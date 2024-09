Universität von Kalifornien führt neue Richtlinien zur freien Meinungsäußerung ein, um Pro-Palästina-Proteste auf dem Campus zu unterbinden

Genevieve Landers

Der Begriff „orwellsch“ verliert rapide an Bedeutung, je öfter wir auf ihn zurückgreifen, wenn wir versuchen, den stückweisen Absturz der globalen Gesellschaft in den Neofaschismus (wie den alten Faschismus) zu erklären, aber eine Reihe von Änderungen an der Universität von Kalifornien, Los Angeles, die in diesem Herbst als Vergeltung für die Pro-Palästina- und Anti-Völkermord-Proteste von Studenten und Lehrkräften im letzten Frühjahr eingeführt wurden, verdienen dieses Epitheton wirklich.

Nach zahlreichen Anti-Völkermord-Protesten, Kundgebungen und Märschen im vergangenen Jahr, der Besetzung des Royce Quad durch ein pro-palästinensisches Studentencamp im April und drei größeren Streiks von Studenten seit 2019 (dieser Streik fand an der UC Santa Cruz statt, drohte aber glaubhaft auf die UCLA überzugreifen, dieser und der jüngste), versucht die UCLA-Verwaltung krampfhaft, neue campusweite Richtlinien zu erlassen, die darauf abzielen, Studentenbewegungen, Aktivismus, Proteste und andere Formen der freien Meinungsäußerung und des freien Zusammenschlusses auf dem Campus zu verhindern, der öffentliches Land im Besitz des Staates Kalifornien ist.

Die verzweifeltste Änderung hat die Form einer umfassenden Aktualisierung der (ebenfalls orwellsch klingenden) Zeit-, Orts- und Verhaltensrichtlinien, über die die Studentenzeitung Daily Bruin heute berichtet. Nach den neuen Bestimmungen definiert die Campusverwaltung „öffentlich zugängliche Räume“ (auf einem öffentlichen Campus auf öffentlichem Grund ohne Tore oder physische Barrieren für den Zugang von der Straße) neu, um nur zwei Orte einzuschließen: einen schmalen Streifen Gehweg, der als Bruinwalk bekannt ist und von einigen umgangssprachlich als „Spießrutenlauf“ von Flugblättern, Verkäufern, Werbern und Studentenclubs bezeichnet wird, die versuchen, ihre Mitgliederzahl zu erhöhen; und den Bereich vor Murphy Hall, dem Hauptverwaltungsgebäude auf dem Campus. Laut Daily Bruin gibt es gesonderte Regeln für Veranstaltungen, die 10 Tage im Voraus von der Verwaltung genehmigt werden, wie Märsche, Kundgebungen und die Verwendung von Megaphonen. Zu den anderen abscheulichen Handlungen, die Studenten nicht mehr begehen dürfen, gehören die Bestellung von Essenslieferungen zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens, das Betreten des Geländes im selben Zeitraum und die Weigerung, sich gegenüber dem Campuspersonal auszuweisen.

Ein neuer, ironischerweise dummer „Plan zur Verhinderung von Gewalt am Arbeitsplatz“, der in diesem Herbst allen Beschäftigten auf dem Campus auferlegt werden soll, könnte schon vor dem pro-palästinensischen Frühlingsaufstand in Arbeit gewesen sein, aber der Zeitpunkt seiner Veröffentlichung ist bestenfalls reine bürokratische Taubheit und schlimmstenfalls ein weiterer Mechanismus, um die Rede- und Vereinigungsfreiheit auf dem Campus zu unterdrücken. Dies gilt insbesondere deshalb, weil der Begriff „Gewalt“ in dem Gesetzbuch, auf das er sich bezieht, weit gefasst ist und auch Drohungen einschließt, die zu einem „psychologischen Trauma“ führen. Ganz gleich, was die „Boomer“ sagen, psychische Traumata sind eine echte Form der Schädigung, so dass es hier kein Problem gibt. Das Problem liegt hier, wie bei vielen reaktionären neuen Maßnahmen der Universität von Kalifornien, in der Möglichkeit – und der Wahrscheinlichkeit – einer selektiven Durchsetzung. Darüber hinaus wurde das Konzept des psychologischen Schadens im letzten Frühjahr von zionistischen Gegendemonstranten als Waffe eingesetzt, angeführt von ihrem Posterboy auf dem Campus, der aktiv gegen friedliche Anti-Völkermord-Demonstranten vorging und dann in einem Artikel der Times of Israel mit den Worten zitiert wurde, er fühle sich durch das Lager „nicht sicher“.

In Wirklichkeit ist die einzige „Gewalt am Arbeitsplatz“, die in letzter Zeit stattgefunden hat, der von der Verwaltung genehmigte zionistische Angriff auf das Anti-Völkermord-Lager am 30. April und die 11 Millionen Dollar, die die UCLA für Gummigeschosse, Rauchbomben und private Sicherheitskräfte ausgegeben hat, die in der Folgezeit gegen Studenten und Mitarbeiter eingesetzt wurden.

All dies folgt auf das von Michael Drake, dem Präsidenten der Universität von Kalifornien, im letzten Monat verkündete Verbot von öffentlichen Lagern an der UC.

Werfen wir also einen Blick auf die Liste der neuen Regeln an der UCLA:

Keine Proteste oder Versammlungen außer in zwei bestimmten Bereichen

Eine dauerhafte campusweite Ausgangssperre von Mitternacht bis 6 Uhr morgens.

Kein Essen zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens.

Studenten müssen sich gegenüber „Campus-Beamten“ ausweisen, wozu auch angeheuerte private Sicherheitsfirmen gehören, wie sie im letzten Frühjahr in Zusammenarbeit mit dem LAPD und der California Highway Patrol eingesetzt wurden

Keine Zeltlager, weder politisch noch anderweitig motiviert

Der springende Punkt ist die zweifelhafte Fähigkeit der Verwaltung, alle oder auch nur einige dieser Auflagen für das Verhalten und die Bewegungsfreiheit von Studenten und Mitarbeitern durchzusetzen. Für die Studenten ist die Ausgangssperre allein wahrscheinlich schon Grund genug für einen Aufruhr. Um den sardonischen Spruch eines Freundes zu zitieren, als er die Nachricht hörte: „Ah, ja, College-Studenten sind während dieser Stunden notorisch inaktiv.“

Das versteht sich von selbst: der Konflikt an der UCLA um die Weigerung der Verwaltung, den Völkermord in Palästina anzuerkennen und sich von Israel zu trennen, wird sich in den nächsten Monaten weiter aufheizen, und diese autoritären politischen Änderungen werden die Unruhen, die sie zu unterdrücken versuchen, nur noch verschärfen.