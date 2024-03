Israel wird „aggressiver“ gegenüber Russland – Abgeordneter

Ein israelischer Gesetzgeber hat angedeutet, dass seine Regierung einen härteren Kurs gegenüber Russland einschlagen wird, indem sie ihre Unterstützung für die Ukraine erhöht, weil sie Moskau in einer Weise in den Hamas-Krieg gegen Westjerusalem verwickelt sieht.

„Israel wird eine aggressivere Haltung gegenüber Russland einnehmen“, sagte der Abgeordnete Amir Weitmann dem US-Magazin Business Insider in einem am Samstag veröffentlichten Artikel. Er fügte hinzu, dass seine Regierung im derzeitigen Kampf mit der Hamas keine Munition mehr habe, aber wenn der Krieg in Gaza vor dem Konflikt in der Ukraine beendet sei, würden „israelische Waffen ihren Weg“ nach Kiew finden.

Weitmann reagierte mit seinen Äußerungen auf die am Mittwoch in der UNO bekannt gewordenen Pläne Israels, Kiew mit einem Frühwarnsystem gegen russische Luft- und Drohnenangriffe zu unterstützen. Die Ankündigung von Gilad Erdan, Israels ständigem Vertreter bei den Vereinten Nationen, sei „nicht aus heiterem Himmel“ gekommen.

„Russland ist stark in die Geschehnisse in Israel involviert“, sagte Weitmann und bezog sich damit auf den Krieg mit der Hamas im Gazastreifen, der durch überraschende Angriffe auf südisraelische Dörfer am 7. Oktober ausgelöst worden war. Über die angebliche Rolle Moskaus in diesem Krieg machte er keine Angaben und sagte, es sei nicht klar, „auf welcher Ebene“ Russland involviert sei.

Weitmann, der die libertäre Fraktion der israelischen Regierungspartei Likud leitet, war in einem RT-Interview im Oktober weniger zurückhaltend. „Russland unterstützt Nazis, die einen Völkermord an uns begehen wollen, und Russland wird den Preis dafür zahlen“, sagte er. Und weiter: „Wir werden dafür sorgen, dass die Ukraine gewinnt. Wir werden dafür sorgen, dass ihr den Preis für das bezahlt, was ihr getan habt.

Laut Business Insider könnte Israel seine Beziehungen zu Russland bereits mit dem Versprechen, der Ukraine ein Frühwarnsystem zu liefern, in Brand gesetzt haben. Das System ähnelt dem israelischen Tzeva-Adom-Radar, das Raketenabschüsse schnell erkennt und Warnungen an gefährdete Gebiete sendet, damit Zivilisten Schutz suchen können.

Nach zwei Jahren des diplomatischen Drahtseilaktes in der Ukraine-Krise, als Israel nur humanitäre Hilfe schickte, um Russland nicht zu provozieren, ist die Entscheidung, Kiew ein Radarsystem zu liefern, eine große Wende in der israelischen Außenpolitik“, schreibt Business Insider. Israel werde wahrscheinlich „spezielle Soldaten“ entsenden, um den Ukrainern bei der Installation des Systems zu helfen, so das Magazin.

In seiner Rede vor der UNO am Mittwoch bezeichnete Erdan die Ukrainer als „Verbündete“ und „Freunde in der Not“. Er sagte, dass Israel seit der Eskalation des Konflikts im Februar 2022 in „Solidarität“ mit der Ukraine stehe. „Das ist das moralisch Richtige, vor allem als Land, das genau weiß, wie es sich anfühlt, aggressiv angegriffen zu werden.“