie von Dry Element. Sie sind amerikanisch hergestellt und Experten für Wasserfiltration und -speicherung. Dry Element-Filter passen auch auf Berkey-Systeme.

Sie benötigen auch eine Möglichkeit, all den Rauch und das Gift aus der Luft in Ihrem Zuhause zu filtern. Einfach reinzugehen und die Tür zu schließen, wird nicht funktionieren. Deshalb sollten Sie die patentierte bipolare Ionen-Luftreinigungstechnologie von Weston Scientific in Betracht ziehen. Sie haben ein neues Gerät namens WS 2000, und es ist eine hochmoderne Luftreinigungstechnologie, die Sie jetzt brauchen. Es gibt auch das kompakte, bewährte CarryiOn. Es gibt derzeit Angebote für diese Produkte.

Schließlich sagt mein vertraulicher Wahldaten-Analyst, dass sie neue Informationen über Kamala Harris haben. Die Datenerhebung zeigt, dass ihre Jobzufriedenheit bei etwa 8,5 % liegt. Es wird schlimmer, da die neuesten Daten zeigen, dass Harris „unwählbar“ ist. Harris gewinnt keine einzige Wählergruppe. Meine Quelle sagt, dass, wenn der tiefe Staat sie in ein Amt schummeln will, der Betrug offensichtlich sein wird. Der tiefe Staat ist verzweifelt, Donald Trump nicht ins Amt kommen zu lassen. Könnten sie einen Krieg beginnen? Könnten sie das Finanzsystem crashen lassen? Könnten sie ein tödliches Virus freisetzen, das viele Menschen tötet und uns wieder in den Lockdown zwingt? Oder alles zusammen?

Alle Zeichen deuten darauf hin, dass wir ins Chaos abgleiten. Also, bereiten Sie sich jetzt vor.

Es gibt noch viel mehr im unten stehenden 24-minütigen Video.