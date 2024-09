Die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Joe Biden gegenüber Reportern im Kontext des Ukrainekrieges deuten stark darauf hin, dass die USA kurz davor stehen könnten, der Ukraine grünes Licht für den Einsatz von aus den USA gelieferten Langstreckenraketen zu geben, die tief in russisches Territorium eindringen können.

Die jüngste Geschichte zeigt auch, dass Zelensky, wenn er in den westlichen Hauptstädten genug Lobbyarbeit leistet, letztlich kapituliert, selbst wenn die Gefahr einer Eskalation zwischen der NATO und Russland groß ist. So geschah es mit dem F-16-Programm, das im Eiltempo mit bisher negativen Ergebnissen durchgesetzt wurde.

Inmitten der jüngsten Appelle Zelenskys an den Westen, alle Beschränkungen für den Einsatz von Offensivwaffen aufzuheben, sagte Biden am Dienstag auf die Frage von Reportern, ob die USA den ukrainischen Streitkräften den Einsatz von Raketen mit größerer Reichweite für Ziele in Russland gestatten werden: “Wir arbeiten das gerade aus.”

Vergangene Woche drängte Zelensky bei einem Besuch in Deutschland: “Wir brauchen diese Langstreckenfähigkeit nicht nur auf dem geteilten Territorium der Ukraine, sondern auch auf dem russischen Territorium, damit Russland motiviert wird, den Frieden zu suchen.”

“Wir müssen die russischen Städte und sogar die russischen Soldaten dazu bringen, darüber nachzudenken, was sie brauchen: Frieden oder Putin”, sagte er.

Bidens jüngste Bemerkung über die Aufhebung aller Reichweitenbeschränkungen fällt in dieselbe Woche, in der die USA den Iran beschuldigt haben, Moskau mit ballistischen Kurzstreckenraketen zu beliefern. Das Weiße Haus verhängte rasch neue Sanktionen gegen den Iran, und es besteht die Möglichkeit, dass eine weitere starke “Antwort” der USA darin bestehen wird, Kiew zu geben, was es in Bezug auf die Aufhebung der Rüstungsbeschränkungen wünscht.

Außenminister Blinken äußerte sich diese Woche in London, kurz vor einer weiteren Reise nach Kiew, wie folgt:

“Es ist nicht nur das System selbst, das zählt”, sagte Blinken. “Man muss sich fragen: Können die Ukrainer es effektiv nutzen, und das erfordert manchmal eine umfangreiche Schulung, die wir durchgeführt haben. Sind sie in der Lage, es zu warten?”

Es gibt also weiterhin gemischte Signale. Das Pentagon hat vor kurzem erklärt, dass die Ukraine mit ihrem Drohnenprogramm über weitreichende Fähigkeiten verfügt. Dennoch sind Teile und wichtige Aspekte einer möglichen neuen Politik in Bewegung:

Großbritannien und Frankreich bauen und liefern Storm Shadow- und Scalp-EG-Marschflugkörper an die Ukraine, aber es hat sich herausgestellt, dass auch US-Technologie im Spiel ist, und Washington hat den Einsatz dieser Technologie für Angriffe auf russischem Gebiet nicht genehmigt. Keir Starmer, der britische Premierminister, wird am Freitag in Washington mit Biden zusammentreffen.

Auch im Kongress wächst der Druck…

Angesichts der zunehmenden russischen Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine drängt Chair Senator Cardin auf eine Lockerung der Beschränkungen für den Einsatz von Waffen aus US-Lieferung durch die Ukraine und fügt hinzu, dass Amerika „rasch handeln müsse, um diese Genehmigungen zu erteilen“.

Given the escalating Russian attacks on civilian targets across Ukraine, Chair @SenatorCardin is urging the easing of restrictions on Ukrainian’s use of U.S.-provided weapons, adding that America "must act swiftly to grant these permissions."



Statement ⤵️https://t.co/N73L0fBq41 — Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) September 11, 2024

Erst am Dienstag wurden mehrere Oblaste in Russland von einer Welle ukrainischer Drohnen erschüttert, was als einer der größten Drohnenangriffe des Krieges bezeichnet wird.

Eine Frau in Moskau starb, als eine Drohne in ihr Wohnhaus einschlug. Wenn diese Angriffe mit Raketen und nicht nur mit Drohnen durchgeführt werden, werden die Opfer und die Verwüstung noch viel größer sein. Damit wären Putins rote Linien mit Sicherheit überschritten, und er würde den Krieg wahrscheinlich mit größeren Angriffen auf die ukrainische Hauptstadt und vielleicht sogar auf Regierungsgebäude wie das Parlament eskalieren.