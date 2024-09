De, Naomi Wolf enthüllt: „Über 80% Fehlgeburtenrate laut Pfizer-Dokumenten“

Naomi Wolf: „Es ist leider das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Geschichte.

Und in den Pfizer-Dokumenten geht es speziell um die Zerstörung der Fortpflanzung, also wollte ich glauben, dass es kein Entvölkerungsprogramm ist, aber leider haben mich die Beweise in den Pfizer-Dokumenten davon überzeugt, dass es genau das ist.

Naomi Wolf: "Es ist leider das größte Verbrechen gegen die Menschheit in der aufgezeichneten Geschichte. Und die Pfizer-Papiere konzentrieren sich speziell auf die Zerstörung der Fortpflanzung, deshalb wollte ich glauben, dass es sich nicht um ein Entvölkerungsprogramm handelt, aber leider… pic.twitter.com/miC0ar2gsy — Camus (@newstart_2024) September 2, 2024

Sie wussten, dass sie die Eierstöcke der Frauen mit Lipid-Nanopartikeln blockierten, sie wussten, dass die Lipid-Nanopartikel die Plazenta durchdringen. Sie stellten fest, dass der Tod der Föten auf die Exposition der Mütter gegenüber dem „Impfstoff“ zurückzuführen war. Sie wussten, dass geimpfte Frauen, die ihre Kinder stillten, diese krank machten.

Ihre Diagramme, deshalb sage ich Mengele-Wissenschaft, sind nur Diagramme, die zeigen, dass Tausende von Babys erbrechen, dass Tausende von Babys Ödeme haben, also geschwollenes Fleisch, dass Tausende von Babys Krämpfe haben. Ein Baby ist an Multiorganversagen gestorben, weil es von geimpften Müttern gestillt wurde. Und bis heute bin ich mir sicher, dass in den Niederlanden, in ganz Europa, in der ganzen Welt niemand geimpften Müttern sagt, dass sie das Leben ihrer Babys riskieren können, wenn sie sie stillen, aber Pfizer wusste es.

Pfizer wusste, dass ein Teil der Pfizer-Dokumente eine spontane Abtreibung oder Fehlgeburtenrate von mehr als 80 Prozent angibt. Pfizer wusste, dass das Sperma von geimpften Männern etwas enthielt, das für Frauen oder Föten gefährlich sein könnte, denn sie warnten geimpfte Männer davor, Geschlechtsverkehr mit Frauen im gebärfähigen Alter zu haben, und wenn sie es taten, sollten sie zwei zuverlässige Verhütungsmethoden verwenden.

Sie wussten, dass der Impfstoff nicht an der Injektionsstelle verbleibt, sondern sich innerhalb von 48 Stunden im ganzen Körper verteilt, sich in den Nebennieren, der Milz, dem Lymphsystem und der Leber anreichert, die Blut-Hirn-Schranke überwindet und eine Reihe von hirnschädigenden Reaktionen auslöst, die man beobachten kann, und sich in den Eierstöcken anreichert. Sie wussten, dass es die Herzen von Minderjährigen schädigt, und unsere Anwälte haben FOIAd vom Weißen Haus erhalten, das eine Schlägerei im April 2021 zeigt, um dies zu vertuschen, aber sie haben diesen Sommer und im nächsten Jahr einfach weitergemacht und die Impfung der Eltern propagiert…“.