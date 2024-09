Referent der Vereinten Nationen wird gefilmt, als er erklärt, dass die UNO eine Weltregierung werden will

Ende letzten Monats wurde ein juristischer Mitarbeiter der UN-Vertragsabteilung vor versteckter Kamera dabei erwischt, wie er zugab, dass die Vereinten Nationen (“UN”) Ambitionen haben, eine Eine-Welt-Regierung mit eigener Militärmacht zu werden.

In zwei Wochen hoffen die Vereinten Nationen, dass 193 Länder den Pakt für die Zukunft verabschieden, der aus der Initiative “Our Common Future” des UN-Generalsekretärs António Guterres hervorgegangen ist, um “die globale Governance für heutige und künftige Generationen zu stärken”.

Ende letzten Monats zeichnete Mug Club Undercover Jorge Paoletti, einen selbsternannten “Globalisten” und einen Beamten für Rechtsangelegenheiten in der UN-Vertragsabteilung, mit den Worten auf: “Sie haben diese Institution [die UNO] geschaffen, die einer Weltregierung am nächsten kommt. Einem Weltstaat”, sagte Paoletti.

“Wie eine Eine-Welt-Regierung?”, fragte der Undercover-Reporter. “Genau”, antwortete Paoletti.

Nach Paolettis Worten strebt die UNO eine globalistische Weltregierung an, die über die Bürger der Erde herrscht, die alle gezwungen wären, sich einer einheitlichen Identität anzuschließen.

“Eines der Ziele der UNO ist es, die Identität eines Weltbürgers zu schaffen … eines Menschen, der eine Identität, eine politische Identität, mit allen Menschen auf diesem Planeten teilt”, sagte er.

Paoletti beklagte jedoch, dass die UNO nicht so effektiv sei, wie sie sein sollte – obwohl sich dies ändern könnte, wenn die Organisation über militärische Macht verfügen würde.

“Die Vereinten Nationen verfügen nicht über eine eigene Armee”, sagte Paoletti.

“Sollte sie das?”, fragte der Undercover-Journalist. “Auf jeden Fall”, antwortete der Beamte.

Zwei Tage nach dem Auftauchen dieses Videos wurde der Sprecher des UN-Generalsekretärs, Stéphane Dujarric, bei einer Pressekonferenz gefragt, was er von Paolettis Äußerungen halte. Die Frage bezog sich speziell auf seine Bemerkungen über Donald Trump und die Angst der UN-Mitarbeiter vor seiner Wiederwahl zum Präsidenten.

Dujarric antwortete, Paoletti sei ein junger Mitarbeiter und spreche nicht im Namen der UNO. “Wenn jemand ohne sein Wissen in einem privaten Umfeld aufgezeichnet wird, glaube ich nicht, dass ein guter Journalist dies als offizielle Position der Vereinten Nationen interpretieren könnte”, sagte Dujarric.

Wie zu erwarten war, hat Dujarric also das Offensichtliche gesagt und die Frage beiseite geschoben. Obwohl sich die Frage nicht auf den Abschnitt des Undercover-Videos bezog, auf den wir uns oben konzentriert haben, ist sie ein Beleg dafür, dass die Diskussion stattgefunden hat.

Wie der Gold Report hervorhob, kommt diese Enthüllung wenige Wochen vor dem Zukunftsgipfel, bei dem sich Würdenträger aus aller Welt im UN-Hauptquartier in New York versammeln werden, um den “Pakt für die Zukunft” (Pact for the Future”) zu unterzeichnen.

Der Pakt verlangt, dass “die Mitgliedsstaaten [ ] wiederholt ihr ‘unerschütterliches Bekenntnis’ zur UNO, ihrer Charta, ihren Zielen, ihren Grundsätzen und der Agenda 2030 ‘bekräftigen’. Sie geloben, sich an den Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen zu halten und versprechen, “die internationale Finanzarchitektur zu reformieren”, so der Gold Report.

“Insgesamt listet das Dokument 60 Maßnahmen auf, die die Mitgliedsstaaten ergreifen sollen. Bei fast allen macht die Vereinbarung deutlich, dass sich die Interessen der Länder um die UN und ihre globalistischen Systeme drehen”, so der Gold Report weiter.

Aber das ist bislang nicht alles. Am Ende des Paktes ist die Forderung verankert, dass die Mitgliedstaaten “Vereinbarungen und Resolutionen” der Vereinten Nationen in ihre eigenen nationalen Gesetze aufnehmen.

Dem Pakt sind zwei Dokumente beigefügt: der “Global Digital Compact” und der “Pact for the Future Implementation Entwicklungsplan”, ein detaillierter Plan für die Umsetzung der Paktverpflichtungen, einschließlich Zeitplänen, Zuständigkeiten und Indikatoren für die Verfolgung der Fortschritte. Links zu Kopien aller drei Dokumente finden Sie auf der UN-Website HIER (scrollen Sie nach unten zum Abschnitt “Outcome documents and letters from the co-facilitators“).

Nach dem Gipfeltreffen werden die Vereinten Nationen die Umsetzung des Pakts durch die Unterzeichnerstaaten überwachen und regelmäßige Überprüfungen und Bewertungen vornehmen, um Fortschritte und Rechenschaftspflicht sicherzustellen.

Das Vereinigte Königreich hat sein Engagement für den Zukunftsgipfel bekundet. Obwohl das Vereinigte Königreich an den praktischen Konsultationen zur Vorbereitung des Gipfels, der im Februar 2023 beginnt, teilgenommen hat, wurde der konkrete Vertreter des Vereinigten Königreichs, der den Pakt unterzeichnen wird, nicht öffentlich bekannt gegeben. Vielleicht sind es die Ständige Vertreterin des Vereinigten Königreichs bei den Vereinten Nationen, Dame Barbara Woodward, und andere “zuständige Beamte”, die das Land bei den Diskussionen und Verhandlungen des Pakts vertreten haben und vertreten werden? Aber ohne öffentliche Bekanntgabe müssen wir uns fragen, wer mit einer ausländischen Organisation, die unter der Kontrolle nicht gewählter, nicht rechenschaftspflichtiger und unbekannter Bürokraten steht, verhandelt und unsere jetzigen, künftigen und zukünftigen Generationen an sie bindet.

Haben Sie Ihrer Regierung oder deren Beauftragten die Erlaubnis erteilt, diesen Pakt in Ihrem Namen auszuhandeln oder ihm zuzustimmen? Hat Ihre Regierung Sie über die Verpflichtungen des Pakts und die Auswirkungen auf Ihr Leben und das Ihrer Kinder aufgeklärt oder Sie sogar darüber informiert, dass ein Pakt ausgehandelt und am 22. September nicht gewählten Bürokraten zur Unterzeichnung in Ihrem Namen vorgelegt wird?

Nach Angaben der Vereinten Nationen besteht eines der übergeordneten Ziele des Gipfels und des Pakts darin, “das Vertrauen wiederherzustellen” – Vertrauen in was? Vertrauen in wen? Wenn etwas nicht offen und transparent geschieht und von einigen wenigen Personen Verpflichtungen eingegangen werden, die sich auf das Leben von Milliarden von Menschen ohne deren Wissen oder Zustimmung auswirken, wird das Vertrauen in die Vereinten Nationen oder diejenigen, die behaupten, die Nationen zu vertreten, nicht wiederhergestellt.

