Kanadas “Pandemie-Gesetz” wird die Fleischproduktion “regulieren” und “Nahrungsmittel” auf Insektenbasis “fördern”.

Frank Bergman

Das neue kanadische Gesetz zur “Pandemieprävention und -vorsorge” enthält beunruhigende Klauseln, die darauf abzielen, die Lebensmittelversorgung des Landes drastisch umzugestalten.

Um angeblich “das Pandemierisiko zu verringern”, will die liberale Regierung von Premierminister Justin Trudeau die Fleischproduktion und andere Bereiche der Agrarindustrie, die für die Ernährung der Bevölkerung unerlässlich sind, “regulieren”.

Ferner heißt es in dem Gesetzentwurf, dass die Regierung die “Produktion alternativer Proteine” wie im Labor gezüchtetes “Fleisch” und “Lebensmittel” auf Insektenbasis “fördern” wird, um auf die “nächste Pandemie” vorbereitet zu sein.

Nach seiner Verabschiedung wird das Gesetz C-293 der Liberalen Partei Trudeaus weitreichende Befugnisse zur Regulierung der Lebensmittelversorgung einräumen, um angeblich einer künftigen Pandemie vorzubeugen” und sich auf sie vorzubereiten”.

Der Gesetzentwurf mit dem Titel “An Act respecting pandemic prevention and preparedness“ (Gesetz über Pandemieprävention und -vorsorge) befindet sich derzeit in zweiter Lesung im kanadischen Senat und wird voraussichtlich verabschiedet.

Der Gesetzentwurf sieht eine Änderung des Gesetzes über das Gesundheitsministerium vor.

Auf diese Weise kann der Gesundheitsminister einen “Nationalen Koordinator für Pandemieprävention und -vorsorge” aus den Reihen der Beamten der kanadischen Gesundheitsbehörde ernennen, der die Aktivitäten im Rahmen des Pandemiepräventions- und -vorsorgegesetzes koordiniert.

Der Gesetzentwurf wurde erstmals im Sommer 2022 vom liberalen Abgeordneten Nathaniel Erskine-Smith in das Unterhaus eingebracht.

Das Parlament verabschiedete das Gesetz im Juni 2024 mit Unterstützung der Liberalen und der NDP (Neue Demokratische Partei).

Die Konservativen und der Bloc Quebecois lehnten den Gesetzentwurf entschieden ab.

Sobald der Gesetzesentwurf in Kraft tritt, würde er es der Regierung erlauben, über die Bundesbürokraten der kanadischen Gesundheitsbehörde “kommerzielle Aktivitäten zu regulieren, die zum Pandemierisiko beitragen können, einschließlich der industriellen Tierhaltung”.

In dem Gesetzentwurf heißt es auch, dass die Regierung in der Lage wäre, “kommerzielle Aktivitäten zu fördern, die zur Verringerung des Pandemierisikos beitragen können”.

Zu den “Aktivitäten”, die die Regierung “fördern” würde, gehört die “Produktion alternativer Proteine”.

Die Regierung würde auch dazu übergehen, “kommerzielle Aktivitäten, die unverhältnismäßig stark zum Pandemierisiko beitragen, auslaufen zu lassen, einschließlich Aktivitäten, die Hochrisikospezies betreffen”.

Wenn sich etwa die “Vogelgrippe” unter Rindern und Geflügelhühnern ausbreitet, würde die Regierung ihre Autorität nutzen, um diese Tiere und die von ihnen produzierten Lebensmittel “aus dem Verkehr zu ziehen”.

Die Trudeau-Regierung hat damit begonnen, Unternehmen zu finanzieren, die aus Käfern hergestellte “Lebensmittel” produzieren.

Die “Great Reset”-Agenda des Weltwirtschaftsforums (WEF) und seines Gründers Klaus Schwab spielt eine Schlüsselrolle bei der Förderung “alternativer” Proteine wie Insekten.

Das WEF drängt auch darauf, den Verzehr von Rind- und Schweinefleisch sowie anderen Fleisch- und Milchprodukten einzustellen, weil sie angeblich zur “globalen Erwärmung” beitragen.

Wie Slay News in jüngster Vergangenheit berichtete, fordert das nicht gewählte WEF, dass die Regierungen “souveräner” Nationen damit beginnen, die Lebensmittelversorgung “neu zu erfinden”, indem sie Fleisch und Milchprodukte durch Produkte auf Insektenbasis und im Labor gezüchtete Produkte ersetzen.

Dem WEF zufolge muss traditionelles Fleisch durch “alternative Proteine” ersetzt werden, um “den Planeten” vor dem “Klimawandel” zu retten.

Schwabs Organisation argumentiert, dass die Globalisten die Agrarindustrie ausrotten müssen, um die Ziele der grünen Agenda zu erreichen.

In den letzten Jahren hat die Organisation zunehmend darauf gedrängt, dass die Öffentlichkeit Käfer isst, um “den Klimawandel zu reduzieren”.

In einem auf der WEF-Website veröffentlichten Artikel mit dem Titel “Feeding the future: why Renovation and Reinvention are key to saving our food system” (Die Zukunft ernähren: Warum Renovierung und Neuerfindung der Schlüssel zur Rettung unseres Lebensmittelsystems sind) verteufelt die in der Schweiz ansässige Organisation Landwirte und die Lebensmittelversorgung.

Premierminister Trudeau ist eng mit Schwab und seiner globalistischen Organisation verbunden und wurde vom WEF zu einem der “Young Global Leaders” ernannt.

Schwab brüstet sich offen damit, dass er in Trudeaus Kabinett “eingedrungen” sei und suggeriert, er kontrolliere die Regierung.

Trudeaus aktuelle “Klimaschutz”-Ziele stehen auch im Einklang mit der “2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung” der Vereinten Nationen.

Zu den Zielen der UN gehören die schrittweise Stilllegung von Kohlekraftwerken, die Verringerung des Einsatzes von Düngemitteln, die Eindämmung des Erdgasverbrauchs und der “Ausstieg” aus dem Konsum von rotem Fleisch und Milchprodukten.